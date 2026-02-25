Dosarele Epstein scot la lumină modul în care miliardarii îşi finanţează investiţiile prin împrumuturi garantate cu artă
Un împrumut de 484 de milioane de dolari obţinut de miliardarul Leon Black şi dezvăluit în cele mai recente documente din dosarele Epstein evidenţiază una dintre cele mai dinamice şi profitabile zone ale lumii artei: creditele garantate cu opere de artă, relatează CNBC.
Principala organizaţie patronală europeană, BusinessEurope, a cerut Uniunii Europene să menţină permisele gratuite de emisii pentru industrii, intensificând presiunea asupra oficialilor care pregătesc o reformă majoră a pieţei europene de carbon, relatează Reuters.
Administraţia Trump, dată în judecată de 15 state democrate, după reducerea numărului vaccinurilor recomandate copiilor # News.ro
În total 15 state democrate anunţă marţi că lansează proceduri împotriva administraţiei Trump, contestând reducerea numărului vaccinurilor recomandate copiilor, pe care aceasta a aplicat-o şi pe care o critică drept contrară ştiinţei, relatează AFP.
Bărbat ucis prin împuşcare de poliţie în nord-estul SUA, după ce omoară prin înjunghiere patru persoane la Tacoma, lângă Seattle # News.ro
Patru persoane au fost ucise prin înjunghiere, marţi, iar presupusul lor agresor a fost ucis de către poliţie, în apropiere de Seattle, în nord-estul Statelor Unite, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.
Bărbat ucis prin împuşcare de poliţie în nord-estul SUA, după ce omoară prin înjunghiere patru persoane lângă Seattle # News.ro
Patru persoane au fost ucise prin înjunghiere, marţi, iar presupusul lor agresor a fost ucis de către poliţie, în apropiere de Seattle, în nord-estul Statelor Unite, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.
Cseke Attila: Şi cumpărătorul de clădiri, terenuri sau mijloace de transport va trebui să facă dovada plăţii tuturor impozitelor, nu doar vânzătorul/ Lista cu debitorii persoane fizice, publicată la nivel local # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că Ordonanţa privind reforma administraţiei instituie obligativitatea şi a celui care cumpără clădiri, terenuri sau maşini să dovedească plata tuturor impozitelor locale. şi nu doar vânzătorul, aşa cum este astăzi în legislţie. Ministrul a precizat că actul normativ mai prevede posibilitatea publicării, la nivel local, a listei debitorilor persoane fizice care nu şi-au plătit taxele locale.
Ministrul Energiei: Companiile româneşti pot obţine profituri de până la 250 milioane de euro anual, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, marţi seară, că a semnat la Washington, în numele României, declaraţia comună pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală şi de Est. El a precizat că, astfel, companiile româneşti pot obţine profituri de până la 250 milioane de euro anual.
Liga Campionilor: Interul lui Chivu nu s-a revanşat, 1-2 cu Bodo/Glimt, şi a ratat calificarea în optimi # News.ro
Echipa norvegiană Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor.
Cseke Attila: Peste 600 de posturi de poliţişti locali vor fi reduse la nivel naţional. Se instituie noi norme de reprezentare/ Ce se modifică la autorităţile locale comunale # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că la nivel naţional vor fi reduse peste 600 de posturi de poliţişti locali, precizând că, în acest sens, vor fi instituite noi norme de reprezentare. Cseke a precizat că la nivelul anului 2024, doar 644 de unităţi administrativ-teritoriale îşi puteau acoperi, din venituri proprii, cheltuielile de personal, restul până la 3.228 neputând face acest lucru. Potrivit ministrului Dezvoltării, în cazul autorităţilor locale comunale Executivul şi Coaliţia au căzut de acord să fie instituite alte două trepte de norme de personal.
Formula 1: Christian Horner afirmă că Max Verstappen nu este responsabil pentru demiterea sa de la Red Bull # News.ro
La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive” care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa.
JO de iarnă: După abandonul din proba de mass-start, italianul Giacomel a suferit o intervenţie cardiacă # News.ro
Biatlonistul italian Tommaso Giacommel, medaliat cu argint la proba de ştafetă mixtă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina şi actualul ocupant al locului al doilea în Cupa Mondială, a suferit o intervenţie cardiacă şi va trebui să respecte două săptămâni de repaus, a anunţat marţi Federaţia Italiană de Sporturi de Iarnă (Fisi).
