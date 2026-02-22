Intervenție de urgență, pe Aeroportul Otopeni. O aeronavă care plecase spre Egipt s-a întors la sol
Buletin de București, 22 februarie 2026 22:20
Intervenție de urgență, pe Aeroportul Otopeni. O aeronava a companiei HiSky, care plecase spre Egipt, s-a întors la sol. Avionul a avut probleme de presurizare. Aeronave care opera pe ruta București – Hurghada (Egipt). La bord s-au aflat 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Echipajul a decis revenirea pe aeroportul din București, iar […]
Acum 30 minute
22:20
Intervenție de urgență, pe Aeroportul Otopeni. O aeronavă care plecase spre Egipt s-a întors la sol # Buletin de București
Intervenție de urgență, pe Aeroportul Otopeni. O aeronava a companiei HiSky, care plecase spre Egipt, s-a întors la sol. Avionul a avut probleme de presurizare. Aeronave care opera pe ruta București – Hurghada (Egipt). La bord s-au aflat 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Echipajul a decis revenirea pe aeroportul din București, iar […]
Acum o oră
21:50
Președintele Consiliului Județean Ilfov amenință Bucureștiul cu o criză a gunoaielor și a construcției de locuințe, dacă Ciucu taie subvenția pentru transportul metropolitan # Buletin de București
Președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma, a ieșit duminică seara cu un atac dur la adresa colegului său de partid, primarul general Ciprian Ciucu, supărat pe intenția acestuia de a tăia subvenția pe care Capitala o plătește pentru transportul metropolitan. Hubert Thuma amenință deschis Bucureștiul cu o criză a gunoaielor și a construcției de […]
Acum 6 ore
17:20
29 de permise de conducere au fost reținute în Capitală, azi-noapte. Au fost aplicate amenzi de peste 60.000 de lei # Buletin de București
29 de permise de conducere au fost reținute în Capitală, azi-noapte, potrivit unui comunicat de presă al Brigăzii Rutiere din Capitală. Tot în noaptea de 21 spre 22 februarie au fost aplicate și amenzi al căror cuantum total depășește suma de 60.000 de lei. „Având în vedere avertizările meteorologice emise pentru Municipiul București, pentru prevenirea […]
Acum 8 ore
15:20
Musicalul „Cocoșatul de la Notre Dame”, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” # Buletin de București
Musicalul „Cocoșatul de la Notre Dame", se joaca la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase", pe 19 Martie 2026, de la ora 19:00. Spectacolul este o adaptare a producţiei Theater du Soleil. Reprezentația este o adaptare de Sergiu Roban și Iulia Miulescu, un musical live, în limba română. Spectatorii vor avea parte de momente de dans […]
15:20
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 23 februarie –1 martie 2026, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Marți, 24.02.2026 CITEȘTE ȘI: Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în […]
Acum 12 ore
12:50
Cafeneaua BdB | Ionuț Schmidt, UX Designer: „Jocurile arată foarte multe și despre dorințele noastre.” # Buletin de București
Ionuț Schmidt este Lead UX Designer la Amber Studio, o adevărată „fabrică" dedicată jocurilor video. Acesta se ocupă în principal cu îmbunătățirea experienței jucătorilor, astfel încât sutele și miile de oameni care ajung să pună mâna pe jocurile în care se implică să poată petrece un timp calitativ în lumea imaginară concepută de colegii lui. […]
09:50
Bucureștiul, printre cele mai accesibile capitale europene la costul de trai, dar cel mai scump oraș din România # Buletin de București
Bucureștiul se numără în continuare printre cele mai accesibile orașe din lume din perspectiva costului de trai al locuitorilor, potrivit raportului „Cost of Living Index by City 2026", realizat de Numbeo, o bază de date colaborativă la nivel global, scrie wall-street.ro. Indicele costului de trai din Capitală este de 46,3. Într-un top de 479 de […]
09:50
Ninsoarea reprogramează evenimentul „Dragobete- Ziua Îndrăgostiților la Români”, de la Muzeul Satului # Buletin de București
„Dragobete- Ziua Îndrăgostiților la Români", eveniment organizat de Muzeul Satului Dimitrie Gusti, va fi reprogramat în perioada 28 februarie- 8 martie 2026. Măsura a fost luată din cauza ninsorilor din acest weekend. Târgul meșterilor populari, la Muzeul Satului Târgul meșterilor populari se va desfășura în perioada 28 februarie- 8 martie 2026 iar spectacolul de muzică […]
09:50
