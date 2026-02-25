Dreptul de a conduce, condiționat de plata amenzilor rutiere
Euractiv.ro, 25 februarie 2026 10:20
Una dintre măsurile adoptate de Guvern pentru a aduce bani și pentru a reforma administrația este cea care condiționează dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere.
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:10
Întâlnirea cu amanta, evadarea în pădure cu un lansator de rachete, rănile: așa a căzut El Mencho # Euractiv.ro
Liderul traficanților de droguri a murit lângă un lansator de rachete, ghemuit în tufișurile din Tapalpa, nu suficient de dese pentru a-l proteja de armata mexicană. A murit în zori, după o scurtă și zadarnică evadare, scrie „La Repubblica” (Italia).
09:00
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, este „suspectat de complicitate la terorism” în Rusia # Euractiv.ro
Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, este anchetat penal în Rusia pentru promovarea activităților teroriste. Ziare pro-guvernamentale rusești au relatat că Durov este suspectat de „complicitate la activități teroriste”.
08:50
Guvernul Orbán e aspru criticat pentru că a blocat al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei # Euractiv.ro
Tot mai multe state UE critică guvernul ungar pentru blocarea împrumutului destinat Ucrainei, deja aprobat la nivel politic, precum și adoptarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează „Népszava” (Ungaria).
08:40
Exporturile de țiței rusesc sunt mai mari decât înainte de începerea războiului din Ucraina, dar veniturile generate au scăzut, potrivit unui raport publicat marți și citat de „La Tribune” (Franța).
Acum 4 ore
08:30
În ciuda scăderii comenzilor, fabricile ucrainene de confecții visează să devină atelierele Europei # Euractiv.ro
La Ujhorod, la granița cu Slovacia, carnetele de comenzi ale fabricilor de îmbrăcăminte se subțiază după retragerea multor mărci europene Războiul le afectează competitivitatea și le împinge spre producția militară, notează „Liberation” (Franța).
08:20
Liderii țărilor G7, inclusiv Donald Trump, și-au afirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea integrității sale teritoriale și a dreptului său la existență”, într-un comunicat emis marți, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Ministrul ucrainean al apărării a prezentat un plan de acțiune pentru încheierea războiului # Euractiv.ro
Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a prezentat, marți, planul de acțiune al Ucrainei pentru încheierea războiului, structurat în jurul a trei obiective strategice, notează „Suspilne” (Ucraina).
08:10
În patru ani statele UE au cheltuit miliarde de euro pentru a-i sprijini pe ucraineni din punct de vedere militar, umanitar și financiar. Dar e o investiție necesară pentru a ne apăra democrațiile împotriva amenințării rusești.
07:50
În urmă cu patru ani, la 24 februarie 2022, în jurul orei 3 și 40 de minute, prima coloană de tancuri rusești a pătruns pe teritoriul regiunii est-ucrainene Luhansk, iar locuitorii multor orașe s-au trezit în urma atacurilor primelor rachete inamice.
07:30
În ciuda oboselii populației, a scandalurilor de corupție și a demiterii mâinii sale drepte, Andrii Iermak, președintele ucrainean nu și-a văzut niciodată cota de popularitate coborând sub 52% (opinii favorabile), scrie „Le Monde” (Franța).
07:00
Președintele american Donald Trump s-a lăudat marți seară, în discursul privind Starea Uniunii, cu realizările administrației sale într-un an de mandat, susținând că e ”epoca de aur” a SUA.
Acum 6 ore
06:10
Acum 24 ore
21:00
Guvernul a adoptat marți seară prin două OUG reforma administrației centrale și locale, adică reducerea suprapunerilor instituționale și eficientizarea proceselor interne ale instituțiilor, dar și pachetul PSD privind relansarea economică.
19:20
Flancul Estic - divizat în privința acțiunilor lui Donald Trump în Venezuela și Groenlanda # Euractiv.ro
Atacul militar american din Venezuela și eforturile președintelui Trump de a achiziționa Groenlanda au dezechilibrat chiar și cei mai proatlantiști aliați din Flancul Estic.
