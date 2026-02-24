Bolojan: Fuziunea dintre localităţi este greoaie / Ori acest pachet ne dovedeşte că putem avea o administraţie mai eficientă, ori se va ajunge la discuţii în care, indiferent cine va fi în guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administraţiei

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, mari seară, că în actualul sistem de organizare administrativ-teritorială fuziunea dintre localităţi este o procedură greoaie, care prevede referendumuri în ambele localităţi. El a precizat că, fără o modificare legislativă care să prevadă explicit modul în care comunele sub 1.500 de locuitori ar putea fuziona nu vede fezabil acest lucru decât în localităţi mici. Premierul crede că, dacă OUG adoptată în şedinţa de Guvern nu duce la o administraţie mai eficientă, ”va fi doar o problemă de timp până se va ajunge din nou într-o zonă de discuţii în care, indiferent cine va fi în guvernare, va fi nevoit să facă o reformă a administraţiei”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro