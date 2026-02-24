Bolojan: Consider că prevederile cuprinse cele două OUG privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia / Au fost adoptate fără niciun fel de observaţii, existând avize favorabile de la toate ministerele
News.ro, 24 februarie 2026 22:00
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică, aprobate de Guvern, marţi, respectă Constituţia şi a precizat că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:20
Bolojan: La Bruxelles avem ca elemente de bază în discuţie aspecte care ţin de programul pe care UE l-a dezvoltat pentru ţările de la graniţa de est a UE / Programul înseamnă facilităţi suplimentare pentru regiunile României la graniţa cu Ucraina # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în cadrul vizitei pe care o va face la Bruxelles, va discuta despre programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările de la graniţa de est a UE. El a precizat că acest program care înseamnă facilităţi suplimentare pentru regiunile din România dela graniţa cu Ucraina sau pentru cei din zona Mării Negre.
22:20
Studenţii iranieni au ”dreptul” să manifesteze, dar să nu încalce ”linii roşii”, ameninţă Guvernul iranian după patru zile de manifestaţii în universităţi, în continuarea contestării # News.ro
Studenţii iranieni au dreptul să manifesteze, însă nu trebuie să încalce ”linii roşii”, a ameninţat marţi Guvernul iranian în prima sa reacţie de la reluarea, sâmbătă, a unei contestări în anumite universităţi, relatează AFP.
Acum 15 minute
22:10
Ilie Bolojan: Am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an/ Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei/ Nu de diplome ducem lipsă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că reducerea cheltuielilor din zona de universităţi se va face începând din toamna acestui an şi a subliniat că sporul acordat pentru cei care deţin doctorate este o practică ce nu se găseşte în vestul Europei. Bolojan a menţionat că România nu duce lipsă de diplome, ci de competenţe, de determinare şi de dedicare.
Acum 30 minute
22:00
Bolojan: Consider că prevederile cuprinse cele două OUG privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia / Au fost adoptate fără niciun fel de observaţii, existând avize favorabile de la toate ministerele # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică, aprobate de Guvern, marţi, respectă Constituţia şi a precizat că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.
Acum o oră
21:50
Cseke Attila despre reforma administraţiei publice locale şi centrale: mai multă descentralizare, proceduri mult simplificate, fără prea multă birocraţie, toate în sprijinul cetăţeanului # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat, marţi seară, că Guvernul a adoptat pachetul administrativ elaborat de ministerul pe care îl conduce, care vizează mai multă descentralizare, care să ia „un alt avânt”, proceduri mult simplificate şi „fără prea multă birocraţie, toate acestea fiind în sprijinul cetăţeanului.
21:50
Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare / Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie / Noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că principala problemă cu care se confruntă România este că noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, iar în câţiva ani nu va mai avea cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie. În aceste condiţii, consideră premierul, trebuie crescută vârsta de pensionare la toate categoriile de personal.
21:40
Liga Campionilor: Atletico Madrid se califică în optimi, după 4-1 cu Club Brugge. Trei goluri pentru Sorloth # News.ro
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins marţi, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea belgiană Club Brugge, în manşa retur a play-off-ului din Liga Campionilor. Madrilenii s-au calificat în optimi.
21:30
Premierul Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi a pachetului de relansare economică: Consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România - VIDEO # News.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, pachetul de relansare economică şi reforma administraţiei. Pachetul de relansare economică vine să ”creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”, iar reforma administraţiei va duce la o îmbunătire a calităţii serviciilor oferite populaţiei.
21:30
Rogobete anunţă că spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal: Decizia protejează stabilitatea sistemului şi, implicit, siguranţa pacienţilor # News.ro
Ministrul Sănătăţuu Alexandru Rogobete anunţă că spitalele publice, serviciile de ambulanţă, institutele de medicină legală, centrele de transfuzie şi Agenţia Naţională de Transplantsunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal:, decisă marţi de Guvern., explicând că astfel este protjată stabilitatea sistemului sanitare şi implicit siguranţa pacienţilor.
21:30
Alexandru Nazare: Marcăm o tranziţie strategică de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă / Pachetul de relansare vizează economia României până în 2032 # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că pachetul de măsuri de relansare economică, adoptat marţi în şedinţa de Guvern, vizează economia României până în anul 2032. El a precizat că acest pachet de măsuri reprezintă o ”tranziţie strategică”, de la o creştere bazată pe consum, la o creştere bază pe investiţii productive, pe inovaţie şi pe producţie autohtonă.
