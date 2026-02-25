Bulgarii sunt înaintea cehilor, polonezilor, românilor și turcilor în ceea ce privește averea deținută – raport al băncii elvețiene UBS
G4Media, 25 februarie 2026 07:20
Situația financiară netă a bulgarilor este mai bună decât cea a cehilor, polonezilor, românilor și turcilor, potrivit unui raport al băncii elvețiene UBS – Global wealth report 2025, citat de publicația bulgară 24Chasa, via Rador. Situația financiară netă, numită și „avere”, reprezintă valoarea totală a ceea ce deține o gospodărie, minus datoriile sale. Indicatorul include […] © G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:30
Analiză Liberation, via Rador: La Ujhorod, la granița cu Slovacia, carnetele de comenzi ale fabricilor de îmbrăcăminte se subțiază după retragerea multor mărci europene. Războiul le afectează competitivitatea și le împinge spre producția militară. Sub luminile reci de neon, Svetlana împinge o bucată de material cu model de camuflaj sub acul mașinii sale de cusut, […] © G4Media.ro.
07:30
Tot mai mulți pelerini din România vin la Muntele Athos. Explicații: revigorarea sentimentului religios în țară și nevoia de diferențiere față de Rusia # G4Media
Analiză a publicației elene Kathimerini, via Rador: În fața Biroului pentru pelerini din Ouranoupoli, înainte de a se crăpa de ziuă, mai mulți bărbați se înghesuie pentru a-și primi permisele de ședere, „viza” de câteva zile necesară pentru a intra în comunitatea monastică de la Muntele Athos. Jumătate dintre pelerinii de la coadă sunt români. […] © G4Media.ro.
07:30
Candidaţii pentru şefia DIICOT susţin interviurile la Ministerul Justiţiei / Procurorul militar Bogdan Pîrlog, printre cei înscriși în cursă # G4Media
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-şef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu la DIICOT Piteşti, Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef […] © G4Media.ro.
07:30
Bancă de lapte matern pentru prematuri la Târgu Mureș / ”Cea mai importantă piesă e un aparat care permite pasteurizarea. Laptele este încălzit lent până la 62,5° și răcit brusc” # G4Media
Municipiul Târgu-Mureș ar putea deveni unul dintre orașele din România în care se va înființa o bancă de lapte matern, un centru medical specializat care răspunde unei nevoi importante în îngrijirea copiilor aflați în situații critice, în special a nou-născuților prematuri sau cu probleme de sănătate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:20
Cum văd oamenii aflați în Chișinău războiul din Ucraina și ce cred ei că ar trebui să urmeze # G4Media
Analiză Radio Chișinău, via Rador: Războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața din regiune și a avut un impact direct și asupra Republica Moldova – prin valurile de refugiați, presiuni economice și energetice, dar și printr-un război informațional. La patru ani de la începutul agresiunii ruse asupra […] © G4Media.ro.
07:20
Uruguayul declară stare de urgenţă agricolă din cauza lipsei de apă / Țara trece prin cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani # G4Media
Uruguayul a declarat marţi stare de urgenţă agricolă din cauza lipsei de apă în mai multe regiuni din sudul ţării, ceea ce va permite implementarea unui ajutor pentru aproape 2.000 de mici fermieri, notează Agerpres, care citează AFP. Starea de urgenţă decretată de Ministerul Agriculturii va fi în vigoare timp de 90 de zile pentru […] © G4Media.ro.
07:20
Donald Trump a susținut cel mai lung discurs din istorie în fața Congresului american: 107 minute # G4Media
Cu o durată de 1 oră şi 47 de minute, preşedintele american Donald Trump a ţinut marţi cel mai lung discurs despre Starea Uniunii în faţa Congresului SUA, informează miercuri EFE şi AFP. Trump însuşi avertizase cu o zi înainte că va susţine un discurs foarte lung în faţa Congresului. Astfel, el a depăşit ca […] © G4Media.ro.
