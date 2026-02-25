PFA sau SRL în 2026? Ce taxe și impozite plătești pentru fiecare

13:00

Mulți angajați au tendința de a-și acuza patronii că plătesc salarii prea mici, fără să fie conștienți că fiecare angajator suportă un cost dublu al salariului minim, lună de lună. Unde ajunge diferența? La stat. The post Taxele pe muncă sunt imense. Aproape 50% din salariu îl dai la stat appeared first on Cotidianul RO.