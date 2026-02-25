TVR și-a propus să concureze cu cele mai mari trusturi. Schimbări radicale la Telejurnalul de la TVR1. Anunțul instituției
Gândul, 25 februarie 2026 14:20
Televiziunea română aduce schimbări importante în formatul Telejurnalului principal de la TVR, începând cu luna martie. Producătorii au decis modificarea orei de difuzare, dar și schimbarea prezentatorului, transmite Paginademedia.ro. Cei care urmăresc Telejurnalul, difuzat simultan de TVR 1 şi TVRplus.ro vor avea parte de surprize începând chiar cu data de 2 martie. Televiziunea română a […]
14:50
Serialul tulburător care este disponibil, acum, și în România. Pelicula este adaptată după cartea unui laureat al Premiului Nobel pentru Literatură # Gândul
Cinefilii români au posibilitatea să privească un alt serial tulburător pe una dintre platformele de streaming disponibile în România. Este vorba despre pelicula „Lord of the Flies”, care este adaptată după o carte scrisă de un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Adaptarea este realizată de BBC. „Lord of the Flies” (n.r. „Împăratul Muștelor”) este […]
14:50
Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi aduce acuzații grave lui Daniel Băluță. Edilul general spune că primarul Sectorului 4 ar refuza predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4. „Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și administrative intreprinse de către PMB în ultimii tei ani au eșuat, asupra […]
14:40
Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. „Cât costă viețile copiilor distruse de păcănele?” # Gândul
Primarul unui oraș din România și-a propus ca localitatea pe care o conduce să fie prima din România „liberă de păcănele”, scrie Mediafax. Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului. Iar primarul din Slatina, Mario de Mezzo, tocmai a anunțat, printr-un material video […]
14:30
Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” # Gândul
Liderii europeni, conduși de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra continuării războiului, spune premierul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook. „Este o veste proastă pentru Europa”, a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia aceştia prelungesc un război „care evident nu are soluţie pe […]
14:20
14:20
Cum se perpetuează la nesfârșit puterea. Tucă: De-aia lor nu le pasă, pentru că au sistemul în spate/Nicușor e prizonierul lui # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Marius Tucă au comentat criza de sistem și inerția acestuia, care face să se perpetueze la nesfârșit aceiași oameni la vârful puterii. Slăbiciunea sistemului a ieșit la suprafață odată cu anularea alegerilor. În opinia cunoscutului jurnalist și vedetă de televiziune […]
14:20
Crin Antonescu îl face praf pe Ilie Bolojan: ”E un om în siajul grupărilor soroșiste”. Fostul președinte PNL îndrumă oamenii să iasă în stradă # Gândul
Crin Antonescu, fostul președinte PNL și fostul candidat la prezidențiale, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că reprezintă continuarea influenței „grupărilor soroșiste” în politica românească. Declarațiile sale au fost făcute în direct, la Realitatea Plus. Antonescu a subliniat că nemulțumirile pe care românii le au față de actuala […]
14:10
După Macron și Starmer, Friedrich Merz merge în China să ceară „parteneriat echilibrat și corect”. Merz este înspțit de directorii VW, BMW și Siemens # Gândul
După vizitele președintelui Franței, Emmanuel Macron, și ale premierului britanic, Keir Starmer, acum a venit rândul cancelarului german să viziteze China. Friedrich Merz, care se află într-o vizită oficială de două zile, prima de la preluarea mandatului de cancelar în mai 2025, are ca obiective echilibrarea relațiilor comerciale dintre statul chinez și Europa și abordarea […]
14:10
Administrația Trump avertizează Kievul: atacurile asupra Rusiei au afectat marile companii petroliere americane. Ce „recomandă“ Washingtonul # Gândul
Administrația Trump a avertizat Ucraina că atacurile sale asupra unei instalații petroliere rusești din Marea Neagră, la sfârșitul anului trecut, au afectat investițiile SUA în Kazahstan. Afirmația a fost făcută de ambasadorul ucrainean în SUA, care a precizat că a primit o demarșă, adică o notificare diplomatică oficială, dar neașteptată din partea Departamentului de Stat […]
14:10
14:00
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine # Gândul
