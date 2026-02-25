România fără nave, cu ochii la UE și NATO dacă escaladează tensiunile în Marea Neagră
Jurnalul.ro, 25 februarie 2026 01:10
Dacă tensiunea escaladează în zona Mării Negre, România nu are nave.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 2 ore
01:10
Dacă tensiunea escaladează în zona Mării Negre, România nu are nave.
00:50
Securitate pe buget redus: Cât investește, de fapt, Republica Moldova în domeniul apărării # Jurnalul.ro
Potrivit datelor publicate de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), cheltuielile militare ale R. Moldova au rămas, în ultimele trei decenii, la un nivel redus comparativ cu statele din regiune, oscilând între 0,25% și 0,9% din PIB.
Acum 4 ore
00:30
Începând cu 25 februarie 2026, trei zodii lasă în urmă o perioadă lungă de tristețe, apăsare emoțională și blocaje interioare și pășesc într-o nouă eră de vindecare.
00:10
Candidații la șefia DNA au susținut, ieri, interviurile în care și-au prezentat ideile. Comisia de evaluare i-a avut ieri în față pe Tatiana Toader -procuror-şef adjunct al DNA, Vlad Grigorescu - procuror DIICOT și Ioan-Viorel Cerbu - procuror DNA
24 februarie 2026
23:50
Din aprilie 2026, Messenger.com nu va mai fi disponibil.
23:40
Directoarea celebrului Muzeu Luvru din Paris, Laurence des Cars, și-a dat demisia marți, la cinci luni după așa-numitul „jaful secolului”, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro.
23:20
Sindicat din Guvern, lui Bolojan: Insistați să forțați dispozițiile Constituției pentru ego politic # Jurnalul.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a transmis o scrisoare deschisă Executivului, în care solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de ordonanță de urgență privind „capacitatea financiară a UAT (unitățile administrative teritoriale)”.
23:10
Marea Britanie ar putea avea cel mai mult de pierdut după modificarea tarifelor americane # Jurnalul.ro
După ce s-a lăudat luni întregi cu acordul comercial preferențial obținut cu președintele SUA Regatul Unit riscă să devină cel mai mare perdant după decizia Curții Supreme de a anula tarifele globale impuse de acesta, informează Bloomberg.
23:10
Sporul de doctorat, redus la jumătate. Bolojan: Nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorate a venit în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, menţionând că acest spor nu se regăseşte în ţările din vestul Europei şi că România "nu de diplome duce lipsă, ci de competenţe, uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare".
22:50
Senatul României adoptă reguli noi pentru profesionalizarea comisiilor de evaluare a handicapului # Jurnalul.ro
Senatul a aprobat o inițiativă legislativă care impune criterii de experiență pentru membrii comisiilor de evaluare a gradului de handicap, limitează numărul mandatelor și stabilește reguli clare pentru încetarea calității de membru.
22:40
Protocol încălcat la Casa Albă: Melania și Donald Trump aduc invitați separați la Starea Națiunii # Jurnalul.ro
Melania Trump va veni la discursul despre Starea Națiunii însoțită de invitați care îi reprezintă platformele dedicate sistemului de plasament și inteligenței artificiale responsabile, în timp ce Donald Trump și-a invitat propriul grup de oaspeți care să îi reflecte prioritățile.
Acum 6 ore
22:30
Noul Nostradamus: Profetul apocalipsei a citit în frunzele de palmier că Trump va avea 3 mandate la Casa Albă # Jurnalul.ro
Un clarvăzător poreclit noul Nostradamus spune că omenirea se va confrunta cu mai multe dezastre, inclusiv o lovitură de meteorit.
22:20
Rogobete: Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la tăierea de 10% # Jurnalul.ro
Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la tăierea de 10%, spune, marți seara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
22:20
În instituțiile de cultură aflate în subordinea administrațiilor locale nu se vor face tăieri # Jurnalul.ro
În pachetul de reglementări au fost preluate observațiile, astfel că instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea unităților administrativ-teritoriale ori a ministerului de resort nu intră sub incidența măsurilor de reducere a cheltuielilor ori a personalului.
22:20
Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că Ucraina luptă atât pentru propria suveranitate și independență, cât și pentru menținerea ordinii internaționale stabilitate după finalul celui de al Doilea Război Mondial.
22:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăție și abundență pe 25 februarie 2026. Miercurea este o Zi a Stabilului Calului de Metal într-un an al Calului de Foc, aducând o stabilitate serioasă.
21:50
PSD solicită tuturor partidelor românești din PE să voteze unitar pentru revizuirea Directiva UE 2019/633, în vederea protejării producătorilor agroalimentari autohtoni.