07:20
Bulgarii sunt înaintea cehilor, polonezilor, românilor și turcilor în ceea ce privește averea deținută – raport al băncii elvețiene UBS # G4Media
Acum 30 minute
07:10
Riscul de alergie creşte cu 70% în cazul copiilor care au ambii părinţi alergici. Dr. Felicia Bănărescu: “Alergiile nu se moştenesc direct, dar se moşteneşte predispoziţia de a face alergii” # G4Media
Într-un mediu ambiental din ce în ce mai poluat, cu schimbări climatice din ce în ce mai pronunţate, dar şi un stil de viaţă care presupune mult stres şi consum mare de alimente procesate, incidenţa alergiilor de tot felul este în continuă creştere. Asistent univeristar doctor Felicia Bănărescu, medic specialist alergolog în Clinica MedLife Cetăţii […] © G4Media.ro.
07:10
Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor / Un nou eșec cu Bodø Glimt / Celelalte rezultate de marți # G4Media
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost eliminată marți seara din Liga Campionilor după 1-2 pe teren propriu cu FK Bodø/Glimt, în manșa retur a play-off-ului. Norvegienii s-au impus cu 5-2 la general (3-1 în tur) și merg în optimile competiției, anunță Mediafax. A fost final de drum european pentru Inter, finalistă în ediția […] © G4Media.ro.
07:10
Ministrul Apărării, despre pensiile militarilor: nu sunt „îmbuibații societății”, un pensionar la 48 de ani / ”Sunt colegi în MApN, cărora le semnez în delegații. Au 23 de lei diurnă” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că nu se teme că Armata rămâne fără militari, deși mulți se vor pensiona din cauza modificărilor legislative. El afirmă că societatea trebuie să se uite spre militari din toate unghiurile: primesc diurne infime, pleacă de acasă și trebuie să suporte chiria, notează Mediafax. Radu Miruță a fost întrebat, […] © G4Media.ro.
07:10
La patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, liderii Uniunii Europene au mers la Kiev fără noile sancțiuni împotriva Moscovei și fără împrumutul de 90 de miliarde de euro promise lui Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a blocat ambele inițiative din cauza unei dispute legate de petrol, tensionând și mai mult relațiile dintre […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:10
Max Verstappen transmite încă o dată că nu se vede concurând încă multe sezoane în Formula 1. Multiplul campion mondial spune că timpul petrecut cu familia este mult mai important decât orice trofeu. „Cultura fricii” a dispărut de la Ferrari Nu mai este mult timp până la startul noului sezon din Formula 1, iar Verstappen […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Bolojan: Ministrul Educației va fi nominalizat în zilele următoare, când mă întorc de la Bruxelles / Vineri expiră interimatul premierului # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că va nominaliza un nou ministru al Educației „zilele următoare”, după ce se va întoarce de la Bruxelles, transmite Mediafax. Întrebat, marți seara, după ședința extraordinară de guvern, când va face nominalizarea pentru un nou ministru al Educației, premierul Ilie Bolojan a spus că „ministrul Educației va fi nominalizat […] © G4Media.ro.
23:00
Lista rușinii. Numele datornicilor vor putea fi publicate de autoritățile locale / Cseke Attila: Această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică # G4Media
Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede posibilitatea de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. „Se instituie o procedură de posibilitate de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice, astfel încât această listă să ajute, dacă vreţi, şi ca o presiune publică, dar şi o […] © G4Media.ro.
23:00
Liceeni din Cluj și Constanța, calificați la finala concursului de ”debate” Cambridge Union Schools / Tema finalei: O Uniune Europeană ” tot mai strânsă” versus modelul una ”cu mai multe viteze” # G4Media
Prima ediție din România a prestigiosului turneu internațional de dezbateri Cambridge Union Schools și-a desemnat câștigătorii. Echipa Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca a obținut locul I, iar echipa Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța s-a clasat pe locul al doilea, anunță Agenția de presă Rador, care citează București FM. Cele două echipe vor […] © G4Media.ro.
22:50
Atlético învinge categoric Brugge, la Madrid, și se califică în optimi în Liga Campionilor / În optimile de finală va întâlni pe Liverpool sau Tottenham # G4Media
Atlético de Madrid s-a calificat în optimile de finală ale UEFA Champions League, după ce a învins categoric, marți seară, scor 4-1, pe Club Brugge KV, pe stadionul Riyadh Air Metropolitano. Eroul serii a fost Alexander Sorloth, autor al unui hat-trick, anunță Mediafax. Atletico a deschis scorul în minutul 23, când Sorloth a câștigat duelul […] © G4Media.ro.
