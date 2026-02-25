Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela
25 Februarie, calendarul zilei: Moare Bill Paxton. Este patentat revolverul în SUA. Se deschide cel mai vechi muzeu din țară # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 25 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bill Paxton a fost un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru carisma sa, intensitatea rolurilor și capacitatea de a interpreta personaje foarte diferite, de la eroi curajoși la figuri excentrice sau […]
Președintele Donald Trump a susținut un discurs record despre Starea Uniunii, într-un context intern și internațional extrem de tensionat. Liderul de la Casa Albă și-a lăudat realizările, a lansat atacuri repetate la adresa adversarilor democrați și a sugerat, din nou, ideea unui al treilea mandat. Trump a abordat sumar subiectele de politică externă, Ucraina fiind […]
Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum pandemia de Covid-19 a fost un experiment planetar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „A fost un experiment planetar al pandemiei, care a arătat că popoarele sunt foarte ușor de […]
Valentin Stan: Prezența lui Lazurca lângă Nicușor Dan încurcă. Nu poate discuta liber cu liderii cu care se intersectează # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum prezența lui Lazurca la Consiliul pentru Pace a încurcat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Când ai un astfel de setting, da, și când ești șef […]
România, fruntașa obedienței în Uniunea Europeană. Nu își exercită niciodată dreptul de veto, ba chiar a cerut anularea acestuia. Politolog: De ce nu au elvețienii manele? Pentru că nu au dușmani/Poziționarea noastră la scară istorică ține mai degrabă de zona de ghiocel # Gândul
Uniunea țărilor europene cu două viteze. În vreme ce alte țări sunt recordmene la numărul de exercitare a propriului drept de veto (ba chiar Ungaria este criticată frecvent pentru exercitarea excesivă a acestui drept, care are ca efect blocarea a diferite inițiative legislative cheie ale Comisiei Europene), țara noastră excelează în direcția opusă: este aproape […]
Valentin Stan: Întâlnirea dintre Trump și Nicușor de la Washington a fost un dezastru diplomatic # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, catalogând-o dur drept un dezastru diplomatic pentru România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan: Nu mai avem miniștri de externe, nu mai avem președinte, nu mai avem sistem Cu ocazia adunării Consiliului pentru […]
Trei bătăuși beți au asediat clădirea Poliției din Popești Leordeni. În sediu, era la lucru doar o femeie care a sunat, la rândul ei, tot la Poliție # Gândul
Trei bărbați ar fi luat cu asalt sediul Poliției Orașului Popești Leordeni după ce, inițial, fuseseră ridicați de acasă cu mascații, în toiul unei petreceri cu muzică tare și multă gălăgie. Scandalagiii au fost sancționați contravențional, iar patru polițiști sunt cercetați penal deoarece, ca să-i potolească, le-ar fi tras o mamă de bătaie. Mai mulți […]
Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu” # Gândul
După încheierea protestelelor vindicative din fața Guvernului ale militarilor și forțelor de ordine din România față de noile măsuri de austeritate incluse în Ordonanța privind reforma în administrație, reprezentanții sindicatelor afiliate au continuat războiul cu Bolojan în studiorile de televiziune. Poate cea mai explicită poziție a oamenilor legii vizavi de Ilie Bolojan a fost a unui polițist: […]
Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din Statele Unite, susținând că a fost o urmare a presiunii venite din partea Washingtonului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu cataloghează prezența președintelui Dan în […]
Toni Neacșu, dezlănțuit la adresa guvernului Bolojan: „Noaptea, ca hoții / Conduce țara prin OUG, așa cum în starea de urgență țara era condusă prin ordonanțe militare” # Gândul
Toni Neacșu s-a dezlănțuit la adresa felului în care guvernul Bolojan a trecut Ordonanța de urgență referitoare la reforma administrativă, fără avizul CES și al Consiliului Legislativ. El asociază actul brutal a lui Bolojan cu situația stărilor de urgență în care țara era condusă prin ordonanțe militare. În opinia sa, nu se mai poate face […]
