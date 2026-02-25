Primărie scoasă la vânzare pentru 1,2 milioane de euro, după ce primarul a blocat proiectul unei firme
Adevarul.ro, 25 februarie 2026 10:00
O comună din județul Iași se confruntă cu o situație fără precedent. Sediul primăriei și dispensarul medical sunt pe punctul de a fi scoase la licitație, după ce un localnic a obținut în instanță o despăgubire de 1,2 milioane de euro, ca urmare a blocării de către primar a unui proiect european.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
10:15
Asociația Pro Infrastructură (API) notează că asocierea Alstom-Arcada, aceeași de pe lotul 1, stabilește un record pe sectorul de cale ferată care trebuie modernizată Aghireșu-Poieni, parte din magistrala Cluj-Napoca-Oradea.
10:15
Fructul numărul 1 pentru longevitate. Ce recomandă cercetătorii pentru o viață mai lungă # Adevarul.ro
Alimentația zilnică joacă un rol esențial în menținerea sănătății pe termen lung și în creșterea „duratei de viață sănătoase” – adică numărul anilor trăiți fără boli cronice. Totuși, în Statele Unite, această perioadă este în scădere.
10:15
Un avion militar F‑16 al Forțelor Aeriene Turce s‑a prăbușit lângă autostrada Istanbul–Izmir: pilotul a murit # Adevarul.ro
Un avion de vânătoare F‑16 al Forțelor Aeriene ale Turciei s‑a prăbușit miercuri dimineață, 25 februarie, în apropierea autostrăzii Istanbul–Izmir, iar pilotul a decedat, au anunțat autoritățile turcești.
10:15
Noile autostrăzi care golesc drumurile naționale și amenință afacerile de pe marginea șoselelor # Adevarul.ro
Noile autostrăzi amenință cu dispariția multor afaceri de pe marginea drumurilor naționale paralele cu acestea. Parcările de pe cel mai aglomerat segment al șoselei Deva – Lugoj și de pe Valea Oltului sunt încă aglomerate, dar situația lor se va schimba.
Acum 30 minute
10:00
10:00
Ce cuprinde pachetul de măsuri pentru relansarea economiei: beneficii pentru firme și populație # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat marți seară în ședință extraordinară pachetul 3 de măsuri de relansare economică și stimularea investițiilor, „un mix de măsuri adoptate generează efecte concrete pentru populație și mediul de afaceri, începând chiar din acest an”, după cum a declarat ministrul Finanțelor.
Acum o oră
09:45
Katherine Hartley Short, fiica actorului Martin Short, a fost găsită moartă pe 24 februarie, în locuința sa din Hollywood Hills, Los Angeles. Avea 42 de ani.
09:45
Ministerul Energiei, despre retragerea rușilor de la Lukoil din proiectul Trident: ANRM gestionează contractul de concesiune # Adevarul.ro
Ministerul Energiei a precizat, la cererea „Adevărul”, că nu are atribuții în gestionarea contractului de concesiune pentru perimetrul Trident din Marea Neagră, în care acționar principal este Lukoil cu peste 87% și Romgaz cu puțin peste 12%, toate atribuțiile revenind ANRM.
09:45
Tactica aleasă de Turcia înaintea barajului cu România. În timp ce Lucescu își oblojește rănile, Montella a întins antenele # Adevarul.ro
Duelul Turcia - România, de pe 26 martie, este abordat diferit de cei doi selecționeri, Vincenzo Montella (51 de ani), respectiv Mircea Lucescu (80 de ani).
09:30
Percheziții în București și în șase județe într-un dosar de trucare a meciurilor din Liga a III-a. 840.000 de lei obținuți din pariuri # Adevarul.ro
Polițiștii au efectuat, miercuri, 34 de percheziții în București și în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
Acum 2 ore
09:15
Dmitri Medvedev amenință Franța și Marea Britanie cu lovituri nucleare. Ce l-a enervat de data asta # Adevarul.ro
Ucraina a intrat în cel de-al cincilea an de război, iar Moscova revine la retorica nucleară.
09:15
Trump ignoră verdictul Curții Supreme și anunță reintroducerea unei suprataxe: au cedat „influențelor străine” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte regretabilă” decizia recentă a Curtea Supremă a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre taxele vamale impuse de administrația sa.
09:15
Ce explicații a găsit Chivu după eliminarea din Liga Campionilor. Federația norvegiană de fotbal se laudă cu un rezultat istoric # Adevarul.ro
Inter Milano a părăsit Liga Campionilor în faza play-off-ului.