Sector 5 | Educație prin sport la Colegiul Tehnic Energetic. Proiectele se vor derula în colaborare cu Palatul Copiilor și CSM București # Buletin de București
Educație prin sport la Colegiul Tehnic Energetic din Sectorul 5. Proiectele se vor derula în colaborare cu Palatul Copiilor și CSM București. Acestea vor fi supuse la votul consilierilor locali în ședința ordinară de joi, 26 februarie 2026. Dacă cele două proiecte vor trece de etapa votului, în incinta Colegiului Tehnic Energetic, cele două instituții […]
Acum 24 ore
09:40
Se propun tarife noi la Berceni Arena. Proiectul de hotărâre va fi supus la vot joi, în ședința ordinară a consiliului local din 26 februarie, potrivit dispoziției de convocare a ședinței, de pe site-ul administrației locale din Sectorul 4. Dacă va fi adoptat, proiectul prevede costuri de 1.089 de lei, cu TVA inclus, pentru utilizarea […]
04:20
Simularea examenului de admitere la FJSC, la finalul lunii martie. Când au loc înscrierile # Buletin de București
Simularea examenului de admitere la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) va fi organizată la finalul lunii martie, potrivit unui comunicat de presă al Universității din București. Înscrierile au loc până pe 24 martie, iar examenul se va desfășura pe data de 28 martie. „Indiferent de specializarea de la liceu, fie că ești clasa […]
04:10
Sisteme criptate de comunicații folosite de serviciile speciale, avizate de STS, pentru autobuzele și tramvaiele din București # Buletin de București
Sisteme criptate de comunicații folosite de serviciile speciale vor fi montate pentru autobuzele și tramvaiele din București. Aceasta este soluția tehnică propusă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov pentru a înlocui o infrastructură de telecomunicații care anul acesta împlinește 20 de ani de funcționare. TPBI a lansat o consultare de piață pentru […]
Ieri
18:10
Bilanțul deszăpezirii în Capitală după a doua noapte de ninosare abundentă. Peste 1.700 de operatori în stradă # Buletin de București
Bilanțul deszăpezirii în Capitală după a doua noapte de ninosare abundentă. Peste 1.700 de operatori au ieșit în stradă, potrivit datelor furnizare de administrațiile de sector către Primăria Capitalei. În privința utilajelor, Sectorul 6 conduce, cu 80 de mașini de deszăpezire în teren. Cifrele oficiale defalcate, pe sectoarele Bucureștiului, arată după cum urmează: Reprezentanții primăriei […]
14:10
Liniile STB 116 și 425 circulă modificat din cauza acumulărilor de zăpadă, potrivit mai multor alerte, lansate prin intermediul aplicației InfoTB. Linia 116 nu poate întoarce la terminalul Gara Progresul, iar pe linia 425 autobuzele nu opresc în două stații, începând cu Șos. Ordoreanu. „Autobuzele liniei 425 circulă deviat, de la Șos. Ordoreanu/Str. Bisericii, pe Șos. […]
11:10
Un microbuz s-a răsturnat pe DN5 București-Giurgiu, din cauza zăpezii. A fost activat planul roșu de intervenție # Buletin de București
Un microbuz s-a răsturnat pe DN5 București-Giurgiu, din cauza zăpezii, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vlașca" al județului Giurgiu. Pentru gestionarea intervenției a fost activat planul roșu. „O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier ce s-a produs, în urmă cu puțin timp, pe DN5, în afara […]
10:50
Fortul 13 Jilava poate fi vizitat la cerere. Monumentul preluat de CJ Ilfov va fi reabilitat și transformat în muzeu # Buletin de București
Fortul 13 Jilava, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din zona Capitalei, poate fi vizitat de public în baza unei solicitări prealabile transmise Consiliului Județean Ilfov, se arată într-un comunicat de presă. Obiectivul a fost preluat în administrare în 2024 și urmează să treacă printr-un proces de reabilitare și transformat într-un muzeu. Acesta va […]
10:40
Fortul 13 Jilava poate fi vizitat la cerere. Monumentul preluat de CJ Ilfov urmează să fie reabilitat și transformat în muzeu # Buletin de București
Fortul 13 Jilava, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din zona Capitalei, poate fi vizitat de public în baza unei solicitări prealabile transmise Consiliului Județean Ilfov, se arată într-un comunicat de presă. Obiectivul a fost preluat în administrare în 2024 și urmează să treacă printr-un proces de reabilitare și transformat într-un muzeu. Acesta va […] The post Fortul 13 Jilava poate fi vizitat la cerere. Monumentul preluat de CJ Ilfov urmează să fie reabilitat și transformat în muzeu appeared first on Buletin de București.
