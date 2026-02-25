Horoscop 25 februarie 2026 – Este important să vă mențineți umorul
National.ro, 25 februarie 2026 05:10
BERBEC Datorită modului dvs. de a vă explica, veți putea rezolva câteva probleme care vă preocupă în acest moment. Și de aceea trebuie să vă concentrați și să fiți într-o mare armonie, pentru a preveni pierderea a tot ceea ce ați pregătit cu timp și grijă. TAUR Trebuie să fiți fideli ideilor voastre și […] The post Horoscop 25 februarie 2026 – Este important să vă mențineți umorul first appeared on Ziarul National.
• • •
Pe 24 februarie, în zona Ion Mihalache din Sectorul 1, au apărut, în sfârșit, utilajele de deszăpezire pe trotuare. Nu în mijlocul ninsorii. Nu când oamenii alunecau cu copiii de mână și sacoșele în brațe. Ci acum. Când zăpada aproape că s-a topit singură. Ce mai curățați, domnule George Tuță? Apa? Bălțile? Noroiul rezultat dintr-o […] The post Sectorul 1, campion la deszăpezire… după ce s-a topit zăpada first appeared on Ziarul National.
Au fost cândva în aceeași fotografie, în aceeași generație, în aceeași poveste de „fete talentate din Moldova care cuceresc internetul”. Astăzi, Andreea Bostanica și Iuliana Beregoi sunt într-un război public care nu mai are nimic glam în el. Doar mult orgoliu, multă expunere și o foame vizibilă de viral. Nu vorbim despre o ceartă spontană. […] The post Andreea Bostanica VS Iuliana Beregoi – gala RXF a momentului first appeared on Ziarul National.
Oficialii militari europeni sunt îngrijorați că discuțiile despre suveranitatea tehnologică ar putea avea consecințe grave pentru securitatea continentului, având în vedere dependența armatelor lor de software-ul și rețelele americane pentru funcționarea sistemelor critice. Pe lângă armele și infrastructura americană, precum sateliții de informații și sistemele de comandă și control, oficialii subliniază rolul companiilor americane de […] The post Suveranitatea tehnologică europeană, la cheremul companiilor americane first appeared on Ziarul National.
Jumătate din forța aeriană mobilă a Statelor Unite se află la distanță de atac de Iran, și totuși Washingtonul negociază. Donald Trump a fost indus în eroare, îngăduind adversarului să câștige timp? Analiștii militari estimează că între 40 și 50% din puterea aeriană desfășurabilă a SUA este acum concentrată în Orientul Mijlociu, un nivel comparabil […] The post Trump manipulat de Iran? first appeared on Ziarul National.
Coaliția a „bătut palma” pe tăieri și reforme, iar Guvernul Bolojan se pregătește să adopte, în regim de urgență, un nou pachet economic prezentat drept salvator. În realitate, sub ambalajul de staniol lucios prezentat la tv se ascunde o împărțeală politică a sacrificiului: cine scapă și cine plătește. În timp ce liderii negociază linii roșii […] The post Bolojan taie, românii plătesc, Zelenski primește first appeared on Ziarul National.
Bolojan ține ședința pentru tăierilor din administrație cu polițiștii sub geam. Protestatarii au forțat intrarea în Guvern # National.ro
Reprezentanții polițiștilor protestează marți, 24 februarie, în Piaţa Victoriei. La protestul din Piața Victoriei participă membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne. La protest participă și polițiști din penitenciare, aflați în subordinea Ministerului Justiției. Protestatarii susțin că reglementarea pensiilor militare trebuie făcută prin lege, nu prin ordonanță de […] The post Bolojan ține ședința pentru tăierilor din administrație cu polițiștii sub geam. Protestatarii au forțat intrarea în Guvern first appeared on Ziarul National.
Ministrul Sănătății, atac voalat la Administrația SUA. Dezinformare privind imunizarea ROR? # National.ro
Disperat că rata de vaccinare cu ROR a scăzut sub 50% în România, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a început să țipe că e dezinformare față de un vaccin atât de eficient și de sigur, care te apără împotriva rujeolei (pojarului). Deși acesta dă vina pe informațiile de pe rețelele sociale, care nu ar încuraja vaccinarea […] The post Ministrul Sănătății, atac voalat la Administrația SUA. Dezinformare privind imunizarea ROR? first appeared on Ziarul National.