15:50
În cadrul reuniunii de marți a Consiliului Afaceri Generale, miniștrii din UE au fost invitați de Comisie și de președinția Consiliului să marcheze începutul lucrărilor Centrului european pentru reziliența democratică.
14:10
Viitorul Ucrainei este în Europa, a reiterat Roberta Metsola, la 4 ani de la declanșarea războiului # Euractiv.ro
Parlamentul European a marcat marți patru ani de la lansarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
13:00
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că, în urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate: Rusia a atacat Ucraina.
13:00
Într-un scurt mesaj transmis marți, la patru ani de la începerea războiului în Ucraina, premierul Ilie Bolojan a declarat că rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe.
11:10
Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a cerut Comisiei Europene într-un set de patru măsuri ca mărcile proprii ale marilor magazine din Uniunea Europeană să nu mai reprezinte mai mult de 20% din totalul volumului de marfă.
10:40
26 de clustere narative toxice în 14 luni, multe postări conțin un limbaj extrem de violent, uneori folosit pentru a hărțui figuri publice - o analiză a 4473 postări pe Bluesky, Facebook, TikTok, Twitter/X și YouTube.
Ieri
10:20
Radu Miruță: În primele zile, România a fost extraordinară. Ne-am deschis casele. Am ajutat # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis marți că ccum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață, după ce un război în Europa, "ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă granița noastră".
10:10
Deloc surprinzător, Kim Jong-un a fost reales lider al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord # Euractiv.ro
Realegerea liderului a avut loc luni în cadrul unui congres extraordinar, care are loc în mod normal o dată la cinci ani, scrie „Le Monde” (Franța).
10:00
Parlamentul Ungariei își reia activitatea luni, de la ora 13:00, în ultima sesiune a legislativului ales în 2022, înaintea alegerilor. Sesiunea de primăvară va fi mai scurtă și este programată în două etape: 23–25 februarie și 9–11 martie.
09:50
Departe de prudența diplomației clasice, ambasadorul Statelor Unite face o serie de declarații care irită executivul francez, până la punctul de a transforma dezacordurile în incidente oficiale, scrie „Le Point” (Franța).
09:50
Este sau nu gafa lui Donald Trump de a-l numi pe Nicușor Dan „premier" un semnal diplomatic # Euractiv.ro
Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington a devenit virală nu prin tema centrală - prima reuniune a Consiliului pentru Pace în Gaza -, ci prin gafa președintelui american Donald Trump.
09:40
Violențe în Mexic, după ce armata l-a ucis pe „El Mencho”, liderul cartelului de droguri din Jalisco # Euractiv.ro
Duminică noaptea au izbucnit violențe în Mexic, după uciderea lui „El Mencho”, cunoscutul lider al cartelului de droguri Jalisco New Generation, una dintre cele mai puternice organizații criminale din țară, relatează „Euronews” (Italia).
09:30
Senatul a adoptat luni cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț.
09:20
Președintele rus a declarat duminică dezvoltarea forțelor nucleare ale Rusiei o „prioritate absolută”, după expirarea celui mai recent tratat de dezarmare cu Statele Unite, și a promis că va continua "să întărească" armata rusă care luptă în Ucraina.
09:00
Conferința de Securitate de la München a readus în prim-plan ideea unei apărări europene mai autonome în NATO, dar industria de profil rămâne fragmentată, protejată național și greu de integrat la scară continentală, scrie „El Mundo” (Spania).
08:40
Oricâtă păsuire va fi fiind Donald Trump dispus să-i acorde lui Vladimir Putin, aceasta ar trebui să se diminueze chiar mai rapid acum, când Moscova îi oferă fățiș sprijin militar Teheranului, scrie editorialistul „The New York Post” (SUA).
08:30
Noile sancțiuni împotriva Rusiei rămân întârzie. Ungaria a blocat acest set de sancțiuni # Euractiv.ro
Este tot mai puțin probabil ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord cu privire la un nou pachet de sancțiuni – al 20-lea – impus Rusiei, având în vedere că se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei, notează „The Guardian” (Marea Britanie).
