Alegeri cruciale în Ungaria. „Războiul împotriva Bruxelles-ului”, arma electorală a lui Viktor Orban împotriva lui Peter Magyar
Gândul, 25 februarie 2026 10:20
Cum alegerile cruciale pentru viitorul Ungariei din luna aprilie sunt tot mai aproape și cu un deficit clar în sondaje, premierul maghiar Viktor Orban „joacă toate cărțile” pe confruntarea cu Bruxelles-ul și Ucraina pentru a-l slăbi pe rivalul său pro-european, Peter Magyar, încercând să-l prezinte drept un candidat controlat de UE și Kiev. Premierul Ungariei, […]
Acum 10 minute
10:30
Un bărbat de 40 de ani a încercat să se sinucidă în arestul IPJ Maramureș. Individul era afectat de refuzul familiei de a-l vizita # Gândul
Un incident grav a avut loc ieri în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se sinucidă în arest, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita. Bărbatul a fost transportat imediat la spital pentru îngrijiri medicale și se afla în afara oricărui pericol […]
10:30
Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc # Gândul
Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit, miercuri dimineața, în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit pe loc, relatează Associated Press. Contactul cu nava s-a pierdut la scurt timp după miezul nopții, după ce aceasta a decolat de la Baza Aeriană Principală nr. 9 din provincia Balikesir, potrivit […]
Acum 30 minute
10:20
10:20
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,2% în 2025. Care e serviciul care a înregistrat o creștere # Gândul
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut față de anul 2024, ca serie brută, cu 2,2% în 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Activitățile agențiilor turistice și a tur-operatorilor au scăzut cel mai mult, cu aproximativ 14%, în timp ce serviciile de coafură și alte activități […]
10:10
Vești bune pentru o categorie de români: Guvernul Bolojan a aprobat acordarea tichetelor de masă # Gândul
Vin vești bune pentru o categorie de români. Executivul a aprobat să fie acordate tichete de masă pentru salariații unei mari companii, scrie Mediafax. Este vorba despre Complexul Energetic Oltenia, care va acorda tichete de masă angajaților și în 2026. Hotărârea, adoptată, deja, de Guvern Guvernul a aprobat Memorandumul prin care compania este exceptată de […]
10:10
„Occidentul pe moarte, civilizația rusă în marș”. Putin îi trimite pe corporatiștii Rostec, Gazprom, Rosseti și Transneft la cursuri de instruire propagandistică # Gândul
Angajații celor mai mari corporații de stat din Rusia — Rostec (conglomerat rus în domeniul apărării, cu sediul la Moscova), Gazprom, Căile Ferate Ruse, Rosseti (companie rusă de energie electrică), Transneft (conglomerat rus care gestionează sistemul de conducte prin care este transportat țițeiul din Rusia) și alte 42 de întreprinderi — au absolvit un curs de […]
Acum o oră
09:50
Petrișor Peiu, senator AUR, depune, azi, moțiunea împotriva Ministrului Culturii. „Breasla vă vrea afară. Sunteți o jignire pentru cultura română” # Gândul
Petrișor Peiu, senator al României și lider AUR, a anunțat că va depune miercuri, 25 februarie 2026, moțiunea împotriva Ministrului Culturii András István Demeter. Reprezentanții formațiunii AUR au declarat că de acum înainte Opoziția va depune săptămânal câte 1-2 moțiuni împotriva miniștrilor. Gândul.ro vă prezintă detaliile. „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire […]
09:40
Politehnica București construiește un nou cămin studențesc. Valoarea proiectului depășește 38 milioane lei, din PNRR. Câte locuri de cazare va avea # Gândul
Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti va avea un nou cămin studenţesc în complexul Regie, cu o capacitate de 170 de locuri, care va fi realizat prin intermediul unui proiect cofinanţat din PNRR, scrie G4Media. Valoarea totală a proiectului depășește 38 milioane lei, dintre care cheltuielile totale nerambursabile reprezintă peste 34 milioane lei. […]
Acum 2 ore
09:30
Cristi Chivu i-a lăsat fără replică pe italieni după ce Inter a fost eliminată din Liga Campionilor. Reacție de mare campion a antrenorului român # Gândul
Inter Milano a fost eliminată din ediția actuală a Ligii Campionilor încă din faza play-off-ului pentru optimile de finală. La finalul partidei cu Bodo/Glimt, pierdută pe Giuseppe Meazza cu 2-1, Cristi Chivu a avut o reacție de mare campion, scrie PROSPORT. Gruparea italiană spera să joace din nou finala, la fel cum făcuse în sezonul […]
