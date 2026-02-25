(P) Câștigă bilete la Aston Villa – Chelsea pentu tine și doi prieteni
Fanatik, 25 februarie 2026 13:20
Simte magia fotbalului din Anglia direct de la sursă! Betano pune la dispoziție trei bilete la Aston Villa – Chelsea pentru tine și prietenii tăi. Pe bune! Ce câștigi? Pentru că meciurile se trăiesc mai […]
• • •
Acum 15 minute
13:30
Discursul lui Trump despre Starea Națiunii s-a transformat într-un haos total. Cifrele președintelui, vehement contestate, amplifică tensiunile înaintea alegerilor # Fanatik
Într-o sală împărțită în două tabere, Trump a revendicat în discursul despre Starea Naţiunii succese economice și militare, dar multe dintre cifrele prezentate nu apar în statisticile oficiale.
13:30
Ce legătură are manelistul Florin Salam cu mafia pariurilor din România. Detalii de ultimă oră despre scandalul momentului în fotbalul românesc # Fanatik
Fotbalul românesc a suferit un șoc în ziua de miercuri, 25 februarie, după ce zeci de persoane au fost duse la secție pentru un dosar privind trucarea meciurilor. Ce legătură are Florin Salam, celebrul cântăreț de manele
Acum 30 minute
13:20
13:20
Cum i-a împăcat Giovanni Becali pe Cristiano Bergodi cu Daniel Pancu: “Am vorbit câte o oră la telefon cu fiecare!”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a povestit în direct cum a realizat marea împăcare dintre Cristiano Bergodi și Daniel Pancu. Cum se putea naște un nou conflict între cei doi antrenori.
Acum o oră
13:10
Acestea sunt meciurile trântite pe care s-a pariat masiv în România. „Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată” # Fanatik
Anchetă de amploare în Liga a III-a. Autoritățile investighează mai multe partide suspecte de trucaj, iar lista meciurilor vizate a ieșit la iveală. Acestea sunt jocurile suspecte.
13:00
Președinta Mexicului a făcut anunțul cu privire la meciurile de la Cupa Mondială! Ce se va întâmpla după nebunia declanșată odată cu decesul traficantului „El Mencho” # Fanatik
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a oferit o primă reacție cu privire la Cupa Mondială din 2026 după ce în ţara nord-americană s-a declanșat un haos de nedescris odată cu uciderea traficantului „El Mencho”.
Acum 2 ore
12:40
Jucătorii lui Inter șochează după eliminarea din Champions League: „Bodo nu ne-a pus probleme” / „Au jucat decent” # Fanatik
Deși au fost învinși tur-retur de formația de lângă Cercul Polar, fotbaliștii lui Inter continuă să o privească de sus pe Bodo/Glimt. Ce au transmis elevii lui Cristi Chivu după ce au părăsit UEFA Champions League
12:20
Revenire importantă la FCSB pentru meciul cu UTA Arad: “Va fi în lot!”. Care e situaţia lui Ngezana şi Mihai Popescu # Fanatik
FCSB riscă să rateze în premieră calificarea în play-off-ul Superligii. Problemele medicale din defensivă complică lupta pentru top 6. Ce se întâmplă cu Ngezana.
12:10
Statul român mai încasează o palmă în falimentul Blue Air. Cum s-au topit 2 milioane de euro din amenda ANPC pentru zborurile anulate # Fanatik
Mai bine de un an și jumătate a durat transmiterea unor documente în cadrul ANAF, motiv pentru care statul român a ratat aproape complet șansa de a recupera două milioane de euro din falimentul Blue Air
11:50
Mircea Lucescu și cardul special pe care îl are la Dinamo. Ce cotizație uriașă a făcut „Il Luce” în cadrul programului DDB.