21:50
Cum va arăta administrația publică după măsurile adoptate de Guvernul Bolojan: tăieri și relansări # Jurnalul.ro
O administrație mai eficientă - asta este promisiunea premierului Ilie Bolojan, după adoptatea reformei administrative. Autoritățile locale vor decide asupra jocurilor de noroc și va avea loc un audit de personal în administrație.
21:40
România traversează o criză sanitară majoră: primul loc în Europa la rujeolă și un sezon gripal alarmant. Specialiștii trag un semnal de alarmă și cer măsuri urgente.
21:40
Sorin Grindeanu: Investițiile din infrastructură trebuie să continue într-un ritm rapid # Jurnalul.ro
Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a discutat cu ministrul Transporturilor pe tema bugetului anului 2026. Acesta a subliniat necesitatea continuării investițiilor în infrastructură, declarând: „Aceasta este adevărata șansă pentru relansarea economică a României”.
21:40
Scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032. Nazare: Ieșim din modelul bazat pe consum # Jurnalul.ro
Pachetul de relansare economică adoptat de Guvern include scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032 și un nou instrument pentru atragerea investițiilor de peste un miliard de lei, a declarat, marți seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
21:40
Șoferii care nu plătesc amenzile de circulație rămân fără permis: o zi pentru fiecare 50 de lei amendă, după ce ordonanța de urgență a fost votată, marți, în ședința extraordinară de guvern.
21:30
Guvernul adoptă pachetul administrativ: Descentralizare accelerată și reducerea a mii de posturi # Jurnalul.ro
Guvernul României a adoptat pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care promite descentralizare mai rapidă, administrații locale mai eficiente și reducerea aparatului bugetar cu 6.409 posturi.
21:20
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite # Jurnalul.ro
„Plătim căldură și apă caldă ca să avem căldură și apă caldă, nu apă amorțită și calorifere amorțite”, declară primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care acuză Primăria Capitalei și cere fuziunea dintre Elcen și Termoenergetica.
21:10
Vladimir Putin vorbește despre tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră # Jurnalul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, la o reuniune a FSB, că există informații despre o tentativă de aruncare în aer a conductelor de gaze Turkish Stream și Blue Stream din Marea Neagră.
20:50
Romgaz, producătorul național de gaze care este partenerul minoritar al Lukoil în perimetrul Trident din Marea Neagră, nu a primit o notificare privind acțiunea în instanță deschisă de gigantul rus, a transmis Ministerului Energiei, la solicitarea Mediafax.
20:40
Sindicatul Ambulanța trage un semnal de alarmă: peste 600 de angajați, victime ale agresiunilor # Jurnalul.ro
Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România avertizează cu privire la numărul tot mai crescut de agresiuni înregistrate asupra personalului medical de urgență. Sindicatul susține că fenomenul a devenit un risc constant pentru funcționarea serviciilor publice de ambulanță.
Acum 8 ore
20:10
România pariază pe nuclear pentru a deveni pilon energetic pe flancul estic al Uniunii Europene # Jurnalul.ro
Planul României de a investi 20 de miliarde de euro în energia nucleară face parte dintr-un efort mai amplu de diversificare a mixului energetic al țării și de reducere a expunerii la volatilitatea prețurilor combustibililor care a urmat invaziei Rusiei asupra vecinului său nordic, Ucraina.
20:10
Pasăre dintr-o specie protejată, salvată de un polițist local pe Șoseaua Olteniței din Capitală # Jurnalul.ro
Un polițist local a salvat o pasăre dintr-o specie protejată, căzută în zăpadă într-o curte de pe Șoseaua Olteniței din Capitală.
19:50
Viscol puternic între Rânca și Novaci: Drumul s-a închis pentru toate categoriile de vehicule # Jurnalul.ro
UPDATE:Începând cu ora 19:00 s-a luat decizia închiderii circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic și a vizibilitatii extrem de reduse.
19:50
Oana Țoiu: Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” pentru ideea de libertate în Europa # Jurnalul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina și a subliniat că lupta de rezistență a cetățenilor ucraineni contribuie direct la securitatea României și a Europei.
19:40
Electrica semnează un memorandum cu Liberty Galați pentru proiecte regenerabile de până la 500 MW # Jurnalul.ro
Electrica a anunțat, printr-un raport transmis Bursei de Valori București și publicat azi unui Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați S.A., care vizează dezvoltarea unor capacități de producție și stocare a energiei din surse regenerabile, în principal fotovoltaice, cu o putere instalată de până la 500 MW. Proiectele ar urma să fie dezvoltate pe terenurile aflate în proprietatea combinatului siderurgic din Galați, unul dintre cei mai mari consumatori industriali de energie din România.