21:30
Iranul anunţă că un acord nuclear este ”la îndemână”, înaintea unei noi runde de negocieri cu SUA # News.ro
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi anunţă marţi că un acord privind programul nuclear iranian este ”la îndemână”, înaintea unei noi runde de negocieri cu Statele Unite, relatează AFP. (Vom reveni)
Acum 2 ore
21:20
Premierul Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi pachetul de relansare economică: Consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătăţire a calităţii administraţiei publice din România - VIDEO # News.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, pachetul de relansare economică şi reforma administraţiei. Pachetul de relansare economică vine să ”creeze mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”, iar reforma administraţiei va duce la o îmbunătire a calităţii serviciilor oferite populaţiei.
21:00
Premierul Ilie Bolojan anunţă adoptarea reformei administraţiei şi pachetul de relansare economică - VIDEO # News.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, pachetul de relansare economică şi reforma administraţiei
21:00
Moscova avertizează, la Conferinţa Dezarmării, la Geneva, cu privire la un ”efect de domino” în cazul în care SUA îşi reiau testele nucleare, după ce au acuzat China şi Rusia de efectuarea unor teste nucleare în secret # News.ro
Moscova avertizează marţi cu privire la un ”efect de domino” în cazul în care Statele Unite îşi reiau testele nucleare ca răspuns la teste nucleare pe care China şi Rusia le-au efectuat, acuză Washingtonului, în secret, relatează AFP.
20:40
UE va acorda ”într-un fel sau altul” Ucrainei împrumutul de 90 mld. €, anunţă, la Kiev, Ursula von der Leyen. Cei 27 lucrează la un nou plan de ajutor energetic pe timpul iernii destinat Ucrainei, în perioada 2026-2027în valoare de 920 mil. € # News.ro
Uniunea Europeană (UE) va acorda un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei ”într-un fel sau altul”, în pofida blocajului Ungariei lui Viktor Orban, dă asigurări marţi, la Kiev, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relatează AFP.
20:40
Miros de gaz în mai multe blocuri din Baia Mare / Pompierii şi echipele furnizorului intervin # News.ro
Mai multe echipaje de pompieri şi ale furnizorului de gaz intervin, marţi seară, după ce s-a simţit miros de gaz în mai multe blocuri din Baia Mare. Problema este generată de supraodorizarea cu mercaptan a reţelei de alimentare.
20:30
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona.
Acum 4 ore
20:20
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la DNA: Trebuie să fii atent la conduita personală şi la atmosfera din cadrul colectivului pentru a nu apărea conflicte care pot genera o imagine negativă asupra DNA - FOTO, VIDEO # News.ro
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA, consideră că trebuie acordată atenţie atmosferei din cadrul colectivului, atât la nivel central, cât şi la structurile teritoriale, pentru a nu apărea disfuncţionalităţi sau anumite conflicte care pot genera o imagine negativă asupra Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
20:20
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA, întrebat despre apariţia unor date din dosare: Practic, este stabilită vinovăţia unei persoane / Actele care pleacă din DNA să nu facă referire la transcrierea unor convorbiri # News.ro
Marius-lonel Ştefan, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct la Direcţia Naţională Anticorupţie, consideră că atunci când probe din anumite dosare ajung în spaţiul public, practic este stabilită vinovăţia unei persoane. El a mai afirmat că actele care părăsesc DNA nu trebuie să mai facă referire atât de mult la transcrierea unor convorbiri telefonice.
20:00
O expoziţie permanentă consacrată Războiului din Ucraina a fost deschisă marţi, la marcarea a patru ani de la invazia rusă, într-un fost buncăr nazist - Berlin Story - transformat în muzeu, cu scopul de a transmite că Kievul este necesar să fie susţinut în continuare, relatează AFP.
20:00
Echipa Corvinul Hunedoara a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a 18-a din Liga 2 şi rămâne singura echipă neînvinsă din primele două ligi româneşti.