Acum 4 ore
11:30
Golul anului! Fostul jucător de la Chelsea, reușită care a adus aminte de Gică Hagi. Video # Fanatik
Fotbalul este cel mai iubit sport de pe planetă și pentru spectacolul pe care îl oferă, iar fostul jucător de la Chelsea a reușit un gol de-a dreptul fantastic prin care confirmă frumusețea acestei discipline.
11:10
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte” # Fanatik
Gigi Becali îl critică în termeni duri pe ministrul apărării, Radu Miruță, după ce acesta a spus că Steaua va avea drept de promovare. Patronul celor de la FCSB nu crede în acest scenariu.
11:00
Ce a câștigat PSD-ul după tergiversarea reformelor lui Bolojan. „S-a ajuns la niște înțelegeri ce au legătură cu balanța de putere” # Fanatik
După mai bine de șase luni PSD a cedat și și-a dat acordul pe măsurile de reformă a administrației. Cu ce s-au ales social-democrații după ce au blocat reformele lui Bolojan
10:50
Cu cine joacă CSM București, Rapid și Gloria Bistrița în cupele europene! Programul complet în meciurile eliminatorii # Fanatik
CSM București este calificată direct în sferturile de finală din Champions League, în timp ce Gloria Bistrița va juca play-off-ul cu Ikast. Şanse mari pentru Final Four are şi Rapid, dar în European League. Programul complet.
10:30
Cum l-a numit antrenorul lui Bodo/Glimt pe Cristi Chivu după ce a învins-o pe Inter și pe gazon natural # Fanatik
Kjetil Knutsen, antrenorul formației norvegiene Bodo/Glimt, s-a calificat cu echipa de lângă Cercul Polar în optimile Ligii Campionilor. Ce a declarat după ce l-a învins tur-retur pe Cristi Chivu
10:30
Șoc în fotbalul românesc! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri # Fanatik
Percheziții de amploare în București și în alte șase județe, într-un dosar privind trucarea unor meciuri din Liga a III-a. Nu mai puțin de 21 de persoane au fost duse la secție pentru audieri.
10:20
După despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o lovitură! Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie # Fanatik
După despărțirea de Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o veste nefavorabilă, care îi poate afecta partea sportivă în ultimul ei an competițional
10:20
Fanatik Dinamo, miercuri, 25 februarie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Eduard Galan, președintele DDB # Fanatik
Ediția de miercuri, 25 februarie, a emisiunii ”FANATIK Dinamo", se anunță extrem de interesantă, iar Cristi Coste îl va avea ca invitat pe președintele DDB, Eduard Galan.
10:10
Daniel Pancu a reacționat după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din Champions League și a tras un semnal de alarmă pentru fotbalul românesc. Ce spune despre Bodo/Glimt.
09:50
Ce contracte cu statul au parafat firmele psihologului acuzat de hărțuire de pacientele sale. Câți bani a încasat de la STS și Romsilva # Fanatik
Psihologul Ion Duvac, acuzat de hărțuire de mai multe femei, a încheiat, prin intermediul firmelor sale, mai multe contracte cu statul. Este membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor.
Acum 6 ore
09:40
Max Verstappen aruncă bomba înaintea noului sezon: „Nu vreau să petrec 25 de ani conducând o mașină” # Fanatik
Max Verstappen, cu gândul la retragere!? Pilotul celor de la Red Bull, cvadruplu campion mondial în Formula 1, și-a luat fanii prin surprindere chiar înaintea noului sezon
09:20
Fostul selecționer anunță revenirea lui George Pușcaș la națională, după transferul la Dinamo: „Porțile sunt deschise” # Fanatik
George Pușcaș a ieșit din vizorul naționalei, însă el ar putea reveni odată cu transferul la Dinamo. Fostul selecționer este sigur că acesta este punctul perfect de relansare pentru atacantul de 29 de ani
09:10
Cine e profesorul care l-a îngenuncheat pe Cristi Chivu în Liga Campionilor! Secretul care l-a făcut un antrenor de succes pe tehnicianul plătit la jumătate decât românul # Fanatik
Inter Milano a fost eliminată de norvegienii de la Bodo Glimt, care au fost conduși de pe banca tehnică de un tehnician fidel principiului pe care și l-a impus la începutul carierei
08:50
Veste teribilă pentru Real Madrid înainte de returul cu Benfica! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe # Fanatik
Alvaro Arbeloa a primit o veste extrem de neplăcută înainte de partida dintre Real Madrid și Benfica din returul UEFA Champions League. Cu ce probleme se confruntă Kylian Mbappe.