Preşedintele american Donald Trump urmează să încerce marţi, la Capitoliu, să-i convingă pe americanii nemulţumiţi şi pe republicanii febrili - într-un ”discurs despre starea Uniunii”, totodată un discurs de campanie - că ”epoca de aur” pe care le-a promis-o este la îndemână, relatează AFP.
Premierul Ilie Bolojan anunţă că va propune ministru la Educaţie după ce revine din vizita de lucru de la Bruxelles # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că va face o nominalizare pentru funcţia de ministru al Educaţiei după ce revine din vizita de lucru de la Bruxelles.
Scandalul Prestianni-Vinicius continuă: Argentinianul spune că brazilianul l-a făcut „pitic” # News.ro
Suspendat provizoriu de UEFA după acuzaţiile de insulte rasiste la adresa lui Vinicius Jr în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor împotriva Real Madrid, jucătorul de la Benfica Lisabona, Gianluca Prestianni, ar fi explicat că altercaţia a fost declanşată de remarci legate de înălţimea sa.
Cseke Attila, despre suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor de circulaţie: E un mecanism foarte clar stabilit. Dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la contravenţie/ Posesorul nu trebuie să vină să predea permisul/ Ce spune Bolojan # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut, marţi seară, clarificări în privinţa suspendării permiselor auto pentru neplata amenzilor de circulaţie, precizând că este un mecanism „foarte clar stabilit”, cu perioade de timp „foarte bine delimitate”. Potrivit lui Cseke, dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenţie, iar posesorul nu trebuie să vină să predea permisul la Poliţia Rutieră, ci în evidenţele acestei instituţii va apărea faptul că s-a suspendar dreptul de a conduce pentru persoana respectivă.
Cseke Attila, despre suspendarea permiselor auto pentru neplata amenzilor de circulaţie: Este un mecanism foarte clar stabilit. Dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la contravenţie/ Posesorul nu trebuie să vină să predea permisul # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut, marţi seară, clarificări în privinţa suspendării permiselor auto pentru neplata amenzilor de circulaţie, precizând că este un mecanism „foarte clar stabilit”, cu perioade de timp „foarte bine delimitate”. Potrivit lui Cseke, dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenţie, iar posesorul nu trebuie să vină să predea permisul la Poliţia Rutieră, ci în evidenţele acestei instituţii va apărea faptul că s-a suspendar dreptul de a conduce pentru persoana respectivă.
Ilie Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să închidem bugetul şi să-l trimitem la Parlament / Vom susţine toate proiectele care au acoperire bugetară / Costruirea unui buget realist este un element de bază care garantează predictibilitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi seară, că îşi doreşte ca săptămîna viitoare bugetul să fie trimis Parlamentului spre dezbatere şi aprobare, adăugând că, împreună cu miniştri, îşi doreşte un buget realist, bazat pe date reale, nu pe venituri supraestimate cum s-a întâmplat în anii trecuţi. Premierul a reiterat ideea că orice proist care are sursă de finanţare va fi susţinut.
Kylian Mbappe, atacantul francez al lui Real Madrid, va lipsi în meciul cu Benfica Lisabona, din manşa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor, din cauza unei accidentări, a anunţat marţi AFP.
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: Provocarea cea mai mare a fost să intrăm în linie dreaptă cu o construcţie care cumva e unicat/ E un buncăr subteran, căptuşit cu plumb, pentru tehnici moderne de radioterapie # News.ro
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, prof.univ.dr. Cătălin Cîrstoiu, a explicat cum a ajuns unitatea medicală pe care o conduce să realizeze primul buncăr subteran, cu pereţi căptuşiţi cu plumb, cu sistem de pompare a apelor, pentru tehnici moderne de radioterapie pentru pacienţii oncologici.
Ministrul Dezvoltării anunţă că vor fi reduse peste 45.000 de posturi din administraţia locală, mai mult de jumătate fiind deja vacante / 192 de posturi de consilieri de la nivel central vor fi reduse # News.ro
Peste 45.000 de posturi din administraţia locală, mai mult de jumătate fiind deja vacante, vor fi reduse până la 1 iulie, în urma aplicării OUG privind reforma administraţiei adoptată marţi de Guvern. Termenul limită pentru aplicarea tuturor reducerilor este 1 iulie.
Gardienii Revoluţiei desfăşoară exerciţii militare pe coastele insulelor de la Golful Persic # News.ro
Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice Iran, au lansat exerciţii militare de-a lungul Golfului Persic, anunţă televiziunea de stat iraniană, în contextul în care Statele Unite îşi cresc presiunile împotriva Teheranului, relatează AFP.