10:30
Un incendiu a avut loc, în această dimineață, în apropierea Spitalului Fundeni, din Capitală. Arde un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire. Potrivit ISU, alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv. De asemenea, un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la […]
10:20
Se înregistrează întârzieri de sute de minute, la trenurile cu sosiri în Capitală, potrivit informațiilor înregistrate pe tabela de informare a călătorilor. Decalajul de program vine în contextul în care un nou episod de ninsoare afectează atât Capitala cât și restul țării. Astfel, la ora 9:12, 11 trenuri care soseau în Capitală au acumulat întârzieri, […]
08:20
Sector 6 | Taxa pentru viza anuală și cea pentru eliberarea acordului de funcționare vor fi anulate # Buletin de București
Taxa pentru viza anuală a acordului de funcționare ar putea fi anulată în Sectorul 6, potrivit unui proiect de hotărâre al administrației locale din sector. Actul normativ ajunge pe masa consilierilor locali, pentru vot, în ședința programată joi, 26 februarie, la ora 14:00. Măsura vine întrucât potrivit raportului de specialitate atașat proiectului de hotărâre, legislația […]
07:50
Bilanțul viscolului în București: Copaci prăbușiți peste mașini și un pacient cu degerături în Sectorul 4 # Buletin de București
Ninsorile abundente și vântul puternic au provocat pagube materiale semnificative în București în cursul nopții trecute. Echipajele de intervenție au raportat zeci de incidente cauzate de vremea severă, în timp ce la periferia orașului infrastructura a cedat complet sub zăpadă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov transmite că a gestionat cincisprezece incidente majore în doar […]
07:20
Trafic paralizat lângă București: A0 și A3 sub zăpadă, drum închis în Ilfov și vole escortate de Poliție pe Autostrada Soarelui. Blocaj în vama Giurgiu # Buletin de București
Vizibilitatea redusă pe autostrăzile și drumurile de lângă București impune restricții majore de trafic în dimineața zilei de sâmbătă, 21 februarie. Infrastructura rutieră din sudul țării cedează din nou sub precipitații, iar poliția escortează echipajele de deszăpezire pe segmente vitale. Centrul Infotrafic raportează drumuri naționale închise complet și artere blocate de camioane. Pe Autostrada A2 […]
07:10
O bancă de alimente ar putea fi realizată în Sectorul 2. Cine va beneficia de sprijin de hrană # Buletin de București
Primaria Sectorului 2 vrea să realizeze o bancă locală de alimente, care să dispună și de bucătărie socială și cantină socială integrate. Proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor necesare pentru realizarea acesteia se află pe ordinea de zi a următoarei ședinței de Consiliu Local din 26 februarie, la ora 15:00. Conform proiectului de hotărâre, serviciul […]
06:50
Zboruri întârziate la Otopeni și Băneasa din cauza viscolului. Conducerea aeroporturilor susține că pistele sunt practicabile # Buletin de București
Traficul pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic. Compania Națională Aeroporturi București a transmis că, momentan, nu există curse anulate oficial pe cele două platforme. Chiar dacă nu sunt curse anulate, vizibilitatea redusă și procedurile stricte de degivrare […]
04:10
Expoziție de fotografie și sculptură la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Când are loc vernisajul # Buletin de București
O expoziție de fotografie și sculptură are loc la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti", potrivit unui comunicat de presă. Vernisajul evenimentului intitulat „Cioplitorul de gânduri" este programat să înceapă duminică, 22 februarie, la ora 12:00. „Evenimentul este dedicat memoriei creatorului popular și colecționarului de excepție Nicolae M. Nica, creatorul celei mai mari colecții private […]
02:00
Sector 3 | Tarifele pentru colectarea deșeurilor reciclabile cresc cu 66,75%. Apar și taxe noi # Buletin de București
Tarifele pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile va crește în Sectorul 3 cu 66,75%, dacă un proiect de hotărâre propus de Primărie va fi aprobat de Consiliul Local. Actul normativ introduce și taxe noi pentru biodeșeuri, deșeuri biodegradabile și deșeuri electrornice. Ședința Consiliului Local Sector 3 în cadrul căreia urmează să fie pus în dezbatere […]
