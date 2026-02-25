Bodo a petrecut în casa Interului, după ce a dat lovitura la Milano. Explozie de bucurie la vestiare
25 februarie 2026
Bodo/Glimt este în „optimile” Ligii Campionilor la fotbal.
Rusia poate continua războiul din Ucraina și în 2026, susțin analiștii militari ai IISS. Amenințare în creștere pentru Europa
Rusia poate continua războiul din Ucraina și în 2026, în pofida presiunilor economice și a pierderilor masive de pe front, avertizează unul dintre cele mai respectate centre de analiză militară din lume, International Institute for Strategic Studies (IISS), citat de The Guardian.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plenul Senatului, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter.
Cât de adevărate sunt afirmaţiile făcute de Trump în discursul despre Starea Națiunii: exagerările președintelui SUA
Discursul-record ca durată al preşedintelui american Donald Trump rostit marţi în faţa Congresului SUA a conţinut o mulţime de afirmaţii exagerate, înşelătoare sau pur şi simplu false, scrie The Guardian.
La 13 ani, fiica lui Kim Jong Un este șefa rachetelor nucleare în Coreea de Nord și are autoritate de decizie
Kim Jong Un și-a numit fiica de aproximativ 13 ani în funcția simbolică de „director general pentru rachete” în Coreea de Nord, atribuindu-i autoritate asupra rapoartelor primite de la generali și implicând-o în decizii legate de programul nuclear al țării.
Cât te costă taxele pentru un apartament în București, față de alte capitale europene: orașul unde costurile depășesc 58.000 de euro
Cumpărătorii de locuințe din București achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa. Valoarea minimă a costurilor asociate achiziției unei locuințe prin credit ipotecar în București se ridică la 1,59% din prețul proprietății.
Unirea Slobozia transferă dintr-o țară aflată în război. Atacantul a venit în afara perioadei de mercato
Unirea Slobozia luptă pentru evitarea retrogradării.
Reacția lui Bolojan, după ce profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor: „Nu de diplome ducem lipsă"
Reducerea sporului pentru doctorate a stârnit reacții în mediul academic după ce profesorul Cristian Preda și-a rupt simbolic diploma de doctor. Premierul Ilie Bolojan a declarat că această indemnizație „este o practică introdusă în zona noastră” și nu se regăsește în țările din vestul Europei.
Un preot a schimbat cursul unui râu pentru a-și construi ilegal păstrăvărie: „N-am știut că am nevoie de aviz pentru doi pești"
Un preot din Dolj a redirecționat un pârâu și a construit un baraj ca să își facă păstrăvărie. Acesta a fost amendat cu 10.000 lei pentru construcția ilegală pe care acum trebuie să o demoleze.
Managerii spitalelor cer sancțiuni mai dure pentru medicii care pleacă la privat în timpul programului: „Du-te la privat definitiv"
Legea este „destul de permisivă” cu medicii care combină activitatea din spitalele publice cu cea din privat, susțin managerii din Timișoara, după ce ministrul Alexandru Rogobete a anunțat controale naționale pentru verificarea respectării programului de lucru.
Discursul privind Starea Națiunii, între triumfalism și realitate. Cu ochii pe alegerile de la mijloc de mandat, Trump lansează un nou apel către susținători
Președintele american Donald Trump a lansat marți seară un apel puternic la patriotism, într-un discurs amplu privind Starea Națiunii, prezentat ca dovadă a ceea ce el a numit o „revenire pentru generații” a Statelor Unite.
Pericolul din spatele semipreparatelor, mesele pe fugă din zilele aglomerate. Concluziile îngrijorătoare ale unui raport recent
Mesele gata preparate încălzite la microunde sunt o soluție rapidă pentru zilele aglomerate, însă un nou raport avertizează că acest obicei ar putea avea efecte serioase atât asupra sănătății, cât și asupra mediului.
Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care vor să cumpere o locuință, însă există și zone mai convenabile pentru achiziții imobiliare. În paralel, chiriile din oraș sunt ridicate, dar la acest capitol Bucureștiul se menține în fruntea clasamentului
Semnificația unei interacțiuni diplomatice fără precedent: dialogul din aceeași zi dintre liderii Chinei, Rusiei și Statelor Unite. China la zi
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol din presa chineză care își propune să analizeze activitatea diplomatică recentă a Chinei, numită de mulți o ,,febră diplomatică”.
CCR dezbate azi sesizările AUR privind numirile în Consiliile de Administrație ale TVR și Radio România
CCR analizează miercuri, 25 februarie, sesizările AUR care susțin că numirile în conducerea TVR și Radio România nu respectă echilibrul politic din Parlament.
O nouă alertă de vreme rea: meteorologii anunță ploi, ninsori și vânt puternic până joi, în toată țara
Meteorologii anunță că până joi dimineața, 26 februarie, va ploua și va bate vântul în toată țara, iar la munte va fi viscol și va ninge, depunându-se strat de zăpadă.
Pe cine numește Macron la conducerea Muzeului Luvru după scandalul iscat de jaful bijuteriilor furate în nici 7 minute
Istoricul Christophe Leribault va fi numit de Emmanuel Macron în locul lui Laurence des Cars la conducerea Muzeului Luvru, a aflat BFMTV, confirmând informaţiile din Le Parisien.
Zeci de înregistrări FBI lipsesc aparent din dosarele lui Epstein, inclusiv interviuri cu acuzatorii lui Trump, susține CNN
Zeci de procese-verbale ale FBI, rezultate din interviuri cu martori în ancheta privind pe Jeffrey Epstein, par să lipsească din avalanșa de documente publicate luna trecută de Department of Justice (DOJ), potrivit unei analize CNN.
Profesori înlocuiți cu avataruri digitale: prima școală complet virtuală, cu toți profesorii VTuberi și taxe accesibile pentru elevi
Într-un experiment educațional fără precedent, profesorii tradiționali sunt înlocuiți cu avataruri digitale VTuberi, oferind lecții online interactive pentru pregătirea examenelor, la un cost lunar accesibil.
Cine este Abigail Spanberger, care a susținut replica Partidului Democrat la discursul privind Starea Uniunii al lui Donald Trump
Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a susținut replica Partidului Democrat la discursul privind Starea Uniunii rostit de președintele Donald Trump în fața Congresului.
Asociația Pro Infrastructură (API) notează că asocierea Alstom-Arcada, aceeași de pe lotul 1, stabilește un record pe sectorul de cale ferată care trebuie modernizată Aghireșu-Poieni, parte din magistrala Cluj-Napoca-Oradea.
Fructul numărul 1 pentru longevitate. Ce recomandă cercetătorii pentru o viață mai lungă
Alimentația zilnică joacă un rol esențial în menținerea sănătății pe termen lung și în creșterea „duratei de viață sănătoase” – adică numărul anilor trăiți fără boli cronice. Totuși, în Statele Unite, această perioadă este în scădere.
Un avion militar F‑16 al Forțelor Aeriene Turce s‑a prăbușit lângă autostrada Istanbul–Izmir: pilotul a murit
Un avion de vânătoare F‑16 al Forțelor Aeriene ale Turciei s‑a prăbușit miercuri dimineață, 25 februarie, în apropierea autostrăzii Istanbul–Izmir, iar pilotul a decedat, au anunțat autoritățile turcești.
Noile autostrăzi care golesc drumurile naționale și amenință afacerile de pe marginea șoselelor
Noile autostrăzi amenință cu dispariția multor afaceri de pe marginea drumurilor naționale paralele cu acestea. Parcările de pe cel mai aglomerat segment al șoselei Deva – Lugoj și de pe Valea Oltului sunt încă aglomerate, dar situația lor se va schimba.