Micii fermieri riscă să piardă subvențiile din cauza primăriei: „Ne lovim de această condiție, care ne scoate din joc” # National.ro
Micii legumicultori riscă să piardă sprijinul de 1.500 euro pentru fiecare 1.000 mp de solar în 2026. Ajutorul de minimis pentru legumele cultivate în spații protejate, stabilit la 1,5 euro/mp, este tot mai greu de accesat, relatează Agrointel. Multe primării refuză procesarea cererilor pentru ajutorul de minimis dacă fermierii au datorii la bugetul local. Micii […] The post Micii fermieri riscă să piardă subvențiile din cauza primăriei: „Ne lovim de această condiție, care ne scoate din joc” first appeared on Ziarul National.
Inteligența artificială avansează cu o viteză uimitoare. Luna aceasta, unul dintre modelele OpenAI a contribuit la obținerea unui nou rezultat în fizica teoretică. „Se întâmplă ceva important”, prevede un eseu devenit viral. Se întâmplă ceva important și în productivitatea muncii? Scott Bessent, secretarul Trezoreriei americane, a declarat anul trecut că inteligența artificială va începe în […] The post O promisiune care se lasă așteptată: boom-ul productivității prin AI first appeared on Ziarul National.
Aviz negativ al CES pe tăierile din administrație. Ordonanța Guvernului intră în linie dreaptă # National.ro
Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de OUG privind tăierile din administrație pregătite de Guvernul Ilie Bolojan. Din totalul de 37 de voturi exprimate, 25 au fost nefavorabile, 7 favorabile cu observații și 5 favorabile, rezultând un aviz final negativ, potrivit stiripesurse.ro. Avizul CES e consultativ, însă e obligatoriu Ședința CES în care […] The post Aviz negativ al CES pe tăierile din administrație. Ordonanța Guvernului intră în linie dreaptă first appeared on Ziarul National.
Pedri și Ferran Torres au dezvăluit disciplina strictă impusă de Hansi Flick la Barcelona unde întârzierile se plătesc extrem de scump. Cei doi au povestit că o simplă întârziere de 10 minute poate aduce o amendă de aproximativ 40000 de euro în zilele de meci. Fotbaliștii au explicat că tehnicianul german este foarte riguros în […] The post Cât costă 10 minute de întârziere la Barcelona? first appeared on Ziarul National.
Achraf Hakimi va ajunge în fața instanței, după ce justiția franceză a decis trimiterea în judecată a fundașului lui PSG într-un dosar de viol deschis în februarie 2023. Informația a fost confirmată de avocata fotbalistului, Fanny Colin. Internaționalul marocan a reacționat imediat și a transmis un mesaj ferm, în care respinge toate acuzațiile. „Astăzi, o […] The post Hakimi, în fața judecătorilor, cu acuzația de viol first appeared on Ziarul National.
Guvernul Bolojan se teme să-i lase pe români fără case. Executarea silită cu recuperatorii se amână # National.ro
Externalizarea recuperării creanțelor fiscale ale cetățenilor a fost amânată cu un an. Guvernul Bolojan a amânat, de fapt, executarea silită a românilor care nu-și pot achita debitele față de stat din cauza sărăciei, și care ar fi ajuns în stradă, odată cu marjele de profit și comisioanele adăugate de recuperatori la datoriile existente. În fapt, […] The post Guvernul Bolojan se teme să-i lase pe români fără case. Executarea silită cu recuperatorii se amână first appeared on Ziarul National.
VIDEO Momentul în care o mașină de gunoi este „înghițită” de o groapă apărută în asfalt, în centrul Galațiului # National.ro
O maşină de gunoi care cântărea aproximativ 5 tone a fost înghiţită de pământ, marţi, în centrul oraşului Galaţi, după ce asfaltul s-a surpat sub greutatea sa. De vină ar fi zăpezile şi precipitațiile care au căzut în ultimele zile. Mașina, scoasă din groapă cu un tractor cu cuvă Imediat după incident, zona a fost […] The post VIDEO Momentul în care o mașină de gunoi este „înghițită” de o groapă apărută în asfalt, în centrul Galațiului first appeared on Ziarul National.
