Horoscop zilnic 25 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 25 februarie 2026 00:40
Horoscopul zilei de miercuri, 25 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
00:40
Horoscop zilnic 25 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 25 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 8 ore
18:20
Cum arată buncărul în care s-a adăpostit Volodimir Zelenski. Ce a dezvăluit, la patru ani de la declanșarea războiului # Antena1
La patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj neașteptat și a arătat imagini din buncărul în care s-a adăpostit, la începutul conflictului cu Rusia. Imaginile au devenit virale.
18:10
Trei zodii vor vărsa lacrimi amare la final de februarie 2026. Ce vești neplăcute vor primi nativii # Antena1
La final de februarie 2026, trei zodii vor vărsa lacrimi amare. Nativii se vor confrunta cu situații delicate, iar veștile neplăcute nu vor întârzia să apară.
17:20
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!” # Antena1
Gabriela Cristea s-a afișat fără strop de machiaj pe rețelele sociale. Postarea prezentatoarei TV a generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor.
17:20
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…” # Antena1
Mihai Bendeac a fost lăsat fără cuvinte de maestrul Florin PIersic care i-a făcut un compliment cu totul și cu toul neașteptat.
Acum 12 ore
16:50
Comentariul lui Elon Musk despre Iisus care a pus pe jar Internetul. Ce a declarat miliardarul # Antena1
Comentariul recent al lui Elon Musk despre Iisus a dus deja la numeroase teorii despre cum miliardarul a început să își schimbe discursul legat de religie.
16:40
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum # Antena1
Recent, Andreea Marin și-a făcut curaj și a vorbit despre boala pe care o are. Ce a recunoscut vedeta pentru urmăritorii ei.
16:20
Fostul șef Google, avertisment sumbru despre „apocalipsa AI”. Cum ar putea divide societatea: „Lumea e în pericol” # Antena1
Fostul șef Google a emis un avertisment sumbru legat de „apocalipsa AI” și cum ar putea tehnologia să dividă societatea.
16:20
Mireasa sezon 13. Răsturnare de situație pentru Dorian și Roxi. Cum au răspuns cei doi, întrebați dacă se plac. Reacția Amaliei # Antena1
Răsturnare de situație pentru Dorian și Roxi. Cei doi au fost întrebați în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie dacă se plac.
16:10
Mireasa, sezon 13. Ce decizie au luat Larisa și George despre cunoașterea lor: „Au avut o discuție de 3 minute” # Antena1
După o discuție de 3 minute, Larisa și George au decis să pună punct cunoașterii. Cei doi au dat această veste în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie.
16:00
Carla, fiica Mirelei Vaida, a împlinit 11 ani. Cât de mult a crescut. Fetița seamănă foarte bine cu mama ei # Antena1
Carla, fiica Mirelei Vaida, a împlinit 11 ani. Cu această ocazie specială, prezentatoarea TV a publicat câteva poze cu fetița ei pe rețelele sociale. De asemenea, din dreptul postării nu a lipsit o descriere emoționantă.
16:00
Ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa. Experții au dezvăluit adevărul despre fenomenul rar # Antena1
Experții au dezvăluit ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa, un fenomen rar care s-ar putea întoarce pe continent în această lună.
15:40
Mireasa, sezon 13. La 3 zile de la ruperea cunoașterii cu Roxana, Sebastian a recunoscut că place o altă fată # Antena1
A rupt cunoașterea cu Roxana, i-a spus Paulei că între ei poate fi doar o prietenie și, în cele din urmă, a recunoscut că place o a treia fată. Sebastian a confirmat în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie că o place pe Amalia.
14:50
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, avertisment pentru o concurentă: „Dacă forțezi o imunitate, n-o să ți-o dau” # Antena1
Paula și Sebastian au avut o discuție după ce băiatul a rupt cunoașterea cu Roxana. Simona Gherghe i-a dat un avertisment Paulei, după ce a spus în repetate rânduri că vrea să meargă acasă.
14:10
Primele declarații ale Simonei Butură de la Insula Iubirii sezonul 8, după cererea în căsătorie. Ce detalii a scos la iveală # Antena1
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitului ei. Tânăra a fost cerută în căsătorie la Paris, după doar câteva luni de relație. Iată cu cine a complotat bărbatul pentru a organiza marele eveniment.
13:00
Mireasa, sezon 13. Ce i-a spus psihologul Eduard Puiu Halimei, după ce fata l-a fugărit pe Marian la petrecere # Antena1
Marian s-a simțit hărțuit de Halima la petrecerea de sâmbată din casa Mireasa. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 23 februarie, s-a discutat despre acest subiect, iar psihologul Eduard Puiu i-a adresat o întrebare fermă fetei.
