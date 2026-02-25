ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition
CaleaEuropeana, 25 februarie 2026 12:50
ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate cooperării în învățământul superior. Delegația, condusă de rectorul Academiei de Studii Economice București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, este formată din prof. univ. dr. […]
Acum o oră
12:50
ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition
ASE își consolidează prezența internațională și continuă să construiască parteneriate relevante pentru viitorul educației economice, participând la APAIE 2026 International Conference and Exhibition, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate cooperării în învățământul superior. Delegația, condusă de rectorul Academiei de Studii Economice București, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, este formată din prof. univ. dr. […]
Acum 2 ore
12:20
România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, participă în perioada 25–26 februarie 2026 la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale Uniunii Europene, organizată de Președinția Ciprului a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. Participarea României are ca obiectiv consolidarea cooperării europene în domeniul politicilor farmaceutice, al sănătății mintale și al implementării Spațiului european […]
12:10
ICI București a organizat RoNCC Connect, eveniment dedicat consolidării comunității din jurul calculului de înaltă performanță, inteligenței artificiale și calculului cuantic # CaleaEuropeana
ICI București, prin Centrul Național de Competență HPC din România – RoNCC (EUROCC-Romania), a organizat marți, 24 februarie, RoNCC Connect: Bringing the Community Together around HPC, AI & QC, eveniment dedicat consolidării comunității din jurul calculului de înaltă performanță (HPC), inteligenței artificiale (AI) și calculului cuantic (QC). Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit […]
11:40
UE promite peste 1 miliard de euro pentru reconstrucția infrastructurii energetice distruse a Ucrainei: Nu vom permite ca prietenii ucraineni să înghețe din cauza Rusiei # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a promis peste 1 miliard de euro pentru a ajuta la reconstrucția rețelelor energetice ale Ucrainei, după luni de bombardamente intense din partea Rusiei, informează Politico Europe. Ajutorul va include o sumă inițială de 100 de milioane de euro pentru ajutor umanitar și generatoare de energie, precum și un pachet suplimentar de aproximativ […]
11:40
SUA au avertizat Ucraina să evite orice acțiune care ar putea afecta interese americane în contextul loviturilor de represalii asupra infrastructurii ruse # CaleaEuropeana
Administrația Donald Trump a transmis guvernului ucrainean un avertisment oficial după ce un atac lansat la finalul anului trecut asupra unei facilități petroliere rusești de la Marea Neagră a afectat investiții americane derulate prin Kazahstan, a declarat marți ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna, relatează CNN. „Am fost informați că atacurile ucrainene asupra Novorossiysk au […]
Acum 4 ore
11:10
Eurostat: Cu o pondere de 8,8% în 2024, România s-a situat pe primul loc în UE în ceea ce privește contribuția sectorului construcțiilor la economie # CaleaEuropeana
Modul în care europenii locuiesc diferă semnificativ de la o țară la alta, de la dimensiunea, tipul și calitatea locuințelor până la statutul de proprietar sau chiriaș. În același timp, evoluția prețurilor locuințelor și a chiriilor, alături de dinamica sectorului construcțiilor și a investițiilor în locuințe, reflectă disparități importante între statele membre. Publicația Eurostat „Locuirea […]
11:10
Cancelarul german Friedrich Merz, la Beijing: Dorim să aprofundăm relațiile economice bilaterale în mod echitabil # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat în cadrul întâlnirii sale cu premierul chinez Li Qiang că Germania dorește să aprofundeze schimburile economice cu Beijingul, dar a subliniat că țara sa are preocupări specifice în ceea ce privește cooperarea și dorește să se asigure că aceasta este echitabilă, informează Deutsche Welle. Merz a mai punctat că […]
10:50
Ministrul Energiei: Coridorul Vertical poate aduce companiilor românești profituri de până la 250 milioane euro anual # CaleaEuropeana
Companiile românești pot obține profituri de până la 250 de milioane de euro anual dacă proiectul Coridorului Vertical de gaze este dus la capăt, a declarat marți seara ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat la Washington, D.C. Oficialul român a anunțat că a semnat, în numele României, declarația comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale […]
10:40
Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită aplicarea inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice". „Continuă demersurile pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Cerem aplicarea inițiativei cetățenești My Voice My Choice! Am semnat, […]
10:30
Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor # CaleaEuropeana
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnală că „multe dintre neajunsurile din sănătate nu țin exclusiv de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate". Acesta a participat marți la evenimentul organizat de Salvați Copiii România pentru a marca „un nou proiect finalizat și anume dotarea secției […]
