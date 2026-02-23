Noi proteste ale studenților la Teheran, pe fondul nemulțumirilor populare din Iran la adresa conducerii țării
Europa Liberă România, 23 februarie 2026 09:10
Studenții iranieni s-au confruntat pentru a doua zi consecutiv cu forțele de securitate în fața universităților din Teheran, conform unor videoclipuri publicate online. Potrivit opoziției iraniene, aceasta e cea mai mare demonstrație din capitala Iranului de la represiunea violentă a protestelor populare de luna trecută.Ultimul protest a izbucnit pe 22 februarie în fața Universității Tehnologice Amir Kabir, când studenții s-au confruntat cu soldați din Basij, o forță paramilitară...
Studenții iranieni s-au confruntat pentru a doua zi consecutiv cu forțele de securitate în fața universităților din Teheran, conform unor videoclipuri publicate online. Potrivit opoziției iraniene, aceasta e cea mai mare demonstrație din capitala Iranului de la represiunea violentă a protestelor populare de luna trecută.Ultimul protest a izbucnit pe 22 februarie în fața Universității Tehnologice Amir Kabir, când studenții s-au confruntat cu soldați din Basij, o forță paramilitară...
Încep interviurile pentru șefia marilor parchete. 19 candidați intră în cursă pentru Parchetul General, DNA și DIICOT # Europa Liberă România
În perioada 23–26 februarie, cei 19 procurori validați de Ministerul Justiției vor susține interviurile pentru funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și adjuncți la Direcția Națională Anticorupție (DNA), precum și procuror-șef și adjuncți la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).Calendarul interviurilor23 februarie - interviuri pentru funcția de procuror general:09:30 –...
Legile tăcerii și ale cenzurii. Relația statului comunist cu scriitorii: de la colaboraționism la cărți interzise și morții din închisori # Europa Liberă România
În momentul primei publicări a acestor rânduri autobiografice – în romanul „Luntrea lui Caron” – autorul, poetul Lucian Blaga, murise de aproape 30 de ani.O figură centrală a modernismului românesc interbelic – poet, dramaturg, filozof, jurnalist, diplomat la Varșovia, Berlin, Praga, Berna sau Viena, senator și profesor universitar, Blaga avea să devină, după 1945, un proscris.Exclus din Academia Română, destituit de la catedră în 1948, poetul care inspirase deja generații și-a petrecut...
Patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Ce-a învățat armata rusă? Este mai periculoasă? # Europa Liberă România
Patru ani de război împotriva Ucrainei înseamnă, teoretic, patru ani de învățare pentru forțele armate ruse. Dar cât de mult au învățat de fapt, cât de mult s-au reformat și cât de îngrijorate ar trebui să fie țările numite „neprietenoase” de Kremlin odată ce războiul din Ucraina se va termina?
Minciuna în vremea războiului. Cum s-au născut și s-au împrăștiat dezinformările despre războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Creșterea ponderii celor care atribuie vina altor actori decât Rusia este rezultatul unor eforturi constante de influențare a populației, crede sociologul Remus Ștefureac.„Aceste evoluții se datorează absenței în ultimii patru ani a unor linii curajoase de comunicare strategică asumate de clasa politică și care să proiecteze clar și constant interesele critice ale României”, spune Ștefureac.Tot pe dezinformare și pe răspunsul slab al instituțiilor dă vina și și George Scutaru, fondatorul...
SmartJob contra minciunii | Director executiv CJI, Cristina Lupu: Zburdă multe opinii în online. Nu vă bazați deciziile pe ele, ci pe fapte # Europa Liberă România
Cristina Lupu vorbește la SmartJob despre informații false și surse credibile: „Adolescenții se bazează foarte mult pe inteligența artificială în a lua decizii foarte simple: ce gătesc, cu ce haine se îmbrac, cum răspund. Ei cred că AI-ul știe mai bine decât oamenii. Se adaptează școala la asta?”.
Decizie cu implicații majore pentru economia mondială. Curtea Supremă a SUA anulează taxele vamale globale impuse de Trump # Europa Liberă România
Curtea Supremă a SUA a anulat, cu 6 voturi la 3, taxele vamale impuse de Donald Trump în baza unei legi utilizată în situații de urgență națională, provocând o înfrângere usturătoare președintelui republican. Președintele și-a depășit competențele, spun judecătorii conservatori, majoritari.
