Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
Gândul, 25 februarie 2026 12:50
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare. Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp Un proprietar vinde un teren intravilan în Târgu Lăpuș (Zona Lighet) cu 1 euro /mp. Terenul se află lângă o […]
Acum 15 minute
13:10
Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă în organism, dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână? Un nutriționist a făcut un mic experiment și a observat ce s-a întâmplat în corpul său, la șapte zile de la consumul acestui fruct. Bananele sunt, fără îndoială, unele dintre cele mai delicioase, practice și bogate în […]
13:10
Cristian Pistol(CNAIR) arată cum evoluează lucrările de pe Autostrada Sibiu Făgăraş, Tronson 2. Constructorul a realizat 21% din 20 km # Gândul
Şeful Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, dă publicităţii, miercuri, un video, cu evoluţia lucrărilor pe cel de-al doilea tronson al autostrăzii Făgăraş-Sibiu. „Chiar și în condiții de iarnă, lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș”, informează şeful CNAIR. „Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig și Arpașu de […]
13:10
Noul director al Luvrului vine de la Versailles. Cine este „expertul“ care trebuie să rupă „blestemul“ abătut asupra celui mai faimos muzeu al lumii # Gândul
Istoricul Christophe Leribault, în vârstă de 62 de ani, va fi numit de Emmanuel Macron în locul lui Laurence des Cars la conducerea Muzeului Luvru, a aflat BFMTV, miercuri, confirmând astfel o informație publicată de Le Parisien. Absolvent al École du Louvre, Christophe Leribault este, în prezent, președinte al castelului, muzeului și domeniului național Versailles. […]
Acum 30 minute
13:00
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026 # Gândul
Reforma administrației adoptată marți seară de Executivul condus de Ilie Bolojan va determina desființarea a aproximativ 45.600 de posturi și scăderea cheltuielilor cu personalul cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026, respectiv cu mai mult de 3 miliarde de lei în 2027. Printre măsurile incluse se numără diminuarea cu 25% a schemelor de personal […]
Acum o oră
12:50
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire # Gândul
Mașina de protocol pe care fostul președinte Klaus Iohannis a condus-o pe vremea când era primar al Sibiului a fost vândută la licitație. Vehiculul, marca Audi, cu un motor de 3,2l, pe benzină, interior luxos, în pare parte tapițat cu piele bej și doar 120.000 de kilometri la bord a fost vândut la un preț […]
12:50
12:50
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026 # Gândul
România începe să se orienteze și spre alte mărci auto, mai ieftine și importate din China. Străzile Bucureștilor sunt pline acum de mașini Dacia, Ford, BMW sau Skoda, dar printre ele încep să își facă loc și autoturismele constructorilor chinezi, arată economedia.ro. Câteva mărci care se adaugă deja brandului britanic controlat de chinezi, MG: Cherry, BYD, […]
12:50
Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari: „Dacă dvs credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare” # Gândul
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit miercuri, după şedinţa din plen de la Camera Deputaţilor, despre faptul că guvernul ar putea adopta săptămâna viitoare forma finală a bugetului. Întrebat de ziarişti despre banii care vor fi acordaţi persoanelor vulnerabile, cu pensii sub 3.000 de lei, Hunor a declarat că statul român ar avea de unde […]
12:40
Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri # Gândul
Bill Gates, miliardarul american care a fondat Microsoft, „și-a asumat responsabilitatea” pentru întâlnirile avute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, în cadrul unei întâlniri cu angajații Fundației Gates, a declarat un purtător de cuvânt al grupului pentru Reuters. Comentariile purtătorului de cuvânt au venit ca răspuns la un articol publicat în Wall Street Journal. Potrivit WSJ, […]
12:30
Luptă acerbă pentru șefia DIICOT. Procurorii Alina Albu și Ioana Albani reclamă colaborarea cu Ministerul de Interne. DIICOT, copleșit de denunțuri # Gândul
A treia zi a interviurilor de la Ministerul Justiției, pentru șefiile marilor parchete a programat audierea candidaților pentru șefia DIICOT, unde se dă bătălia cea mai importantă. Procuroarele Alina Albu și Ioana Albani au criticat colaborarea defectuoasă cu Ministerul de Interne și au făcut afirmații grave referitoare la traficul de droguri din țară, care a […]