01:00
EXCLUSIV | Primarul din Bragadiru susține că nu știa de eutanasierea câinilor în „lagărul animalelor” din Vrancea. De fapt, uciderea era menționată în contract # Buletin de București
Primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, a afirmat, într-o discuție cu reporterii Buletin de București, că nu știa de eutanasierea câinilor practicată la adăpostul Vetmedan din Vrancea, deși în documentația care a stat la baza contractului era clar specificat că animalele sunt ucise. Edilul s-a apărat afirmând că nu putea să controleze activitatea adăpostului, pentru că […]
20 februarie 2026
23:10
A reînceput să ningă, dar momentan nici o autostradă nu este închisă. Drumuri naționale blocate de vehicule derapate. Calea ferată funcționează în condiții normale # Buletin de București
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nici o autostradă nu este închisă circulației auto ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Pe de altă parte, câteva drumuri naționale sunt blocate de vehicule care au derapat sau au produs accidente. Pe autostrada A2 București-Cernavodă, pe tronsonul […]
23:10
Poliția Capitalei a fost sesizată vineri, cu privire la faptul că o minoră de 12 ani a plecat voluntar
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
„Pace” între constructorii de la lotul 1 al A0 Nord. Când ar urma să fie gata lucrările între A1 și Corbeanca # Buletin de București
Constructorii de la lotul 1 al A0 Nord au ajuns la „pace” după conflictul apărut între membrii asocierii câștigătoare a contractului, Impresa Pizzarotti & C SpA Italia S.p.A. (lider) și Retter Projectmanagement, scrie Arena Construcțiilor. Într-o notificare transmisă CNAIR, Retter Project Management afirmă că Impresa Pizzarotti nu și-a îndeplinit obligația de a constitui o garanție […] The post „Pace” între constructorii de la lotul 1 al A0 Nord. Când ar urma să fie gata lucrările între A1 și Corbeanca appeared first on Buletin de București.
18:40
Liniile 61, 69 și 70 sunt blocate în zona Bulevardului Eroii Sanitari/Strada Carol Davila, sensul spre Piața Rosetti, după ce un copac căzut pe un troleibuz, anunță Societatea de Transport București. De asemenea, a fost avariată rețeaua de contact. S-au aplicat masuri de deviere. Știre în curs de actualizare The post Copac căzut peste un troleibuz în București. Mai multe linii sunt blocate appeared first on Buletin de București.
17:20
Membru al Adunării Acționarilor de la STB, despre planul de eficientizare economică: „Sunt unele măsuri total ilegale acolo” # Buletin de București
Planul de eficientizare economică al Societății de Transport din București (STB) nu a fost consultat de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) înainte de publicare, potrivit lui Marian Artimon, membru al acestui organims. Documentul îi pune în față pe mai mult de 4.500 de angajați cu tăieri salariale și reducerea programului de muncă. „Astăzi am văzut […] The post Membru al Adunării Acționarilor de la STB, despre planul de eficientizare economică: „Sunt unele măsuri total ilegale acolo” appeared first on Buletin de București.
17:10
Șantierul Școlii „I. G. Duca”, deblocat după aproape doi ani și jumătate de la relocarea elevilor # Buletin de București
Șantierul Școlii „I. G. Duca” ar urma să fie deblocat după aproape doi ani și jumătate de la relocarea elevilor. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că a semnat autorizația de construire pentru reabilitarea unității de învățământ. Blocaj de peste doi ani, pe șantierul Școlii I. G. Duca Cei peste 1.000 elevi ai școlii gimnaziale au […] The post Șantierul Școlii „I. G. Duca”, deblocat după aproape doi ani și jumătate de la relocarea elevilor appeared first on Buletin de București.
14:50
Societatea de Transport București a anunțat că stația de tramvai „Șoseaua Giurgiului” se suspendă temporar de astăzi, 20 februarie 2026, pe fondul executării unor lucrări la rețeaua de gaze naturale. Măsura este valabilă până la finalizarea lucrărilor de la de la intersecția Străzii Anghel Alexandru cu Șoseaua Giurgiului. Stația de tramvai „Șoseaua Giurgiului”, suspendată temporar […] The post Stația de tramvai „Șoseaua Giurgiului” se suspendă, de astăzi appeared first on Buletin de București.
