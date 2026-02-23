Amenzi de peste 30.000 de lei, după meciul Dinamo-Rapid

11:20

Primăria Sectorului 2 a demarat oficial procedurile pentru un nou contract de salubrizare. Administrația locală dorește să înlocuiască actuala înțelegere cu operatorul Supercom, valabilă din 1999 și care este subiectul unor litigii. Contactat de Buletin de București, primarul Rareș Hopincă a transmis că are nevoie de implicarea societății civile în formularea noilor reguli de gestionare […] The post Se pregătește „divorțul” cu Supercom la Sectorul 2 | Rareș Hopincă anunță dezbatere publică pe noul contract de salubrizare: „Apelez la toți cetățenii implicați și la ONG-urile din domeniu” appeared first on Buletin de București.