12:30
CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran, în timp ce Trump amenință din Congres cu soluția militară # Gândul
CIA a lansat marți o campanie publică în Iran, unde se adresează direct cetățenilor în limba persană și le-a oferit îndrumare potențialilor informatori despre cum pot contacta agenția de spionaj americană. Toate acestea în timp ce Donald Trump are pe masă un posibil atac militar asupra Iranului, scrie Associated Press. Agenția de informații din SIA […]
Acum 2 ore
12:20
Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit # Gândul
O altă înșelătorie circulă în rândul pensionarilor din România. De data aceasta, patru seniori din județul Olt s-au trezut cu rate la bancă, însă fără să fi făcut credite pentru ele. În spatele schemei s-ar afla două angajate ale unei bănci din județ. Patru pensionari din județul Olt au descoperit că au rate la bancă, […]
12:10
„Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur # Gândul
Americanca Alysa Liu, în vârstă de 20 de ani, a fost obligată să dea înapoi medalia de aur pe care a câștigat-o la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Regulamentul i-a impus acest lucru, iar patinatoarea din State s-a conformat, scrie PROSPORT, care detaliază cazul ei. Liu a obținut două medalii de aur […]
12:10
Federaţiile sindicale din Educaţie, protest la Palatul Cotroceni. Studenții se alătură acțiunii: ”Performanța se susține, nu se sancționează” # Gândul
Sindicatele din Educație organizează miercuri un protest la Palatul Cotroceni, pe fondul nemulțumirii profesorilor de măsurile bugetare, susținând că acestea afectează salariile și condițiile de muncă. Protestul se va desfășura între orele 12:00 și 13:30, în fața Palatul Cotroceni. Studenţii de la ANOSR se vor alătura protestului, nemulţumiţi de limitarea transportului gratuit, reducerea burselor şi […]
12:00
Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane” # Gândul
Președintele Donald Trump a atacat decizia Curții Supreme de a anula tarifele sale, calificând-o drept o măsură „nefericită”, în timpul discursului despre Starea Uniunii. Liderul de la Casa Albă a susținut că măsurile sale au adus miliarde Americii. Președintele Donald Trump a criticat dur decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula „tarifele vamale […]
12:00
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai mult acum, în 2026 # Gândul
Iată ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange, acum, în anul 2026. Majoritatea companiilor oferă și bonusuri pentru angajați care pot fi sub forma unor tichete de masă. Vezi mai jos salariile de pe piața muncii. Într-o scurtă analiză asupra locurilor de muncă disponibile în România, la momentul actual, sunt […]
11:40
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a izbucnit după ce Vlad Gheorghe a propus un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan: ”Este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a transmis că, în opinia sa, este inacceptabil ca un ”simplu consilier” să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului. Thuma l-a întrebat în mod public pe Ilie Bolojan dacă este la curent […]
11:40
CCR analizează sesizările AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR. Ce a reclamat partidul de opoziție # Gândul
CCR urmează să analizeze miercuri sesizarea depusă de AUR, care clamează că numirile în conducerea Televiziunea Română și Societatea Română de Radiodifuziune nu respectă echilibrul politic din Parlament. Curtea Constituțională a României (CCR) dezbatE miercuri sesizările depuse de AUR referitoare la modul în care Parlamentul a stabilit componența Consiliilor de Administrație ale Televiziunea Română (TVR) și Societatea […]
11:40
Căpitanul UEFAntastic al Rapidului vine astăzi în studio-ul nostru, la 20 de ani de la victoriile cu Hertha Berlin, care au dus formația lui Răzvan Lucescu în optimile Cupei UEFA. Nu trăim doar din amintiri. Discutăm și despre prezent cu Vasile Maftei: de la Dinamo la Slobozia și Craiova, de la Maftei, Rada și Marius […]
11:40
Nicușor Dan, înfierat de tabăra #rezist pentru că a mers la Consiliul Păcii al lui Trump și nu s-a dus la Zelenski la comemorarea a 4 ani de război. „E politica de stat deja alinierea cu Axa Washington – Moscova?” / „Ne întrebăm cum a trecut președintele testul de moralitate și de inteligență politică” # Gândul