13:30
Modernizarea Complexului Feroviar București intră în linie dreaptă: proiectul va fi scos la licitație | Club Feroviar # Buletin de București
Studiul de fezabilitate pentru modernizarea Complexului Feroviar București a fost finalizat, iar în cursul acestui an va fi scos la licitație proiectul pentru execuția lucrărilor, estimate la aproape două miliarde de euro, scrie Club Feroviar. Mai exact, valoarea investiției pentru a fost estimată la 14,78 miliarde de lei, fără TVA, adică peste 2,9 miliarde de […] The post Modernizarea Complexului Feroviar București intră în linie dreaptă: proiectul va fi scos la licitație | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
13:20
STB, în război cu personalul TESA și directorii. Săptămâna lucrătoare se reduce la patru zile, din cinci cât este în prezent # Buletin de București
Consiliul de Administrație STB, în război cu personalul TESA și directorii. Săptămâna lucrătoare se reduce la patru zile, din cinci cât este în prezent pentru mai multe categorii de angajați. Salariații companiei, afectați de această măsură vor primi mai puțini bani la finalul lunii, potrivit planului de eficientizare a activității lansat în spațiul public. Numărul […] The post STB, în război cu personalul TESA și directorii. Săptămâna lucrătoare se reduce la patru zile, din cinci cât este în prezent appeared first on Buletin de București.
13:20
Patru linii de transport operate de STB ar putea fi deviate atât sâmbătă, cât și luni seară, conform anunțului transmis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Modificarea se va face doar dacă situația o va impune. Posibilele modificări de trasee vor avea loc pentru a permite participarea în siguranță […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate sâmbătă și luni seară appeared first on Buletin de București.
12:50
Războiul Sectorului 1 cu Romprest continuă: 1,6 milioane lei pe zi penalități pentru compania de salubrizare. Societatea insistă că mai are contract până în 2033 # Buletin de București
Războiul Sectorului 1 cu Romprest a intrat într-o nouă fază. Primăria a anunțat că aplica o penalizare de 1,6 milioane de lei pentru fiecare zi în care zăpada încă se află pe străzi. Instituția acuză operatorul de salubritate că nu a respectat programul de dezăpezire. „Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie indică menținerea fenomenelor de iarnă […] The post Războiul Sectorului 1 cu Romprest continuă: 1,6 milioane lei pe zi penalități pentru compania de salubrizare. Societatea insistă că mai are contract până în 2033 appeared first on Buletin de București.
12:40
STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” din planul de redresare financiară a companiei # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a transmis planul de redresare financiară a companiei, care presupune implementarea a 12 pași. Între aceștia se numără reducerea funcțiilor de conducere, oprirea angajărilor și chiar actualizarea tarifelor, după cum se arată în anunțul societății. Acest plan a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație, urmând ca etapele legale de […] The post STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” din planul de redresare financiară a companiei appeared first on Buletin de București.
12:40
Recepție pentru încă un tren electric Alstom: va avea rute din București către Brașov, Craiova și Constanța # Buletin de București
Încă un tren electric Alstom a fost recepționat pentru punerea în serviciul comercial cu călători, urmând să circule pe mai multe rute din București către Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara și Arad, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Este vorba despre RE-IR TS11, de tip Coradia Stream, De recepție s-a ocupat o echipă mixtă, formată […] The post Recepție pentru încă un tren electric Alstom: va avea rute din București către Brașov, Craiova și Constanța appeared first on Buletin de București.
12:40
Se reînființează Autobaza Pipera, închisă în 2019 pentru a face loc autobuzelor din fieful lui Pandele # Buletin de București
Se reînființează Autobaza Pipera, demolată în 2019 pentru a face loc autobuzelor din fieful lui Pandele, potrivit noului plan de eficientizare financiară al Societății de Transport București (STB). Proiectul ar urma să aducă economii de circa 200.000 de lei pe lună la bugetul companiei municipale. Reînființarea Autobazei Pipera este unul dintre cele 12 puncte „de […] The post Se reînființează Autobaza Pipera, închisă în 2019 pentru a face loc autobuzelor din fieful lui Pandele appeared first on Buletin de București.
12:20
Strat nou de zăpadă de peste 20 centimetri în Capitală. Când reîncepe să ningă # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsori ce va fi valabil în sudul și sud-estul tării, inclusiv în București și Ilfov. Va reîncepe să ningă de vineri seara, iar stratul de zăpadă depus poate ajunge până la 15-20 de cm, după cum anunță meteorologii. Fenomenele meteo vizate de această […] The post Strat nou de zăpadă de peste 20 centimetri în Capitală. Când reîncepe să ningă appeared first on Buletin de București.