12:30
Românii celebrează Dragobetele în fiecare an pe data de 24 februarie. Sărbătoarea este dedicată iubirii și renașterii, însă puțini sunt cei care știu că această zi specială ascunde o legendă fascinantă.
12:10
Mireasa, sezon 13. După ce Sebastian și Roxana au întrerupt cunoașterea, mama băiatului a sunat. Ce a avut de spus # Antena1
Mama lui Sebastian a sunat și a vorbit cu fiul ei la Mireasa, Capriciile Iubirii, pe 23 februarie, după ce a oprit oficial cunoașterea cu Roxana. Doamna Onofrei cerut concurentului Mireasa să lase interacțiunile cu Paula.
12:10
În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul, lider de audiență! # Antena1
În penultima ediție din sezonul 3 al emisiunii Power Couple România, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală spectaculoasă! Show-ul a fost lider de audiență cu ediția din 23 februarie 2026.
Acum 24 ore
11:20
Intr-o lume in care educatia prin miscare devine tot mai importanta, clubul de inot s-a impus ca un reper al profesionalismului si sigurantei in domeniul inotului.
10:10
În peisajul sănătății publice actuale, conceptul de farmacie de încredere în România a evoluat constant, depășind simplul rol de punct de vânzare a medicamentelor. Astăzi, o farmacie modernă funcționează ca un punct de sănătate comunitar, unde pacienții caută nu doar produse, ci și expertiză, empatie și soluții personalizate pentru menținerea sănătății.
Ieri
22:40
Cine este zodia câștigătoare a lunii martie 2026! Scapă total de probleme și se bucură de ajutor de la Divinitate # Antena1
Astrologii au stabilit care este zodia câștigătoare a lunii martie 2026. El este nativul care scapă de probleme și se bucură de ajutor de la Divinitate.
21:50
Ce aduce Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc 2026! Ce se va întâmpla, care sunt zodiile favorizate și ce trebuie să faci # Antena1
Recent a început Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc, așa că descoperă ce se va întâmpla în 2026, care sunt zodiile favorizate și ce trebuie să faci ca să îți meargă bine.
19:30
Horoscop zilnic 24 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
eHoroscopul zilei de marți, 24 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:20
Secretul ascuns de Apple în ceasul de pe iPhone a devenit viral recent, după ce unii utilizatori au descoperit un detaliu interesant.
18:10
Cum va fi vremea până pe 23 martie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 24 februarie-23 martie 2026 # Antena1
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au anunțat cum va fi vremea în perioada 24 februarie-23 martie 2026. Află detalii complete despre evoluția vremii în țară și în București.
17:50
Ce zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Va deschide un nou capitol, iar lacrimile din trecut vor fi uitate # Antena1
O zodie va trage lozul câștigător în martie 2026. Astrele anunță că un nou capitol se va deschide în viața acestor nativi. Este foarte important ca aceștia să lase în urmă trecutul și să se concentreze asupra prezentului.
17:50
De ce au loc atât de multe avalanșe în Europa în acest an. Fenomenul care a cauzat „cea mai mortală perioadă de schi” # Antena1
Experții au analizat de ce au loc atât de multe avalanșe în Europa în acest an, o perioadă numită „cea mai mortală” pentru sezonul de schi.
17:10
Tatăl lui Salman Khan a ajuns de urgență la spital. Iulia Vântur și actorul indian trec prin momente grele. Ce a pățit Salim Khan # Antena1
Salman Khan și Iulia Vântur trec prin momente dificile. Tatăl actorului în vârstă de 90 de ani a ajuns de urgență la spital în Mumbai. Salim Khan a fost internat la Terapie Intensivă.
17:10
Cum îți speli corect hainele transpirate. Nu trebuie niciodată să le bagi direct în mașina de spălat, susțin experții # Antena1
Experții au dezvăluit cum îți speli corect hainele transpirate și de ce nu e o idee bună să le bagi direct în mașina de spălat.
16:40
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul # Antena1
Celebrul artist Dorian Popa a dezvăluit cu ce probleme se confruntă, după operația la nas. Află ce a recunoscut îndrăgitul cântăreț și influencer.
16:30
Mireasa, sezon 13. Cunoașterea dintre Larisa și George este în impas: „Mi se pare ireal ce-mi spui!” # Antena1
Cunoașterea dintre George și Larisa este în impas. În emisia live de Mireasa de pe 23 februarie, cei doi au fost invitați să poarte o discuție serioasă.
16:30
Tricoul smart care detectează probleme cardiovasculare. Cum poate salva mii de vieți în fiecare an # Antena1
Experții au dezvăluit tricoul smart care detectează probleme cardiovasculare și care, potrivit lor, ar putea salva mii de vieți.