08:40
George Pușcaș, dezvăluire spumoasă după ce a semnat cu Dinamo! Cum a fost primul contact cu fotbalul din Anglia: „Eu mă consider un jucător mare”. Video # Fanatik
George Pușcaș, noul atacant al lui Dinamo, dezvăluiri în premieră despre cea mai importantă perioadă din cariera sa: „A fost visul meu”
08:20
Pensia uriașă pe care o încasează Dumitru Dragomir de la statul român. „Soția îmi spune unde e dreptatea” # Fanatik
Care este pensia pe care o încasează Dumitru Dragomir după perioada pe care a petrecut-o în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal. Suma este una foarte mare.
08:10
Digitalizarea în sănătate, doar pe hârtie. România, în coada clasamentului european la accesarea dosarului electronic medical. „E numai o iluzie frumoasă” # Fanatik
Comisia Europeană arată că România se află printre ultimele locuri când vine vorba despre accesul la dosarele medicale electronice. Care este realitatea, expusă chiar de medicii de familie
07:50
Reghecampf a scăpat de el! Cel mai bine plătit fotbalist din Africa a schimbat echipa și câștigă cât nu visează niciun fotbalist din SuperLigă # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a primit o veste bună înaintea meciurilor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii, acolo unde este calificat cu Al Hilal Omdurman
Acum 8 ore
07:40
Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul cu Bodo/Glimt: „Figurile de carton au fost umilite” # Fanatik
Inter a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, fiind învinsă de Bodo/Glimt cu scorul general de 5-2, iar contestatarii „nerazzurrilor” au sărbătorit eșecul pe rețelele sociale.
07:10
Cristi Borcea este încântat până peste cap de cum va arăta, în curând, ofensiva lui Dinamo! Laude la scenă deschisă pentru fotbalistul pe care Andrei Nicolescu l-a adus în „Ștefan cel Mare”
06:40
FRF a făcut un anunț extrem de important pentru fanii care au achiziționat bilete pentru meciul cu Turcia, dar și pentru suporterii care încă vor să pună mâna pe tichete.
05:50
Cum arată un an de austeritate la Transelectrica: cocktailuri, mese festive și zboruri de 1,6 milioane de euro. Când curentul se scumpește, protocolul explodează # Fanatik
În plină austeritate, Transelectrica și-a alocat un buget extrem de generos pentru acțiuni de protocol, ieșiri la restaurant și călătorii internaționale
Acum 12 ore
01:50
„Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?”. Răspunsul dat în direct de Mihai Stoica # Fanatik
Lui Mihai Stoica i s-a adresat o întrebare pe un subiect sensibil după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League de Bodo/Glimt. Cum a răspuns oficialul de la FCSB
01:00
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară până să ajungă mingea la ei” # Fanatik
Eșecul suferit de Inter cu Bodo/Glimt, 1-2, care a dus la eliminarea din Champions League, l-a făcut pe Fabio Capello să fie critic la adresa lui Cristi Chivu, tehnicianul formației italiene.
01:00
Ilie Dumitrescu șochează după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League de Bodo/Glimt: „Mă așteptam!” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a analizat eșecul suferit de Interul lui Cristi Chivu în returul cu Bodo/Glimt, iar fostul mare internațional a oferit un verdict surprinzător.