Adevărat sau fals. „Un măr în fiecare zi ține doctorul departe”, este convingerea populară. Ce spun specialiștii # Gândul
Un măr în fiecare zi este cheia sănătății și longevității, este un concept popular care nu este negat de specialiștii în domeniu. Dar, de fapt, cum stau lucrurile în realitate. Merele sunt bogate în fibre și antioxidanți, iar doi compuși bioactivi joacă rolul principal în beneficiile observate: fibrele solubile, în special pectina, și polifenolii, cunoscuți […]
Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre postura complicată în care se află liderii europeni în ceea ce privește negocierea unei păci în Ucraina, susținând că Bruxelles-ul, de fapt, nu și-ar dori încheierea acestiu conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „În acest moment, dacă […]
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism # Gândul
Ilie Bolojan, întrebat fiind de protestul lui Cristian Preda – care și-a rupt diploma de doctor în direct la TV, a spus că România nu duce lipsă de diplome, ci mai degrabă de oameni care „vor să facă ceva acolo unde sunt”. Premierul conduce țara care are cea mai mică pondere a persoanelor cu studii […]
Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat la declarațiile făcute de Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, dar a spus că nu vrea să transforme disputa într-un schimb public de replici. Ciucu a precizat că preferă o discuție directă, nu una purtată prin postări pe Facebook sau prin intervenții televizate. „Suntem colegi de […]
Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ajutorul militar american este cel care ține Ucraina în joc în acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Hai să facem un calcul, dacă ei ajung pe frontiera operațiunii […]
Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă # Gândul
O asistentă de la terapie intensivă a observat comportamentul mai multor pacienți, în momentele lor critice. Femeia a spus care sunt cele mai comune faze pe care aceștia le rostesc în ultimele clipe ale vieții. Asistenta Kirstie Robb lucrează de patru ani la ATI și a observat un obicei comun al multor pacienți care se […]
Se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei ruse a Ucrainei. Cu această ocazie, NASA a publicat o filmare realizată de la bordul Stației Spațiale Internaționale în care a surprins momentul când Kievul a fost bombardat cu rachete de Federația Rusă. Explozia are loc în proximitatea capitalei ucrainene, în a doua zi de Crăciun (26 decembrie […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Silviu Predoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gen. (R) Silviu Predoiu, fost șef al SIE. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit” # Gândul
La finalul ședinței extraordinare de la Guvern din această seară, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de Gândul despre propunerea consilierului său, Vlad Gheorghe, cu privire la organizarea unui referendum pentru comasarea Bucureștiului cu județul Ilfov. Întrebat dacă a vorbit cu Vlad Gheorghe despre acest subiect, Ilie Bolojan a spus că a fost ocupat cu […]
Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba # Gândul
Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil pentru proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației și creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, apreciind că actul normativ este „vulnerabil din perspectivă constituțională” și că afectează stabilitatea funcției publice și securitatea juridică. În urma deciziei negative a CES, guvernul Bolojan a adoptat marți seara […]
Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie # Gândul
De mâine, 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie vor fi nevoiţi să prezinte la vamă Autorizaţia Electronică de Călătorie. Documentul poate fi eliberat online, pe baza datelor din paşaport şi costă 16 lire. Românii care au statut de rezident sau deţin deja o viză pentru Marea Britanie nu vor avea nevoie de autorizaţie, ramintește […]
