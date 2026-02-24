Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea lui Inter din Champions League! Ce i-au reproșat italienii

23:40

Suspendat provizoriu de UEFA după acuzaţiile de insulte rasiste la adresa lui Vinicius Jr în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor împotriva Real Madrid, jucătorul de la Benfica Lisabona, Gianluca Prestianni, ar fi explicat că altercaţia a fost declanşată de remarci legate de înălţimea sa.