19:50
Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România: Nici de data aceasta nu s-a ţinut cont de persoanele cu dizabilităţi / Este profund nedrept să tai drepturile stabile, previzibile, garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale # News.ro
Daniela Tontsch, Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, a declarat marţi, despre măsurile spabilite de coaliţia de guvernare cu privire la reducerea impozitelor persoanelor cu dizabilităţi că nici de data aceasta nu s-a ţinut cont de persoanele cu dizabilităţi şi este profund nedrept să tai drepturile stabile, previzibile, garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale.
19:50
Sabrera tricoloră Amalia Covaliu a cucerit marţi, la Tbilisi, medalia de argint a Campionatelor Europene de Scrimă pentru juniori, în proba feminină de sabie.
19:40
Zelenski dezvăluie, pentru prima oară de la începutul invaziei ruse, la marcarea a patru ani de război, într-o înregistrare video de 19 minute, un complex uriaş de buncăre, aflat sub Kiev, construit în epoca sovietică şi modernizat # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marţi, pentru prima oară de începutul războiului, la marcarea a patru ani de la lansarea invaziei ruse la scară mare a Ucrainei, o înregistrare video dintr-un complex uriaş de buncăre, aflat sub Kiev, locul din care a fost coordonată contraofensiva ucraineană.
19:40
Asociaţia Pro Infrastructură subliniază un record în lucrările pe calea ferată: modernizare pe un fir în doar doi ani # News.ro
Asociaţia Pro Infrastructură subliniază, marţi seară, un record în lucrările pe calea ferată, respectiv modernizarea segmentului Aghireşu-Poieni în doar doi ani de zile.
19:20
Circulaţie închisă pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, din cauza viscolului şi a vizibilităţii extrem de reduse # News.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, mari searăă, că, de la ora 19.00, a fost închisă circulaţia pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, din cauza viscolului şi a vizibilităţii extrem de reduse.
19:00
Timişoara: Două femei aflate într-un troleibuz au căzut şi s-au rănit, după ce şoferul a pus o frână bruscă pentru a evita un accident/ Poliţiştii au deschis dosar penal # News.ro
Două femei, de 73 şi de 45 de ani, aflate într-un troleibuz, au căzut şi s-au rănit, marţi, după ce şoferul a pus o frână bruscă pentru a evita un accident. Cele două femei au fost duse de urgenţă la spital, iar poliţiştii au întocmit dosar penal.
19:00
Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, protest în Bucureşti, nemulţumiţi de creşterea vârstei de pensionare – Premierul Ilie Bolojan, acuzat de trădare şi că ”doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra” - VIDEO # News.ro
Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, afiliaţi la mai multe federaţii, protestează, marţi, în Bucureşti, nemulţumiţi de creşterea vârstei de pensionare. Ei îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că ”doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra”. De asemenea, Bolojan este acuzat de trădare. Sindicaliştii au pornit în marş către Palatul Victoria, însă li s-a spus că la Guvern programul cu publicul s-a încheiat.
19:00
Zelenski dezvăluie, pentru prima oară de la începutul invaziei ruse, la marcarea a patru ani de război, înr-o înregistrare video de 19 minute, un complex uriaş de buncăre, aflat sub Kiev, construit în epoca sovietică şi modernizat # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marţi, pentru prima oară de începutul războiului, la marcarea a patru ani de la lansarea invaziei ruse la scară mare a Ucrainei, o înregistrare video dintr-un complex uriaş de buncăre, aflat sub Kiev, locul din care a fost coordonată contraofensiva ucraineană.
18:50
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct DNA, întrebat despre o măsură luată când a lucrat în DNA: În 2020 stocul de dosare era semnificativ / Am încercat să prioritizez anumite cauze # News.ro
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că o măsură pe care a luat-o în urmă cu şase ani, când lucra în DNA, a fost să prioritizeze anumite cauze deoarece în 2020 stocul de dosare era semnificativ. El a explicat că atunci au fost redistribuiri de dosare, de fişete pentru soluţionarea cauzelor înainte de intervenirea termenului de prescripţie.
18:50
Cupa Mondială 2026: Preşedintele Mexicului promite securitate maximă la Guadalajara - „Niciun risc” # News.ro
Pe fondul violenţelor din ultimele zile, Claudia Sheinbaum, preşedintele Mexicului, s-a adresat presei marţi, declarând că „toate garanţiile” vor fi implementate pentru a asigura securitatea în această vară la Guadalajara, în timpul Cupei Mondiale din 2026.
