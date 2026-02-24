“Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL!
Antena Sport, 25 februarie 2026 00:40
Celebra publicaţie italiană Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea ruşinoasă a Interului din play-off-ul Ligii Campionilor, după o dublă înfrângere cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. După ce a pierdut în tur cu 3-1, Inter a cedat şi pe teren propriu disputa cu Bodo/Glimt, norvegienii reuşind să se impună cu 2-1 pe Giuseppe […] The post “Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
00:40
“Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! # Antena Sport
Celebra publicaţie italiană Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea ruşinoasă a Interului din play-off-ul Ligii Campionilor, după o dublă înfrângere cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. După ce a pierdut în tur cu 3-1, Inter a cedat şi pe teren propriu disputa cu Bodo/Glimt, norvegienii reuşind să se impună cu 2-1 pe Giuseppe […] The post “Ruşinos, prestaţie dezamăgitoare” Reacţia presei italiene după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din UCL! appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
00:20
Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins # Antena Sport
Cristi Chivu (45 de ani) a fost surprins cu capul în pământ imediat după fluierul de final al meciului Inter – Bodo/Glimt 1-2, ce a consfinţit eliminarea nerazzurrilor din Liga Campionilor. Inter a părăsit Liga Campionilor într-un mod ruşinos, înainte de optimi, după un 2-5 umilitor, la general, cu formaţia norvegiană Bodo/Glimt. Vizibil afectat, Chivu […] The post Cristi Chivu, un monument de deznădejde după eliminarea ruşinoasă a Interului din Ligă! Cum a fost surprins appeared first on Antena Sport.
00:20
Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală” # Antena Sport
Jurnaliștii italieni au venit rapid cu o reacție după eliminarea Interului din Liga Campionilor și au publicat articolul în care au notat fiecare jucător și pe pe antrenorii celor două formații. Presa nu l-a menajat pe Cristi Chivu, care a primit nota 5 pentru modul în care a pregătit manșa a doua a “dublei” cu […] The post Nota primită de Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă a lui Inter din Champions League: “Dezamăgire totală” appeared first on Antena Sport.
00:10
De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL # Antena Sport
Inter și-a luat “adio” de la Liga Campionilor din play-off-ul pentru optimile competiției, după ce a fost învinsă și în manșa retur de Bodo/Glimt, scor 2-1. Eșecul de pe Giuseppe Meazza a consemnat o statistică negativă care nu mai fusese atinsă de “nerazzurri” din sezonul 2010/11. Inter a fost eliminată din Champions League după ce […] The post De 15 ani nu i s-a mai întâmplat asta lui Inter. Contraperformanța atinsă de Chivu&Co. după eliminarea din UCL appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:50
Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!” # Antena Sport
După cinci sezoane fără drept de promovare în Liga 2, Steaua București se pregătește să facă, în sfârșit, pasul următor. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, susține că rezultatele sportive trebuie să primeze și a propus două modalități prin care vrea să faciliteze promovarea Stelei în Superliga. Radu Miruță vrea Steaua în A: „Sunt două metode […] The post Steaua București, spre prima ligă! Ministrul Apărării s-a decis: „Se merge cu amândouă în paralel!” appeared first on Antena Sport.
23:40
Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu! # Antena Sport
Manuel Akanji (30 de ani) a comis o gafă de proporţii la golul cu care Jens Petter Hauge (26 de ani) a deschis scorul în meciul Inter – Bodo/Glimt. În minutul 58 al meciului, Akanji a pierdut inexplicabil o minge în apropierea careului Interului. Blomberg a interceptat balonul, a scăpat singur cu Sommer, a şutat, […] The post Akanji, eroare monumentală la golul cu care fostul jucător al Milanului a deschis scorul cu Interul lui Chivu! appeared first on Antena Sport.