22:30
Biserică veche de 242 de ani, mâncată de o ciupercă / Biserica de lemn din satul Uilac, județul Harghita s-a prăbușit / ”Nu ne-am apropiat prea mult, deoarece se poate duce această ciupercă în orice încăpere” # G4Media
Situația datează de peste 15 ani, când s-a schimbat podeaua clădirii. Atunci s-a efectuat o lucrare neautorizată, care a dus la dezvoltarea unei ciuperci în lemn care a erodat construcția, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Anul trecut s-au făcut noi sesizări privind degradarea accentuată a bisericii, care este monument istoric, […] © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Ilie Bolojan, mesaj după propunerea de reducere a indemnizației pentru titlul de doctor: ”E o practică pe care nu veți regăsi în țările din vestul Europei” / ”Nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe, dedicare” # G4Media
Ilie Bolojan a vorbit marți seară despre gestul profesorului Cristian Preda, fost europarlamentar și fost consilier prezidențial în mandatele lui Traian Băsescu, care și-a rupt în timpul unei emisiuni diploma de doctor. El a protestat după ce Guvernul a anunțat că are în vedere reducerea indemnizației pentru titlul de doctor la 500 lei brut pe […] © G4Media.ro.
22:20
Ministerul Culturii: Instituţiile publice de cultură nu intră sub incidenţa măsurilor de reducere a cheltuielilor ori a personalului # G4Media
Instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea unităţilor administrativ-teritoriale ori a ministerului de resort nu intră sub incidenţa măsurilor de reducere a cheltuielilor ori a personalului în urma adoptării de către Guvern a ordonanţa de urgenţă care stabileşte măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a sectorului public. „În pachetul de reglementări au fost preluate observaţiile Ministerului […] © G4Media.ro.
22:10
Actorul Robert De Niro îndeamnă americanii să „reziste” lui Donald Trump și să „salveze țara”: „Trump o distruge. Este bolnav. Este o porcărie” # G4Media
Robert De Niro s-a emoționat în timpul unei apariții recente în podcastul „The Best People With Nicole Wallace”, unde actorul a îndemnat oamenii să „reziste” președintelui Donald Trump și administrației sale, scrie Variety. „Povestea este țara noastră, iar Trump o distruge, și cine știe care sunt motivele lui, dar este bolnav, este distrus”, a spus […] © G4Media.ro.
22:00
Ministrul finanțelor: Trecem de la o creștere bazată pe consum la o creștere bazată pe investiții productive, pe inovație și pe producție autohtonă / Scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032 # G4Media
Pachetul de relansare economică adoptat de Guvern include scheme de finanțare de 5 miliarde de euro până în 2032 și un nou instrument pentru atragerea investițiilor de peste un miliard de lei, a declarat, marți seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmite Mediafax. Ministrul a spus că adoptarea pachetului legislativ reprezintă „o tranziție strategică de la […] © G4Media.ro.
22:00
Măsurile din reforma administrației publice locale: Un polițist local la 1.200 de locuitori / Reducere cu până la 30% a numărului de posturi / ”Există 731 de UAT-uri care nu vor fi afectate de reduceri, ele și-au gestionat corect resursa umană” # G4Media
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat marți seară că vor fi 731 de UAT-uri care nu vor fi afectate de măsurile prinse în ordonanța privind reforma din administrația publică locală. ”Ele și-au gestionat corect resursa umană”, a precizat ministrul. Într-o conferință de presă desfășurată la Guvern, Cseke Attila a spus că în cazul poliției locale […] © G4Media.ro.
21:50
Aproape 30 de grade în sud-vestul Franţei, record de căldură pentru februarie, vreme ca în luna mai # G4Media
Temperaturi de peste 25 de grade Celsius şi aproape de 30 de grade Celsius s-au înregistrat marţi în sud-vestul Franţei, prilej cu care au fost doborâte mai multe recorduri de căldură pentru luna februarie, vremea blândă ”fiind demnă de o lună mai”, a anunţat Météo France, potrivit AFP, citată de Agerpres.”În Orthez, în Pirineii Atlantici […] © G4Media.ro.