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsori ce va fi valabil în sudul și sud-estul tării, inclusiv în București și Ilfov. Stratul de zăpadă depus poate ajunge până la 15-20 de cm, după cum anunță meteorologii. Fenomenele meteo vizate de această avertizare sunt: intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, […] The post ANM: Strat nou de zăpadă de peste 20 centimetri în Capitală appeared first on Buletin de București.
11:20
Se pregătește „divorțul” cu Supercom la Sectorul 2 | Rareș Hopincă anunță dezbatere publică pe noul contract de salubrizare: „Apelez la toți cetățenii implicați și la ONG-urile din domeniu” # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a demarat oficial procedurile pentru un nou contract de salubrizare. Administrația locală dorește să înlocuiască actuala înțelegere cu operatorul Supercom, valabilă din 1999 și care este subiectul unor litigii. Contactat de Buletin de București, primarul Rareș Hopincă a transmis că are nevoie de implicarea societății civile în formularea noilor reguli de gestionare […] The post Se pregătește „divorțul” cu Supercom la Sectorul 2 | Rareș Hopincă anunță dezbatere publică pe noul contract de salubrizare: „Apelez la toți cetățenii implicați și la ONG-urile din domeniu” appeared first on Buletin de București.
11:20
Ciprian Ciucu, despre măsurile de redresare propuse de conducerea STB: „Cred că este loc de mai mult” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a reacționat în legătură cu măsurile de redresare propuse de conducerea STB, vineri, care au fost votate în Consiliul de Administrație al Societății de Transport București. În ianuarie, edilul a înaintat un proiect de hotărâre care viza achiziția unor servicii de audit pentru STB, însă a fost respins în cadrul ședinței […] The post Ciprian Ciucu, despre măsurile de redresare propuse de conducerea STB: „Cred că este loc de mai mult” appeared first on Buletin de București.
10:40
STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” de redresare ai actualei conduceri # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) a transmis un plan de redresare financiară a companiei care presupune implementarea a 12 pași. Între aceștia se numără reducerea funcțiilor de conducere, oprirea angajărilor și chiar actualizarea tarifelor, după cum se arată în anunțul societății. Acest plan a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație, urmând ca etapele legale […] The post STB propune mai puțini șefi și bilete mai scumpe. Care sunt cei „12 pași” de redresare ai actualei conduceri appeared first on Buletin de București.
09:10
Autobuzele liniei N1 vor opri într-o nouă stație, pe Calea Giulești, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Noua stație va fi comună cu linia 178, iar măsura se aplică din noaptea de 21 spre 22 februarie. „Începând cu noaptea de 21/22.02.2026, autobuzele liniei N1 vor opri, pe sensul spre […] The post O nouă stație pentru autobuzele liniilor de noapte appeared first on Buletin de București.
08:40
Sector 2 | Persoanele vulnerabile pot primi lemne pentru foc. Unde se depun cererile # Buletin de București
Persoanele vulnerabile din Sectorul 2, care utilizează încălzirea pe bază de combustibil solid (lemn), pot beneficia de lemne pentru foc, anunță Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2. Lemnele provin din masa lemnoasă obținută în urma lucrărilor de defrișare autorizate, fiind valorificate în beneficiul comunității locale. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor […] The post Sector 2 | Persoanele vulnerabile pot primi lemne pentru foc. Unde se depun cererile appeared first on Buletin de București.
04:00
Harta sporului natural în 2025: Ilfov este singurul județ cu spor natural pozitiv # Buletin de București
În anul 2025, rata sporului natural a fost negativă în aproape toată România, conform unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică (INS). Pe harta sporului natural realizată de ECOTECA – Colecția de Verde, putem observa că județul Ilfov este singurul unde sporul natural a fost mai mare de 0. Mai precis, datele arată că […] The post Harta sporului natural în 2025: Ilfov este singurul județ cu spor natural pozitiv appeared first on Buletin de București.
03:10
În Sectorul 6 se construiește un nou centru de recuperare dedicat adulților cu dizabilități neuromotorii și locomotorii. Acesta va fi situat în cartierul Constantin Brâncuși, după cum a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 6, într-un comunicat. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și presupune […] The post Sector 6 | Un nou centru de recuperare pentru adulții cu dizabilități appeared first on Buletin de București.