Bolojan: Fuziunea dintre localităţi este greoaie / Ori acest pachet ne dovedeşte că putem avea o administraţie mai eficientă, ori se va ajunge la discuţii în care, indiferent cine va fi în guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administraţiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, mari seară, că în actualul sistem de organizare administrativ-teritorială fuziunea dintre localităţi este o procedură greoaie, care prevede referendumuri în ambele localităţi. El a precizat că, fără o modificare legislativă care să prevadă explicit modul în care comunele sub 1.500 de locuitori ar putea fuziona nu vede fezabil acest lucru decât în localităţi mici. Premierul crede că, dacă OUG adoptată în şedinţa de Guvern nu duce la o administraţie mai eficientă, ”va fi doar o problemă de timp până se va ajunge din nou într-o zonă de discuţii în care, indiferent cine va fi în guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administraţiei”.
Cseke Attila: Pe funcţia publică se propun mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multe discuţii, inclusiv în avizarea interministerială, ca în cazul mobilităţii prin rotaţie a funcţiilor de conducere # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că în ceea ce priveşte funcţiile publice, reforma administraţiei propune „mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multe discuţii, inclusiv în avizarea interministerială”, aşa cum a fost cazul mobilităţii prin rotaţie a funcţiilor de conducere. Astfel, potrivit lui Cseke, prin acest mecanism se instituie maximum două mandate de câte cinci ani, iar la înalţii funcţionari publici de maximum două mandate a câte trei ani. „Este un mecanism care funcţionează foarte bine în cadrul Comisiei Europene şi credem că şi în România acest lucru poate să aducă o îmbunătăţire a serviciului public”, a subliniat Cseke.
Reducere de 3% la plata impozitului pe venit cu peste o lună înainte de termen, flexibilizarea regimului microîntreprinderilor, grant de până la 20.000 euro şi românii din diaspora care deschid afaceri productive în ţară, printre măsurile decise de Guvern # News.ro
Reducere de 3% la plata impozitului pe venit cu peste o lună înainte de termen, flexibilizarea regimului microîntreprinderilor, grant de până la 20.000 euro şi românii din diaspora care deschid afaceri productive în ţară, finanţări pentru investiţii în domenii strategice, scheme dedicate dezvoltării turismului românesc şi accelerării tranziţiei digitale în antreprenoriat, se numără ărintre măsurile incluse în pachetul pentru relansarea economiei şi stimularea investiţiilor adoptat marţi de Guvern.
Bolojan: La Bruxelles avem ca elemente de bază în discuţie aspecte care ţin de programul pe care UE l-a dezvoltat pentru ţările de la graniţa de est a UE / Programul înseamnă facilităţi suplimentare pentru regiunile României la graniţa cu Ucraina # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în cadrul vizitei pe care o va face la Bruxelles, va discuta despre programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările de la graniţa de est a UE. El a precizat că acest program care înseamnă facilităţi suplimentare pentru regiunile din România dela graniţa cu Ucraina sau pentru cei din zona Mării Negre.
Studenţii iranieni au ”dreptul” să manifesteze, dar să nu încalce ”linii roşii”, ameninţă Guvernul iranian după patru zile de manifestaţii în universităţi, în continuarea contestării # News.ro
Studenţii iranieni au dreptul să manifesteze, însă nu trebuie să încalce ”linii roşii”, a ameninţat marţi Guvernul iranian în prima sa reacţie de la reluarea, sâmbătă, a unei contestări în anumite universităţi, relatează AFP.
Ilie Bolojan: Am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an/ Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei/ Nu de diplome ducem lipsă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că reducerea cheltuielilor din zona de universităţi se va face începând din toamna acestui an şi a subliniat că sporul acordat pentru cei care deţin doctorate este o practică ce nu se găseşte în vestul Europei. Bolojan a menţionat că România nu duce lipsă de diplome, ci de competenţe, de determinare şi de dedicare.
Bolojan: Consider că prevederile cuprinse cele două OUG privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia / Au fost adoptate fără niciun fel de observaţii, existând avize favorabile de la toate ministerele # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică, aprobate de Guvern, marţi, respectă Constituţia şi a precizat că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.
Cseke Attila despre reforma administraţiei publice locale şi centrale: mai multă descentralizare, proceduri mult simplificate, fără prea multă birocraţie, toate în sprijinul cetăţeanului # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat, marţi seară, că Guvernul a adoptat pachetul administrativ elaborat de ministerul pe care îl conduce, care vizează mai multă descentralizare, care să ia „un alt avânt”, proceduri mult simplificate şi „fără prea multă birocraţie, toate acestea fiind în sprijinul cetăţeanului.
Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie / Noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că principala problemă cu care se confruntă România este că noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, iar în câţiva ani nu va mai avea cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie. În aceste condiţii, consideră premierul, trebuie crescută vârsta de pensionare la toate categoriile de personal.
Liga Campionilor: Atletico Madrid se califică în optimi, după 4-1 cu Club Brugge. Trei goluri pentru Sorloth # News.ro
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins marţi, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea belgiană Club Brugge, în manşa retur a play-off-ului din Liga Campionilor. Madrilenii s-au calificat în optimi.
Premierul Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi a pachetului de relansare economică: Consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România - VIDEO # News.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, pachetul de relansare economică şi reforma administraţiei. Pachetul de relansare economică vine să ”creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”, iar reforma administraţiei va duce la o îmbunătire a calităţii serviciilor oferite populaţiei.
Rogobete anunţă că spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal: Decizia protejează stabilitatea sistemului şi, implicit, siguranţa pacienţilor # News.ro
Ministrul Sănătăţuu Alexandru Rogobete anunţă că spitalele publice, serviciile de ambulanţă, institutele de medicină legală, centrele de transfuzie şi Agenţia Naţională de Transplantsunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal:, decisă marţi de Guvern., explicând că astfel este protjată stabilitatea sistemului sanitare şi implicit siguranţa pacienţilor.
Alexandru Nazare: Marcăm o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă / Pachetul de relansare vizează economia României până în 2032 # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că pachetul de măsuri de relansare economică, adoptat marţi în şedinţa de Guvern, vizează economia României până în anul 2032. El a precizat că acest pachet de măsuri reprezintă o ”tranziţie strategică”, de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă.
Iranul anunţă că un acord nuclear este ”la îndemână”, înaintea unei noi runde de negocieri cu SUA # News.ro
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi anunţă marţi că un acord privind programul nuclear iranian este ”la îndemână”, înaintea unei noi runde de negocieri cu Statele Unite, relatează AFP. (Vom reveni)
Moscova avertizează, la Conferinţa Dezarmării, la Geneva, cu privire la un ”efect de domino” în cazul în care SUA îşi reiau testele nucleare, după ce au acuzat China şi Rusia de efectuarea unor teste nucleare în secret # News.ro
Moscova avertizează marţi cu privire la un ”efect de domino” în cazul în care Statele Unite îşi reiau testele nucleare ca răspuns la teste nucleare pe care China şi Rusia le-au efectuat, acuză Washingtonului, în secret, relatează AFP.
UE va acorda ”într-un fel sau altul” Ucrainei împrumutul de 90 mld. €, anunţă, la Kiev, Ursula von der Leyen. Cei 27 lucrează la un nou plan de ajutor energetic pe timpul iernii destinat Ucrainei, în perioada 2026-2027în valoare de 920 mil. € # News.ro
Uniunea Europeană (UE) va acorda un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei ”într-un fel sau altul”, în pofida blocajului Ungariei lui Viktor Orban, dă asigurări marţi, la Kiev, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relatează AFP.
Miros de gaz în mai multe blocuri din Baia Mare / Pompierii şi echipele furnizorului intervin # News.ro
Mai multe echipaje de pompieri şi ale furnizorului de gaz intervin, marţi seară, după ce s-a simţit miros de gaz în mai multe blocuri din Baia Mare. Problema este generată de supraodorizarea cu mercaptan a reţelei de alimentare.
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona.
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DNA: Trebuie să fii atent la conduita personală şi la atmosfera din cadrul colectivului pentru a nu apărea conflicte care pot genera o imagine negativă asupra DNA - FOTO, VIDEO # News.ro
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA, consideră că trebuie acordată atenţie atmosferei din cadrul colectivului, atât la nivel central, cât şi la structurile teritoriale, pentru a nu apărea disfuncţionalităţi sau anumite conflicte care pot genera o imagine negativă asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA, întrebat despre apariţia unor date din dosare: Practic, este stabilită vinovăţia unei persoane / Actele care pleacă din DNA să nu facă referire la transcrierea unor convorbiri # News.ro
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la Direcţia Naţională Anticorupţie, consideră că atunci când probe din anumite dosare ajung în spaţiul public, practic este stabilită vinovăţia unei persoane. El a mai afirmat că actele care părăsesc DNA nu trebuie să mai facă referire atât de mult la transcrierea unor convorbiri telefonice.