21:40
Cine nu-și plătește amenzile rutiere rămâne fără permis / Legea ar urma să se aplice din 1 septembrie # G4Media
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a anunțat marți seară una din măsurile care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației îi vizează și pe șoferii care nu obișnuiesc să-și plătească amenzile rutiere. Există două situații, a explicat ministrul. ”La reducerea perioadei de suspendare a permisului, cel care dorește reducerea perioadei va trebui să facă dovada […] © G4Media.ro.
21:20
În unele magazine din Marea Britanie, ciocolata stă în cutii antifurt / Au loc furturi la comandă # G4Media
Batoanele de ciocolată sunt încuiate în cutii de plastic în unele magazine din Marea Britanie, deoarece comercianții cu amănuntul și forțele de poliție avertizează că hoții le fură la comandă, scrie BBC. Sainsbury’s a declarat că a început să utilizeze „cutii pentru produsele care sunt vizate în mod regulat”, cu batoane Cadbury Dairy Milk în […] © G4Media.ro.
21:10
Țările de Jos convoacă ambasadorul iranian în legătură cu confiscarea bagajelor diplomatice # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe al Țărilor de Jos a convocat marți ambasadorul Iranului în această țară pentru a protesta împotriva confiscării bagajelor unui diplomat olandez la aeroportul din Teheran, scrie Reuters. „Iranul a provocat un incident diplomatic pe 28 ianuarie 2026, forțând un diplomat olandez să predea bagajul său diplomatic la aeroportul din Teheran”, a declarat […] © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Sănătății: Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10% # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți seara, pe Facebook, că spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%, după ce Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind reforma în administrație. Coaliția a ajuns la un acord, luni, în unanimitate, pe reforma administrației, pachet de relansare economică, reducerea cotelor […] © G4Media.ro.
20:50
Directoarea Muzeului Luvru demisionează, la cinci luni după „jaful secolului” / Macron: ”Cel mai mare muzeu din lume are nevoie atât de stabilitate” # G4Media
Directoarea celebrului Muzeu Luvru din Paris, Laurence des Cars, și-a dat demisia marți, la cinci luni după așa-numitul „jaful secolului”, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro, anunță Mediafax. Potrivit Palatului Élysée, președintele Franței, Emmanuel Macron, a acceptat demisia și a lăudat decizia drept „un […] © G4Media.ro.
20:50
Un preot din Dolj și-a făcut păstrăvărie după ce a redirecționat apele unui pârâu / Spune că nu știa că are nevoie de autorizații # G4Media
Un preot din Dolj s-a ales cu o amendă de 10.000 lei după ce și-a făcut ilegal o păstrăvărie, anunță Digi24. Bărbatul și-a creat un adevărat sistem ca totul să funcționeze. A blocat și redirecționat un pârâu și a construit chiar și un baraj. Cu toate acestea, el spune acum că n-a știut că are […] © G4Media.ro.
20:40
Un paramedic grec a cântat într-un club de noapte după ce a acordat îngrijiri unei femei care a leșinat # G4Media
Un paramedic din Grecia care a urcat pe scenă pentru a cânta după ce a acordat îngrijiri unei femei care a leșinat într-un club de noapte din Atena va fi supus unei anchete administrative, a declarat serviciul de ambulanță EKAV, scrie Kathimerini. Incidentul a avut loc într-un club de noapte din cartierul Ilion, unde o […] © G4Media.ro.
20:30
VIDEO Groapă imensă în centrul Galațiului / A căzut în ea o mașină de gunoi / Primar: ”Sarea folosită la deszăpezire afectează și mai repede asfaltul” # G4Media
Un camion al companiei de salubrizare din Galați a rpmas blocat într-o groapă imensă din centrul orașului, după ce strada s-a surpat. Incidentul s-a produs marți, iar Primăria a comunicat că „este un accident de teren” și că „se intervine acum în regim de urgenţă pentru semnalizare, identificarea cauzelor şi remediere”, scrie Bihoreanul. Incidentul a […] © G4Media.ro.
20:30
Centrul Infotrafic anunță devierea traficului pentru autovehiculele sub 7,5 tone pe DN 5D, în municipiul Giurgiu, spre vamă, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei și a numărului mare de autocamioane care staționează în zonă. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că, pe DN 5D, în municipiul Giurgiu, pe sensul de mers […] © G4Media.ro.
