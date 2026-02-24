Bolojan: Consider că prevederile cuprinse cele două OUG privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia / Au fost adoptate fără niciun fel de observaţii, existând avize favorabile de la toate ministerele

21:50

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că principala problemă cu care se confruntă România este că noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, iar în câţiva ani nu va mai avea cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie. În aceste condiţii, consideră premierul, trebuie crescută vârsta de pensionare la toate categoriile de personal.