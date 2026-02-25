Liderii G7, inclusiv Trump, își confirmă „sprijinul neclintit pentru Ucraina”

Euractiv.ro, 25 februarie 2026 08:20

Liderii țărilor G7, inclusiv Donald Trump, și-au afirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea integrității sale teritoriale și a dreptului său la existență”, într-un comunicat emis marți, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Euractiv.ro

Acum 5 minute
08:40
Rusia exportă mai mult decât înainte de război, dar câștigă mai puțin Euractiv.ro
Exporturile de țiței rusesc sunt mai mari decât înainte de începerea războiului din Ucraina, dar veniturile generate au scăzut, potrivit unui raport publicat marți și citat de „La Tribune” (Franța).
Acum 15 minute
08:30
În ciuda scăderii comenzilor, fabricile ucrainene de confecții visează să devină atelierele Europei Euractiv.ro
La Ujhorod, la granița cu Slovacia, carnetele de comenzi ale fabricilor de îmbrăcăminte se subțiază după retragerea multor mărci europene Războiul le afectează competitivitatea și le împinge spre producția militară, notează „Liberation” (Franța).
Acum 30 minute
08:20
Liderii G7, inclusiv Trump, își confirmă „sprijinul neclintit pentru Ucraina” Euractiv.ro
Liderii țărilor G7, inclusiv Donald Trump, și-au afirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea integrității sale teritoriale și a dreptului său la existență”, într-un comunicat emis marți, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum o oră
08:10
Ministrul ucrainean al apărării a prezentat un plan de acțiune pentru încheierea războiului Euractiv.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a prezentat, marți, planul de acțiune al Ucrainei pentru încheierea războiului, structurat în jurul a trei obiective strategice, notează „Suspilne” (Ucraina).
08:10
Nu, 195 de miliarde de euro pentru Ucraina nu reprezintă un preț mare! Euractiv.ro
În patru ani statele UE au cheltuit miliarde de euro pentru a-i sprijini pe ucraineni din punct de vedere militar, umanitar și financiar. Dar e o investiție necesară pentru a ne apăra democrațiile împotriva amenințării rusești.
07:50
Patru ani de război la scară largă în Ucraina, în date și cifre Euractiv.ro
În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 3 și 40 de minute, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice.
Acum 2 ore
07:30
Volodimir Zelenski este slăbit, dar nu lipsit de legitimitate Euractiv.ro
În ciuda oboselii populației, a scandalurilor de corupție și a demiterii mâinii sale drepte, Andrii Iermak, președintele ucrainean nu și-a văzut niciodată cota de popularitate coborând sub 52% (opinii favorabile), scrie „Le Monde” (Franța).
07:00
Trump vorbește de ”epoca de aur” a SUA: Ar trebui să am și al treilea mandat Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump s-a lăudat marți seară, în discursul privind Starea Uniunii, cu realizările administrației sale într-un an de mandat, susținând că e ”epoca de aur” a SUA.
Acum 4 ore
06:10
Patru ani de război în Ucraina: 12 ani de Crimeea rusească. Ce înseamnă asta pentru România? Euractiv.ro
Acum 12 ore
21:00
Guvernul a adoptat reforma administrației și măsurile de relansare economică Euractiv.ro
Guvernul a adoptat marți seară prin două OUG reforma administrației centrale și locale, adică reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor, dar și pachetul PSD privind relansarea economică.
Acum 24 ore
19:20
Flancul Estic - divizat în privința acțiunilor lui Donald Trump în Venezuela și Groenlanda Euractiv.ro
Atacul militar american din Venezuela și eforturile președintelui Trump de a achiziționa Groenlanda au dezechilibrat chiar și cei mai proatlantiști aliați din Flancul Estic.
15:50
Noul Centru european pentru reziliența democratică își începe activitatea Euractiv.ro
În cadrul reuniunii de marți a Consiliului Afaceri Generale, miniștrii din UE au fost invitați de Comisie și de președinția Consiliului să marcheze începutul lucrărilor Centrului european pentru reziliența democratică.
14:10
Viitorul Ucrainei este în Europa, a reiterat Roberta Metsola, la 4 ani de la declanșarea războiului Euractiv.ro
Parlamentul European a marcat marți patru ani de la lansarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
13:00
Nicușor Dan: România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că, în urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate: Rusia a atacat Ucraina.
13:00
Ilie Bolojan: Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe Euractiv.ro
Într-un scurt mesaj transmis marți, la patru ani de la începerea războiului în Ucraina, premierul Ilie Bolojan a declarat că rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe.
11:10
Ministrul PSD al Agriculturii a dus la Bruxelles o solicitare AUR Euractiv.ro
Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a cerut Comisiei Europene într-un set de patru măsuri ca mărcile proprii ale marilor magazine din Uniunea Europeană să nu mai reprezinte mai mult de 20% din totalul volumului de marfă.