23:30
Xavi poate reveni în antrenorat! Ibericul e favorit pe lista unei naționale de top care merge la Cupa Mondială # Antena Sport
Xavi Hernandez poate reveni pe banca tehnică după o pauză de aproape doi ani de când nu a mai pregătit nicio echipă. Naționala Marocului, care urmează să se despartă în curând de selecționerul Walid Regragui, deja și-a făcut lista privind posibilii înlocuitori, iar spaniolul este în fruntea ei. Federația de Fotbal din Africa vrea să […] The post Xavi poate reveni în antrenorat! Ibericul e favorit pe lista unei naționale de top care merge la Cupa Mondială appeared first on Antena Sport.
23:10
Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: “Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională” # Antena Sport
Gabi Torje şi Ionuţ Badea au lăudat transferul reuşit de Dinamo, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). Chiar dacă Torje consideră că el nu poate fi convocat pentru barajul cu Turcia, fostul fotbalist al “câinilor” e de părere că un eventual titlu cu Dinamo l-ar readuce pe Puşcaş în circuitul echipei naţionale. George Puşcaş […] The post Transferul lui Puşcaş la Dinamo, lăudat: “Nu o să fie un caz Mazilu. Şanse mari să fie convocat la națională” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
23:00
Prezențe de gală la Inter – Bodo/Glimt. Ronaldo “Il Fenomeno” și Christian Vieri urmăresc echipa lui Chivu # Antena Sport
Meciul din Liga Campionilor dintre Inter și Bodo/Glimt a adus pe Giuseppe Meazza două nume imense din istoria “nerazzurrilor”, Ronaldo Nazario și Christian Vieri. Cei doi au fost prezenți pe gazon înainte de fluierul de start și au oferit și câteva declarații. Cristi Chivu și elevii săi sunt urmăriți îndeaproape de doi fotbaliști care au […] The post Prezențe de gală la Inter – Bodo/Glimt. Ronaldo “Il Fenomeno” și Christian Vieri urmăresc echipa lui Chivu appeared first on Antena Sport.
22:40
Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de L’Equipe înainte de meciul din UCL # Antena Sport
Kylian Mbappe nu va juca în manșa a doua a play-off-ului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, este anunțul făcut de jurnaliștii francezi de la L’Equipe. Starul francez nu a putut duce până la capăt antrenamentele echipei “blanco” din cauza problemelor la genunchiul stâng care au recidivat. Real Madrid o înfruntă miercuri seara […] The post Kylian Mbappe, OUT pentru Real Madrid – Benfica. Anunțul făcut de L’Equipe înainte de meciul din UCL appeared first on Antena Sport.
22:40
“Asta a fost marea noastră problemă” Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid! # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre motivele care au dus la o înfrângere a “câinilor” în derby-ul cu Rapid, în condiţiile în care alb-roşiii au avut o posesie de 74%! Dinamo a dominat-o la toate capitolele pe Rapid, dar a primit două goluri în 4 minute în prima repriză şi […] The post “Asta a fost marea noastră problemă” Zeljko Kopic a spus de ce a fost învinsă Dinamo, în derby, de Rapid! appeared first on Antena Sport.
22:30
Kylian Mbappe, OUT pentru returul lui Real Madrid cu Benfica din Champions League. Anunțul făcut de L’Equipe # Antena Sport
Kylian Mbappe nu va juca în manșa a doua a play-off-ului pentru optimile UCL dintre Real Madrid și Benfica, este anunțul făcut de jurnaliștii francezi de la L’Equipe. Starul francez nu a putut duce până la capăt antrenamentele echipei “blanco” din cauza problemelor la genunchiul stâng care au recidivat. Real Madrid o înfruntă miercuri seara […] The post Kylian Mbappe, OUT pentru returul lui Real Madrid cu Benfica din Champions League. Anunțul făcut de L’Equipe appeared first on Antena Sport.
22:10
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani) l-a remarcat pe Ofri Arad (27 de ani), care a debutat pentru campioana României în victoria roş-albaştrilor, cu 4-1, cu Metaloglobus. Ofri Arad a fost înlocuit la pauză în partida cu Metaloglobus. El marcase în prima repriză, dar reuşita lui a fost anulată cu […] The post Mihai Stoica, impresionat de un jucător al FCSB-ului: “Va fi o piesă importantă” appeared first on Antena Sport.
