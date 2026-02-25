Autorizația Electronică de Călătorie a devenit obligatorie la îmbarcarea către Marea Britanie pentru europeni, americani și canadieni

19:40

Uniunea Europeană nu a reușit să ajungă la un acord privind noi sancțiuni împotriva Rusiei, care erau planificate să intre în vigoare până la împlinirea a patru ani de la invazia rusească în Ucraina.Miniștrii de externe ai blocului comunitar, reuniți la Bruxelles pe 23 februarie, nu au reușit să încheie un acord din cauza opoziției Ungariei și Slovaciei.„Regret sincer că nu am ajuns la un acord astăzi, având în vedere că mâine este trista aniversare a începerii războiului, pentru că...