10:40
Jobul narațiunilor false: în slujba discursului anti-LGBTQ+ Euractiv.ro
26 de clustere narative toxice în 14 luni, multe postări conțin un limbaj extrem de violent, uneori folosit pentru a hărțui figuri publice - o analiză a 4473 postări pe Bluesky, Facebook, TikTok, Twitter/X și YouTube.
10:20
Radu Miruță: În primele zile, România a fost extraordinară. Ne-am deschis casele. Am ajutat Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis marți că ccum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață, după ce un război în Europa, "ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă granița noastră".
10:10
Deloc surprinzător, Kim Jong-un a fost reales lider al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord Euractiv.ro
Realegerea liderului a avut loc luni în cadrul unui congres extraordinar, care are loc în mod normal o dată la cinci ani, scrie „Le Monde” (Franța).
10:00
Începe sesiunea de primăvară a Parlamentului ungar Euractiv.ro
Parlamentul Ungariei își reia activitatea luni, de la ora 13:00, în ultima sesiune a legislativului ales în 2022, înaintea alegerilor. Sesiunea de primăvară va fi mai scurtă și este programată în două etape: 23–25 februarie și 9–11 martie.
09:50
Charles Kushner, ambasadorul care testează limitele Parisului Euractiv.ro
Departe de prudența diplomației clasice, ambasadorul Statelor Unite face o serie de declarații care irită executivul francez, până la punctul de a transforma dezacordurile în incidente oficiale, scrie „Le Point” (Franța).
09:50
Este sau nu gafa lui Donald Trump de a-l numi pe Nicușor Dan „premier" un semnal diplomatic Euractiv.ro
Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington a devenit virală nu prin tema centrală - prima reuniune a Consiliului pentru Pace în Gaza -, ci prin gafa președintelui american Donald Trump.
09:40
Violențe în Mexic, după ce armata l-a ucis pe „El Mencho”, liderul cartelului de droguri din Jalisco Euractiv.ro
Duminică noaptea au izbucnit violențe în Mexic, după uciderea lui „El Mencho”, cunoscutul lider al cartelului de droguri Jalisco New Generation, una dintre cele mai puternice organizații criminale din țară, relatează „Euronews” (Italia).
09:30
După divorț, numele din timpul căsătoriei poate fi folosit fără acordul fostului soț Euractiv.ro
Senatul a adoptat luni cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț.
09:20
Putin vrea să dezvolte forțele nucleare ale Rusiei: o „prioritate absolută” Euractiv.ro
Președintele rus a declarat duminică dezvoltarea forțelor nucleare ale Rusiei o „prioritate absolută”, după expirarea celui mai recent tratat de dezarmare cu Statele Unite, și a promis că va continua "să întărească" armata rusă care luptă în Ucraina.
09:00
Apărarea europeană, o himeră captivă între consolidare și suveranități naționale Euractiv.ro
Conferința de Securitate de la München a readus în prim-plan ideea unei apărări europene mai autonome în NATO, dar industria de profil rămâne fragmentată, protejată național și greu de integrat la scară continentală, scrie „El Mundo” (Spania).
Ieri
08:40
Chiar crede Putin că Trump nu-l vede cum ajută Iranul? Euractiv.ro
Oricâtă păsuire va fi fiind Donald Trump dispus să-i acorde lui Vladimir Putin, aceasta ar trebui să se diminueze chiar mai rapid acum, când Moscova îi oferă fățiș sprijin militar Teheranului, scrie editorialistul „The New York Post” (SUA).
08:30
Noile sancțiuni împotriva Rusiei rămân întârzie. Ungaria a blocat acest set de sancțiuni Euractiv.ro
Este tot mai puțin probabil ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord cu privire la un nou pachet de sancțiuni – al 20-lea – impus Rusiei, având în vedere că se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei, notează „The Guardian” (Marea Britanie).
08:20
Europa devine singurul bastion al Ucrainei în războiul care va decide viitorul continentului Euractiv.ro
Invazia pe scară largă a lui Putin, care intră acum în al cincilea an, modelează relațiile dintre UE și Trump, în timp ce mișcările pentru încorporarea Kievului în blocul comunitar se intensifică, scrie „El País” (Spania).
08:10
Vremuri de ținut minte Euractiv.ro
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
08:00
4 ani de război: Ucraina a schimbat regulile confruntării pentru a contracara planurile armatei ruse Euractiv.ro
Războiul din Ucraina a schimbat strategiile militare, odată cu trecerea de la obuz la dronă pe o linie a frontului de peste 1.200 km. Mai multe revoluții tehnologice sunt în curs, relatează „Les Echos” (Franța).
23 februarie 2026
18:40
Alertă europeană de hărțuire în justiție pentru jurnalista Brîndușa Armanca și PRESSHUB Euractiv.ro
18:20
Stelian Ion cere explicații privind presupusa intervenție politică în DIICOT Euractiv.ro
Fostul Ministru al Justiției, Stelian Ion (USR) a criticat, luni, conducerea DIICOT-ului. Printr-o postare, acesta a reacționat la legăturile Ministrei Justiției din 2024, Alina Gorghiu (PNL) cu șefa DIICOT, Alina Albu.
