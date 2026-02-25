La Muzeul Mitropolitan din Iași s-a desfășurat un eveniment comemorativ la 170 de ani de la dezrobirea romilor

10:50

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a inaugurat duminică prima dintre serile duhovnicești organizate în Postul Mare la Catedrala din Cluj-Napoca. „Principala carte de slujbe din perioada aceasta este Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nicio…