08:20
Europa devine singurul bastion al Ucrainei în războiul care va decide viitorul continentului # Euractiv.ro
Invazia pe scară largă a lui Putin, care intră acum în al cincilea an, modelează relațiile dintre UE și Trump, în timp ce mișcările pentru încorporarea Kievului în blocul comunitar se intensifică, scrie „El País” (Spania).
08:10
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
08:00
4 ani de război: Ucraina a schimbat regulile confruntării pentru a contracara planurile armatei ruse # Euractiv.ro
Războiul din Ucraina a schimbat strategiile militare, odată cu trecerea de la obuz la dronă pe o linie a frontului de peste 1.200 km. Mai multe revoluții tehnologice sunt în curs, relatează „Les Echos” (Franța).
23 februarie 2026
18:40
18:20
Fostul Ministru al Justiției, Stelian Ion (USR) a criticat, luni, conducerea DIICOT-ului. Printr-o postare, acesta a reacționat la legăturile Ministrei Justiției din 2024, Alina Gorghiu (PNL) cu șefa DIICOT, Alina Albu.
18:10
Coaliția a căzut la pace pe tăierile din administrație și măsurile de relansare economică # Euractiv.ro
În ședința Coaliției de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.
16:10
Luni au început interviurile pentru funcțiile de conducere din sistemul judiciar.
15:30
Zelenski spune la BBC că Putin a început al Treilea Război Mondial și că trebuie oprit # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, continuă să transmită un mesaj ferm de sfidare și susține că Ucraina va încheia războiul victorioasă.
15:10
Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR a analizat luni, sub coordonarea premierului Ilie Bolojan și a ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată.
14:20
Senatorul USR Sorin Șipoș anunță că Biroul permanent al Senatului a respins luni solicitarea senatorilor AUR ca instituția să le plătească participarea la un summit organizat de Turning Point USA la Washington.
13:40
Uniunea Europeană ar trebui să suspende ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, consideră europarlamentari din mai multe grupuri politice.
13:10
Șefa diplomației române Oana Țoiu participă luni și marți la reuniunea Consiliului Afaceri Externe și la reuniunea Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles.
13:00
O linie falsă de sesizări pentru raportarea imigranților fără acte, creată inițial ca experiment satiric de un comediant american, a devenit virală și a stârnit controverse în Statele Unite, relatează „Washington Post” (SUA).
11:20
Startup-urile din România au atras 103 mil. euro în 2025, an în care piața a devenit mai selectivă # Euractiv.ro
Startup-urile din România au atras investiții totale de 103 milioane euro în 2025, rezultate în urma a 40 de tranzacții, potrivit „Venture in Eastern Europe 2025 Report”, lansat de How to Web.
11:00
O româncă stabilită în Marea Britanie încearcă să le arate românilor și englezilor cât de importante sunt cuvintele și, mai ales, cât de important este subiectul, cine a făcut acțiunea sau, mai precis, cine este criminalul.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Chatbotul ANAF, întrebat ce zodie e și dacă face cartofi prăjiți. Ce discuții au românii cu Ana # Euractiv.ro
Circa 40% din mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal, potrivit informațiilor Profit.ro.
08:40
Donald Trump și-a convocat în premieră joi la Washington Consiliul pentru Pace, în absența majorității aliaților tradiționali ai SUA și în timp ce lumea „clocotește de zvonuri” cu privire la o operațiune militară americană împotriva Iranului.
07:10
Elicoptere, obuziere și forțe speciale: NATO își etalează mușchii în frigul din nordul Germaniei # Euractiv.ro
În frigul din Bergen, printre focuri de armă și fum, exercițiul militar își propune să transmită un mesaj clar: Forța de Reacție Aliată nu este doar o structură pe hârtie, ci un mecanism conceput să se desfășoare rapid, scrie „La Razon” (Spania).
