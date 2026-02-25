Serialul tulburător care este disponibil, acum, și în România. Pelicula este adaptată după cartea unui laureat al Premiului Nobel pentru Literatură

12:20

O altă înșelătorie circulă în rândul pensionarilor din România. De data aceasta, patru seniori din județul Olt s-au trezut cu rate la bancă, însă fără să fi făcut credite pentru ele. În spatele schemei s-ar afla două angajate ale unei bănci din județ. Patru pensionari din județul Olt au descoperit că au rate la bancă, […]