Petrișor Peiu, senator AUR, depune, azi, moțiunea împotriva Ministrului Culturii. „Breasla vă vrea afară. Sunteți o jignire pentru cultura română”

20:30

După ce au participat la protestele din fața Guvernului, unde au cerut modificarea Legii pensiilor militare și demisia premierului Ilie Bolojan, reprezentanții forțelor de ordine au venit în platoul România TV pentru a-și exprima în continuare nemulțumirile. „Bolojan ne-a suparat pe noi, pe politisti, pe studenți, pe pensionari, pe persoanele cu handicap. Cred că este […]