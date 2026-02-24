„Nu știu dacă merităm” Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off: „Calculele sunt simple” + Mesaj pentru Charalambous și Pintilii

Golazo.ro, 24 februarie 2026 12:20

FCSB - METALOGLOBUS 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre șansele campioanei de a ajunge în play-off.

Acum 15 minute
12:30
„Face ca Trump. Uită de oameni!” Atac extrem la adresa șefului FIFA și a președintelui SUA, după 4 ani de război în Ucraina: „E o rușine” Golazo.ro
Paulo Fonseca, 52 de ani, antrenorul lui Lyon care a fost trei ani la Shakhtar, protest dur împotriva lui Donald Trump și Gianni Infantino la patru ani de la începutul războiului în Ucraina
Acum 30 minute
12:20
„Nu știu dacă merităm" Mihai Stoica, despre șansele FCSB la play-off: „Calculele sunt simple" + Mesaj pentru Charalambous și Pintilii Golazo.ro
FCSB - METALOGLOBUS 4-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre șansele campioanei de a ajunge în play-off.
Acum o oră
12:10
Liga Campionilor LIVE de la 19:45, Atletico Madrid - Club Brugge. Inter, meci decisiv cu Bodo/Glimt » Astăzi aflăm primele patru echipe calificate Golazo.ro
Atletico Madrid și Club Brugge se întâlnesc astăzi, de la ora 19:45, în returul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor.
11:50
„Ne-a venit o idee nebunească” Joan Laporta, dezvăluiri despre cum a încercat să-l readucă pe Lionel Messi la Barcelona: „Am așteptat o lună” Golazo.ro
Joan Laporta (63 de ani), fost președinte al clubului FC Barcelona, a explicat în cartea sa cum s-a produs despărțirea de Lionel Messi (38 de ani).
Acum 2 ore
11:20
Biletul Zilei XBets.ro marți, 24 februarie 2026 – cota 2.79 din Champions League Golazo.ro
Astăzi vom afla primele 4 echipe calificate în optimile Champions League din Play-off. De fapt, Newcastle este ca și calificată după ce a câștigat cu 6-1 meciul cu Qarabag disputat în Azerbaidjan.
11:20
Nu pentru rasism! De ce l-a suspendat UEFA provizoriu pe Prestianni. Ce riscă extrema Benficăi Golazo.ro
Gianluca Prestianni, 20 de ani, a fost exclus momentan de UEFA pentru returul Real Madrid - Benfica, în play-off-ul Ligii Campionilor. Motivul suspendării nu este rasismul
11:10
„Are deja abonament la Marijana!” Florin Tănase a fost luat peste picior după noua accidentare: „Joacă 5 minute și are avion spre Serbia” Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. Analiștii Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu au vorbit despre noua accidentare suferită de Florin Tănase.
10:50
„Prietenii mei chinezi...” FOTO. Jucătorul de la Real Madrid și-a turnat cenușă în cap după ce a repostat un mesaj rasist Golazo.ro
Dean Huijsen (20 de ani), fundașul central al celor de la Real Madrid, și-a cerut scuze pentru că a distribuit pe rețelele de socializare conținut ofensator la adresa asiaticilor.
Acum 4 ore
10:40
Ofri Arad îl contrazice pe Becali! VIDEO. Ce a spus noul jucător al FCSB despre arbitra Iuliana Demetrescu » Șeful lui a jignit-o după meci Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. Ofri Arad, noul jucător al campioanei României care a debutat în meciul de luni, a lăudat-o pe arbitra Iuliana Demetrescu.
10:00
FIFA schimbă regulile Modificarea radicală pe care forul mondial vrea să o facă în privința accidentărilor Golazo.ro
FIFA își dorește din nou să schimbe regulamentul din fotbal. De această dată, forul internațional a venit cu o propunere legată de jucătorii accidentați.
10:00
Doliu în fotbalul românesc Jucătorul care a marcat în poarta lui Arsenal Londra a murit la 81 de ani Golazo.ro
Petre Băluță, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai fotbalului băcăuan, a decedat la 81 de ani.
