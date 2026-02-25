Răzvan Atim, unul dintre primii angajaţi ai UiPath, pariază pe TenderingOS, o platformă AI pentru licitaţii publice dezvoltată de românii de la Neo Vision Group

00:15

Când o componentă cedează sau este victima unui atac cibernetic într-o infrastructură IT modernă - hibridă, distribuită între cloud şi centrele de date proprii, cu utilizatori conectaţi de oriunde - simpla monitorizare a echipamentelor individuale nu mai e suficientă. Companiile au nevoie de vizibilitate completă de la aplicaţii până la stocare, şi de capacitatea de a identifica cauza reală a unei probleme, nu doar simptomele. Industria numeşte acest pas observabilitate (observability), iar piaţa locală abia începe tranziţia către această etapă.