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan aduce tăieri masive. Dispar 13.000 de posturi din administrația locală # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat marți seară, într-o ședință extraordinară, reforma administrației și pachetul de relansare economică. Ordonanța privind reforma administrației prevede concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari din administrația centrală și locală. Premierul a anunțat că vor fi făcute audituri de personal, iar acolo unde se constată posturi nejustificate sau supradimensionare, acestea vor fi eliminate. […]
Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara # Gândul
Ficatul fabrică proteine fără de care nu putem trăi și produce factorii de coagulare, esențiali pentru oprirea sângerărilor, dar și proteinele care transportă hormonii tiroidieni în sânge. Cu alte cuvinte, noaptea ficatul devine o adevărată uzină biochimică. Dacă această uzină nu funcționează corect, întregul organism are de suferit. Medicul de medicină internă Laura Iliescu explică […]
Luni seară, în studioul televiziunii Digi 24, intelectualul doctor Cristian Preda, de profesie intelectual – cum spuneam, politolog, filosof, profesor și om de stat, și-a rupt în bucăți și în semn de protest diploma de doctor în științe politice la „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales” din Paris. Revolta marelui om a fost provocată de […]
Toată lumea știe că piața imobiliară din Europa este pe un trend ascendent, însă un anunț publicat recent atrage atenția unui preț neobișnuit de mic. O proprietate care este foarte aproape de România se vinde la prețul unei mașini second-hand. Imobilul dispune de parter, subsol pe întreaga suprafață, curte generoasă și livadă. Prețul solicitat este […]
Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică” # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat marți seară, într-o ședință extraordinară, reforma administrației și pachetul de relansare economică. La finalul ședinței, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că măsurile marchează „o tranziție strategică” pentru România. „Cred că adoptarea reprezintă pentru România o tranziție strategică, de la o creștere bazată pe consum, la o creștere bazată pe investiții. […]
Ilie Bolojan a adoptat OUG-urile pe reforma administrativă și pachetul de relansare economică # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat în ședința extraordinară de marți seară reforma administrației și pachetul de relansare economică, cu o întârziere de câteva ore, din cauza lipsei avizelor Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ. „Am adoptat două ordonanțe foarte importante. Având în vedere faptul că cea privind relansarea economică a fost prezentată de domnul Nazare, […]
România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă # Gândul
După ce au participat la protestele din fața Guvernului, unde au cerut modificarea Legii pensiilor militare și demisia premierului Ilie Bolojan, reprezentanții forțelor de ordine au venit în platoul România TV pentru a-și exprima în continuare nemulțumirile. „Bolojan ne-a suparat pe noi, pe politisti, pe studenți, pe pensionari, pe persoanele cu handicap. Cred că este […]
Dobby, un pisoi negru din Alabama, s-a născut cu o trăsătură genetică extrem de rară și a cucerit lumea, devenind peste noapte cea mai celebră mâță de pe Terra. Născut cu pliuri suplimentare ale urechilor, motănelul de 7 luni numit Dobby a spart internetul cu apariția sa adorabilă. Recent, el a fost preluat de adăpostul […]
Primul cap căzut: Directoarea Muzeului Luvru din Paris a demisionat la patru luni după marele jaf care i-a adus Franței pierderi de 80 de milioane € # Gândul
Directoarea Muzeului Luvru din Paris, Laurence des Cars, a demisionat marțea aceasta, la patru luni după jaful de amploare al bijuteriilor coroanei franceze dintr-una dintre cele mai vizitate galerii de artă din lume. Laurence des Carrs și-a înaintat demisia președintelui Emmanuel Macron, care a declarat că este „un act de responsabilitate”, potrivit France 24. Jaful […]
6 zile până la expirarea ultimatumului lui Trump pentru Iran: Avioanele F-22 se îndreaptă spre Orientul Mijlociu # Gândul
Armata SUA a trimis 12 aeronave F-22 în regiunea Orientului Mijlociu. Acestea au fost staționate anterior în bazele aeriene ale Regatului Unit, susține The Times of Israel. Rapoartele indică că aeronavele SUA au decolat de la baza aeriană regală Lakenheath din Anglia și s-au alăturat aeronavelor KC-46 de realimentare care se îndreaptă spre regiune. Trump […]