China a fost în 2025 principalul partener comercial al Germaniei, după doi ani în care SUA a avut acest statut # Europa Liberă România
Exporturile Germaniei către SUA au scăzut din cauza politicii tarifare impuse de președintele SUA, Donald Trump. Luând în considerare atât importurile, cât și exporturile, China a devenit în 2025 cel mai mare partener comercial al Germaniei, scrie publicația economică germană Handelsblatt.În ciuda tarifelor ridicate impuse de președintele Donald Trump, SUA au rămas totuși anul trecut cel mai important cumpărător de produse germane. Exporturile către Statele Unite au scăzut cu 9,4%,...
Ce mai livrează algoritmii pe social media? Expert Alexandra Ștefănescu: Rețele au afișat mesaje politice și celor fără drept de vot # Europa Liberă România
Studiul realizat de Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) arată că algoritmii de recomandare a postărilor de pe rețelele de socializare au propagat cam în aceeași măsură mesaje politice provenite de la conturi personale și mesajele politice provenite de la conturile oficiale ale candidaților, chiar dacă utilizatorii optaseră numai pentru conturile oficiale ale candidaților.Reprezentanții ApTI au urmărit timp de câteva săptămâni – într-o perioadă care s-a suprapus parțial cu...
Nicușor Dan, după întâlnirile de la Washington: „Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi seară, că în Statele Unite nu mai este pusă în discuție legitimitatea administrației de la București. Declarația a fost făcută la finalul vizitei sale la Washington, unde a participat la prima reuniune a Consiliului de Pace inițiat de Donald Trump, notează Știrile ProTV.„Nimeni nu a mai adus în discuție acest subiect. Nu este vorba despre o dispută între Statele Unite și România, ci despre o tensiune mai largă între SUA și Europa privind...
Mai mulți cetățeni moldoveni, reținuți pentru că ar fi plănuit atentate împotriva unor jurnaliști și politicieni ucraineni # Europa Liberă România
Autoritățile din Ucraina și R. Moldova au anunțat reținerea unui grup de moldoveni care ar fi pregătit asasinate împotriva unor jurnaliști și personalități politice ucrainene, la ordinul serviciilor speciale rusești.
Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă # Europa Liberă România
Guvernul României a adoptat, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, un proiect de ordonanță de urgență care să consolideze protecția salariaților în situația în care angajatorii se confruntă cu insolvența sau cu procedura concordatului preventiv.Potrivit unui comunicat al ministerului, actul normativ extinde protecția și la angajatorii aflați sub procedura de concordat preventiv și stabilește plafoane majorate pentru restanțele salariale...
Pe coasta înghețată a Mării Baltice, forțele NATO se antrenează pentru război și amenințări hibride # Europa Liberă România
Aproximativ 10.000 de soldați din 13 țări participă la exerciții militare NATO pe coasta baltică a Germaniei, cu scopul de a perfecționa capacitatea de reacție rapidă a alianței. Oficialii NATO au declarat că exercițiile demonstrează capacitatea alianței de a răspunde la războiul hibrid.
Negocierile de pace pentru Ucraina bat pasul pe loc. Un istoric rus controversat ar putea fi responsabil # Europa Liberă România
Negociatorii ucraineni și ruși au descris discuțiile de pace de la Geneva drept „dificile” și „o muncă complexă”.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus lucrurilor pe nume: „rahat istoric”.Președintele ucrainean și-a postat opinia în dimineața de după încheierea, oarecum abruptă, a celor două zile de negocieri, pe 18 februarie.Existau deja așteptări scăzute ca reuniunea mediată de SUA — a treia astfel de întâlnire din ultima lună — să producă un progres care să oprească...
Diplomație sau conflict între SUA și Iran? Experții spun că șansele sunt „50-50” # Europa Liberă România
După încheierea negocierilor dintre SUA și Iran la Geneva, unde Washingtonul a presat Teheranul să renunțe la programul său nuclear, experții americani afirmă că criza se află acum într-un moment decisiv, șansele de pace sau război fiind de „50-50”.
Dosarele Epstein | Fostul prinț Andrew al Marii Britanii, reținut de poliție. Regele Charles: „Legea trebuie să-și urmeze cursul” # Europa Liberă România
Actualizare ora 15:00 - Regele Charles: „Legea trebuie să-și urmeze cursul”Regele Charles a făcut o declarație publică după arestarea fratelui său mai mic. „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere disciplinară în funcția publică. Ceea ce urmează este procesul complet, echitabil și adecvat prin care această problemă este investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente. În acest sens, așa cum am mai...
Fostul prinț Andrew al Marii Britanii, reținut de poliție în ancheta privind legăturile cu Jeffrey Epstein # Europa Liberă România
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Marii Britanii, a fost arestat miercuri dimineață, 19 februarie, pe suspiciunea de conduită necorespunzătoare în funcție publică, potrivit BBC și The Guardian.„Astăzi am arestat un bărbat din Norfolk, în vârstă de aproximativ 60 de ani, sub suspiciunea de abuz în funcție publică și desfășurăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Persoana se află în continuare în custodia poliției”, arată un comunicat al poliției.Fotografii publicate...