10:30
Ministrul Finanțelor: Pachetul de relansare economică de 5 mld. de euro, un semnal clar de stabilitate și un motor de competitivitate pentru România # CaleaEuropeana
România intră într-o nouă etapă de dezvoltare economică, după ce Guvernul a adoptat marți pachetul de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestuia, instrumentul strategic va fi aplicat începând din acest an și până în 2032 și vizează „transformarea radicală […]
10:00
de Iulian Chifu* Ucraina a intrat în cel de-al cincilea an de război. Un război de uzură purtat de Rusia deja dincolo de lungimea petrecută în cel de-al Doilea Război Mondial, de la operațiunea Barbarossa și invazia Germaniei Naziste. Ca orice război, acesta e o tragedie, cu atât mai mare cu cât, în imposibilitatea de […]
Acum 6 ore
08:30
VIDEO Trump salută “parteneriatul profund cu Republica Moldova” și prestația unei violoniste originare din Moldova în cadrul unui dineu la Casa Albă # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis că apreciază parteneriatul profund pe care țara sa îl are cu Republica Moldova, precizările fiind făcute în cadrul unui dineu organizat sâmbătă, 21 februarie 2026, la Casa Albă, în onoarea guvernatorilor americani. Potrivit unei postări a Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Donald Trump a făcut aceste remarci în […]
08:10
“O epocă de aur pentru America”, proclamă Trump în cel mai lung discurs privind Starea Uniunii: “Nu voi ezita niciodată să confrunt amenințările la adresa Americii, oriunde va fi necesar” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul unui discurs-maraton despre Starea Națiunii susținut marți, că „câștigăm atât de mult" — susținând că a declanșat un boom economic în plan intern și a impus o nouă ordine mondială în exterior. „Aceasta este o epocă de aur pentru America", a declarat liderul de la Casa Albă, […]
Acum 24 ore
20:00
UE își va respecta promisiunea sprijinului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asigură von der Leyen și Costa la Kiev. Zelenski cere aderarea la UE în 2027 # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană își va respecta promisiunea de a acorda Ucrainei un împrumut mult așteptat de 90 de miliarde de euro, în pofida faptului că Ungaria a încercat să blocheze demersul în ultimul moment, au declarat marți, la Kiev, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, în timp ce președintele […]
19:50
UE își va respecta promisiunea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asigură von der Leyen și Costa la Kiev. Zelenski cere aderarea la UE în 2027 # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană își va respecta promisiunea de a acorda Ucrainei un împrumut mult așteptat de 90 de miliarde de euro, în pofida faptului că Ungaria a încercat să blocheze demersul în ultimul moment, au declarat marți, la Kiev, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, în timp ce președintele […]
19:30
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina: G7 își reafirmă “sprijinul neclintit pentru Ucraina” în prima astfel de declarație de la revenirea lui Trump la Casa Albă # CaleaEuropeana
Liderii marilor puteri din G7, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, și-au reafirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina" într-o declarație comună publicată la împlinirea a patru ani de la invazia ilegală și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei. „Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin inițierea unui proces de pace și […]
19:20
Nicușor Dan, la Coaliția de Voință: România va continua să ofere tot sprijinul necesar ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță # CaleaEuropeana
România va continua să ofere tot sprijinul necesar pentru ca Ucraina să se apere și să negocieze pacea dintr-o poziție de forță, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan la o nouă reuniune a Coaliției de Voință, organizată în aceeași zi în care s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și nejustificate a Rusiei […]
18:50
Întâlnire de coordonare Nicușor Dan – Ilie Bolojan: Premierul va semna la Bruxelles lansarea mecanismului EastInvest, care pune 20 de miliarde de euro la dispoziția României și altor opt state UE din Est # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut marți, la Palatul Cotroceni, o întrevedere pregătitoare a vizitei pe care șeful Guvernului o va efectua joi, la Bruxelles, unde va fi semnat documentul de lansarea a mecanismului EastInvest, care va pune la dispoziția României și a altor opt state de la granița estică a UE […]
18:10
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE # CaleaEuropeana
Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027. „Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, […]
18:00
Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă # CaleaEuropeana
În cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism, europarlamentarii au votat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, dosar la care eurodeputatul Gheorghe Falcă a contribuit în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. „Procesul a fost rezultatul unei colaborări strânse și coordonate în […]
17:00