22:10
Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: “De Cartea Recordurilor” # Antena Sport
Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre forma fantastică a celor de la CFR Cluj în Liga 1, acolo unde a adunat nouă victorii la rând. Antrenorul din Gruia a ținut să îndemne la calm, ținând cont că echipa nu s-a calificat încă matematic în play-off, după care a vorbit și despre posibilitatea […] The post Daniel Pancu, întrebat dacă CFR poate câștiga titlul după seria fabuloasă de victorii: “De Cartea Recordurilor” appeared first on Antena Sport.
21:20
Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular # Antena Sport
Inter și-a anunțat în urmă cu puțin timp echipa de start pentru returul “dublei” cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor, iar presa din Italia a depistat o surpriză uriașă. Cristi Chivu îl trimite în teren încă din primul minut pe Davide Frattesi, mijlocașul care a funcționat ca un “talisman” pentru milanezi sezonul trecut, în acea semifinală […] The post Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Adi Petre a dat iama în mâncare după eliminarea de la Survivor appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Dansul contemporan a cucerit scena de la opera din Bucureşti appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
21:00
Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off appeared first on Antena Sport.
20:30
Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine” # Antena Sport
Inter deja a început să caute “ținte” pentru perioada de mercato de vară, iar pe listă se află și Aleksandar Stankovic, jucătorul crescut de “nerazzurri” care a plecat în vară la Club Brugge. Italienii au clauză de răscumpărare în contractul mijlocașului sârb, iar recent acesta a discutat despre posibila sa revenire, dar și despre relația […] The post Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine” appeared first on Antena Sport.
20:10
“Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga! # Antena Sport
Marius Marin (27 de ani), titular al echipei naţionale, este dorit de o echipă de tradiţie din La Liga, Sevilla! Marius Marin ar putea ajunge în vară la Sevilla, ca jucător liber de contract. Potrivit informaţiilor AntenaSport, negocierile pentru transferul lui Marius Marin la Sevilla se află în toi. Echipa din Andaluzia îl monitorizează de […] The post “Bombă” pe piața transferurilor! Titularul naţionalei, dorit de unul dintre “granzii” din La Liga! appeared first on Antena Sport.
20:00
“Se comportă ca un bebeluș”. Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape # Antena Sport
Mohamed Salah nu are un sezon bun la Liverpool, iar acest aspect a generat și critici din partea anumitor personaje din fotbalul englez. Recent, fostul selecționer Sam Allardyce l-a criticat pe egiptean pentru lipsa sa de formă, dar și pentru comportamentul afișat pe teren. Mohamed Salah nu reușește momentan să replice prestațiile sale din sezonul […] The post “Se comportă ca un bebeluș”. Mohamed Salah, criticat dur după ce n-a mai marcat în Premier League de 12 etape appeared first on Antena Sport.
20:00
Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română # Antena Sport
Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie. Amalia Covaliu, legitimată la clubul CS Dinamo Bucureşti, a disputat marţi, la Tbilisi, finala probei feminine de sabie, din cadrul Campionatului European de Scrimă pentru juniori. Amalia a înfruntat-o în ultimul […] The post Amalia Covaliu, vicecampioană europeană la sabie junioare! Performanţă uriaşă pentru sabrera română appeared first on Antena Sport.
19:50
Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază # Antena Sport
Marius Ştefănescu (27 de ani) ar putea reveni în Liga 1 după ce şi-a reziliat contractul cu Konyaspor. Fostul fotbalist al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 cu formaţia turcă, dar nu a mai continuat la Konyaspor. Ştefănescu a evoluat în numai 8 partide în prima ligă turcă, nereuşind niciun gol şi […] The post Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază appeared first on Antena Sport.
