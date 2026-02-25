Regatul Unit introduce de astăzi obligativitatea autorizaţiei electronice de călătorie. Cine are nevoie de „viza" ETA şi cum se obţine

08:15

Asociaţia Make IT in Oradea, care susţine ecosistemul de start-up-uri tech aflate la început de drum, operează cu un buget cuprins între 300.000 şi 350.000 de euro pentru anul 2026, concentrându-şi resursele pe un nou format al incubatorului Bright Labs şi pe organizarea unor hackathoane deep tech inedite. Cu un istoric de cinci ani în care a direcţionat peste jumătate de milion de euro către fondatori de start-up-uri tech, asociaţia vizează anul acesta atragerea şi dezvoltarea unor soluţii tehnologice complexe, capabile să rezolve provocări reale din domenii strategice de infrastructură, primul vizat fiind sectorul aeroportuar.