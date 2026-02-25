Răzvan Atim, unul dintre primii angajaţi ai UiPath, pariază pe TenderingOS, o platformă AI pentru licitaţii publice dezvoltată de românii de la Neo Vision Group
Ziarul Financiar, 25 februarie 2026 07:15
Neo Vision Group, dezvoltator de soluţii AI format pe structura fostei agenţii de software Neo Vision Dev, a lansat comercial TenderingOS, o platformă destinată automatizării proceselor de licitaţie publică. Proiectul îl are ca prim investitor strategic pe Răzvan Atim, unul dintre primii angajaţi ai companiei UiPath, care a sprijinit extinderea unicornului românesc până la listarea la Bursa din New York. Platforma îşi propune să rezolve ineficienţele din procesul de ofertare, vizând iniţial companiile mijlocii din sectorul construcţiilor, prin automatizarea generării documentaţiei.
• • •