Saga „altă întrebare”, în care premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebări, sau la mai mult de o întrebare de jurnalist continuă. Marți șeara, prim-ministrul s-a arătat deranjat de întrebările pe care le-a primit în timpul conferinței de presă, susținută după adoptarea noilor tăieri. Șeful Executivului aproape și-a pierdut cumpătul, nu a răspuns la […]
14:00
Ce tigaie să folosești atunci când gătești. Care este cea mai sigură, potrivit specialiștilor # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce tigaie ar trebui să folosești, atunci când gătești? Specialiștii au vorbit despre importanța materialului vasului, mai ales atunci când este supus la temperaturi foarte ridicate. Vezi mai jos. Vasul în care gătești ar putea să influențeze atât gustul mâncării, cât și calitatea ei. Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc […]
13:50
Numire controversată marca USR. Deși pretind că lupta cu sinecurile și pensionarii speciali, au numit un polițist pensionar special la conducerea unei uzine de armament # Gândul
La conducerea Uzina Mecanică (UM) Sadu – una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare – a avut loc o „mutare” controversată, punctul de pornire fiind Irinel Darău, ministrul USR al Economiei. Noul administrator special al uzinei este Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Gorj. Numirea lui Viorel […]
13:50
Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București # Gândul
Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București. Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București Meteorologii Ease Weather prognozează cinci zile de ninsori în Capitală, în martie, dar vizează doar „o atingere ușoară a iernii”, în preambulul primăverii. Potrivit specialiștilor meteo, vremea va fi […]
13:40
Sediu bancar pe aeroportul Otopeni. Compania Națională de Aeroporturi a demarat procedura de licitație # Gândul
Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație în vederea închirierii unui spațiu în incinta Aeroportului Henri Coandă, pentru amenajarea unui sediu bancar, precizează instituția într-un comunicat. Spațiul este amplasat în clădirea Corp AB4, etaj 1, latura Est (zona publică) și are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu […]
13:40
Bancă la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Compania organizează o licitație pentru închirierea unui spațiu # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) organizează o licitație pentru un spațiu destinat activităților bancare la Aeroportul „Henri Coandă”, anunță compania prin intermediul unui comunicat. Potrivit anunțului spațiul este amplasat „în clădirea Corp AB4, etaj 1, latura Est (zona publică) și are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu destinat arhivei, în […]
13:40
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să retrimită Parlamentului legea pensiilor magistraţilor, pe motiv că a fost adoptată în urma presiunii sociale # Gândul
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România(UNJR) îi cere lui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament a legii referitoare la pensiile magistraților. 16 preşedinţi de Curţi de Apel au semnat o scrisoare transmisă preşedintelui, în acest sens. Judecătorii susțin că reexaminarea este esențială pentru garantarea dreptului cetățenilor la o justiție independentă și la soluționarea cauzelor într-un termen […]
13:40
Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi la nivel global și care este apreciată atât pentru gust, cât și pentru efectul energizant. Specialiștii atrag, însă, atenția că, deși are beneficii, consumul trebuie menținut în limite rezonabile, din cauza conținutului de cofeină. Potrivit datelor oficiale, cafeaua conține acizi organici și polifenoli cu rol antioxidant, dar […]
13:30
Bancă pe aeroportul Otopeni. Compania Națională de Aeroporturi a demarat procedura de licitație # Gândul
Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație în vederea închirierii unui spațiu în incinta Aeroportului Henri Coandă, pentru amenajarea unui sediu bancar, precizează instituția într-un comunicat. Spațiul este amplasat în clădirea Corp AB4, etaj 1, latura Est (zona publică) și are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu […]
13:10
Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă în organism, dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână? Un nutriționist a făcut un mic experiment și a observat ce s-a întâmplat în corpul său, la șapte zile de la consumul acestui fruct. Bananele sunt, fără îndoială, unele dintre cele mai delicioase, practice și bogate în […]
13:10