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în război pentru moștenire, la trei ani de la moartea academicianului # National.ro
La trei ani de la dispariția lui Mihai Șora, copiii s-au decis să se războiască în instanță cu văduva lui pentru moștenire. Potrivit Mediafax, urmașii academicianului au făcut deja primii pași pentru a-și revendica drepturile de la văduva tatălui lor. Copiii lui Mihai Șora și-au dat în judecată mama vitregă Tom Șora, alături de sora […] The post Copiii și văduva lui Mihai Șora, în război pentru moștenire, la trei ani de la moartea academicianului first appeared on Ziarul National.
Prin lupta împotriva Ucrainei, Vladimir Putin a promis că Rusia va remodela ordinea internațională și va răsturna dominația occidentală. O Rusie nouă și vibrantă ar putea ieși din conflictul în care armata sa a masacrat mii de ucraineni și s-a confruntat ea însăși cu moartea și distrugerea. De ani de zile, propaganda Kremlinului promovează neîncetat […] The post Putin nu poate supraviețui fără război first appeared on Ziarul National.
Dezastrul dronelor armatei germane. Conceptul de autonomie strategică europeană rămâne doar o lozincă? # National.ro
Politicienii germani vorbesc cu plăcere despre Zeitenwende – marele punct de cotitură al țării în politica sa de apărare de la invadarea Ucrainei. Și cu siguranță s-a produs o cotitură: către cheltuirea a miliarde de euro din banii contribuabililor pe drone care nu pot zbura în situații de front, aparent nu pot lovi țintele și […] The post Dezastrul dronelor armatei germane. Conceptul de autonomie strategică europeană rămâne doar o lozincă? first appeared on Ziarul National.
Acuzații explozive ale unui renumit medic infecționist: VIP-urile și politicienii au primit placebo, în loc de vaccin Covid # National.ro
Într-un interviu acordat publicației Le Média, reputatul medic infecționist Christian Perronne a criticat dur corupția sistemică, frauda științifică și controlul lobby-urilor asupra instituțiilor publice. Însă cea mai gravă acuzație lansată de acesta a fost că vaccinurile Covid pentru VIP-uri și politicieni erau, de fapt, placebo, și că proteina spike și ARN-ul mesager au ajuns doar […] The post Acuzații explozive ale unui renumit medic infecționist: VIP-urile și politicienii au primit placebo, în loc de vaccin Covid first appeared on Ziarul National.
Lukoil dă statul român în judecată şi invocă un caz de forţă majoră, după retragerea din proiectul de gaze din Marea Neagră # National.ro
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a companiei ruse Lukoil, a dat în judecată statul român. S-a invocat existenţa unui caz de forţă majoră, după ce compania s-a retras din proiectul offshore de gaze naturale “Trident” din Marea Neagră. Acţiunea a fost înregistrată la Tribunalul Bucureşti. Pârâţi sunt Romgaz şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – […] The post Lukoil dă statul român în judecată şi invocă un caz de forţă majoră, după retragerea din proiectul de gaze din Marea Neagră first appeared on Ziarul National.
Bărbatul care susține că a prezis pandemia COVID și moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii anunță mai multe războaie și un al treilea mandat pentru Donald Trump. Clarvăzătorul Craig Hamilton-Parker supranumit „profetul apocalipsei” și „noul Nostradamus” a dezvăluit câteva predicții tulburătoare pentru anii următori, potrivit Mirror. „Președintele american va avea al treilea mandat” […] The post „Noul Nostradamus“, previziuni înfiorătoare despre viitorul lui Trump first appeared on Ziarul National.
Săptămâna trecută, treziți din somn probabil de alarma RO-Alert de la ora patru dimineața, judecătorii CCR, după ce eroic au escaladat nămeții de zăpadă pentru a ajunge la serviciu, au reușit la a șasea încercare – după cinci tentative și tot atâtea amânări – să se adune pentru a da o rezoluție contestației depuse de […] The post Pârâcioasa first appeared on Ziarul National.