00:50
Cristi Chivu, descumpănit total după dezastrul lui Inter din Champions League: „Am încercat totul”. Explicațiile rușinii cu Bodo/Glimt # Fanatik
Cristi Chivu, prima reacție după eliminarea lui Inter Milano din Champions League în fața lui Bodo/Glimt! Cum a explicat rușinea trăită de echipa sa
Acum 24 ore
00:20
Imagini ale deznădejdii! Lautaro Martinez, distrus în tribune, și Thuram, în lacrimi după Inter – Bodo/Glimt 1-2. Foto # Fanatik
Inter a fost eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, după ce și manșa retur a fost una sub așteptări pentru trupa lui Cristi Chivu, iar imaginea cu Lautaro Martinez a devenit virală.
00:20
Ce notă a luat Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt și eliminarea dezastruoasă din UEFA Champions League. „Dezamăgire totală” # Fanatik
Nota obținută de Cristi Chivu, după ce Inter a cedat cu 1-2 contra lui Bodo/Glimt în manșa retur a dublei din play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League.
00:20
„Catastrofă și lacrimi!”. Presa din Italia, nemiloasă cu Interul lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League în fața lui Bodo/Glimt! # Fanatik
Presa din Italia a reacționat instant după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat în mod rușinos de Bodo/Glimt din Champions League!
00:00
Jackpot ratat! Câți bani au pierdut Cristi Chivu și Inter după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, „nerazzurrii” fiind eliminați de Bodo/Glimt. Eșecul este unul dezastruos atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
00:00
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone # Fanatik
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a clarificat situația în care se află Cristi Chivu, după ce presa din Spania a anunțat că Diego Simeone ar avea un pre-contract cu „nerazzurrii”.
24 februarie 2026
23:50
Xavi revine! Naționala care îl vrea pe fostul antrenor de la FC Barcelona pentru Cupa Mondială # Fanatik
Xavi este dorit de o echipă națională cu obiective îndrăznețe la Cupa Mondială! Antrenorul este liber de contract de un an și jumătate, după plecarea de la FC Barcelona
23:30
Meme Stoica l-a distrus pe fotbalistul care l-a îngropat pe Cristi Chivu în Inter – Bodo/Glimt: „De asta a renunțat Pep Guardiola la el”. Video # Fanatik
Cristi Chivu a fost „îngropat” în Inter - Bodo/Glimt din Champions League de unul dintre favoriții săi de la Inter! Meme Stoica îl criticase chiar recent dur pe fotbalist
23:30
Ronaldo a venit la meciul lui Chivu și a avut un dialog neașteptat cu Capello: „Gata, nu mai vreau!”. Ploaie de vedete pe „Meazza”. Foto # Fanatik
Ronaldo Nazario, fostul jucător al lui Inter, a ales să meargă la meciul echipei lui Cristi Chivu din play-off-ul Champions League, contra celor de la Bodo/Glimt, și a oferit o fază ce a stârnit hohote de râs.
23:20
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă # Fanatik
Cristiano Ronaldo a lăsat un comentariu sugestiv pentru Lindsey Vonn, schioarea care și-a rupt piciorul la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ce i-a spus.
23:10
Pontul zilei de miercuri, 25 februarie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Juventus – Galatasaray # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 25 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Juventus – Galatasaray
23:00
Surpriză uriașă pentru Ianis Hagi în Turcia! Ce s-a întâmplat după antrenamentul lui Alanyaspor. Video # Fanatik
Ianis Hagi a avut parte de o vizită surpriză după antrenamentul efectuat alături de coechipierii de la Alanyaspor. Cine a fost prezent la baza clubului din Turcia.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 25 februarie 2026. Câștig de 366 de lei cu două meciuri din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 25 februarie 2026, poate aduce un câștig de 366 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
22:40
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!” # Fanatik
Dănuț Lupu a analizat echipa lui Dinamo și a spus de ce mai are nevoie pentru a se bate la titlu. Ce a spus despre căpitanul Cătălin Cîrjan.
22:40
Unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României din ultimii ani ar putea să prindă transferul carierei la finalul acestui sezon competițional.