09:20
Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că România a atins un nou obiectiv major prin adoptarea pachetului de relansare economică. Pachetul a fost adoptat de Guvernul Bolojan, marți seară, într-o ședință extraordinară la care a fost prezent și Alexandru Nazare. Alexandru Nazare a scris într-o postare pe […]
09:20
Rusia amenință Europa cu un atac direct. Zaharova: „Extinderea NATO va fi stopată prin metode politice sau militare”. Războiul din Ucraina continuă # Gândul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a amenințat Rusia va „stopa” extinderea NATO fie „prin metode politice sau militare”. De asemenea, ea a precizat că Rusia nu renunță la condițiile sale maximaliste pentru pace, confirmând astfel că războiul din Ucraina este departe de a se încheia. Rusia va încerca să rezolve […]
09:10
(P) Primăria Sector 5, prin Serviciul Salubrizare, recomandă reciclarea prin abordare holistică # Gândul
Administraţia Sectorului 5 continuă campania de reducere a deşeurilor, printr-o abodare holistică. Reducerea generării deşeurilor și reciclarea acestora sunt aspecte esențiale pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor naturale. „Pentru a reduce generarea deşeurilor, este esenţial să adoptăm o abordare holistică, care să includă prevenirea, reutilizarea, reciclarea și compostarea. Reducerea deşeurilor poate fi realizată prin practici […]
09:00
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026 # Gândul
Șoferii care nu își plătesc, la timp, amenzile rutiere vor rămâne fără permis de conducere. O nouă lege ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2026. Aceasta reprezintă una dintre noile măsuri care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației. Șoferii sunt vizați într-una dintre măsurile care vor fi […]
08:50
Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte” # Gândul
Într-o nouă ieșire publică pe unul dintre cele mai sensibile subiecte ale momentului, dar de data asta „pentru liniștea dlui Cristian Tudor Popescu”, după cum ține să precizeze, avocatul Toni Neacșu anunță, pe Facebook, că „decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”. „Pentru liniștea dlui Cristian Tudor Popescu: mâine decizia CCR pe […]
08:40
Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător” # Gândul
24 februarie 2022. Vladimir Putin ordonă declanșarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina, iar armata rusă invadează țara vecină. Scopul declarat? Protejarea cetățenilor ruși din Donețk/Lugansk și „denazificarea” Ucrainei, iar termenul folosit de liderul de la Kremlin a făcut deja „istorie”. Aproape 2 milioane de morți – atât ruși, cât și ucraineni -, vieți distruse, o […]
Acum 4 ore
08:20
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici # Gândul
Analiștii economici au explicat pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România. Acest aspect ar putea să aibă loc doar dacă sunt îndeplinite două condiții majore. Ministrul Muncii susținuse că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, însă un analist economic a precizat că nu ar urma să aibă loc o indexare […]
08:10
Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Rusia și America aveau negocieri încă dinaintea izbucnirii războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Rușii au vrut să seteze frontiera în termenii sferei de influență. Asta a fost […]
08:10
Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 25 februarie 2026, în a 1.462-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, care a preluat funcția în luna ianuarie, a prezentat planul armatei pentru al 5-lea an de război, care se concentrează pe îmbunătățirea apărării aeriene, stoparea avansului inamicului […]
07:40
Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat culisele războiului din Ucraina, dezvăluind noi perspective cu privire la dinamica acestui conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Dan Dungaciu susține că narativa conform căreia ce se întâmplă în acest moment în Ucraina […]
07:40
Tabel alcoolemie | După câte ore te poți urca la volan, în funcție de cât ai băut: o bere, 2 beri etc # Gândul