IISS: Europa are „numeroase lacune” militare de recuperat. Cheltuielile cresc la nivel record, dar armatele sunt încă nepregătite pentru conflicte similare cu cel din Ucraina # CaleaEuropeana
Europa are încă „numeroase lacune" în materie de echipamente și capacități militare, în special în ceea ce privește adaptarea la noile tehnologii testate pe frontul din Ucraina, arată ediția 2026 a raportului Military Balance, publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). După patru ani de război în Ucraina, conflictul a schimbat radical modul în […]
16:50
Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă # CaleaEuropeana
Miniștrii UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția cipriotă a Consiliului UE să marcheze începutul activității Centrului european pentru reziliență democratică. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, obiectivul centrului, o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație, este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate, pentru a crește […]
15:20
Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială # CaleaEuropeana
Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico. Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, […]
14:50
Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie” # CaleaEuropeana
Ungaria nu ar trebui să „nesocotească" decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Budapesta l-a blocat după ce inițial a fost de acord în decembrie anul trecut, a declarat pentru Politico președintele Consiliului European, António Costa. „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe […]
14:30
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat marți o rezoluție prin care condamnă cu fermitate războiul de agresiune ilegal și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, descriindu-l ca o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a Cartei ONU. Eurodeputații consideră că Rusia, conducerea sa și regimul din Belarusul învecinat, de unde Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei, sunt pe […]
14:00
Trump renunță la majorarea tarifelor globale la 15%; UE și Marea Britanie rămân, deocamdată, la pragul de 10% # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pas înapoi față de amenințarea de a majora noile tarife globale la 15%, menținând pentru moment nivelul de 10% pentru exporturile către Statele Unite, inclusiv în cazul Marii Britanii și al Uniunii Europene, relatează Politico. Noile tarife au intrat în vigoare marți dimineață și vor rămâne la 10% […]
13:40
Statele membre dau undă verde finală simplificării cerințelor privind raportarea sustenabilității și diligența necesară pentru întreprinderi, în vederea consolidării competitivității UE # CaleaEuropeana
În vederea consolidării competitivității Uniunii Europene, statele membre au dat astăzi undă verde finală simplificării cerințelor privind raportarea sustenabilității și diligența necesară aplicabile companiilor. Potrivit comunicatului oficial, legislația simplifică Directiva privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD) și Directiva privind diligența necesară în materie de sustenabilitate corporativă (CS3D), prin reducerea sarcinii de raportare și limitarea efectului de […] The post Statele membre dau undă verde finală simplificării cerințelor privind raportarea sustenabilității și diligența necesară pentru întreprinderi, în vederea consolidării competitivității UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
13:10
Ministrul polonez de Externe consideră că opoziția Ungariei față de noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și față de sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina reprezintă o „escaladare” care „îl favorizează pe Putin” # CaleaEuropeana
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a reluat criticile sale la adresa Ungariei, ca urmare a intenției acesteia de a bloca cel de-al 2-lea pachet de sanctiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, la care Budapesta nu participă financiar și pe care l-a acceptat în […] The post Ministrul polonez de Externe consideră că opoziția Ungariei față de noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și față de sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina reprezintă o „escaladare” care „îl favorizează pe Putin” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat marți cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, despre cum se construiește o putere energetică reală prin capacități stabile, proiecte majore, termene clare și execuție fără scuze, subliniind că România este privită ca un actor strategic în regiune. „Mă aflu la […] The post Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional # CaleaEuropeana
Statele membre ale Uniunii Europene, reunite în Consiliu, amenință cu acțiuni legale în legătură cu un acord recent între Parlamentul European și Comisia Europeană, care ar acorda legislativului european competențe suplimentare care ar putea afecta echilibrul instituțional stabilit prin Tratate, potrivit unei scrisori obținute de Politico. Scrisoarea, a cărei formulare finală urmează să fie aprobată […] The post Statele membre amenință să dea Comisia în judecată pentru acordarea de competențe suplimentare Parlamentului European în procesul decizional și afectarea echilibrului instituțional appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:50
