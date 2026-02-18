Administrația Prezidențială: Accesul minorilor la rețelele sociale trebuie reglementat

08:10

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins existența unui plan ca pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei, să anunțe organizarea de alegeri și a unui referendum privind integritatea teritorială, în condițiile în care Constituția Ucrainei nu permite alegeri în timpul războiului.„Este prima dată când aud asta. Prima dată am auzit, probabil, din Financial Times, a doua oară aud de la dumneavoastră. Am vorbit de multe ori despre alegeri. Vom merge la vot...