09:00
„Este dușmanul acestei țări”. Robert De Niro le cere americanilor să reziste lui Trump și să salveze SUA # Adevarul.ro
Robert De Niro s-a emoționat în timpul unei apariții recente în podcastul „The Best People With Nicole Wallace”, unde actorul a îndemnat oamenii să „reziste” președintelui Donald Trump și administrației sale.
09:00
Fostul secretar general al Consiliului Europei, care a făcut lobby pentru Rusia în ciuda războiului, a încercat să se sinucidă # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai influenți politicieni europeni ai ultimelor decenii se află în centrul unui scandal care a căpătat rapid proporții dramatice.
09:00
Autoritățile militare din Odesa pregătesc o apărare circulară complexă, menită să transforme sudul Ucrainei într-o redută greu de cucerit.
09:00
Coșmarul unei femei care a vrut să-și renoveze casa și a pierdut 1 milion de dolari. „I-a cumpărat soției un inel cu diamant din banii mei” # Adevarul.ro
O femeie care voia să-și renoveze locuința a ajuns să piardă aproape un milion de dolari într-o schemă de fraudă, iar acum acuză că unul dintre escroci i-a furat banii și „i-a cumpărat soției sale un inel cu diamant de 10 carate”.
Acum 4 ore
08:15
Unele dintre cele mai puternice arme din războiul Rusiei împotriva Ucrainei se ascund la vedere, chiar în Canalul Mânecii # Adevarul.ro
Un expert britanic avertizează că unele dintre cele mai puternice arme ale președintelui rus Vladimir Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii. El se referă la vasele care transportă petrol rusesc și finanțează efortul de război. Expertul vorbește despre o posibilă confruntare militară pe mare.
07:45
Hidroelectrica lansează campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”. Populația și firmele, îmbiate cu tarife avantajoase # Adevarul.ro
Compania Hidroelectrica a anunțat o nouă campanie comercială cu tarife fixe și garantate, adresată atât marilor consumatori industriali, cât și populației.
07:30
Permisul de intrare în Marea Britanie a devenit obligatoriu: cât costă și cum obții ETA # Adevarul.ro
Începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, vor fi obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic, notează AFP.
07:15
Industria revine. Se schimbă accentele politicilor UE. Să nu pierdem trenul competitivității! # Adevarul.ro
S-a dat apelul, pentru cine a fost atent. Pendulul se mișcă pe noua direcție. Uniunea Europeană se întoarce cu fața la industrie, la producție, la considerente de business, la nevoia de a inova.
07:00
Premierul Bolojan anunță că săptămâna viitoare trimite bugetul în Parlament. „Va fi bazat pe date reale, nu pe venituri supraestimate cum s-a întâmplat în anii trecuţi” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi seară, că îşi doreşte ca săptămîna viitoare bugetul să fie trimis Parlamentului spre dezbatere şi aprobare, adăugând că, împreună cu miniştri, îşi doreşte un buget realist, bazat pe date reale, nu pe venituri supraestimate cum s-a întâmplat în anii trecuţi.
06:45
Donald Trump, discurs record de două ore în Congresul SUA. A vorbit despre al treilea mandat și „epoca de aur a Americii” # Adevarul.ro
Discursul lui Donald Trump s-a încheiat după aproape două ore cu mesajul că SUA sunt cea mai măreaţă ţară din lume.
06:45
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism susţin, miercuri, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.
Acum 6 ore
06:15
„Noii agenți secreți” ai Rusiei poartă un război de sabotaj în Europa - New York Times # Adevarul.ro
New York Times analizează noua strategie a Rusiei de a-și desfășura războiul din umbră în Europa. Locuitori europeni obișnuiți sunt recrutați pentru a servi drept intermediari între serviciile de informații rusești și rețeaua lor personală de infractori mărunți.
06:15
Donald Trump a anunțat în Congresul SUA că decizia judecătorilor Curţii Supreme de a anula taxele vamale este „foarte regretabilă" # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a apreciat marţi seară ca fiind "foarte regretabilă", recenta decizie a Curţii Supreme de anulare a unei mari părţi din taxele sale vamale, în prezenţa unora dintre judecătorii care au pronunţat hotărârea istorică, notează AFP.