19:10
Victor Piţurcă s-a răzgândit în privinţa ministrului Apărării, după ce a auzit planul acestuia cu Steaua! # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a salutat declaraţia ministrului Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), care a transmis că vrea modificarea Legii Sportului, în aşa fel încât Steaua să poată promova în Liga 1. Anterior, Victor Piţurcă a avut un mesaj dur despre ministrul Apărării, pe care l-a numit “domnul Nimeni”. […] The post Victor Piţurcă s-a răzgândit în privinţa ministrului Apărării, după ce a auzit planul acestuia cu Steaua! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:50
Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă # Antena Sport
Edi Iordănescu a discutat în cadrul unei emisiuni despre barajul care o așteaptă pe România în drumul spre Cupa Mondială din 2026, iar fostul selecționer a dezvăluit că are încredere în naționala lui Mircea Lucescu. Antrenorul de 47 de ani mizează pe forța grupului, experiența sa și pe forma anumitor jucători. România este la aproape […] The post Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă appeared first on Antena Sport.
18:30
Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit în cadrul unei emisiuni despre lupta care se va da pentru titlul din Liga 1 în acest sezon. Patronul de la FCSB este de părere că dacă echipa sa nu va ajunge în play-off, atunci Universitatea Craiova va pune mâna pe trofeu. Liga 1 este extrem de strânsă la vârf, Univ. […] The post Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți” appeared first on Antena Sport.
18:20
Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 # Antena Sport
Marius Ştefănescu (27 de ani) şi-a reziliat contractul cu Konyaspor, echipă la care fusese transferat de la FCSB. Mijlocaşul român mai avea contract cu echipa turcă până în vara lui 2028. Konyaspor îi plătise 300 de mii de euro FCSB-ului pentru a-l transfera, în condiţiile în care campioana României îl achiziţionase de la Sepsi în […] The post Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 appeared first on Antena Sport.
18:10
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere” # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere” appeared first on Antena Sport.
17:40
Florentin Petre (50 de ani) şi-a ales viitorul, în condiţiile în care actualul lui contract cu Dinamo expira la finalul acestui sezon. Legenda “câinilor” va continua să fie secundul lui Zeljko Kopic, a anunţat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu. Florentin Petre va rămâne la Dinamo şi după finalul sezonului “Da, cu siguranță (n.r: […] The post Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo appeared first on Antena Sport.
17:40
Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață” # Antena Sport
Inter Milano, învinsă în tur cu 3-1, are nevoie de răbdare în meciul cu Bodo/Glimt din returul play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor, a declarat Jurgen Klinsmann, fost mare atacant al “nerazurrilor”. Klinsmann a reflectat asupra propriilor experienţe legate de recuperarea unui deficit de două goluri în Europa cu “nerazzurrii”. Klinsmann, protagonist într-o […] The post Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață” appeared first on Antena Sport.
17:30
Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood # Antena Sport
Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, este în cădere liberă în Arabia Saudită, iar misiunea tehnicianului român de a salva clubul de la retrogradare pare din ce în ce mai dificilă. Cu toate acestea, fostul antrenor de la Rapid ar putea să câștige la “masa verde” cel mai recent meci disputat, după o gafă comisă […] The post Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood appeared first on Antena Sport.
17:30
Edi Iordănescu (47 de ani) a fost prezent la Galatasaray – Juventus 5-2, dar altul a fost motivul pentru care fostul selecţioner a ajuns în Turcia. Antrenorul de 47 de ani a avut două oferte de a prelua echipe din prima ligă. Iordănescu a dezvăluit că a avut ofertă din Turcia, iar sursele Antena Sport […] The post Ce oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia! Motivul pentru care le-a refuzat appeared first on Antena Sport.
17:10
Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! # Antena Sport
Cunoscutul jucător de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani) şi soţia pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a acesteia, Jules (36 de ani), şi-au vândut casa la licitaţie, după scandalul în care au fost implicaţi. Lachie Neale a înşelat-o pe Jules cu Tess Crosley. Jules nu a putut suporta trădarea şi […] The post Afacerea cu care a înregistrat profit milionarul celebru, după ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia! appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
17:00
Imaginile care îi vor înfuria pe cei de la Real. Cum a fost surprins Prestianni înainte de returul de pe Bernabeu # Antena Sport
Benfica a zburat marți dimineața la Madrid pentru meciul retur contra Realului din Liga Campionilor, iar din delegația portughezilor a făcut parte și Gianluca Prestianni. Argentinianul merge în capitala Spaniei alături de colegii săi chiar dacă a fost suspendat provizoriu ca urmare a scandalului în care a fost acuzat de rasism de Vinicius în prima […] The post Imaginile care îi vor înfuria pe cei de la Real. Cum a fost surprins Prestianni înainte de returul de pe Bernabeu appeared first on Antena Sport.