Cristian Pistol(CNAIR) arată cum evoluează lucrările de pe Autostrada Sibiu Făgăraş, Tronson 2. Constructorul a realizat 21% din 20 km # Gândul
Şeful Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, dă publicităţii, miercuri, un video, cu evoluţia lucrărilor pe cel de-al doilea tronson al autostrăzii Făgăraş-Sibiu. „Chiar și în condiții de iarnă, lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș”, informează şeful CNAIR. „Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig și Arpașu de […]
13:10
Noul director al Luvrului vine de la Versailles. Cine este „expertul“ care trebuie să rupă „blestemul“ abătut asupra celui mai faimos muzeu al lumii # Gândul
Istoricul Christophe Leribault, în vârstă de 62 de ani, va fi numit de Emmanuel Macron în locul lui Laurence des Cars la conducerea Muzeului Luvru, a aflat BFMTV, miercuri, confirmând astfel o informație publicată de Le Parisien. Absolvent al École du Louvre, Christophe Leribault este, în prezent, președinte al castelului, muzeului și domeniului național Versailles. […]
13:00
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026 # Gândul
Reforma administrației adoptată marți seară de Executivul condus de Ilie Bolojan va determina desființarea a aproximativ 45.600 de posturi și scăderea cheltuielilor cu personalul cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026, respectiv cu mai mult de 3 miliarde de lei în 2027. Printre măsurile incluse se numără diminuarea cu 25% a schemelor de personal […]
12:50
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire # Gândul
Mașina de protocol pe care fostul președinte Klaus Iohannis a condus-o pe vremea când era primar al Sibiului a fost vândută la licitație. Vehiculul, marca Audi, cu un motor de 3,2l, pe benzină, interior luxos, în pare parte tapițat cu piele bej și doar 120.000 de kilometri la bord a fost vândut la un preț […]
12:50
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare # Gândul
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare. Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp Un proprietar vinde un teren intravilan în Târgu Lăpuș (Zona Lighet) cu 1 euro /mp. Terenul se află lângă o […]
12:50
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026 # Gândul
România începe să se orienteze și spre alte mărci auto, mai ieftine și importate din China. Străzile Bucureștilor sunt pline acum de mașini Dacia, Ford, BMW sau Skoda, dar printre ele încep să își facă loc și autoturismele constructorilor chinezi, arată economedia.ro. Câteva mărci care se adaugă deja brandului britanic controlat de chinezi, MG: Cherry, BYD, […]
12:50
Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari: „Dacă dvs credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare” # Gândul
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit miercuri, după şedinţa din plen de la Camera Deputaţilor, despre faptul că guvernul ar putea adopta săptămâna viitoare forma finală a bugetului. Întrebat de ziarişti despre banii care vor fi acordaţi persoanelor vulnerabile, cu pensii sub 3.000 de lei, Hunor a declarat că statul român ar avea de unde […]
12:40
Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri # Gândul
Bill Gates, miliardarul american care a fondat Microsoft, „și-a asumat responsabilitatea” pentru întâlnirile avute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, în cadrul unei întâlniri cu angajații Fundației Gates, a declarat un purtător de cuvânt al grupului pentru Reuters. Comentariile purtătorului de cuvânt au venit ca răspuns la un articol publicat în Wall Street Journal. Potrivit WSJ, […]
12:30
Luptă acerbă pentru șefia DIICOT. Procurorii Alina Albu și Ioana Albani reclamă colaborarea cu Ministerul de Interne. DIICOT, copleșit de denunțuri # Gândul
A treia zi a interviurilor de la Ministerul Justiției, pentru șefiile marilor parchete a programat audierea candidaților pentru șefia DIICOT, unde se dă bătălia cea mai importantă. Procuroarele Alina Albu și Ioana Albani au criticat colaborarea defectuoasă cu Ministerul de Interne și au făcut afirmații grave referitoare la traficul de droguri din țară, care a […]
12:30
CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran, în timp ce Trump amenință din Congres cu soluția militară # Gândul
CIA a lansat marți o campanie publică în Iran, unde se adresează direct cetățenilor în limba persană și le-a oferit îndrumare potențialilor informatori despre cum pot contacta agenția de spionaj americană. Toate acestea în timp ce Donald Trump are pe masă un posibil atac militar asupra Iranului, scrie Associated Press. Agenția de informații din SIA […]
12:20
Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit # Gândul
O altă înșelătorie circulă în rândul pensionarilor din România. De data aceasta, patru seniori din județul Olt s-au trezut cu rate la bancă, însă fără să fi făcut credite pentru ele. În spatele schemei s-ar afla două angajate ale unei bănci din județ. Patru pensionari din județul Olt au descoperit că au rate la bancă, […]
12:10
„Nu este permis!”. De ce a fost obligată campioana de la Jocurile Olimpice să dea înapoi medalia de aur # Gândul
Americanca Alysa Liu, în vârstă de 20 de ani, a fost obligată să dea înapoi medalia de aur pe care a câștigat-o la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Regulamentul i-a impus acest lucru, iar patinatoarea din State s-a conformat, scrie PROSPORT, care detaliază cazul ei. Liu a obținut două medalii de aur […]
12:10
Federaţiile sindicale din Educaţie, protest la Palatul Cotroceni. Studenții se alătură acțiunii: ”Performanța se susține, nu se sancționează” # Gândul
Sindicatele din Educație organizează miercuri un protest la Palatul Cotroceni, pe fondul nemulțumirii profesorilor de măsurile bugetare, susținând că acestea afectează salariile și condițiile de muncă. Protestul se va desfășura între orele 12:00 și 13:30, în fața Palatul Cotroceni. Studenţii de la ANOSR se vor alătura protestului, nemulţumiţi de limitarea transportului gratuit, reducerea burselor şi […]
12:00
Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane” # Gândul
Președintele Donald Trump a atacat decizia Curții Supreme de a anula tarifele sale, calificând-o drept o măsură „nefericită”, în timpul discursului despre Starea Uniunii. Liderul de la Casa Albă a susținut că măsurile sale au adus miliarde Americii. Președintele Donald Trump a criticat dur decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula „tarifele vamale […]
12:00
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai mult acum, în 2026 # Gândul
Iată ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange, acum, în anul 2026. Majoritatea companiilor oferă și bonusuri pentru angajați care pot fi sub forma unor tichete de masă. Vezi mai jos salariile de pe piața muncii. Într-o scurtă analiză asupra locurilor de muncă disponibile în România, la momentul actual, sunt […]
11:40
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a izbucnit după ce Vlad Gheorghe a propus un referendum pentru asimilarea Ilfovului într-un București metropolitan: ”Este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a transmis că, în opinia sa, este inacceptabil ca un ”simplu consilier” să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului. Thuma l-a întrebat în mod public pe Ilie Bolojan dacă este la curent […]
11:40
CCR analizează sesizările AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR. Ce a reclamat partidul de opoziție # Gândul
CCR urmează să analizeze miercuri sesizarea depusă de AUR, care clamează că numirile în conducerea Televiziunea Română și Societatea Română de Radiodifuziune nu respectă echilibrul politic din Parlament. Curtea Constituțională a României (CCR) dezbatE miercuri sesizările depuse de AUR referitoare la modul în care Parlamentul a stabilit componența Consiliilor de Administrație ale Televiziunea Română (TVR) și Societatea […]
11:40
Căpitanul UEFAntastic al Rapidului vine astăzi în studio-ul nostru, la 20 de ani de la victoriile cu Hertha Berlin, care au dus formația lui Răzvan Lucescu în optimile Cupei UEFA. Nu trăim doar din amintiri. Discutăm și despre prezent cu Vasile Maftei: de la Dinamo la Slobozia și Craiova, de la Maftei, Rada și Marius […]
11:40
Nicușor Dan, înfierat de tabăra #rezist pentru că a mers la Consiliul Păcii al lui Trump și nu s-a dus la Zelenski la comemorarea a 4 ani de război. „E politica de stat deja alinierea cu Axa Washington – Moscova?” / „Ne întrebăm cum a trecut președintele testul de moralitate și de inteligență politică” # Gândul
E supărare mare în tabăra „Rezist”, iar puseurile de tensiune au fost induse chiar de Nicușor Dan și de agenda prezidențială care i-a nemulțumit teribil pe unii dintre susținătorii săi declarați. Șeful statului a fost luat la „țintă” și „beștelit” în mediul online pentru că s-a întâlnit cu Donald Trump la Consiliul pentru Pace, însă […]
11:30
Victor Pițurcă, replică pentru Gigi Becali: „Nu înțeleg de ce nu vrea ca Steaua să promoveze. Să-și vadă de treaba lui!” # Gândul
Victor Pițurcă este liderul neoficial al gloriilor fotbalistice de la Steaua care vor ca echipa Armatei să primească drept de promovare în Liga 1. Fostul selecționer s-a implicat direct în războiul fără de sfârșit dintre FCSB și CSA Steaua București, scrie PROSPORT. Astfel, el i-a transmis un mesaj clar lui Gigi Becali, pe care l-a […]