În cursul zilei de astăzi, cetățenii au semnalat apariția unei deformări periculoase a carosabilului pe Strada Teodor Dragu nr. 9, unde partea carosabilă a cedat pe o suprafață restrânsă, generând un potențial risc pentru participanții la trafic. Echipa Infrastructura S5 a intervenit imediat după sesizare, deplasându-se la fața locului pentru evaluarea situației. Zona afectată a […]
Fairplay total în fotbalul turc. Un pescărus, fulgerat de o degajare haotică a unui portar. Zburătoarea, salvată de un jucător advers # Gândul
Scene incredibile, între tragic și simpatic, s-au petrecut în timpul unei partide de fotbal dintre două echipe de amatori în Turcia. Unul dintre portari a bubuit mingea la întâmpare și a lovit un pescăruș pasager care a căzut fulgerat pe gazon. Căpitanul echipei adverse a oprit meciul și i-a acordat primul ajutor, deși nu […]
Riscul pe care și-l asumă cuplurile care țin banii la comun: „Este foarte important să avem dovezi” # Gândul
Potrivit unui studiu recent, dragostea trece și prin portofel. Un tânăr din trei a mărturisit că problemele financiare i-au afectat relația. Cu toate acestea, 74% dintre cuplurile din România încă aleg varianta de a își ține banii la comun. Potrivit Eurostat, citat de ProTV, este cel mai ridicat procent de pe continent. Ce riscuri ai […]
Consilierul lui Nicușor Dan s-a întâlnit cu fermierii. Mercosur, pesta porcină și finanțele UE, printre temele de discuție # Gândul
Consilierul prezidențial al președintelui României, Radu Burnete, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce s-a întâlnit cu fermierii la Palatul Cotroceni. Discuțiile au vizat principalele probleme ale agriculturii românești, pesta porcină, finanțele UE, dar și acordul Mercosur. Reprezentanții fermierilor și producătorilor agricoli din România s-au întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu consilierul […]
Administraţia Prezidenţială explică întârzierea în promulgarea legii pensiilor de serviciu, declarată constituțională de CCR acum o săptămână # Gândul
Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce președintele Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea. „Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de […]
Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține 200.000 ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă # Gândul
Specialiștii au dezvăluit care este obiectul din casă care are cei mai mulți microbi. În casa fiecăruia există un obiect care are de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Acest obiect stă în bucătărie. Studiile au arătat că datorită igienizării dese a toaletei, aceasta a ajuns să fie unul dintre […]
Motivul uluitor pentru care un poștaș britanic a fost despăgubit de Royal Mail. Lui Darren i-a fost interzis să se mai trezească la 4.00 dimineața # Gândul
Un poștaș britanic a primit echivalentul a 14.818,32 de euro despăgubiri de la Royal Mail după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața. Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccles, Greater Manchester, însă, după ce s-a întors din concediu medical, i s-a ordonat să înceapă mai […]
Primăria Sectorului 2 a alocat peste 7 milioane de lei pentru reparația străzilor. Rareș Hopincă: „Am evaluat mii de gropi” # Gândul
Primarul Sectorului 2, Rares Hopincă, a anunțat, marți, că administrația pe care o conduce a alocat peste 7 milioane de lei pentru astuparea gropilor. Potrivit edilului, în Sectorul 2 au fost evaluate deja mii de „cratere”. „De săptămâna viitoare începem campania de reparații pe toate străzile din sector. Vom lucra simultan, atât Primăria Sectorului 2, […]
Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble” # Gândul
Meta, compania gigantică din spatele platformelor de socializare Facebook, WhatsAspp, Threads și Instagram, continuă să ignore criza „AI bubble”. Tocmai a încheiat un acord în valoare de 60 de miliarde de dolari cu AMD, producător de cipuri, procesoare și plăci video. Este un pariu riscant, căci Meta continuă să investească în Inteligența Artificială, potrivit The […]
