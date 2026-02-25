România fără nave, cu ochii la UE și NATO dacă escaladează tensiunile în Marea Neagră

19:40

Electrica a anunțat, printr-un raport transmis Bursei de Valori București și publicat azi unui Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați S.A., care vizează dezvoltarea unor capacități de producție și stocare a energiei din surse regenerabile, în principal fotovoltaice, cu o putere instalată de până la 500 MW. Proiectele ar urma să fie dezvoltate pe terenurile aflate în proprietatea combinatului siderurgic din Galați, unul dintre cei mai mari consumatori industriali de energie din România.