05:45
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să îi omorâți pe oameni?” # Adevarul.ro
Pensionarii care au depus adeverințe pentru „mica recalculare” fac drumuri nesfârșite la casele de pensii să afle când li se emite o nouă decizie. „Am fost mințiți”, acuză reprezentanții acestora, punând argumentele pe masă.
05:15
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă din asta” # Adevarul.ro
Istoric și expert în relații internaționale, Sarah Paine, de la Johns Hopkins University și Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, explică, într-un podcast, gafa făcută de Federația Rusă care va afecta pe termen mediu și lung viitorul acestei țări.
05:00
Rusia nu dă semne că încetinește ritmul invaziei sale în Ucraina chiar dacă economia sa resimte presiunea războiului și armata suferă pierderi tot mai mari, evaluează un thinktank proeminent.
04:45
Cutremur în psihologie. Înregistrările cu terapeutul Ion Duvac zguduie breasla și pun sub semnul întrebării încrederea în terapie # Adevarul.ro
Înregistrările cu psihologul Ion Duvac, acuzat că își hărțuia sexual pacientele, au zguduit spațiul public, pentru că vorbim despre un domeniu extrem de sensibil: terapia, care ar trebui să reprezinte un loc sigur. Cazul ridică întrebări esențiale despre etică și putere instituțională.
Acum 8 ore
04:15
SURSE Luptă pentru putere în Consiliul General. Ciprian Ciucu, la un pas de majoritate, după un compromis cu PMP # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu este pe cale să își contureze o majoritate în Consiliul General. Potrivit informațiilor „Adevărul”, noul primar general a ajuns la un acord cu PMP, partidul fondat de Traian Băsescu, care ar putea înclina balanța în favoarea sa în CGMB.
03:45
Imaginea stranie a Crișului Alb, care „ruginește” din cauza poluării. Cum se produce fenomenul pe râul din Apuseni # Adevarul.ro
Râul Crișul Alb capătă o înfățișare stranie în zona fostelor centre miniere Brad și Crișcior. De mai multe decenii problemele de mediu din zonă, reclamate de localnici, nu au putut fi rezolvate.
03:15
Cât de mult s-au scumpit carburanții în 6 ani în România. Care sunt principalele cauze # Adevarul.ro
Specialiștii în energie au anticipat că prețurile benzinei și motorinei vor crește alarmant, explicând că motivele nu țin doar de evoluția petrolului Brent, ci și de fiscalitatea ridicată din România și tensiunile geopolitice din regiune.
02:45
Pentagonul l-ar fi avertizat pe Trump asupra riscurilor unei operațiuni militare majore împotriva Iranului # Adevarul.ro
Pentagonul a transmis avertismente președintelui Donald Trump cu privire la riscurile unei campanii militare extinse împotriva Iranului, potrivit unor oficiali actuali și foști citați de presa americană.
Acum 12 ore
02:15
Virusurile și bacteriile preistorice, îngeri și demoni pentru umanitate. Ce sunt ele și cât de multe le datorăm existența pe Pământ # Adevarul.ro
Virusurile străvechi au reintrat în atenția lumii științifice. Acestea, spun specialiștii pot fi și înger dar și demon pentru umanitate. O parte pot deveni leac împotriva cancerului, de exemplu, în timp ce altele pot fi ucigași cu sânge rece.
02:00
Poate fi depășită etapa de uzură a războiului din Ucraina? Previziuni pentru evoluțiile de pe front în 2026 # Adevarul.ro
În ajunul comemorării a patru ani de la invazia rusă, președintele Volodimir Zelenski a declarat că este „doar o chestiune de timp” până când Ucraina își va recâștiga întreg teritoriul pierdut
01:45
Încercarea Kremlinului de a bloca Telegram amintește de războiul sovietic împotriva posturilor radio occidentale # Adevarul.ro
Noua ofensivă a Kremlinului împotriva aplicației Telegram este privită de analiști ca un ecou al tacticilor folosite de Uniunea Sovietică pentru a reduce la tăcere posturile radio străine în timpul Războiului Rece.
01:15
Cel mai apreciat loc de pe Via Transilvanica: „Este cea mai dură, faină și provocatoare parte a traseului” # Adevarul.ro
În așteptarea primăverii, numeroși români și străini își fac planuri de călătorie pentru Via Transilvanica, ruta de drumeție care traversează Carpații. Unii au parcurs deja porțiuni din traseul de peste 1.400 de kilometri și au rămas uimiți de locurile descoperite.