20:20
Bulgaria ar putea primi avioanele F-16 mai târziu, pe fondul renegocierii plăților de către guvern # G4Media
Ministrul bulgar interimar al Apărării, Atanas Zapryanov, a indicat că livrarea celui de-al doilea lot de opt avioane de vânătoare F-16 către Bulgaria va fi probabil amânată cu aproximativ un an, transmite Novinite. În cadrul unei discuții cu jurnaliștii, în marja conferinței anuale a șefului apărării, acesta a explicat că întârzierea se datorează incapacității producătorului […] © G4Media.ro.
20:10
Zeci de persoane au comemorat la Cluj patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina # G4Media
Zeci de persoane au comemorat, marţi, la Cluj-Napoca, patru ani de la invazia rusă în Ucraina, într-o manifestaţie în Piaţa Unirii, organizată de filiala Cluj a Asociaţiei Tinerilor Ucraineni din România, transmite Agerpres. Manifestanţii au purtat steagurile Ucrainei, României şi Uniunii Europene şi pancarte cu mesaje precum: „Pacea în România trece prin Ucraina”, „Europa trebuie […] © G4Media.ro.
19:50
Dispută între Mediu și DSP în privința radioactivității de la foste mine de uraniu din Caraș Severin / Alertă înregistrată în zona de confluență a râurilor Natra și Lișava # G4Media
Problemele de mediu provocate de fostele exploatări miniere de uraniu de la Ciudanovița și Lișava au revenit în prim-plan, după ce măsurătorile recente au indicat depășiri ale limitelor radioactivității pentru probele de apă de suprafață prelevate din zonă. Situația a fost semnalată de prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir, în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog […] © G4Media.ro.
19:40
Viscol puternic între Rânca și Novaci / Drumul s-a închis pentru toate categoriile de vehicule / Nu se poate circula în siguranță # G4Media
De la ora 19:00 s-a luat decizia închiderii circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic și a vizibilitatii extrem de reduse, anunță Mediafax. Această măsură a fost luată deoarece nu se poate circula în siguranță și dar și pentru siguranța deservențiilor de pe utilajele […] © G4Media.ro.
19:30
Regatul Unit introduce ”Autorizația Electronică de Călătorie” (ETA): o autorizaţie digitală care permite persoanelor să urce la bordul mijloacelor de transport / De miercuri, cine nu are ETA nu se poate îmbarca spre UK # G4Media
De miercuri, 25 februarie 2026, călătorii care nu deţin o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) valabilă nu vor putea urca în transporturi spre Regatul Unit. Autorităţile britanice au publicat o fişă informativă actualizată privind ETA, parte a efortului de modernizare a controlului la frontieră printr-un sistem digital menit să fie mai rapid şi mai sigur […] © G4Media.ro.
19:10
Procurorii germani spun că a-l numi „Pinocchio” pe Merz este o critică acoperită de libertatea de exprimare # G4Media
Procurorii germani au afirmat marţi că a-l numi „Pinocchio” pe cancelarul Friedrich Merz este acoperit de libertatea de exprimare, în urma unei dispute legate de comentarii pe Facebook calificate de poliţie drept potenţial ofensatoare, transmite dpa preluată de Agerpres. Reacţia procurorilor intervine după ce poliţia a anunţat luni că anchetează mai multe persoane pentru comentarii […] © G4Media.ro.
19:10
Flota fantomă rusă: Moscova încearcă să „destabilizeze” Europa, potrivit șefului Statului Major al Marinei franceze # G4Media
Rusia utilizează aproximativ „o mie” de nave din „flota fantomă” pentru a eluda sancțiunile europene, dar și pentru a încerca să destabilizeze Europa prin intermediul unui război hibrid, a declarat luni, 23 februarie, Nicolas Vaujour, șeful Statului Major al Marinei franceze. „Îi întâlnim pe ruși pe mare foarte des. Trebuie să știți că aproximativ o […] © G4Media.ro.
19:00
Liderii ţărilor din G7 – grup ce reuneşte şapte dintre cele mai avansate economii ale lumii: Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi SUA, plus Uniunea Europeană – şi-au afirmat „sprijinul neclintit” pentru Ucraina în apărarea integrităţii sale teritoriale şi a dreptului său de a exista” într-o declaraţie publicată marţi, cu ocazia împlinirii a […] © G4Media.ro.