Funcționarii din Guvern se opun OUG-ului privind reforma administrației: „Propunerea legislativă afectează stabilitatea funcției publice” # Gândul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a trimis o scrisoare deschisă către Guvernul României, acuzând „lipsa de claritate” și riscul ca reforma administrației publice să fie compromisă printr-o „adoptare pripită”. Sindicaliștii îi solicită premierului Ilie Bolojan și ministrului Dezvoltării, Attila Cseke, să retragă de pe ordinea de zi proiectul de ordonanță de urgență, […]
Reconversie profesională extrem de profitabilă. Lisa Liu, o profesoară din China, a dat catedra pe sicrie # Gândul
Lisa Liu, o tânără de 29 de ani din China, a renunțat la cariera de profesoară pentru a intra într-un domeniu pe care mulți îl evită: vânzarea de sicrie. Astăzi, afacerea sa orientată spre piața europeană îi aduce aproape 6 milioane de euro anual, potrivit unei relatări publicate de South China Morning Post. În China, […]
Pâinea feliată reprezintă soluția ideală pentru mesele rapide. Dincolo de ambalajul atrăgător și termenul mai lung de valabilitate se ascund compromisuri care țin de gust, procesare și calitatea ingredientelor. Ce se întâmplă cu pâinea la feliere În momentul în care pâinea este feliată, interiorul ei nu mai este protejat. La pâinea proaspătă, coaja acoperă cea […]
Un preot din Dolj și-a făcut ilegal păstrăvărie și a blocat cursul unei ape. Cu cât a fost amendat și ce a fost obligat să facă # Gândul
Un preot din Dolj a fost amendat cu 10.000 de lei de inspectorii de la Apele Române pentru că și-a construit în mod ileagl o păstrăvărie. Bărbatul și-a creat un întreg sistem, a realizat un baraj pe cursul de apă Gioroc și a blocat și dirijat apa către proprietatea personală, intervenție efectuată fără o autorizație […]
Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala # Gândul
Codurile de vreme rea au devenit o comoară pentru firmele de deszăpezire. Ninsoarea abundentă de săptămâna trecută a blocat Capitala, iar aceste firme au încasat sume uriașe pentru a fluidiza circulația, O analiză Frames indică o cifră uriașă pentru aceste companii în acest sezon hibernal, care a depășit pragul psihologic de 10 miliarde de lei. […]
Un elev de 13 ani din Telciu s-ar fi aruncat de la etajul 1 al școlii la care învăța. Băiatul i-ar fi spus directoarei că „îl apasă greutățile vieții” # Gândul
Un incident grav a avut loc marți dimineață la Liceul Tehnologic Telciu, din Bistrița Năsăud, unde un elev de 13 ani a ajuns la spital. Potrivit unor martori, acesta ar fi sărit de la etajul întâi al clădirii, iar poliția și cadrele didactice încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în pauza mare, atunci când […]
Oana Țoiu, la patru ani de război: O pace dictată prin forță nu este pace. Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” # Gândul
La patru ani de la începutul războiului în Ucraina, Oana Țoiu a transmis un mesaj despre libertate, voință și solidaritate. Ministra de Externe a vorbit despre sacrifiicle făcute de ucraineni și despre sprijinul oferit de România refugiaților. Țoiu a început prin a explica simbolul cuvântului ucrainean „Voyla”. „Volya” înseamnă şi libertate, şi voință, în acelaşi […]
Calculul costului vieții în Spania făcut de un român muncitor. Andaluzia pare mult mai atractivă decât România # Gândul
Mihai, un român stabilit în Andaluzia, sudul Spaniei, oferă detalii despre costurile vieții în această regiune. Într-un clip postat pe rețelele sociale, el a atras atenția asupra cheltuielilor lunare, preia Libertatea. Regiunea este una dintre cele mai populare destinații pentru relocare datorită climei blânde și a costului vieții mai scăzut față de marile metropole, explică […]
Cluj-Napoca se menține pe primul loc în România în privința nivelului de satisfacție și bunăstare a bărbaților. Potrivit barometrului City Index 2025, orașul este pe primul loc pentru al doilea an la rând. Această performanță confirmă reputația Clujului ca unul dintre cele mai echilibrate și dezvoltate centre urbane din țară, relatează B1. Principalul avantaj îl […]
Enigma pro-europeanului Nicușor Dan: de ce s-a dus în fieful anti-globalistului Trump? Tucă: Relațiile noastre cu SUA nu există # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, a analizat critic nuanțele participări președintelui la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizația fondată de Donald Trump. Una din temele dialogului a chestionat faptul dacă mandatul lui Nicușor Dan de până acum compromite tot ce a construit România pe plan extern. În viziunea […]