Primărie scoasă la vânzare pentru 1,2 milioane de euro, după ce primarul a blocat proiectul unei firme
O comună din județul Iași se confruntă cu o situație fără precedent. Sediul primăriei și dispensarul medical sunt pe punctul de a fi scoase la licitație, după ce un localnic a obținut în instanță o despăgubire de 1,2 milioane de euro, ca urmare a blocării de către primar a unui proiect european.
Ce cuprinde pachetul de măsuri pentru relansarea economiei: beneficii pentru firme și populație
Guvernul a adoptat marți seară în ședință extraordinară pachetul 3 de măsuri de relansare economică și stimularea investițiilor, „un mix de măsuri adoptate generează efecte concrete pentru populație și mediul de afaceri, începând chiar din acest an”, după cum a declarat ministrul Finanțelor.
Katherine Hartley Short, fiica actorului Martin Short, a fost găsită moartă pe 24 februarie, în locuința sa din Hollywood Hills, Los Angeles. Avea 42 de ani.
Ministerul Energiei, despre retragerea rușilor de la Lukoil din proiectul Trident: ANRM gestionează contractul de concesiune
Ministerul Energiei a precizat, la cererea „Adevărul”, că nu are atribuții în gestionarea contractului de concesiune pentru perimetrul Trident din Marea Neagră, în care acționar principal este Lukoil cu peste 87% și Romgaz cu puțin peste 12%, toate atribuțiile revenind ANRM.
Tactica aleasă de Turcia înaintea barajului cu România. În timp ce Lucescu își oblojește rănile, Montella a întins antenele
Duelul Turcia - România, de pe 26 martie, este abordat diferit de cei doi selecționeri, Vincenzo Montella (51 de ani), respectiv Mircea Lucescu (80 de ani).
Percheziții în București și în șase județe într-un dosar de trucare a meciurilor din Liga a III-a. 840.000 de lei obținuți din pariuri
Polițiștii au efectuat, miercuri, 34 de percheziții în București și în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
Dmitri Medvedev amenință Franța și Marea Britanie cu lovituri nucleare. Ce l-a enervat de data asta
Ucraina a intrat în cel de-al cincilea an de război, iar Moscova revine la retorica nucleară.
Trump ignoră verdictul Curții Supreme și anunță reintroducerea unei suprataxe: au cedat „influențelor străine"
Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte regretabilă” decizia recentă a Curtea Supremă a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre taxele vamale impuse de administrația sa.
Ce explicații a găsit Chivu după eliminarea din Liga Campionilor. Federația norvegiană de fotbal se laudă cu un rezultat istoric
Inter Milano a părăsit Liga Campionilor în faza play-off-ului.
„Este dușmanul acestei țări". Robert De Niro le cere americanilor să reziste lui Trump și să salveze SUA
Robert De Niro s-a emoționat în timpul unei apariții recente în podcastul „The Best People With Nicole Wallace”, unde actorul a îndemnat oamenii să „reziste” președintelui Donald Trump și administrației sale.
Fostul secretar general al Consiliului Europei, care a făcut lobby pentru Rusia în ciuda războiului, a încercat să se sinucidă
Unul dintre cei mai influenți politicieni europeni ai ultimelor decenii se află în centrul unui scandal care a căpătat rapid proporții dramatice.
Autoritățile militare din Odesa pregătesc o apărare circulară complexă, menită să transforme sudul Ucrainei într-o redută greu de cucerit.
Coșmarul unei femei care a vrut să-și renoveze casa și a pierdut 1 milion de dolari. „I-a cumpărat soției un inel cu diamant din banii mei"
O femeie care voia să-și renoveze locuința a ajuns să piardă aproape un milion de dolari într-o schemă de fraudă, iar acum acuză că unul dintre escroci i-a furat banii și „i-a cumpărat soției sale un inel cu diamant de 10 carate”.