17:00
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Puscaş a semnat George Puşcaş a fost prezentat oficial la Dinamo. Atacantul a semnat pentru un an şi jumătate şi şi va purta numărul 47. El va juca în premieră în Liga 1. 2. Prime pentru titlu Mihai Rotaru a pregătit […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 24 februarie appeared first on Antena Sport.
16:30
George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul “câinilor” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dat detalii despre lovitura pe care “câinii” au reuşit-o, aducerea lui George Puşcaş (29 de ani). Dinamo l-a dorit şi în trecut pe Puşcaş, dar atacantul a cerut atunci un salariu pe care formaţia din Ştefan cel Mare nu îşi permitea să îl plătească. Andrei Nicolescu, despre […] The post George Puşcaş nu are cel mai mare salariu de la Dinamo! Nicolescu, detalii despre super-transferul “câinilor” appeared first on Antena Sport.
16:30
Edi Iordănescu a dat verdictul după ce a aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României: “Cel mai indicat” # Antena Sport
Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, a vorbit în cadrul unei intervenții într-o emisiune despre vestea că Mircea Lucescu va rămâne pe banca naționalei pentru barajul de World Cup. Omul care a condus formația tricoloră la EURO 2024 și-a arătat susținerea față de “Il Luce” și a declarat că tehnicianul de 80 de ani […] The post Edi Iordănescu a dat verdictul după ce a aflat că Mircea Lucescu rămâne pe banca României: “Cel mai indicat” appeared first on Antena Sport.
15:40
Dan Şucu e foarte aproape de o nouă reuşită financiară. Patronul formaţiei Genoa ar urma să încaseze 7,5 milioane de euro de la AS Roma. Venturino a fost împrumutat la AS Roma, iar “lupii” au opțiunea de cumpărare definitivă. Jucătorul de 19 ani a fost utilizat 93 de minute în cinci jocuri, iar clubul e […] The post Transfer de 7,5 milioane de euro pentru Dan Şucu appeared first on Antena Sport.
15:10
Victor Piţurcă ştie cine trebuie să vină în locul lui Mircea Lucescu: “E o variantă bună!” # Antena Sport
Dacă Mircea Lucescu se retrage după barajul cu Turcia, Gică Hagi pare favorit să preia naţionala României. Pe lista celor care îl vor pe banca naţionalei se numără şi Victor Piţurcă. “Cred că e o variantă bună, datorită faptului că mulți dintre jucători au fost pe la el la academie. Acum eu nu mă iau […] The post Victor Piţurcă ştie cine trebuie să vină în locul lui Mircea Lucescu: “E o variantă bună!” appeared first on Antena Sport.
15:00
Achraf Hakimi, fundaşul lui PSG, desemnat cel mai bun fotbalist din Africa în 2025, va fi judecat în Franţa pentru o acuzaţie de viol, în urma unei plângeri depuse de o tânără în februarie 2023, informează EFE. “Astăzi, o acuzaţie de viol este suficientă pentru a justifica un proces, chiar dacă l-am contestat şi totul […] The post Achraf Hakimi, judecat pentru viol în Franţa appeared first on Antena Sport.
15:00
Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY # Antena Sport
Liga Campionilor Asiei 2 continuă în AntenaPLAY cu faza sferturilor de finală. Spre deosebire de Liga Campionilor Asiei, a doua competiţie continentală dispută fazele eliminatorii în stil tradiţional. Asta înseamnă că meciurile din sferturi şi semifinale se dispută în dublă manşă. În continuare, echipele sunt împărţite în două conferinţe, vest şi est. În semifinale se […] The post Programul sferturilor Ligii Campionilor Asiei 2 (3-12 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
14:50
Inter – Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet # Antena Sport
Marţi seară se vor disputa primele patru meciuri retur din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pentru noi, cel mai important duel este cel dintre Inter Milano şi Bodo/Glimt (22:00), care va porni de la 1-3. De asemenea, tot marţi vor mai avea loc duelurile dintre Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, 3-3 în tur), Bayer […] The post Inter – Bodo/Glimt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Programul complet appeared first on Antena Sport.
