Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare

Analiștii economici au explicat pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România. Acest aspect ar putea să aibă loc doar dacă sunt îndeplinite două condiții majore. Ministrul Muncii susținuse că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, însă un analist economic a precizat că nu ar urma să aibă loc o indexare […]