E supărare mare în tabăra „Rezist”, iar puseurile de tensiune au fost induse chiar de Nicușor Dan și de agenda prezidențială care i-a nemulțumit teribil pe unii dintre susținătorii săi declarați. Șeful statului a fost luat la „țintă” și „beștelit” în mediul online pentru că s-a întâlnit cu Donald Trump la Consiliul pentru Pace, însă […]
11:30
Victor Pițurcă, replică pentru Gigi Becali: „Nu înțeleg de ce nu vrea ca Steaua să promoveze. Să-și vadă de treaba lui!” # Gândul
Victor Pițurcă este liderul neoficial al gloriilor fotbalistice de la Steaua care vor ca echipa Armatei să primească drept de promovare în Liga 1. Fostul selecționer s-a implicat direct în războiul fără de sfârșit dintre FCSB și CSA Steaua București, scrie PROSPORT. Astfel, el i-a transmis un mesaj clar lui Gigi Becali, pe care l-a […]
11:30
„Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii # Gândul
S-a lăsat cu scandal în timpul discurului lui Donald Trump privind Starea Națiunii din Congresul SUA. Democrața Ilhan Omar l-a acuzat direct pe șeful de la Casa Albă că politicile sale anti-imigrație au dus la moartea unor cetățeni americani, făcând referire la crimele comise de agenții ICE în statul Minnesota în timpul „vânătorii” de imigranți. […]
Acum 4 ore
11:20
Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid # Gândul
Discursul președintelui american Donald Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal, noaptea trecută. Reprezentantul democrat Al Green a fost dat afară din plenul Congresului, la doar câteva minute după începerea discursului, pentru că ținea în mână o pancartă pe care scria „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe!”, relatează CNN. „Voiam ca președintele să vadă […]
11:20
Bursa de la București bate toate bursele din Europa la câștigurile investitorilor. Franța și Germania roșesc de invidie. Cum s-a ajuns aici # Gândul
România a ajuns să fie surpriza piețelor financiare europene la începutul lui 2026. Investitorii au obținut randamente peste așteptări, iar Bursa de Valori București a întrecut bursele mari din Franța și Germania, care avansează timid. În doar câteva săptămâni, câștigurile de pe piața locală au depășit evoluțiile din vestul Europei, iar diferențele sunt mari chiar […]
11:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție absența lui Nicușor Dan de la Kiev, acolo unde au fost prezenți alți lideri europeni. „Intervenind marți seară la emisiunea Marius Tucă Show, unde era prezent și domnul Dungaciu, în chestiunea aniversării, sărbătoririi a 4 ani de război, […]
11:00
Călin Georgescu dezminte că ar fi inițiat vreo petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a respins informațiile potrivit cărora ar fi inițiat o petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada. Fostul candidat a prezidențiale a transmis că nu este un susținător al vreunei astfel de inițiative. Georgescu a subliniat că nu a împuternicit, delegat sau mandatat nicio […]
10:50
Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care comit această neglijență. Sunt prinși pe camerele de supraveghere stradală și amenda vine direct acasă # Gândul
În București, regulile privind gestionarea deșeurilor devin tot mai stricte, iar autoritățile au anunțat intensificarea controalelor și extinderea sistemelor de supraveghere video. De câțiva ani, primăriile de sector monitorizează atent zonele unde se aruncă gunoi, iar sancțiunile pe care le riscă locuitorii orașului care fac așa ceva nu sunt deloc simbolice. Potrivit reglementărilor în vigoare, […]
10:50
Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul # Gândul
Mai multe regiuni din România se află sub o informare meteorologică de vreme rea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar meteorologii au emis și un cod portocaliu. Ultimele zile ale lunii februarie se dovedesc a fi surprinzătoare din punct de vedere al vremii, iar perioadele cu vreme frumoasă alternează cu acela în care ninge, […]
10:50
Regulile fiscale se schimbă. Bonificație de 3% la impozite și plafon majorat pentru TVA la încasare. Care sunt condițiile # Gândul
Regulile fiscale se schimbă. Marți, 24 februarie 2026, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin intermediul căreia cetățenii să beneficieze de o bonificație pentru plata la termen a impozitelor. De asemenea, plafonul a fost majorat pentru TVA la încasare. Iată mai jos condițiile. Există posibilitatea ca cetățenii să beneficieze de o reducere de […]
10:50
Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost numită la conducerea unui departament strategic al Partidului Muncitorilor, în cadrul congresului de la Phenian. Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată într-o funcție-cheie a Partidului Muncitorilor, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai influente personaje ale regimului de la Phenian, […]
10:50
Tucă aruncă bomba: Fără alegeri anticipate nu se întâmplă nimic/Poate într-o zi poporul se va trezi cu adevărat # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a oferit o perspectivă critică asupra crizei de anvergură cu care se confruntă România. În opinia acestuia, singura speranță ca lucrurile să se schimbe cu adevărat vine din partea cetățenilor. Invitatul a fost chestionat de moderator ce mai e de făcut odată constatată […]
10:30
Un bărbat de 40 de ani a încercat să se sinucidă în arestul IPJ Maramureș. Individul era afectat de refuzul familiei de a-l vizita # Gândul
Un incident grav a avut loc ieri în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se sinucidă în arest, pe fondul refuzului familiei de a-l vizita. Bărbatul a fost transportat imediat la spital pentru îngrijiri medicale și se afla în afara oricărui pericol […]
10:30
Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc # Gândul
Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit, miercuri dimineața, în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit pe loc, relatează Associated Press. Contactul cu nava s-a pierdut la scurt timp după miezul nopții, după ce aceasta a decolat de la Baza Aeriană Principală nr. 9 din provincia Balikesir, potrivit […]
10:20
Alegeri cruciale în Ungaria. „Războiul împotriva Bruxelles-ului”, arma electorală a lui Viktor Orban împotriva lui Peter Magyar # Gândul
Cum alegerile cruciale pentru viitorul Ungariei din luna aprilie sunt tot mai aproape și cu un deficit clar în sondaje, premierul maghiar Viktor Orban „joacă toate cărțile” pe confruntarea cu Bruxelles-ul și Ucraina pentru a-l slăbi pe rivalul său pro-european, Peter Magyar, încercând să-l prezinte drept un candidat controlat de UE și Kiev. Premierul Ungariei, […]
10:20
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,2% în 2025. Care e serviciul care a înregistrat o creștere # Gândul
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut față de anul 2024, ca serie brută, cu 2,2% în 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Activitățile agențiilor turistice și a tur-operatorilor au scăzut cel mai mult, cu aproximativ 14%, în timp ce serviciile de coafură și alte activități […]
10:10
Vești bune pentru o categorie de români: Guvernul Bolojan a aprobat acordarea tichetelor de masă # Gândul
Vin vești bune pentru o categorie de români. Executivul a aprobat să fie acordate tichete de masă pentru salariații unei mari companii, scrie Mediafax. Este vorba despre Complexul Energetic Oltenia, care va acorda tichete de masă angajaților și în 2026. Hotărârea, adoptată, deja, de Guvern Guvernul a aprobat Memorandumul prin care compania este exceptată de […]
10:10
„Occidentul pe moarte, civilizația rusă în marș”. Putin îi trimite pe corporatiștii Rostec, Gazprom, Rosseti și Transneft la cursuri de instruire propagandistică # Gândul
Angajații celor mai mari corporații de stat din Rusia — Rostec (conglomerat rus în domeniul apărării, cu sediul la Moscova), Gazprom, Căile Ferate Ruse, Rosseti (companie rusă de energie electrică), Transneft (conglomerat rus care gestionează sistemul de conducte prin care este transportat țițeiul din Rusia) și alte 42 de întreprinderi — au absolvit un curs de […]
09:50
Petrișor Peiu, senator AUR, depune, azi, moțiunea împotriva Ministrului Culturii. „Breasla vă vrea afară. Sunteți o jignire pentru cultura română” # Gândul
Petrișor Peiu, senator al României și lider AUR, a anunțat că va depune miercuri, 25 februarie 2026, moțiunea împotriva Ministrului Culturii András István Demeter. Reprezentanții formațiunii AUR au declarat că de acum înainte Opoziția va depune săptămânal câte 1-2 moțiuni împotriva miniștrilor. Gândul.ro vă prezintă detaliile. „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire […]
09:40
Politehnica București construiește un nou cămin studențesc. Valoarea proiectului depășește 38 milioane lei, din PNRR. Câte locuri de cazare va avea # Gândul
Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti va avea un nou cămin studenţesc în complexul Regie, cu o capacitate de 170 de locuri, care va fi realizat prin intermediul unui proiect cofinanţat din PNRR, scrie G4Media. Valoarea totală a proiectului depășește 38 milioane lei, dintre care cheltuielile totale nerambursabile reprezintă peste 34 milioane lei. […]
