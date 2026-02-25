TVR și-a propus să concureze cu cele mai mari trusturi. Schimbări radicale la Telejurnalul de la TVR1. Anunțul instituției

10:50

Mai multe regiuni din România se află sub o informare meteorologică de vreme rea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar meteorologii au emis și un cod portocaliu. Ultimele zile ale lunii februarie se dovedesc a fi surprinzătoare din punct de vedere al vremii, iar perioadele cu vreme frumoasă alternează cu acela în care ninge, […]