14:50
Universitatea Craiova a făcut o nouă mutare. Clubul oltean l-a împrumutat până la finalul acestei stagiuni, cu opţiune de transfer definitiv, pe fundaşul central Tudor Suciu de la echipa din Liga a III-a, Sănătatea Servicii Publice Cluj Napoca. “Sănătatea Cluj transferă la Universitatea Craiova! Tudor Suciu a fost împrumutat la clubul craiovean până la finalul […] The post Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial appeared first on Antena Sport.
14:20
George Puşcaş este noul jucător al lui Dinamo! Atacantul de 29 de ani cotat la 900.000 de euro a semnat din postura de jucător liber de contract în care se afla după despărţirea de Bodrumspor, din vara anului trecut. Puşcaş a semnat pe un sezon şi jumătate cu Dinamo şi va încasa un salariu lunar […] The post Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş appeared first on Antena Sport.
14:10
Gigi Becali va avea o nouă plângere la CNCD, după ce a făcut mai multe derapaje sexiste la adresa Iulianei Demetrescu, arbitra care a fost delegată la meciul dintre FCSB și Metaloglobus. FILIA, o organizaţie care se ocupă de prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, a decis să facă o notificare la […] The post O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste appeared first on Antena Sport.
14:10
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY # Antena Sport
Liga Campionilor Asiei continuă cu fazele eliminatorii, după ce grupa principală s-a încheiat. În competiţie au rămas 16 echipe care luptă pentru supremaţie în Asia. Toate meciurile vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY. Singura echipă fără înfrângere din Vest a fost Al Hilal, echipă care a câştigat 7 meciuri şi a remizat o singură dată […] The post Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
14:00
Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru “sparge” banca # Antena Sport
Universitatea Craiova are şanse considerabile la primul titlu din era “Mihai Rotaru”, iar patronul a pregătit sume uriaşe pentru jucători în cazul în care vor fi primii la final. Oltenii sunt pe primul loc după 28 de etape, cu 56 de puncte acumulate. Craiova e la 4 puncte de Dinamo şi Rapid, principalele contracandidate, cel […] The post Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru “sparge” banca appeared first on Antena Sport.
13:40
Ionuţ Chirilă este gata să revină în antrenorat, după o lungă perioadă de pauză. Anunţul a fost făcut de Florin Prunea. ”Chirilă e aproape de a semna cu o echipă din România. Dar nu pot să vă zic cu cine. E din Liga 2. Eu așa știu. Mi-a cerut referințe despre el. Am spus-o tot […] The post Ionuţ Chirilă şi-a găsit echipă. Va antrena în România: “Eu aşa ştiu” appeared first on Antena Sport.
13:30
Max Verstappen, tot mai aproape de retragere: “Sunt aproape de final”. Dezăluirea campionului mondial: “Poate sună dramatic” # Antena Sport
Max Verstappen, de patru ori campion mondial în Formula 1, a anunţat că este aproape de finalul carierei sale în “Marele Circ”. În vârstă de 28 de ani, pilotul celor de la Red Bull a recunoscut că nu îşi doreşte să aibă o carieră foarte lungă în Formula 1. Nici regulile noi, introduse în 2026, […] The post Max Verstappen, tot mai aproape de retragere: “Sunt aproape de final”. Dezăluirea campionului mondial: “Poate sună dramatic” appeared first on Antena Sport.
13:10
George Puşcaş este ultimul transfer al celor de la Dinamo. Atacantul a vorbit despre mutarea în Ştefan cel Mare, dar şi despre faptul că nu mai este în vederile lui Mircea Lucescu. El spera ca prin evoluţia lui la Dinamo să reinte în circuitul României. “Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic […] The post George Puşcaş vrea din nou la naţionala României: “Nu o să renunţ niciodată” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.