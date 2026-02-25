Traseist trecut pe la cinci partide, cu avere colosală, și-a găsit locul în fruntea partidului lui Dan Voiculescu

13:20

Un suporter al lui Napoli a fost înjunghiat de soție în timp ce privea meciul favoriților la televizor. Femeia a crezut că injuriile adresate de către soț arbitrului o vizau pe ea.