19:40
Consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, propune organizarea unui referendum în județul Ilfov privind asimilarea acestuia într-un București metropolitan, cu administrație unică pentru întreg arealul urban.
19:20
Fosta angajată OpenAI trage un semnal de alarmă: „ChatGPT ne cunoaște deja toate secretele" # Jurnalul.ro
O fostă cercetătoare a companiei care a creat ChatGPT avertizează asupra unui pericol ignorat de milioane de utilizatori.
19:10
După săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026, viața începe să se îmbunătățească vizibil pentru trei zodii.
19:10
Președinția explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu: după comunicarea CCR # Jurnalul.ro
Administrația Prezidențială a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va fi promulgată după primirea comunicării din partea Curții Constituționale a României (CCR), nefiind vorba de o întârziere.
18:50
Președintele Nicușor Dan a discutat marți cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei acestuia la Bruxelles. Cei doi au discutat despre mecanismul EastInvest și despre implementarea PNRR.
18:40
Propunerea președintelui american de a trimite o navă-spital în Groenlanda s-a lovit de un politicos refuz al autorităților groenlandeze, care au apreciat că eventualele probleme din sistemul de sănătate pot fi rezolvate prin cooperarea cu Danemarca.
Acum 12 ore
18:30
Profesorul care a predat la Max Planck și are doctorat în SUA, la un pas de Ministerul Educației # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan ar fi găsit un candidat pentru Ministerul Educației: Mihai Dimian, rector al USV, cu studii în SUA și Franța. Află cine este și ce spune despre această posibilă numire.
18:20
Polițiștii protestează în Piața Victoriei. Nu sunt de acord cu majorarea vârstei de pensionare # Jurnalul.ro
Polițiștii protestează marți după-amiaza în Piața Victoriei, nemulțumiți de prevederile din legea cu privire la reforma administrației care se referă la majorarea vârstei de pensionare.
18:10
CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații cu strigare, pentru țeavă recuperată aflată în magazii, țeavă îngropată provenită din lucrări de înlocuire de conducte și alte bunuri.
18:10
O analiză realizată de inteligența artificială a recenziilor despre vin arată că preferințele în materie de vin vă dezvăluie personalitatea.
17:50
Celebrii Maia Morgenstern și Cătălin Neamțu își împrumută vocile unice și pline de crâmpeie de emoție în stare pură în varianta românească a noii aventuri ghidușe de la Disney • Pixar – „Hopperi”, doar la cinema, în avanpremieră acum! # Jurnalul.ro
Poate cea mai talentată și aclamată actriță a României, a cărei notorietate se întinde pe tot mapamondul, Maia Morgenstern interpretează cu tact și determinare, în premieră absolută, un personaj animat, respectiv Regina Insectă, în noul film original al studiourilor Pixar – „Hopperi”.
17:50
Achiziționarea La Cocoș de către grupul Schwarz, aprobată condiționat de Consiliul Concurenței # Jurnalul.ro
Achiziționarea rețelei la Cocoș de către grupul Schwarz a fost aprobată cu anumite condiții de către Consiliul Concurenței.
17:50
English Kids Academy (EKA), divizia pentru copii a International House București, anunță organizarea ediției a III-a a conferinței Future Leaders Get Together (FLGT) pe 29 martie 2026, la Opera Comică pentru Copii.
17:40
Fraudă de proporții: Peste 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal # Jurnalul.ro
Peste 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari au fost oferite ilegal spre decontare de o persoană și de o firmă, în județul Iași. Cupoanele fugurau pe numele unor pensionari decedați, iar prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei.
17:40
Scandal diplomatic între Franța și SUA: Ambasadorul Charles Kushner, sancționat pentru refuzul de a da explicații # Jurnalul.ro
Criză diplomatică fără precedent între Franța și SUA: ambasadorul american Charles Kushner este blocat temporar de autoritățile franceze după ce a refuzat să se prezinte la o convocare oficială. Scandalul pornește de la comentarii controversate privind moartea unui activist de extremă dreapta.
17:30
Industria tutunului încălzit explodează în România: peste 1 miliard de dolari investiți și exporturi pe 5 continente # Jurnalul.ro
Industria tutunului încălzit cunoaște o creștere explozivă în România. Philip Morris a investit peste 1 miliard de dolari, transformând fabrica din Otopeni într-un hub global de export.
17:20
Călin Georgescu a transmis un mesaj la adresa clasei politice, pe care o acuză că a abandonat interesul național și că menține „o tiranie sub masca democrației”.
17:20
Apă-Canal Ilfov S.A., în colaborare cu Primăria Snagov, a organizat marți, 24 februarie 2026, un eveniment educațional dedicat Zilei Mondiale a Apei, la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.