Tabel alcoolemie. Iată după câte ore te poți urca la volan, în funcție de câte beri ai consumat, precum și alte tipuri de băuturi alcoolice. Vezi mai jos, în articol, tabelul. De reținut faptul că datele sunt estimate, iar analiza este raportată la general. În medie, corpul uman elimină aproximativ 0.10 – 0.15 grame la […]
07:40
Traian Băsescu, lecție pentru Bolojan despre cum se guvernează corect România. „Ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate” # Gândul
Traian Băsescu nu crede în „reforma” despre care vorbește premierul Ilie Bolojan. Fostul președinte al României este de părere că, deocamdată, Guvernul nu face altceva decât să taie din drepturile și beneficiile oamenilor, iar până la o reorganizare administrativă a țării mai este cale lungă. În context, Băsescu îi recomandă primului-ministru să ia o pauză […]
07:20
25 Februarie, calendarul zilei: Moare Bill Paxton. Este patentat revolverul în SUA. Se deschide cel mai vechi muzeu din țară # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 25 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bill Paxton a fost un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru carisma sa, intensitatea rolurilor și capacitatea de a interpreta personaje foarte diferite, de la eroi curajoși la figuri excentrice sau […]
07:20
Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela # Gândul
Președintele Donald Trump a susținut un discurs record despre Starea Uniunii, într-un context intern și internațional extrem de tensionat. Liderul de la Casa Albă și-a lăudat realizările, a lansat atacuri repetate la adresa adversarilor democrați și a sugerat, din nou, ideea unui al treilea mandat. Trump a abordat sumar subiectele de politică externă, Ucraina fiind […]
07:10
Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum pandemia de Covid-19 a fost un experiment planetar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „A fost un experiment planetar al pandemiei, care a arătat că popoarele sunt foarte ușor de […]
Acum 6 ore
06:40
Valentin Stan: Prezența lui Lazurca lângă Nicușor Dan încurcă. Nu poate discuta liber cu liderii cu care se intersectează # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum prezența lui Lazurca la Consiliul pentru Pace a încurcat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Când ai un astfel de setting, da, și când ești șef […]
06:10
România, fruntașa obedienței în Uniunea Europeană. Nu își exercită niciodată dreptul de veto, ba chiar a cerut anularea acestuia. Politolog: De ce nu au elvețienii manele? Pentru că nu au dușmani/Poziționarea noastră la scară istorică ține mai degrabă de zona de ghiocel # Gândul
Uniunea țărilor europene cu două viteze. În vreme ce alte țări sunt recordmene la numărul de exercitare a propriului drept de veto (ba chiar Ungaria este criticată frecvent pentru exercitarea excesivă a acestui drept, care are ca efect blocarea a diferite inițiative legislative cheie ale Comisiei Europene), țara noastră excelează în direcția opusă: este aproape […]
06:10
Valentin Stan: Întâlnirea dintre Trump și Nicușor de la Washington a fost un dezastru diplomatic # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, catalogând-o dur drept un dezastru diplomatic pentru România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan: Nu mai avem miniștri de externe, nu mai avem președinte, nu mai avem sistem Cu ocazia adunării Consiliului pentru […]
05:10
Trei bătăuși beți au asediat clădirea Poliției din Popești Leordeni. În sediu, era la lucru doar o femeie care a sunat, la rândul ei, tot la Poliție # Gândul
Trei bărbați ar fi luat cu asalt sediul Poliției Orașului Popești Leordeni după ce, inițial, fuseseră ridicați de acasă cu mascații, în toiul unei petreceri cu muzică tare și multă gălăgie. Scandalagiii au fost sancționați contravențional, iar patru polițiști sunt cercetați penal deoarece, ca să-i potolească, le-ar fi tras o mamă de bătaie. Mai mulți […]
05:10
Ce i-a transmis premierului un polițist care protesta împotriva măsurilor de austeritate: „Bolojan este mai urât decât Băsescu” # Gândul
După încheierea protestelelor vindicative din fața Guvernului ale militarilor și forțelor de ordine din România față de noile măsuri de austeritate incluse în Ordonanța privind reforma în administrație, reprezentanții sindicatelor afiliate au continuat războiul cu Bolojan în studiorile de televiziune. Poate cea mai explicită poziție a oamenilor legii vizavi de Ilie Bolojan a fost a unui polițist: […]