18:40
Mihai Prună, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DNA: Inevitabil în activitatea unei structuri precum DNA să intervină şi practica neunitară /Ideea e că trebuie unificată şi să vorbim pe aceeaşi voce şi să dăm un mesaj de coerenţă - FOTO, VIDEO # News.ro
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, consideră că este inevitabil ca în activitatea unei structuri de parchet precum DNA să intervină şi practica neunitară. El consideră că aceasta trebuie unificată şi trebuie să se vorbească pe aceeaşi voce, să se dea un mesaj de predictibilitate şi de coerenţă.
18:30
Fotbal: Courtois despre cazul Vinicius-Prestianni: „Este la fel de grav pentru că acestea sunt insulte homofobe” # News.ro
Într-o conferinţă de presă desfăşurată marţi, Thibaut Courtois, portarul echipei Real Madrid, l-a apărat pe coechipierul său, atacantul brazilian Vinicius Jr, care îl acuză pe jucătorul Benficăi, Gianluca Prestianni, că l-a insultat.
18:30
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat nefavorabil Ordonanţa privind reforma administraţiei / Şedinţa de guvern, amânată pentru ora 19.30 # News.ro
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat, marţi, nefavorabil Ordonanţa privind reforma administraţiei. Şedinţa de guvern, care trebuia să înceapă la ora 18.00, a fost amânată cu o oră şi jumătate, până la 19.30.
18:30
Electrica a semnat un Memorandum de Înţelegere ca să contruiască pe terenurile Liberty Galaţi capacităţi de producere şi de stocare a energiei din surse regenerabile de până la 500 MW # News.ro
Electrica anunţă că a semnat marţi un Memorandum de Înţelegere cu Liberty Galaţi SA referitor la dezvoltarea de capacităţi de producere şi de stocare a energiei din surse regenerabile (fotovoltaice) de pana la 500 MW, pe terenurile aflate în proprietatea Liberty Galaţi SA.
18:30
Macron se declară, într-o videoconferinţă cu omologii săi reuniţi la Kiev, ”foarte sceptic” faţă de o ”pace pe termen scurt”. El le cere unora dintre cele 35 de ţări membre ale Coaliţiei Voluntarilor ”să-şi ridice rezervele” faţă de garanţiile de securita # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron se declară marţi ”sceptic” cu privire la posibilitatea unei ”păci pe termen scurt” în Ucraina, într-o discuţie prin videoconferinţă cu omologii săi reuniţi la Kiev, la patru ani de la invazia la scară mare a Rusiei, relatează AFP.
18:30
Mihai Prună, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DNA: Inevitabil în activitatea unei structuri precum DNA să intervină şi practica neunitară / Ideea e că trebuie unificată şi să vorbim pe aceeaşi voce şi să dăm un mesaj de coerenţă # News.ro
Mihai Prună, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, consideră că este inevitabil ca în activitatea unei structuri de parchet precum DNA să intervină şi practica neunitară. El consideră că aceasta trebuie unificată şi trebuie să se vorbească pe aceeaşi voce, să se dea un mesaj de predictibilitate şi de coerenţă.
18:30
Patru ani de război. Oana Ţoiu: Suferinţa rămâne imposibil de cuantificat / MAE: Federaţia Rusă nu urmăreşte pacea # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis, marţi, un mesaj în care afirmă că, de patru ani deja, ucrainenii sunt cei care se interpun, cu altruism şi curaj, între agresor şi restul Europei. ”Fac acest lucru pentru familiile lor, dar, procedând astfel, le protejează şi pe ale noastre”, a transmis Oana Ţoiu.
18:30
Discursul lui Trump despre Starea Uniunii. Despre ce ar putea vorbi preşedintele SUA şi cine se va număra printre invitaţii din Congres # News.ro
În ultimele patru decenii, a devenit un ritual pentru preşedinţi şi, mai recent, pentru congresmeni, să invite oaspeţi la discursul prezidenţial despre starea naţiunii, în cadrul unei şedinţe comune a forului legislativ federal, relatează Reuters.
Acum 6 ore
18:20
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR: Promulgarea, doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea # News.ro
Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea, arătând că promulgarea se face doar după primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea.