18:40
„O schimbare radicală”: Iranul este pe punctul de a cumpăra rachete anti-navă supersonice din China # G4Media
Iranul este pe punctul de a încheia un acord cu China pentru achiziționarea de rachete anti-navă, au confirmat pentru Reuters șase persoane care au cunoștință despre negocieri, în momentul în care Statele Unite desfășoară o vastă forță navală în apropierea coastei iraniene, în perspectiva unor posibile atacuri asupra Republicii Islamice, scrie Times of Israel. Acordul […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:30
EXCLUSIV Ministrul USR al Economiei a numit administrator special la o firmă de armament un fost comandant de poliție, pensionar special / A stat doar o zi în USR, apoi s-a înscris în AUR, de unde a plecat / Cum explică Viorel Salvador Caragea numirea sa # G4Media
Ministrul Economiei, Irineu Dărău (USR), l-a numit, marți, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din județul Gorj. Informația a fost confirmată pentru G4Media.ro de către biroul de presă al Ministerului Economiei. Ministrul Dărău nu […] © G4Media.ro.
18:20
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, după ce a participat prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință, că „România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță”. „La patru ani de când Rusia a lansat războiul ilegal și nejustificat împotriva Ucrainei, am participat, […] © G4Media.ro.
18:20
Testul de logică elementară pe care-l pică aproape toate modelele de Inteligență Artificială: „Vreau să-mi spăl mașina. Spălătoria e la 50 m. Merg pe jos sau cu mașina?” # G4Media
Un test de logică extrem de simplu, care pentru oameni nu pune niciun fel de problemă, e de natură să pună-n mare încurcătură majoritatea modelelor de Inteligență Artificială, informează Mediafax. 53 de modele de Inteligență Artificială de top, printre care Claude Sonnet 4.5, GPT-5.1, Llma și Mistral, pică cel mai simplu test posibil: testul spălătoriei […] © G4Media.ro.
18:10
O analiză detaliată a principalelor 5 scenarii de aplicare De ce devin BESS elemente-cheie în tranziția energetică? Acest articol explică pe înțelesul tuturor cele 5 aplicații esențiale – de la reglarea frecvenței rețelei la reducerea vârfurilor de consum — arătând cum aduc beneficii atât economice, cât și de sustenabilitate. În valul revoluției energetice, sistemele BESS […] © G4Media.ro.
18:10
Administrația Prezidențială, despre Legea privind pensiile magistraților: Poate fi promulgată de președinte doar după primirea deciziei Curții Constituționale # G4Media
Administrația Prezidențială a precizat marți, după ce în spațiul public au apărut critici legate de faptul că președintele întârzie promulgarea Legii privind pensiile speciale ale magistraților, că o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de șeful statului “doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea”. […] © G4Media.ro.
17:40
VIDEO Protest al polițiștilor în Piața Victoriei / Sindicaliștii din Ministerul Afacerilor Interne cer ca legislația privind pensiile militare să nu fie modificată # G4Media
Câteva sute de membri ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne protestează, marți seara, în Piaţa Victoriei. Vlad Mihai, vicepreședinte al sindicatului, a declarat că principala revendicare este ca în ordonanța de urgență privind reforma administrației să nu prevadă că în termene de 30 de zile urmează să fie modificată […] © G4Media.ro.
17:40
Noul Avocat al Poporului va fi numit de Parlament pe 10 martie / Mandatul Renatei Weber a expirat din iunie 2024 / USR a propus-o pe Roxana Rizoiu # G4Media
Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se reuneşte pe 10 martie, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, mai mulţi membri din conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi un consilier la Curtea de Conturi. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au declanşat marţi procedurile pentru numirea unui nou şef […] © G4Media.ro.
17:30
Uniunea Europeană suspendă, pentru un an, taxele la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor care provin din Rusia şi Belarus # G4Media
Uniunea Europeană a confirmat marţi suspendarea, pentru un an, a taxelor vamale la importurile de îngrăşăminte, cu excepţia celor care provin din Rusia şi Belarus, în ideea de a veni în sprijinul fermierilor ale căror costuri de producţie au crescut, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această suspendare se referă la importurile de […] © G4Media.ro.