16:00
Cum a fost răsfățată Ramona Olaru de presupusul iubit. Ce imagini a publicat vedeta pe rețelele sociale # Antena1
Norocul i-a surâs Ramonei Olaru pe plan amoros. Se pare că vedeta iubește din nou după eșecurile avute în dragoste. Mai mult, aceasta le-a arătat fanilor săi cum este răsfățată de bărbatul care a cucerit-o.
15:40
După ce s-au sărutat la petrecere, Claudia și Daniel au fost întrebați de Simona Gherghe, în emisia live de Mireasa, de pe 23 februarie 2026, dacă formează un cuplu.
15:10
Mireasa, sezon 13. Sebastian și Roxana au oprit cunoașterea. Cei doi și-au adus mai multe reproșuri în live # Antena1
Roxana și Sebastian au oprit cunoașterea. În emisia live de Mireasa de pe 23 februarie 2026 cei doi și-au adus reciproc mai multe reproșuri.
14:50
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a fost cerută în căsătorie la Paris. Cum a surprins-o partenerul # Antena1
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 8, a avut parte de o cerere în căsătorie neașteptată. Aceasta a primit inelul de logodnă în timp ce se afla într-o vacanță la Paris.
14:10
Alex Dodoaia, preparat neașteptat la Chefi la cuțite: „Am lucrat 16-17 ore pe zi într-un renumit restaurant cu stele Michelin” # Antena1
În noul sezon Chefi la cuțite, unul dintre concurenții care au impresionat jurații a fost Alex Dodoaia.
13:50
RO-ALERT va fi împrățit în categorii care vor suna diferit, a anunțat Raed Arafat. Sunetul original va fi păstrat pentru alerta de risc iminent și alerta extremă
13:30
Alex Dudoaia, preparat neașteptat la Chefi la cuțite: „Am lucrat 16-17 ore pe zi într-un renumit restaurant cu stele Michelin” # Antena1
În noul sezon Chefi la cuțite, unul dintre concurenții care au impresionat jurații a fost Alex Dudoaia.
13:20
Mesajul emoționant transmis de Adi Petre după eliminarea de la Survivor 2026. Postarea lui a copleșit prietenii virtuali # Antena1
Adi Petre a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce a fost nevoit să părăsească Survivor România 2026. Acesta a reușit să atragă atenția prietenilor virtuali cu postarea lui copleșitoare.
13:10
Mireasa, sezon 13. Sora Roxanei a sfătuit-o pe fată să renunțe la cunoașterea cu Sebastian: „A luat-o în brațe pe Paula” # Antena1
Sora Roxanei a intervenit în direct prin telefon, la Mireasa Capriciile Iubirii, în emisia de pe 20 februarie 2026. Alexandra i-a spus surorii că la task-ul cătușelor, Sebastian ar fi luat-o în brațe pe Paula.
12:20
Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William # Antena1
Kate Middleton și Prințul William au oferit o demonstrație de eleganță și rafinament, îmbrăcați în ținute asortate, la gala premiilor BAFTA Film Awards de duminică.
12:20
Azi, la Power Couple, revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției cu surprize pentru cei rămași în show # Antena1
Descoperă ce se întâmplă în ediția de luni, 23 februarie 2026, a emisiunii Power Couple România.
12:00
(P) Evaluarea bonusurilor de cazino: cum funcționează rulajul și cum calculezi valoarea reală # Antena1
În industria jocurilor de noroc online, bonusurile sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai puternice instrumente de atragere a utilizatorilor. Sumele afișate uneori de ordinul sutelor sau chiar miilor de lei creează impresia unei oportunități imediate.
11:00
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscutr artistul # Antena1
Celebrul artist Dorian Popa a dezvăluit cu ce probleme se confruntă, după operația la nas. Află ce a recunoscut îndrăgitul cântăreț și influencer.
10:40
Rezultate Loto, 22 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,66 milioane de euro. Ce premii sunt în joc # Antena1
Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 22 februarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 26 februarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.
09:10
5 detalii neobișnuite despre Jocurile Olimpice despre care puțini au auzit. Ce competiții au fost interzise de-a lungul anilor # Antena1
Unele detalii neobișnuite despre Jocurile Olimpice nu sunt cunoscute de multe persoane, deși au o tradiție lungă.
08:10
Emil Rengle și logdnicul lui, Alexandro Fernandez, s-au mutat în Dubai. Care e motivul și cu ce se ocupă acolo # Antena1
Emil Rengle și logodnicul lui, Alejandro Fernandez, au povestit recent că au ales să se mute în Dubai.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Cine sunt, de fapt, Valeria și Camila, gemenele siameze care au pus pe jar internetul! Toți rămân uimiți când le văd # Antena1
Valeria și Camila sunt surori gemene siameze care au uimit tot internetul cu postările lor. Iată care e adevărul din spatele imaginilor care strâng mii de aprecieri!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.