18:20
A fost lansat primul teaser pentru seria „Pride and Prejudice” cu Emma Corrin şi Jack Lowden - VIDEO # News.ro
Seria „Pride and Prejudice”/ „Mândrie şi Prejudecată”, cu Elizabeth Bennet (Emma Corrin) şi domnul Darcy (Jack Lowden), în şase episoade, promite o adaptare fidelă a nemuritorului roman din 1813 al lui Jane Austen, realizată de regizorul „Heartstopper” Euros Lyn şi de scenarista Dolly Alderton.
18:10
UPDATE - Sibiu: O adolescentă şi doi bărbaţi, încarceraţi în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Celor doi bărbaţi li se fac manevre de resuscitare/ Traficul este oprit/ Cum s-a produs accidentul # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Victimele sunt o adolescentă de 15 ani, conştientă, dar cu mai multe traumatisme, şi doi bărbaţi. Aceştia se află în stop cardio-respirator şi li se fac manevre de resuscitare. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
18:00
UPDATE - Sibiu: O adolescentă şi doi bărbaţi, încarceraţi în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Celor doi bărbaţi li se fac manevre de resuscitare/ Traficul este oprit pe ambele sensuri # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Victimele sunt o adolescentă de 15 ani, conştientă, dar cu mai multe traumatisme, şi doi bărbaţi. Aceştia se află în stop cardio-respirator şi li se fac manevre de resuscitare. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
17:50
Exporturile de petrol rusesc sunt mai mari decât la lansarea invaziei Ucrainei, în urmă cu patru ani, arată un raport finlandez. Aproximativ 93% din brutul rusesc a fost exportat către China, India şi Turcia. # News.ro
Rusia exportă mai mult petrol brut decât exporta înainte să invadeze Ucraina în 2022, în pofida unei scăderi anul trecut, arată un raport al unui grup de reflecţie finlandez publicat marţi, relatează AFP.
17:40
Patru ani de război. Ministerul Apărării din Ucraina a prezentat planurile pentru a face faţă în continuare agresiunii ruse, cu trei direcţii-cheie # News.ro
Noul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat marţi, când se împlinesc patru ani de la invazia rusă, că, în paralel cu negocierile de pace, Ucraina a pregătit un plan de război ce prevede trei direcţii cheie: întărirea apărării antiaeriene, oprirea trupelor ruse şi privarea Rusiei de resursele economice necesare pentru continuarea agresiunii, relatează Ukrainska Pravda.
17:40
Sibiu: Trei persoane, încarcerate în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, pe DN 14/ Traficul este oprit pe ambele sensuri # News.ro
Trei persoane au rămas încarcerate în urma unui accident rutier produs, marţi seară, pe DN 14, între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare din judeţul Sibiu. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri.
17:40
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde lui Hubert Thuma: Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti # News.ro
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Bolojan, îi răspunde marţi preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thum, care a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. Vlad Gheorghe spune că un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut, dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti.
17:30
Refugiatele ucrainence, supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în Uniunea Europeană, arată un raport al Agenţiei Drepturilor Fundamentale # News.ro
Ucrainencele care au fugit din calea războiului din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în state membre ale Uniunii Europene (UE) în care s-au refugiat, anunţă marţi într-un raport Agenţia UE a Drepturilor Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena, relatează AFP.
17:30
Marinela Mincă, candidată pentru postul de procuror-şef adjunct DNA: Aştept implementarea lui ECRIS-5, dar care este cam temporizată. DNA, din păcate, a implementat ECRIS-3 destul de târziu şi destul de rudimentar # News.ro
Marinela Mincă, candidat pentru funcţia de procuror-şef adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a afirmat că DNA a implementat destul de târziu şi de rudimentar ECRIS-3 şi că aşteaptă punerea în funcţiune a lui ECRIS-5, dar că această măsură este cam temporizată.
17:20
Refugiatele ucrainence, supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în Uniunea Europeană, arată un raport al Agenţia Drepturilor Fundamentale # News.ro
Ucrainencele care au fugit din calea războiului din ţara lor sunt supuse unui nivel ridicat de violenţă fizică, sexuală şi psihologică în state membre ale Uniunii Europene (UE) în care s-au refugiat, anunţă marţi într-un raport Agenţia UE a Drepturilor Fundamentale (FRA), cu sediul la Viena, relatează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.