09:10
A desfigurat un om în bătaie Un rugbist „tricolor” a băgat în spital un bărbat. Judecătoria Bârlad: „Nu este o infracțiune de o gravitate deosebită” Golazo.ro
Rugbyst la CS Rapid București și component al naționalei României, Ștefan Rareș Mîrzac (20 de ani) este inculpat într-un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.
Acum 8 ore
04:50
Meciul Secolului II Floyd Mayweather și Manny Pacquiao au bătut palma! Totul despre revanșa așteptată de 11 ani Golazo.ro
Floyd Mayweather (49 de ani) și Manny Pacquiao (47 de ani) s-au înțeles și se vor reîntâlni în ring în revanșa mult așteptată.
Acum 24 ore
23:20
„Va fi pe viață și pe moarte”  Darius Olaru și Daniel Bîrligea, despre lupta la play-off: „Stăm la mâna rezultatelor” Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. Darius Olaru (27 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani), marcatorii golurilor din prima repriză, au vorbit despre victoria clară de pe Arena Națională.
23:10
Becali, nou derapaj sexist Patronul FCSB, taxat în direct de moderatorul Radu Naum pentru replica la adresa arbitrului: „Sunt curios dacă Demetreasca are ceva la piept” Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. După meci s-a produs un nou derapaj sexist al lui Gigi Becali (67 de ani) la adresa arbitrului partidei, Iuliana Demetrescu.
23:00
Șumudică, în pericol! Tehnicianul poate fi dat afară după 9 meciuri consecutive fără victorie la Al Okhdood Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) ar putea fi demis de Al Okhdood după ce a pierdut și cu Al Fateh, scor 0-2.
22:50
Mesaj din peluză VIDEO FCSB este sub presiune înaintea ultimelor două etape » Ce le-au transmis fanii despre play-out Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. Suporterii din peluză le-au transmis jucătorilor un mesaj de încredere. Campioana României poate să câștige și ultimele două meciuri, însă calificarea în play-off nu este asigurată, depinzând de jocul rezultatelor.
22:40
 Calcule pe ultima sută  Patronul de la FCSB are trei variante pentru play-off + De ce l-a schimbat pe Ofri Arad la pauză Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus 4-1. Gigi Becali (67 de ani) a venit cu o primă reacția după victoria care păstrează vii speranțele echipei pentru play-off.
22:30
45 DE MINUTE LA DEBUT Cum s-a descurcat Arad la primele minute pentru FCSB: gol, prudent și cu poftă de joc Golazo.ro
Ofri Arad a debutat pentru FCSB în victoria clară cu Metaloglobus, scor 4-1. Ultimul venit din linia mediană de la FCSB a fost utilizat timp de 45 de minute.
22:00
FCSB, la mâna rivalelor Calcule.  Ce șanse mai are campioana să intre în play-off » Cine o poate ajuta Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off, însă are nevoie de un mare noroc în ultimele două runde pentru a mai obține calificarea.
21:50
S-au bucurat degeaba Ofri Arad a marcat la debutul său, dar VAR a stricat momentul familiei » A fost schimbat la pauză Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani) a marcat la debutul său pentru FCSB, însă golul a fost anulat. Fundașul i-a dedicat reușita soției, dar gestul nu a mai contat după decizia VAR. După pauză, mijlocașul defensiv a fost schimbat.
21:50
Probleme pentru Demetrescu  FOTO: Joao Paulo a trântit arbitrul, apoi a ajutat-o să se ridice deși FCSB ataca + Derapaj sexist din partea unui sportiv Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus. Aflată la centrul partidei, Iuliana Demetrescu a avut parte de un mic incident chiar în primele minute.
21:30
Există un precedent clar  De ce a fost suspendat Prestianni pentru returul cu Real Madrid, chiar dacă ancheta nu s-a încheiat: „Asta spune inspectorul UEFA” Golazo.ro
Dale Johnson, jurnalist BBC, a venit cu o serie de explicații, după decizia UEFA de a-l suspenda în mod provizoriu pe Gianluca Prestianni (20 de ani), după actul rasist împotriva lui Vinicius.
21:10
Problemele recidivează la FCSB Florin Tănase, forțat să părăsească terenul după 20 de minute de joc Golazo.ro
FCSB - Metaloglobus. Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei României, nu a putut continua partida și a fost înlocuit după aproximativ 20 de minute. Problema medicală a jucătorului a recidivat, deși fotbalistul efectuase recent în Serbia, să se trateze la medicul Marijana Kovacevic.
