Alexandru Nazare: Pachetul de relansare vizează economia României până în 2032. Avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele

O parte din corespondența dintre Guvern și Comisia Europeană pe marginea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în zona închiderii centralelor pe cărbune arată că Bruxelles-ul nu crede că România a închis într-adevăr capacitățile pe care și-a asumat că le va închide.În acest sens, oficialii Comisiei Europene cer autorităților de la București să vină cu informații clare care să arate că aceste centrale chiar nu vor mai produce energie electrică. Dacă nu îi conving, România poate pierde un miliard de euro din PNRR.