09:30
Cristi Chivu i-a lăsat fără replică pe italieni după ce Inter a fost eliminată din Liga Campionilor. Reacție de mare campion a antrenorului român # Gândul
Inter Milano a fost eliminată din ediția actuală a Ligii Campionilor încă din faza play-off-ului pentru optimile de finală. La finalul partidei cu Bodo/Glimt, pierdută pe Giuseppe Meazza cu 2-1, Cristi Chivu a avut o reacție de mare campion, scrie PROSPORT. Gruparea italiană spera să joace din nou finala, la fel cum făcuse în sezonul […]
Acum 6 ore
09:20
Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că România a atins un nou obiectiv major prin adoptarea pachetului de relansare economică. Pachetul a fost adoptat de Guvernul Bolojan, marți seară, într-o ședință extraordinară la care a fost prezent și Alexandru Nazare. Alexandru Nazare a scris într-o postare pe […]
09:20
Rusia amenință Europa cu un atac direct. Zaharova: „Extinderea NATO va fi stopată prin metode politice sau militare”. Războiul din Ucraina continuă # Gândul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a amenințat Rusia va „stopa” extinderea NATO fie „prin metode politice sau militare”. De asemenea, ea a precizat că Rusia nu renunță la condițiile sale maximaliste pentru pace, confirmând astfel că războiul din Ucraina este departe de a se încheia. Rusia va încerca să rezolve […]
09:10
(P) Primăria Sector 5, prin Serviciul Salubrizare, recomandă reciclarea prin abordare holistică # Gândul
Administraţia Sectorului 5 continuă campania de reducere a deşeurilor, printr-o abodare holistică. Reducerea generării deşeurilor și reciclarea acestora sunt aspecte esențiale pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor naturale. „Pentru a reduce generarea deşeurilor, este esenţial să adoptăm o abordare holistică, care să includă prevenirea, reutilizarea, reciclarea și compostarea. Reducerea deşeurilor poate fi realizată prin practici […]
09:00
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026 # Gândul
Șoferii care nu își plătesc, la timp, amenzile rutiere vor rămâne fără permis de conducere. O nouă lege ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2026. Aceasta reprezintă una dintre noile măsuri care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației. Șoferii sunt vizați într-una dintre măsurile care vor fi […]
08:50
Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte” # Gândul
Într-o nouă ieșire publică pe unul dintre cele mai sensibile subiecte ale momentului, dar de data asta „pentru liniștea dlui Cristian Tudor Popescu”, după cum ține să precizeze, avocatul Toni Neacșu anunță, pe Facebook, că „decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”. „Pentru liniștea dlui Cristian Tudor Popescu: mâine decizia CCR pe […]
08:40
Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător” # Gândul
24 februarie 2022. Vladimir Putin ordonă declanșarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina, iar armata rusă invadează țara vecină. Scopul declarat? Protejarea cetățenilor ruși din Donețk/Lugansk și „denazificarea” Ucrainei, iar termenul folosit de liderul de la Kremlin a făcut deja „istorie”. Aproape 2 milioane de morți – atât ruși, cât și ucraineni -, vieți distruse, o […]
08:20
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici # Gândul
Analiștii economici au explicat pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România. Acest aspect ar putea să aibă loc doar dacă sunt îndeplinite două condiții majore. Ministrul Muncii susținuse că pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, însă un analist economic a precizat că nu ar urma să aibă loc o indexare […]
08:10
Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Rusia și America aveau negocieri încă dinaintea izbucnirii războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Rușii au vrut să seteze frontiera în termenii sferei de influență. Asta a fost […]
08:10
Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 25 februarie 2026, în a 1.462-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, care a preluat funcția în luna ianuarie, a prezentat planul armatei pentru al 5-lea an de război, care se concentrează pe îmbunătățirea apărării aeriene, stoparea avansului inamicului […]
07:40
Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat culisele războiului din Ucraina, dezvăluind noi perspective cu privire la dinamica acestui conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Dan Dungaciu susține că narativa conform căreia ce se întâmplă în acest moment în Ucraina […]