21:00
Demisie neașteptată A scris istorie în preliminarii, dar nu va conduce naționala la CM 2026! Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Dick Advocaat (78 de ani) și-a reziliat contractul cu naționala statului Curacao cu mai puțin de 4 luni înainte de startul CM 2026.
20:50
„Nu mi se pare o strategie bună” Victor Angelescu a comentat clipul controversat al lui Dinamo: „Au vrut să lase loc de interpretare” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a intervenit în scandalul creat de videoclipul postat de Dinamo înaintea meciului cu Rapid, pierdut scor 1-2.
20:50
Asociere inedită Cum a ajuns Nadia pe Instagramul unui star din  Premier League, într-o postare amuzantă Golazo.ro
Un moment amuzant din Premier League a avut o continuare neașteptată în social media, după meciul Nottingham - Liverpool (0-1). Ibrahima Konate (26 de ani), fundașul lui Liverpool, a strecurat într-o postare de pe Instagram o fotografie cu Nadia Comăneci (64 de ani), într-o asociere inedită care a atras atenția fanilor.
20:20
„Transferurile nu mă ajută”  Dorinel Munteanu, dezamăgit după înfrângerea cu Csikszereda: „Sunt responsabil, una ne antrenăm și alta jucăm” Golazo.ro
Csikszereda - Hermannstadt 2-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul sibienilor, este dezamăgit după a șasea înfrângere de la preluarea echipei. Tehnicianul a spus că jucătorii aduși de el nu i-au oferit, până acum, sprijinul pe care îl aștepta.
20:00
ARENA RUȘINII  Imagini dezolante de la Arena Națională: „plouă” în zona VIP, fotolii deteriorate și un gazon deplorabil  Golazo.ro
Arena Națională, stadionul care ar trebui să reprezinte România la cel mai înalt nivel european, se află într-o stare îngrijorătoare chiar, o spun și imaginile surprinse înainte de meciul FCSB - Metaloglobus.
19:40
Primă de top pentru Lucescu Cu ce sumă s-ar putea alege selecționerul, dacă va califica România la CM 2026 Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a stabilit o primă pentru Mircea Lucescu (80 de ani), dacă selecționerul va obține calificarea la Cupa Mondială după 28 de ani.
19:20
Final de drum la Dinamo? Unul dintre primii fotbaliști aduși de Kopic, tot mai aproape de plecare Golazo.ro
Dinamo ar putea să se despartă de unul dintre primele transferuri realizate în mandatul lui Zeljko Kopic (48 de ani).
19:10
Radu Naum De-a păcălitelea Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre entuziasmul excesiv pentru rezultate mediocre la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
18:40
Pedeapsă provizorie pentru Prestianni Ce decizie a luat UEFA după actul de rasism asupra lui Vinicius »  Ancheta rămâne în curs Golazo.ro
UEFA a venit cu o primă decizie în cazul lui Gianluca Prestianni (20 de ani) după scandalul de rasism din meciul Benfica - Real Madrid 0-1.
18:30
Președinta CIO, în dificultate  Kirsty Coventry, surprinsă de întrebările jurnaliștilor » A amenințat șeful echipei de PR: „Cineva trebuie concediat” Golazo.ro
Kirsty Coventry (42 de ani), președinta Comitetului Internaţional Olimpic, a avut parte de o conferință de presă tensionată la finalul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
18:20
Comitetul rămâne pe poziții  Rusia și Belarus vor avea sportivi la Jocurile Paralimpice, în ciuda anunțului de boicot al Ucrainei: „Un mesaj de incluziune”  Golazo.ro
Comitetul Internațional Paralimpic va păstra decizia de la acorda sportivilor ruși și bieloruși dreptul de a participa la Jocurile Paralimpice de Iarnă.
18:10
Gol fabulos în Liga 1 Răzvan Trif, „trasor” de la 30 de metri » Se află la meciul #150 în Superliga Golazo.ro
Răzvan Trif a reușit un gol spectaculos în partida dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa #28 a Superligii. Fundașul stânga se află chiar la meciul cu numărul 150 în primul eșalon al României.