Acum 12 ore
23:40
Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace din Statele Unite, susținând că a fost o urmare a presiunii venite din partea Washingtonului. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu cataloghează prezența președintelui Dan în […]
23:30
Toni Neacșu, dezlănțuit la adresa guvernului Bolojan: „Noaptea, ca hoții / Conduce țara prin OUG, așa cum în starea de urgență țara era condusă prin ordonanțe militare” # Gândul
Toni Neacșu s-a dezlănțuit la adresa felului în care guvernul Bolojan a trecut Ordonanța de urgență referitoare la reforma administrativă, fără avizul CES și al Consiliului Legislativ. El asociază actul brutal a lui Bolojan cu situația stărilor de urgență în care țara era condusă prin ordonanțe militare. În opinia sa, nu se mai poate face […]
23:20
Adevărat sau fals. „Un măr în fiecare zi ține doctorul departe”, este convingerea populară. Ce spun specialiștii # Gândul
Un măr în fiecare zi este cheia sănătății și longevității, este un concept popular care nu este negat de specialiștii în domeniu. Dar, de fapt, cum stau lucrurile în realitate. Merele sunt bogate în fibre și antioxidanți, iar doi compuși bioactivi joacă rolul principal în beneficiile observate: fibrele solubile, în special pectina, și polifenolii, cunoscuți […]
23:10
Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre postura complicată în care se află liderii europeni în ceea ce privește negocierea unei păci în Ucraina, susținând că Bruxelles-ul, de fapt, nu și-ar dori încheierea acestiu conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „În acest moment, dacă […]
23:10
Bolojan îi dă replica lui Cristian Preda, după ce acesta și-a rupt diploma de doctor în direct la TV. Ce i-a transmis premierul cu cinism # Gândul
Ilie Bolojan, întrebat fiind de protestul lui Cristian Preda – care și-a rupt diploma de doctor în direct la TV, a spus că România nu duce lipsă de diplome, ci mai degrabă de oameni care „vor să facă ceva acolo unde sunt”. Premierul conduce țara care are cea mai mică pondere a persoanelor cu studii […]
22:50
Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față” # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat la declarațiile făcute de Preşedintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, dar a spus că nu vrea să transforme disputa într-un schimb public de replici. Ciucu a precizat că preferă o discuție directă, nu una purtată prin postări pe Facebook sau prin intervenții televizate. „Suntem colegi de […]
22:40
Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ajutorul militar american este cel care ține Ucraina în joc în acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Hai să facem un calcul, dacă ei ajung pe frontiera operațiunii […]
22:40
Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă # Gândul
O asistentă de la terapie intensivă a observat comportamentul mai multor pacienți, în momentele lor critice. Femeia a spus care sunt cele mai comune faze pe care aceștia le rostesc în ultimele clipe ale vieții. Asistenta Kirstie Robb lucrează de patru ani la ATI și a observat un obicei comun al multor pacienți care se […]
22:40
Se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei ruse a Ucrainei. Cu această ocazie, NASA a publicat o filmare realizată de la bordul Stației Spațiale Internaționale în care a surprins momentul când Kievul a fost bombardat cu rachete de Federația Rusă. Explozia are loc în proximitatea capitalei ucrainene, în a doua zi de Crăciun (26 decembrie […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Silviu Predoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gen. (R) Silviu Predoiu, fost șef al SIE. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit” # Gândul
La finalul ședinței extraordinare de la Guvern din această seară, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de Gândul despre propunerea consilierului său, Vlad Gheorghe, cu privire la organizarea unui referendum pentru comasarea Bucureștiului cu județul Ilfov. Întrebat dacă a vorbit cu Vlad Gheorghe despre acest subiect, Ilie Bolojan a spus că a fost ocupat cu […]
21:40
Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba # Gândul
Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil pentru proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației și creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, apreciind că actul normativ este „vulnerabil din perspectivă constituțională” și că afectează stabilitatea funcției publice și securitatea juridică. În urma deciziei negative a CES, guvernul Bolojan a adoptat marți seara […]
21:40
Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie # Gândul
De mâine, 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie vor fi nevoiţi să prezinte la vamă Autorizaţia Electronică de Călătorie. Documentul poate fi eliberat online, pe baza datelor din paşaport şi costă 16 lire. Românii care au statut de rezident sau deţin deja o viză pentru Marea Britanie nu vor avea nevoie de autorizaţie, ramintește […]
21:40
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan aduce tăieri masive. Dispar 13.000 de posturi din administrația locală # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat marți seară, într-o ședință extraordinară, reforma administrației și pachetul de relansare economică. Ordonanța privind reforma administrației prevede concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari din administrația centrală și locală. Premierul a anunțat că vor fi făcute audituri de personal, iar acolo unde se constată posturi nejustificate sau supradimensionare, acestea vor fi eliminate. […]
Acum 24 ore
21:20
Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara # Gândul
Ficatul fabrică proteine fără de care nu putem trăi și produce factorii de coagulare, esențiali pentru oprirea sângerărilor, dar și proteinele care transportă hormonii tiroidieni în sânge. Cu alte cuvinte, noaptea ficatul devine o adevărată uzină biochimică. Dacă această uzină nu funcționează corect, întregul organism are de suferit. Medicul de medicină internă Laura Iliescu explică […]
21:10
Luni seară, în studioul televiziunii Digi 24, intelectualul doctor Cristian Preda, de profesie intelectual – cum spuneam, politolog, filosof, profesor și om de stat, și-a rupt în bucăți și în semn de protest diploma de doctor în științe politice la „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales” din Paris. Revolta marelui om a fost provocată de […]
21:10
Toată lumea știe că piața imobiliară din Europa este pe un trend ascendent, însă un anunț publicat recent atrage atenția unui preț neobișnuit de mic. O proprietate care este foarte aproape de România se vinde la prețul unei mașini second-hand. Imobilul dispune de parter, subsol pe întreaga suprafață, curte generoasă și livadă. Prețul solicitat este […]
21:10
Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică” # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat marți seară, într-o ședință extraordinară, reforma administrației și pachetul de relansare economică. La finalul ședinței, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat că măsurile marchează „o tranziție strategică” pentru România. „Cred că adoptarea reprezintă pentru România o tranziție strategică, de la o creștere bazată pe consum, la o creștere bazată pe investiții. […]
21:00
Ilie Bolojan a adoptat OUG-urile pe reforma administrativă și pachetul de relansare economică # Gândul
Guvernul Bolojan a adoptat în ședința extraordinară de marți seară reforma administrației și pachetul de relansare economică, cu o întârziere de câteva ore, din cauza lipsei avizelor Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ. „Am adoptat două ordonanțe foarte importante. Având în vedere faptul că cea privind relansarea economică a fost prezentată de domnul Nazare, […]
20:30
România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă # Gândul
După ce au participat la protestele din fața Guvernului, unde au cerut modificarea Legii pensiilor militare și demisia premierului Ilie Bolojan, reprezentanții forțelor de ordine au venit în platoul România TV pentru a-și exprima în continuare nemulțumirile. „Bolojan ne-a suparat pe noi, pe politisti, pe studenți, pe pensionari, pe persoanele cu handicap. Cred că este […]
20:20
Dobby, un pisoi negru din Alabama, s-a născut cu o trăsătură genetică extrem de rară și a cucerit lumea, devenind peste noapte cea mai celebră mâță de pe Terra. Născut cu pliuri suplimentare ale urechilor, motănelul de 7 luni numit Dobby a spart internetul cu apariția sa adorabilă. Recent, el a fost preluat de adăpostul […]