România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, subliniind sacrificiile poporului ucrainean și angajamentul României în sprijinul Kievului. El a afirmat că în urmă cu patru ani „unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând […] The post România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar, asigură Nicușor Dan la patru ani de la invazia Rusiei. El participă la o nouă reuniune a Coaliției de Voință appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat altor lideri mondiali în reiterarea sprijinului pentru Kiev cu ocazia împlinirii a patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, calificând-o drept „un „coșmar zilnic pentru ucraineni” și pentru toată lumea din Europa, informează Deutsche Welle. Seit vier Jahren ist jeder Tag und jede Nacht für die Ukrainerinnen und […] The post Friedrich Merz reiterează sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă: „Soarta Ucrainei este soarta noastră” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Guvernul României sprijină și este solidar cu Ucraina în lupta pentru libertate, suveranitate și pace, afirmă Bolojan la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a reafirmat marți sprijinul și solidaritatea Guvernului României față de poporul ucrainean, într-un mesaj menit să marcheze împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ilegale și neprovocate la scară largă a Rusiei în Ucraina. “Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și […] The post Guvernul României sprijină și este solidar cu Ucraina în lupta pentru libertate, suveranitate și pace, afirmă Bolojan la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au ajuns marți dimineață la Kiev pentru a discuta pașii următori în direcția unei păci juste și durabile în favoarea Ucrainei și pentru a exprima sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru această țară, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse la […] The post Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
“Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda # CaleaEuropeana
Președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, au lansat luni, la Paris, discuțiile pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, reafirmând deopotrivă sprijinul lor ferm pentru Ucraina. “Prin lansarea astăzi a discuțiilor pentru un parteneriat strategic între Franța și Finlanda, consolidăm cooperarea dintre cele două țări în slujba Europei. De la Ucraina […] The post “Acum este momentul Europei”: Macron și Stubb au lansat, la Elysee, negocierile pentru un Parteneriat Strategic între Franța și Finlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război # CaleaEuropeana
Marea Britanie este alături de Ucraina și de poporul ucrainean, reiterează premierul britanic Keir Starmer la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei asupra Ucrainei”. „Intensificăm sprijinul militar, umanitar și pentru reconstrucție și vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Rusia nu […] The post Marea Britanie anunță cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, la patru ani de la „invazia barbară a Rusiei” în Ucraina. Keir Starmer: Kremlinul nu va câștiga acest război appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
“Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas # CaleaEuropeana
Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat luni seară la afirmațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a numit-o pe șefa diplomației europene Kaja Kallas drept „șobolan”. „Foști oameni de stat nesemnificativi care numesc orice femeie «șobolan» ar trebui mai bine ignorați, însă femeile și fetele din Rusia sau oriunde în […] The post “Un fost om de stat nesemnificativ”: Purtătorul de cuvânt al MAE român reacționează după ce Dmitri Medvedev a numit-o “șobolan” pe Kaja Kallas appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a transmis, marți, un mesaj amplu pe X la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, denunțând un război de agresiune și reafirmând sprijinul ferm al Franței și al Europei pentru Kiev. „Acum patru ani, Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești care cădeau asupra Ucrainei”, a […] The post La patru ani de când Europa s-a trezit în sunetul bombelor rusești asupra Ucrainei, Macron evocă un “triplu eșec al Rusiei”: A întărit NATO, a stimulat Europa și a arătat fragilitatea unui imperiu din altă epocă appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială # CaleaEuropeana
Cancelarul Friedrich Merz se deplasează în China pentru o vizită menită să identifice noi parteneri globali, în contextul retragerii Statelor Unite din rolul lor comercial tradițional la nivel mondial, o nouă dovadă de abordare agresivă fiind recenta amenințare a președintelui american Donald Trump de a impune un tarif global de 15% pentru bunurile care intră […] The post Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Sprijinim Ucraina cu “solidaritate neștirbită”, afirmă Maia Sandu la patru ani de război al Rusiei: “Dârzenia ucrainenilor este o lumină pentru întreaga lume liberă” # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, subliniind rezistența poporului ucrainean și necesitatea unei păci drepte. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o […] The post Sprijinim Ucraina cu “solidaritate neștirbită”, afirmă Maia Sandu la patru ani de război al Rusiei: “Dârzenia ucrainenilor este o lumină pentru întreaga lume liberă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Patru ani de război al Rusiei în Ucraina. Volodimir Zelenski: “Putin nu i-a frânt pe ucraineni, nu a câștigat acest război” # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski a marcat marți împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, afirmând că Ucraina și-a apărat independența și că liderul de la Kremlin Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele strategice. „Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin și-a început ofensiva de trei zile pentru a cuceri […] The post Patru ani de război al Rusiei în Ucraina. Volodimir Zelenski: “Putin nu i-a frânt pe ucraineni, nu a câștigat acest război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
23 februarie 2026
17:30
Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnală că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Putin că se află la „cel mai profund nivel de barbarie”, în pragul împlinirii a patru ani de când Moscova a invadat Ucraina, anunță France Presse, citat de Agerpres. Oficialul german a mai arătat că „Rusia nu câștigă aceste război” și că recurge la propagandă, parte […] The post Friedrich Merz denunță „barbaria” Rusiei lui Putin și semnală că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va avea un impact de durată asupra vieților noastre și a rolului nostru în lume” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că este „în favoarea Chinei”, după decizia de a anula o mare parte din taxele vamale # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanță din Statele Unite că este „în favoarea Chinei”, după decizia acesteia de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Următorul lucru care se va întâmpla este că […] The post Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că este „în favoarea Chinei”, după decizia de a anula o mare parte din taxele vamale appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR # CaleaEuropeana
Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a analizat luni, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată, problemele întâmpinate și soluții pentru remedierea acestora. Potrivit comunicatului oficial, este vorba despre aspectele restante aferente […] The post Reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR. Ilie Bolojan: Va fi răspundere politică în cazul în care România va pierde bani din PNRR appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a opt persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, de reprimarea societății civile și a opoziției democratice și de subminarea democrației și a statului de drept în Rusia. Noile măsuri vizează membri ai sistemului judiciar – doi judecători, un procuror și un anchetator – implicați în […] The post UE adaugă alte opt persoane pe lista de sancțiuni, ca urmare a implicării lor în încălcări ale drepturilor omului și în reprimarea societății civile și a opoziției democratice din Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova # CaleaEuropeana
Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sybiha, a sugerat Ungariei și Slovaciei să transmită Rusiei nemulțumirile cu privire la oprirea livrării petrolului prin conducta Drujba și a acuzat Budapesta și Bratislava că acționează în favoarea „agresorului rus”. Într-o intervenție online în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe din UE, oficialul ucrainean a amintit că Nici guvernul maghiar, […] The post Ministrul ucrainean de Externe, mesaj pentru Ungaria și Slovacia: Transmiteți plângerile voastre la Moscova appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că se așteaptă ca Donald Trump să respecte acordul tarifar încheiat în iulie anul trecut în Scoția, în contextul în care Curtea Supremă a SUA a invalidat tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA), scrie The Guardian. În timp ce pe plan […] The post Cancelarul german se așteaptă ca Trump să respecte acordul comercial UE-SUA încheiat anul trecut appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul de neclintit al UE # CaleaEuropeana
Pe 24 februarie, președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la Kiev, în Ucraina, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a reitera sprijinul pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de când Rusia la invadat ilegal și neprovocat Ucraina, informează Consiliul European într-un comunicat. În cadrul […] The post Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, vizită la Kiev la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina pentru a arăta sprijinul de neclintit al UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război” # CaleaEuropeana
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că lumea nu are „nevoie de un alt război”, fiind întrebată despre posibile lovituri militare americane împotriva Iranului, relatează Politico Europe. „Situația din jurul Iranului este foarte tensionată. Nu avem nevoie de un alt război în această regiune. Avem deja suficiente conflicte, motiv pentru care am subliniat […] The post Kaja Kallas pledează pentru o soluție diplomatică în ceea ce privește Iranul: „Lumea nu are nevoie de un alt război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