Tentativă de asasinat asupra președintelui sârb. Cine sunt cei care voiau să îl elimine pe Aleksandar Vucic # National.ro
O tentativă de asasinat a fost dejucată zilele aceastea în Serbia. Vizați au fost președintele țării și rudele sale, susțin autoritățile sârbe. Două persoane au fost arestate. Ele sunt suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vučić, potrivit ANSA. Vizate de asasinat au fost și rudele președintelui De asemenea, ar fi fost vizate […] The post Tentativă de asasinat asupra președintelui sârb. Cine sunt cei care voiau să îl elimine pe Aleksandar Vucic first appeared on Ziarul National.
Un bărbat a murit până să ajungă ambulanța la el. Autospeciala a rămas blocată în noroi, în județul Iași # National.ro
O ambulanță chemată de urgență în ajutorul unui bărbat a rămas împotmolită în noroi, pe un drum din județul Iași. Într-o situație în care fiecare minut contează, fiind vorba despre o solicitare de ajutor medical, salvatorii s-au văzut nevoiți să ceară la rândul lor ajutor pentru a ieși din impas și pentru a ajunge cât […] The post Un bărbat a murit până să ajungă ambulanța la el. Autospeciala a rămas blocată în noroi, în județul Iași first appeared on Ziarul National.
De ani buni, întâmplător de când s-a accelerat tiparnița de bani ce finanțează consumul pe datorie, s-a radicalizat mesajul ideologic. Istoria se repetă. Deoarece ideologia nu bate economia și nici forma, conținutul. În anii ’70, premergători primei mari crize economice postbelice, a fost o perioadă efervescentă de redefinire a credințelor religioase. Noi forme de spiritualitate […] The post Războiul ideologiilor cu planeta first appeared on Ziarul National.
Un adolescent pe trotinetă și cu căștile în urechi a fost lovit de un autobuz, în Cluj. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO # National.ro
Un băiat de 17 ani, care se afla pe o trotinetă, a fost lovit în plin de un autobuz, fiind dus la spital. Accidentul a avut loc marți în Cluj-Napoca. Momentul impactului puternic a fost surprins în imagini. Accidentul a avut loc în centrul orașului Cluj-Napoca, pe o stradă intens circulată. Adolescentul de 17 ani […] The post Un adolescent pe trotinetă și cu căștile în urechi a fost lovit de un autobuz, în Cluj. Momentul a fost surprins de o cameră de bord – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Prinderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, a fost un obiectiv mult așteptat de Mexic, deși părea imposibil de atins timp de un deceniu. În cele din urmă, liderul Jalisco New Generation Cartel (CJNG) a fost ucis duminică într-o misiune care încheie una dintre cele mai lungi vânători de oameni împotriva unui baron al […] The post Zece ani neprins. Cum a reușit El Mencho să scape de autorități first appeared on Ziarul National.
Există zile în care volumul de muncă nu este neapărat mare și, totuși, apare o epuizare mentală pronunțată. Nu este o oboseală fizică evidentă, ci o senzație de uzură cognitivă difuză. În literatura de specialitate, această stare este descrisă prin conceptul de oboseală decizională — scăderea capacității de autoreglare și de procesare eficientă după perioade […] The post Oboseala decizională/ De ce ne simțim epuizați chiar și în zile „ușoare” first appeared on Ziarul National.
1. ”Crimeea e tot a Ucrainei” sau ”Rusia ia Crimeea” era o știre care ar fi trebuit să fie discutată, în februarie 2022, o săptămână. Hai, două săptămâni! S-ar fi uitat tot românul pe Wikipedia, ar fi aflat cine, când și cum a stăpânit Crimeea, ne-ar fi distrat câteva zile generalii de la Antena 3 […] The post Patru ani de război. Și suntem pregătiți. Pentru reconstrucția Ucrainei first appeared on Ziarul National.
Iarna nu se dă dusă: alerte Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din țară, marți și miercuri – HARTA/Cum va fi vremea în București # National.ro
Iarna nu se dă dusă, încă, din România. Mai multe zone ale țării vor fi afectate de noi ninsori, dar și de viscol. În Capitală vor fi ploi și precipitații mixte, astfel că e posibil să apară poleiul. Cele mai noi informații cu privire la vremea din intervalul următor vin de la meteorologi, sub forma […] The post Iarna nu se dă dusă: alerte Cod portocaliu și Cod galben de viscol puternic în mai multe zone din țară, marți și miercuri – HARTA/Cum va fi vremea în București first appeared on Ziarul National.