18:10
Coaliția a căzut la pace pe tăierile din administrație și măsurile de relansare economică Euractiv.ro
În ședința Coaliției de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.
16:10
Pîrlog: Sistemul judiciar a pierdut suportul opiniei publice Euractiv.ro
Luni au început interviurile pentru funcțiile de conducere din sistemul judiciar.
15:30
Zelenski spune la BBC că Putin a început al Treilea Război Mondial și că trebuie oprit Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, continuă să transmită un mesaj ferm de sfidare și susține că Ucraina va încheia războiul victorioasă.
15:10
Întârzierile din PNRR, plătite cu funcțiile și cu salariile, amenință Ilie Bolojan Euractiv.ro
Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR a analizat luni, sub coordonarea premierului Ilie Bolojan și a ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată.
14:20
Senatorii AUR au cerut bani de la Senat să plece în SUA Euractiv.ro
Senatorul USR Sorin Șipoș anunță că Biroul permanent al Senatului a respins luni solicitarea senatorilor AUR ca instituția să le plătească participarea la un summit organizat de Turning Point USA la Washington.
13:40
UE intenționează să suspende ratificarea acordului comercial cu SUA Euractiv.ro
Uniunea Europeană ar trebui să suspende ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, consideră europarlamentari din mai multe grupuri politice.
13:10
Oana Țoiu - la Consiliul Afaceri Externe și la Consiliul Afaceri Generale Euractiv.ro
Șefa diplomației române Oana Țoiu participă luni și marți la reuniunea Consiliului Afaceri Externe și la reuniunea Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles.
13:00
O linie falsă de denunțuri vizând imigranții a devenit virală în SUA Euractiv.ro
O linie falsă de sesizări pentru raportarea imigranților fără acte, creată inițial ca experiment satiric de un comediant american, a devenit virală și a stârnit controverse în Statele Unite, relatează „Washington Post” (SUA).
11:20
Startup-urile din România au atras 103 mil. euro în 2025, an în care piața a devenit mai selectivă Euractiv.ro
Startup-urile din România au atras investiții totale de 103 milioane euro în 2025, rezultate în urma a 40 de tranzacții, potrivit „Venture in Eastern Europe 2025 Report”, lansat de How to Web.
11:00
“Spune Lucrurilor pe Nume” Euractiv.ro
O româncă stabilită în Marea Britanie încearcă să le arate românilor și englezilor cât de importante sunt cuvintele și, mai ales, cât de important este subiectul, cine a făcut acțiunea sau, mai precis, cine este criminalul.
09:30
Chatbotul ANAF, întrebat ce zodie e și dacă face cartofi prăjiți. Ce discuții au românii cu Ana Euractiv.ro
Circa 40% din mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal, potrivit informațiilor Profit.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Consiliul de pace al lui Trump, între „promisiuni” și „fanfaronadă” Euractiv.ro
Donald Trump și-a convocat în premieră joi la Washington Consiliul pentru Pace, în absența majorității aliaților tradiționali ai SUA și în timp ce lumea „clocotește de zvonuri” cu privire la o operațiune militară americană împotriva Iranului.
07:10
Elicoptere, obuziere și forțe speciale: NATO își etalează mușchii în frigul din nordul Germaniei Euractiv.ro
În frigul din Bergen, printre focuri de armă și fum, exercițiul militar își propune să transmită un mesaj clar: Forța de Reacție Aliată nu este doar o structură pe hârtie, ci un mecanism conceput să se desfășoare rapid, scrie „La Razon” (Spania).
07:00
Firmele turcești din străinătate au înregistrat o cifră de afaceri de aproape 90 mld. dolari Euractiv.ro
Institutul Turc de Statistică (TUIK) a publicat datele privind veniturile obținute de firmele turcești din străinătate. Cifrele arată că aceste firme au obținut în 2024 venituri de 89,8 miliarde de dolari, potrivit „Sabah” (Turcia).
06:50
Albania. Poliția dispersează un alt miting masiv al opoziției Euractiv.ro
Poliția a dispersat vineri seara un alt miting masiv al susținătorilor opoziției de dreapta în fața clădirilor guvernului și parlamentului albanez din Tirana, răspunzând cu tunuri de apă la artificii și cocktailuri Molotov, relatează AFP (Franța).
06:40
Franța-Germania: E urgent să iasă din criză Euractiv.ro
Ascensiunea la putere a lui Friedrich Merz în Germania oferise speranțe de revitalizare a relațiilor franco-germane. Însă după mai puțin de un an cancelarul și Emmanuel Macron par să nu se înțeleagă, scrie editorialistul „Le Monde” (Franța).
06:20
În pofida ripostei date de Curtea Supremă, jocul lui Trump în privința comerțului va continua Euractiv.ro
O fi contestat Curtea Supremă cu 6 voturi „pentru” și 3 „împotrivă” decizia președintelui Trump de a apela la o lege de urgență la nivel internațional vizând impunerea unor taxe vamale, președintele pare decis însă să continue experimentul.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.