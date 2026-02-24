Verstappen, anunț neașteptat Fostul campion mondial din Formula 1: „Mă văd aproape de finalul carierei” » A dezvăluit noua sa prioritate: „Pe cine interesează?”

20:20

Csikszereda - Hermannstadt 2-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul sibienilor, este dezamăgit după a șasea înfrângere de la preluarea echipei. Tehnicianul a spus că jucătorii aduși de el nu i-au oferit, până acum, sprijinul pe care îl aștepta.