Scandal la Primăria Capitalei! Băluță anunță: consilierii PSD intră în grevă/Amenințări cu plângeri penale: „Sper că bucureştenii au văzut cine este cu adevărat Ciprian Ciucu” # National.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, s-a prezentat, marţi, 24 februarie, la şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, anunţând că reprezentanţii social-democrați în Consiliu vor intra în grevă pe motiv că proiectul prin care PSD propune ca locuitorii Capitalei care nu primesc apă caldă şi agent termic la parametrii optimi să nu plătească aceste servicii. Scandal […] The post Scandal la Primăria Capitalei! Băluță anunță: consilierii PSD intră în grevă/Amenințări cu plângeri penale: „Sper că bucureştenii au văzut cine este cu adevărat Ciprian Ciucu” first appeared on Ziarul National.
Pirochim Victoria se află în mijlocul unei controverse de proporții privind atribuirea succesivă a contractelor de consultanță juridică către aceeași casă de avocatură, în timp ce derulează un proiect de investiții de peste 500 milioane euro pentru construirea unei fabrici de pulberi de muniție alături de gigantul german Rheinmetall. Surse din interiorul companiei indică faptul […] The post Ca la români: A început căpușarea mega-proiectului de muniție cu Rheinmetall first appeared on Ziarul National.
Ninsori record pe coasta de est a SUA. Peste 5.000 de zboruri anulate și mii de locuințe afectate de întreruperi de curent – VIDEO # National.ro
Coasta de est a Statelor Unite se confruntă cu ninsori abundente, care au generat numeroase probleme – au dus la anularea a mii de curse aeriene și au lăsat un număr mare de locuințe fără alimentare cu electricitate. O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducând ninsori record care au cauzat […] The post Ninsori record pe coasta de est a SUA. Peste 5.000 de zboruri anulate și mii de locuințe afectate de întreruperi de curent – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Sondaj INSCOP: Câți români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace/Cei mai optimiști sunt votanții AUR # National.ro
Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, iar aproape o treime sunt de părere că în următorii trei ani Rusia va declanșa un nou război în Europa, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, publicat marți, 24 februarie, când se împlinesc patru ani de […] The post Sondaj INSCOP: Câți români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace/Cei mai optimiști sunt votanții AUR first appeared on Ziarul National.
Un bărbat a murit, în Vrancea, după ce a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere. Se face anchetă # National.ro
Caz șocant în Vrancea. Oamenii legii fac o anchetă pentru a stabili exact cum anume a murit un tânăr de 31 de ani, care și-a găsit sfârșitul luni seară, 23 februarie, în condiții tragice. Un bărbat de 31 de ani a murit luni seara, în comuna Câmpuri, după ce arma pe care voia să o […] The post Un bărbat a murit, în Vrancea, după ce a fost împușcat accidental cu o armă pe care voia să o cumpere. Se face anchetă first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Procurorii care s-au înscris în cursa pentru şefia DNA susţin interviurile la Ministerul Justiției # National.ro
Interviurile pentru desemnarea conducerilor marilor Parchete (Parchetul General, DNA şi DIICOT), începute luni, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PG), continuă marți cu candidaţii pentru șefia DNA. Sunt șase procurori înscriși pentru cele trei posturi de conducere din această instituție: procuror șef DNA și două poziții de […] The post VIDEO. Procurorii care s-au înscris în cursa pentru şefia DNA susţin interviurile la Ministerul Justiției first appeared on Ziarul National.
BERBEC Nu te lăsa oprit de cei care nu cred în tine, chiar nu aveți nevoie de aprobarea lor. La locul de muncă, vă va fi mai ușor să gestionați activitatea. O relație stabilă nu merită stricată asupra posibilității unei pase trecătoare de încredere în sine. TAUR Simțiți-vă liber să delegați anumite responsabilități și nu […] The post Horoscop 24 februarie 2026 – Nu te lăsa oprit de cei care nu cred în tine first appeared on Ziarul National.