11:30
„Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii # Gândul
S-a lăsat cu scandal în timpul discurului lui Donald Trump privind Starea Națiunii din Congresul SUA. Democrața Ilhan Omar l-a acuzat direct pe șeful de la Casa Albă că politicile sale anti-imigrație au dus la moartea unor cetățeni americani, făcând referire la crimele comise de agenții ICE în statul Minnesota în timpul „vânătorii” de imigranți. […]
11:20
Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid # Gândul
Discursul președintelui american Donald Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal, noaptea trecută. Reprezentantul democrat Al Green a fost dat afară din plenul Congresului, la doar câteva minute după începerea discursului, pentru că ținea în mână o pancartă pe care scria „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe!”, relatează CNN. „Voiam ca președintele să vadă […]
11:20
Bursa de la București bate toate bursele din Europa la câștigurile investitorilor. Franța și Germania roșesc de invidie. Cum s-a ajuns aici # Gândul
România a ajuns să fie surpriza piețelor financiare europene la începutul lui 2026. Investitorii au obținut randamente peste așteptări, iar Bursa de Valori București a întrecut bursele mari din Franța și Germania, care avansează timid. În doar câteva săptămâni, câștigurile de pe piața locală au depășit evoluțiile din vestul Europei, iar diferențele sunt mari chiar […]
11:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție absența lui Nicușor Dan de la Kiev, acolo unde au fost prezenți alți lideri europeni. „Intervenind marți seară la emisiunea Marius Tucă Show, unde era prezent și domnul Dungaciu, în chestiunea aniversării, sărbătoririi a 4 ani de război, […]
11:00
Călin Georgescu dezminte că ar fi inițiat vreo petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a respins informațiile potrivit cărora ar fi inițiat o petiție pentru acordarea de azil politic în SUA și Canada. Fostul candidat a prezidențiale a transmis că nu este un susținător al vreunei astfel de inițiative. Georgescu a subliniat că nu a împuternicit, delegat sau mandatat nicio […]
10:50
Amendă de 5.000 lei pentru bucureștenii care comit această neglijență. Sunt prinși pe camerele de supraveghere stradală și amenda vine direct acasă # Gândul
În București, regulile privind gestionarea deșeurilor devin tot mai stricte, iar autoritățile au anunțat intensificarea controalelor și extinderea sistemelor de supraveghere video. De câțiva ani, primăriile de sector monitorizează atent zonele unde se aruncă gunoi, iar sancțiunile pe care le riscă locuitorii orașului care fac așa ceva nu sunt deloc simbolice. Potrivit reglementărilor în vigoare, […]
10:50
Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul # Gândul
Mai multe regiuni din România se află sub o informare meteorologică de vreme rea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar meteorologii au emis și un cod portocaliu. Ultimele zile ale lunii februarie se dovedesc a fi surprinzătoare din punct de vedere al vremii, iar perioadele cu vreme frumoasă alternează cu acela în care ninge, […]
10:50
Regulile fiscale se schimbă. Bonificație de 3% la impozite și plafon majorat pentru TVA la încasare. Care sunt condițiile # Gândul
Regulile fiscale se schimbă. Marți, 24 februarie 2026, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin intermediul căreia cetățenii să beneficieze de o bonificație pentru plata la termen a impozitelor. De asemenea, plafonul a fost majorat pentru TVA la încasare. Iată mai jos condițiile. Există posibilitatea ca cetățenii să beneficieze de o reducere de […]
10:50
Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost numită la conducerea unui departament strategic al Partidului Muncitorilor, în cadrul congresului de la Phenian. Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată într-o funcție-cheie a Partidului Muncitorilor, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai influente personaje ale regimului de la Phenian, […]
10:50
Tucă aruncă bomba: Fără alegeri anticipate nu se întâmplă nimic/Poate într-o zi poporul se va trezi cu adevărat # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a oferit o perspectivă critică asupra crizei de anvergură cu care se confruntă România. În opinia acestuia, singura speranță ca lucrurile să se schimbe cu adevărat vine din partea cetățenilor. Invitatul a fost chestionat de moderator ce mai e de făcut odată constatată […]