Unele dintre cele mai puternice arme din războiul Rusiei împotriva Ucrainei se ascund la vedere, chiar în Canalul Mânecii
Un expert britanic avertizează că unele dintre cele mai puternice arme ale președintelui rus Vladimir Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii. El se referă la vasele care transportă petrol rusesc și finanțează efortul de război. Expertul vorbește despre o posibilă confruntare militară pe mare.
Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri". Populația și firmele, îmbiate cu tarife avantajoase
Compania Hidroelectrica a anunțat o nouă campanie comercială cu tarife fixe și garantate, adresată atât marilor consumatori industriali, cât și populației.
Permisul de intrare în Marea Britanie a devenit obligatoriu: cât costă și cum obții ETA
Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, vor fi obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic, notează AFP.
Industria revine. Se schimbă accentele politicilor UE. Să nu pierdem trenul competitivității!
S-a dat apelul, pentru cine a fost atent. Pendulul se mișcă pe noua direcție. Uniunea Europeană se întoarce cu fața la industrie, la producție, la considerente de business, la nevoia de a inova.
Premierul Bolojan anunță că săptămâna viitoare trimite bugetul în Parlament. „Va fi bazat pe date reale, nu pe venituri supraestimate cum s-a întâmplat în anii trecuţi"
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi seară, că îşi doreşte ca săptămîna viitoare bugetul să fie trimis Parlamentului spre dezbatere şi aprobare, adăugând că, împreună cu miniştri, îşi doreşte un buget realist, bazat pe date reale, nu pe venituri supraestimate cum s-a întâmplat în anii trecuţi.
Donald Trump, discurs record de două ore în Congresul SUA. A vorbit despre al treilea mandat și „epoca de aur a Americii"
Discursul lui Donald Trump s-a încheiat după aproape două ore cu mesajul că SUA sunt cea mai măreaţă ţară din lume.
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.
„Noii agenți secreți" ai Rusiei poartă un război de sabotaj în Europa - New York Times
New York Times analizează noua strategie a Rusiei de a-și desfășura războiul din umbră în Europa. Locuitori europeni obișnuiți sunt recrutați pentru a servi drept intermediari între serviciile de informații rusești și rețeaua lor personală de infractori mărunți.
Donald Trump a anunțat în Congresul SUA că decizia judecătorilor Curţii Supreme de a anula taxele vamale este „foarte regretabilă"
Preşedintele american Donald Trump a apreciat marţi seară ca fiind "foarte regretabilă", recenta decizie a Curţii Supreme de anulare a unei mari părţi din taxele sale vamale, în prezenţa unora dintre judecătorii care au pronunţat hotărârea istorică, notează AFP.
„Mica recalculare", după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari"/ „De ce trebuie să îi omorâți pe oameni?"
Pensionarii care au depus adeverințe pentru „mica recalculare” fac drumuri nesfârșite la casele de pensii să afle când li se emite o nouă decizie. „Am fost mințiți”, acuză reprezentanții acestora, punând argumentele pe masă.
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă din asta"
Istoric și expert în relații internaționale, Sarah Paine, de la Johns Hopkins University și Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, explică, într-un podcast, gafa făcută de Federația Rusă care va afecta pe termen mediu și lung viitorul acestei țări.
Rusia nu dă semne că încetinește ritmul invaziei sale în Ucraina chiar dacă economia sa resimte presiunea războiului și armata suferă pierderi tot mai mari, evaluează un thinktank proeminent.
Cutremur în psihologie. Înregistrările cu terapeutul Ion Duvac zguduie breasla și pun sub semnul întrebării încrederea în terapie
Înregistrările cu psihologul Ion Duvac, acuzat că își hărțuia sexual pacientele, au zguduit spațiul public, pentru că vorbim despre un domeniu extrem de sensibil: terapia, care ar trebui să reprezinte un loc sigur. Cazul ridică întrebări esențiale despre etică și putere instituțională.