BHP, Glencore, Rio Tinto, Teck Resources … giganții industriei miniere au prezentat săptămâna aceasta rezultate financiare cu un punct comun: profituri generate de explozia prețurilor cuprului. Compania australiană BHP a raportat marți o creștere a profitului net cu 27,7% pentru ultimele șase luni ale anului 2025. Grupul elvețian Glencore, care a anunțat în decembrie intenția […] The post Cuprul, imperativ strategic pentru industria minieră first appeared on Ziarul National.
Românul de rând, cel care își face calculele la sânge la fiecare început de lună, a ajuns la concluzia că trăiește într-o țară cu două agende. Una este a lui, în care taxele cresc, impozitele se umflă, energia și mâncarea costă mai mult decât în toate celelalte state europene, iar promisiunile despre „reformă” se traduc […] The post Slava Ucraina! Că, poate, vă era dor… first appeared on Ziarul National.
Luni, 23 februarie, a început postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Urmează șapte săptămâni fără carne, ouă și lactate. Scumpirile au transformat postul într-un lux pentru unii credincioși. De aceea aleg să nu se mai abțină de la carne și lactate. O familie de patru persoane poate ajunge să […] The post A început cel mai scump post al Paștelui. Cât vor scoate credincioșii din buzunare first appeared on Ziarul National.
Alexandru Rogobete vrea să digitalizeze complet datele medicale ale românilor, prin înființarea unor așa-numite registre de sănătate publică. Laitmotivul înființării acestora este identificarea rapidă a tendințelor epidemiologice și a eventualelor focare de boli transmisibile. Foarte ciudat este însă că, în aceste registre, românii vor apărea cu nume, prenume și CNP alături de datele genetice, de […] The post Rogobete vrea acces la datele genetice și de vaccinare ale românilor first appeared on Ziarul National.
Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română. Suma impresionantă este pusă în joc la categoria I și reprezintă unul dintre cele mai atractive reporturi ale momentului. Report uriaș la Joker Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, […] The post Report record la Loteria Română: Joker a trecut de 10 milioane de euro first appeared on Ziarul National.
Prezentarea planului Bruxelles-ului în promovarea producției „Fabricat în Europa” a fost amânată pentru 4 martie, a anunțat luni cabinetul comisarului european Stephane Sejourne. Planul era așteptat săptămâna aceasta, dar elaborarea este dificilă din cauza dezbaterilor aprinse din Europa și chiar din Comisia Europeană privind această măsură fără precedent menită să relanseze producția industrială a continentului. […] The post Bruxelles amână din nou ”Fabricat în Europa” first appeared on Ziarul National.
Relația dintre Joan Laporta și Lionel Messi rămâne rece, la aproape cinci ani de la despărțirea dureroasă din 2021. Președintele Barcelonei a recunoscut că legătura dintre ei nu s-a mai refăcut niciodată, iar un episod petrecut la gala Balonului de Aur 2023 a arătat clar cât de adâncă este ruptura. Laporta a povestit că a […] The post Laporta dezvăluie ruptura cu Messi. „Nu a vrut să mă salute” first appeared on Ziarul National.
Din toamnă, studenții sunt buni de plată! Cresc considerabil taxele de școlarizare la universități # National.ro
Studenții vor plăti mai mult pentru studii, începând din toamna acestui an. Taxele de școlarizare se vor majora considerabile în multe dintre universitățile din România. Unele vor costa și 12.000 lei pe an. Potrivit unor surse din învățământul superior, majorările vor varia în funcție de instituție, unele universități urmând să aplice creșteri de până la […] The post Din toamnă, studenții sunt buni de plată! Cresc considerabil taxele de școlarizare la universități first appeared on Ziarul National.
Un zvon exploziv a venit din Spania și lovește direct în viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter. Jurnaliștii de la El Chiringuito TV susțin că Diego Simeone ar fi semnat deja un precontract cu „nerazzurrii” pentru sezonul 2026-2027. Informația apare într-un moment paradoxal pentru tehnicianul român. Inter domină autoritar Serie A, cu un […] The post Anunț șocant pentru Chivu- Spaniolii susțin că Simeone are precontract cu Inter first appeared on Ziarul National.