18:00
„A apărut accidental” FOTO. Primăria Tg. Mureș, explicații după gafa de la stadionul „Bölöni Laszlo”: „Nu a generat costuri suplimentare” Golazo.ro
Primăria Tg. Mureș a reacționat după ce GOLAZO.ro a publicat imaginile cu marea eroare de la stadionul „Bölöni Laszlo”.
17:50
Strategia lui Montella Cum vrea selecționerul Turciei să învingă România în barajul pentru CM 2026 și care e legătura cu Cristi Chivu Golazo.ro
În timp ce Mircea Lucescu (80 de ani) a stat mai mult prin spitale din cauza unor probleme medicale, selecționerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani) a făcut un adevărat tur de forță înaintea duelului Turcia - România.
17:10
Boateng pleacă de la Dinamo Fundașul lui Dinamo ar fi semnat deja cu noua echipă » Va avea un salariu imens Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul lui Dinamo aflat în ultimele 6 luni de contract, ar fi semnat deja cu o nouă echipă.
17:10
Cristian Tudor Popescu Tribuna nu e tribunal Golazo.ro
Cristian Tudor Popescu scrie, pe GOLAZO.ro, despre opinia lui Dan Udrea.
16:40
„Au apărut servitorii!” Adrian Porumboiu, reacție dură după comentariile unei faze controversate din această etapă: „Fii, mă, corect, nu duplicitar!” Golazo.ro
La Oțelul - UTA 2-2, în final de meci, oaspeții au solicitat un penalty, la duelul dintre Paul Iacob și Alin Roman.
16:30
„Spui asta și râzi?” Cristi Chivu, enervat de un jurnalist norvegian, înainte de Inter - Bodo/Glimt  Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a avut un schimb de replici tensionat cu un jurnalist norvegian, la conferința dinaintea returului cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.
16:20
Retrogradată după derby! Sezon de coșmar pentru echipa cu patru titluri câștigate în Anglia » Nu mai are nicio șansă cu 13 etape înainte de final Golazo.ro
Sheffield Wednesday a avut un sezon de coșmar și nu mai are nicio șansă de a rămâne în Championship în sezonul viitor.
15:50
Rapid - Dinamo, cel mai lipsit de interes Audiența TV, sub cea a meciului FCSB - Csikszereda, puțin peste Slobozia - Craiova și e pe ultimul loc între derby-uri Golazo.ro
Rapid - Dinamo nu a suscitat un interes mare, ratingul TV fiind chiar și sub FCSB - Csikszereda 1-0, meci jucat în urmă cu 3 săptămâni.
15:50
Cristian Geambașu Câinii roșii nu erau javre! Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre ce înseamnă „câinii roșii” și istoria lui Dinamo.
15:40
Incident Laporta - Messi Superstarul argentinian nu-l iartă pe oficial pentru că l-a dat afară de la Barcelona. A ieșit la iveală ce s-a întâmplat la Gala Balonului de Aur Golazo.ro
Joan Laporta, fost președinte al clubului FC Barcelona, a vorbit clar despre relația cu Lionel Messi și a dezvăluit un incident de la Gala Balonului de Aur.
15:40
„Acesta e singurul meu plan” George Pușcaș dezvăluie cum l-a convins Dinamo să semneze Golazo.ro
Prezentarea lui George Pușcaș la Dinamo este iminentă, iar atacantul a oferit o primă declarație înainte să semneze contractul cu formația din „Ștefan cel Mare”.
15:00
Becali, un nou derapaj sexist Avalanșă de jigniri după delegarea Iulianei Demetrescu la FCSB - Metaloglobus: „Ce să caute o femeie?!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a avut o serie de derapaje sexiste și jignitoare după ce Iuliana Demetrescu (36 de ani) a fost delegată la meciul dintre FCSB și Metaloglobus de astăzi, de la ora 20:00.
14:30
Politic și Alibec, luați la țintă Becali îi critică chiar și după ce au plecat de la FCSB: „N-am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, regretă că i-a cedat pe Denis Alibec (35 de ani) la Farul și pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt.
14:30
Dan Udrea De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu? Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Mircea Lucescu.
