Replica MAE la jignirile lui Medvedev. Tensiuni între Rusia și UE escaladează

16:40

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind reformele economice și administrative, dar tensiunile nu au dispărut. PSD avertizează că va bloca bugetul pe 2026 dacă măsurile sale nu sunt susținute, în timp ce premierul Bolojan cere clarificări financiare. Coaliția de guvernare a reușit să ajungă la un consens pe tema reformei administrației locale […]