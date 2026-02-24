Kilogramul de carne de mici e mai ieftin decât kilogramul de roșii. Dar lasă, că e bun și postul cu grătar

20:00

Nicușor Dan a decis să lase avionul militar Spartan acasă și să zboare la Washington cu un avion închiriat, care ajunge acolo fără escală și acoperă nevoile tehnice și de securitate ale unei delegații prezidențiale. […] The post Nicușor Dan zboară până la Washington cu un avion închiriat de la Țiriac pe 200.000 de euro. Dacă mai punea 200 de euro, pilota Țiriac appeared first on IMPACT.ro.