Ucraina înregistrează cel mai rapid avans pe front din ultimii doi ani și jumătate, pe fondul blocării Starlink pentru armata rusă # Europa Liberă România
Ucraina a realizat săptămâna trecută cel mai rapid câștig teritorial de pe câmpul de luptă din ultimii doi ani și jumătate, potrivit unei analize AFP bazate pe datele furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).Între miercuri și duminică (11-15 februarie) forțele ucrainene au recucerit un total net de 63 km² de la Rusia.În total, Ucraina a recuperat 91 km², dintre care 86 km² într-o zonă situată la aproximativ 80 de kilometri est de orașul Zaporojie, unde trupele ruse au...
SUA neagă existența unui acord informal privind continuarea tratatul de control al armelor nucleare New START # Europa Liberă România
Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat al SUA a respins categoric sugestiile potrivit cărora Washington și Moscova ar continua informal să respecte limitele impuse de tratatul privind reducerea armamentului nuclear New START, relatează RFE/RL.Tratatul a expirat pe 5 februarie 2026, iar oficialul a declarat că nu există niciun acord verbal (gentlemen agreement) care să prevadă respectarea în continuare a tratatului.„Nu știu de nici un astfel de acord”, a declarat Christopher...
Ilie Bolojan anunță extinderea reformei pensiilor speciale: noi proiecte de lege în martie # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că reforma pensiilor speciale nu se va opri la sistemul judiciar, ci va fi extinsă și la alte categorii profesionale unde pensionarea este posibilă la vârste considerate prea mici, iar cuantumul pensiei ajunge la nivelul ultimului salariu. Șeful Executivului a precizat la Digi24 că în martie Guvernul va veni cu proiecte legislative care să aplice același principiu de corectare și în alte sisteme.Pensionarea la 50 de ani, „nu mai poate fi...
Prima reuniune a Consiliul pentru Pace convocat de Donald Trump. România participă în calitate de observator # Europa Liberă România
La Washington va avea loc, joi, prima reuniune a nou-înființatului „Consiliu pentru Pace”, o structură internațională creată de președintele Donald Trump cu intenția de a ajuta la obținerea păcii și începerea reconstrucției în Gaza.Evenimentul reunește delegații (Albania, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bahrain, Bulgaria, Cambodgia, Croația, Cipru, Cehia, Egipt, El Salvador, Uniunea Europeană, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, India, Indonezia, Israel, Italia, Japonia,...
Zelenski spune că s-au înregistrat „progrese” în discuțiile militare de la Geneva și că discuțiile politice „nu sunt ușoare” # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că cele două zile de discuții cu Rusia, mediate de SUA, au produs rezultate mixte, cu progrese în aspectele militare, dar cu „chestiuni sensibile” care rămân de soluționat în domeniul politic. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este „prea devreme” pentru a evalua rezultatele discuțiilor care au avut loc la Geneva, în Elveția. Nu au existat comentarii imediate din partea oficialilor...
Administrația Prezidențială: Accesul minorilor la rețelele sociale trebuie reglementat # Europa Liberă România
Accesul minorilor la rețelele sociale trebuie reglementat, iar decizia trebuie să fie rezultatul unui proces legislativ transparent, bazat pe dialog cu experții în domeniu și cu societatea și fundamentat pe studii de profil, spune Administrația Prezidențială.
Pachet de reformă în administrație, propus de Guvern. Sunt vizate reducerea birocrației, reorganizări, evaluarea funcționarilor publici # Europa Liberă România
Guvernul a publicat un proiect de ordonanță de urgență care propune măsuri de reorganizare a felului în care funcționează administrația publică din România, atât la nivel central, cât și local.Pachetul legislativ se bazează pe Programul de Guvernare 2025-2028 și pe recomandările Comisiei Europene, de reducere a deficitul bugetar de la 7,9% din PIB la sub 3% până în 2031. Proiectul de ordonanță ar urma să respecte, potrivit documentelor publicate, și angajamentelor asumate de România prin...
Negocierile de pace Rusia–Ucraina de la Geneva se încheie fără progrese, în timp ce atacurile aeriene rusești continuă # Europa Liberă România
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, desfășurate la Geneva, cu medierea Statelor Unite, s-au încheiat fără un progres vizibil, după două zile de discuții despre care ambele părți au declarat că au fost dificile.Potrivit delegației ruse, întâlnirile au durat aproximativ șase ore în prima zi și numai două ore în a doua zi a discuțiilor, semn că pozițiile părților au rămas în mare parte îndepărtate.Negociatorul-șef al Moscovei, Vladimir Medinski, a declarat că tratativele vor...