01:00
Laurence des Cars a demisionat din funcția de director al Muzeului Luvru din Paris, în timp ce instituția continuă să se confrunte cu consecințele unui jaf spectaculos comis în plină zi, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei de o valoare inestimabilă din cel mai vizitat muzeu din lume
01:00
Studenţii iranieni au „dreptul să manifesteze”, spune Guvernul iranian, dar amenință: „Există linii roșii de protejat și de netrecut” # Adevarul.ro
Studenţii iranieni au dreptul să manifesteze, însă nu trebuie să încalce „linii roşii”, a averizat marţi Guvernul iranian în prima sa reacţie de la reluarea, sâmbătă, a unei contestări în anumite universităţi, relatează AFP.
00:45
Strategie de „război hibrid”. Rusia cumpără locuințe „cal troian” în apropierea bazelor militare din Europa # Adevarul.ro
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar fi transformat proprietăți din Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni”, pregătită pentru a susține o posibilă campanie coordonată de sabotaj.
00:30
Guvernul vine cu reduceri de 3% din impozitul pe venit pentru plata anticipată și relaxează regulile pentru microîntreprinderi și românii din diaspora care deschid afaceri în țară # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat marți un pachet extins de măsuri fiscale și programe de sprijin destinate relansării economiei, stimulării investițiilor și modernizării infrastructurii productive.
00:15
25 februarie: Ziua în care a murit ultimul mareșal al Uniunii Sovietice, unul dintre puciștii anti-Gorbaciov # Adevarul.ro
Data de 25 februarie marchează, de-a lungul timpului, nașterea şi dispariția unor personalități culturale şi politice cu impact istoric mai mult sau mai puțin pozitiv. Printre acestea, şi controversatul Dmitri Iazov, ultimul mareșal al Uniunii Sovietice, unul dintre puciștii anti-Gorbaciov.
00:00
Rusia mizează pe submarine și pe arme nucleare experimentale pentru a compensa ceea ce un înalt oficial militar norvegian descrie drept un decalaj în ceea ce privește forța militară convențională dintre Moscova și țările din NATO, relatează Business Insider.
00:00
Radu Miruță: „Avem o industrie națională de armament foarte învechită. În unele hale cresc copaci”. Ce spune despre cele 21 de proiecte aprobate prin SAFE # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit marți seară despre ritmul accelerat al programelor de înzestrare ale Armatei Române și despre dificultățile majore ale industriei naționale de apărare, pe care o descrie drept „foarte învechită”
00:00
Când locuitorii din Chiajna sau Popești-Leordeni (județul Ilfov) merg să se trateze într-un spital din București, când fac naveta cu STB sau cu metroul ori când copiii lor merg la un liceu bun din Capitală, nimeni nu se gândește că trec dintr-un județ în altul.
24 februarie 2026
23:30
România refuză „Europa cu mai multe viteze”. Victor Negrescu explică de ce modelul este inacceptabil # Adevarul.ro
Conceptul Europei cu mai multe viteze a reapărut în contextul în care UE se mișcă cu viteza celor mai „adormiți” membri ai săi, când situația internațională cere decizii rapide și curajoase. Implementarea acestui concept ar fi inacceptabilă pentru România, spune vicepreședintele PE, Victor Negrescu.
23:30
Radioterapie la 12 metri sub pământ: Ce spune managerul Spitalului Universitar despre buncărul blindat pentru tratamente oncologice # Adevarul.ro
Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București, a vorbit la Medika TV despre noul buncăr subteran dedicat radioterapiei moderne, recent inaugurat, un proiect pe care îl descrie drept „unic” în infrastructura medicală din România.
23:00
Rusia amenință cu „efectul de domino” dacă SUA reiau testele nucleare: „Responsabilitatea consecințelor va reveni în întregime Washingtonului” # Adevarul.ro
Rusia a avertizat marți, la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva, că o eventuală reluare a testelor nucleare de către Statele Unite ar putea declanșa un „efect de domino” periculos în domeniul armamentului nuclea
22:45
În căutarea echilibrului pierdut. Despre criza încrederii și nevoia de sens într-o lume divizată # Adevarul.ro
Marco Rubio reaprinde dezbaterea - suveranism sau globalism, iar Yael Tamir în „De ce naționalism?”, oferă o cale de mijloc - naționalismul liberal - identitate + valori democratice. În acest haos, adevărata criză este a încrederii și sensului. Religia ar putea media, dar e prinsă între polarizări.