Premierul Ilie Bolojan: „Trebuie să avem un buget realist cât mai repede posibil” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 17 februarie 2026, într-un interviu la TVR că România are nevoie cât mai repede de un buget „realist”.De asemenea, el a spus că amânarea validării legii pensiilor magistraților la Curtea Constituțională vine inclusiv cu riscuri financiare importante și că vor urma măsuri de reformă în administrație și de stimulare a economiei.„Trebuie să avem un buget realist cât mai repede posibil”În contextul întâlnirii de marți, de la Cotroceni cu liderii...
Curtea Constituțională încearcă a șasea oară să dea un verdict pe Legea pensiilor magistraților # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a României (CCR) se reunește pe 18 februarie 2026 în a șasea ședință dedicată obiecției de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) împotriva reformei pensiilor de serviciu ale magistraților. Este a cincea amânare consecutivă.
Ninsori abundente și viscol perturbă traficul în România: Trenuri întârziate, curse aeriene anulate și autostrăzi închise # Europa Liberă România
Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact.Trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute.CFR a transmis că echipele de intervenție sunt la locul incidentelor pentru a îndepărta arborii căzuţi, a înlocui elementele de infrastructură avariate și pentru a verifica instalațiile, astfel încât...
Bugetul, reforma în administrație și politica externă, subiectele întâlnirii de marți dintre liderii coaliției și președintele Nicușor Dan # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, la o zi după ce coaliția a ajuns la un acord privind reforma administrației, cu intenția declarată de a opri tensiunile din coaliție. „Și eu mi-aș dori ca liderii partidelor din coaliție să nu se mai critice, discuțiile să fie mai constructive, iar ceea ce este stabilit să rămână stabilit", a spus Nicușor Dan înainte de întâlnirea al Premierul Ilie Bolojan a afirmat după cele trei ore de discuți...
Nicuşor Dan: Este în interesul României să participăm ca observatori la Comitetul pentru Pace # Europa Liberă România
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că este în interesul României să participe ca observator la Comitetul pentru Pace. El va merge joi la Washington, la prima reuniune a structurii internaționale pe care a creat-o și convocat-o președintele american Donald Trump.
A doua rundă de discuții indirecte între Iran și Statele Unite privind programul nuclear al Teheranului s-a încheiat marți la Geneva, Elveția, fără un acord.Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat presei de stat că cele două părți „au ajuns la o înțelegere” asupra unor chestiuni cheie, dar a avertizat că acest lucru „nu înseamnă că vom ajunge în curând la un acord”.El a adăugat că Teheranul și Washingtonul vor începe să lucreze la documentele unui potențial acord, dar a...
BNR menține dobânda de politică monetară la 6,5%. Inflaţia îşi continuă scăderea în primul trimestru, dar crește ușor în al doilea # Europa Liberă România
Banca Națională a României (BNR) a decis marți menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an.
Zeci de mii de câini au fost eutanasiați, inclusiv brutal, în contracte de milioane de euro, bani publici - Investigație Snoop # Europa Liberă România
O investigație realizată de Snoop.ro susține că eutanasierea câinilor fără stăpân a devenit o afacere extinsă și profitabilă în România, marcată de posibile ilegalități și rele tratamente aplicate animalelor.Ancheta arată că, în ultimii trei ani, peste 33.000 de câini au fost eutanasiați în cel puțin patru adăposturi private din țară.Firmele implicate au încasat milioane de euro din bani publici pentru eutanasieri. Jurnalisștii descriu inclusiv folosirea unor metode brutale împotriva...
Croația respinge cererea Ungariei și Slovaciei, de transport al petrolului rusesc prin oleoductul Adria # Europa Liberă România
Croația a refuzat solicitarea Ungariei și Slovaciei de a permite transportul petrolului rusesc prin oleoductul Adria. Autoritățile de la Zagreb au transmis însă că sunt dispuse să sprijine cele două state în asigurarea aprovizionării cu petrol din alte surse decât Rusia, potrivit Agerpres, care citează agenția EFE.Decizia a fost anunțată de ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, ca răspuns la cererea ministrului ungar de Externe, Peter Szijjarto.Ministrul croat al Economiei a...
Noi negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, pe fondul intensificării atacurilor rusești și a contraofensivei ucrainene # Europa Liberă România
Минулого тижня в Офісі президента поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією і США відбудеться в Женеві 17-18 лютого
Nouă rundă de negocieri SUA–Iran, în Elveția, privind programul nuclear al Teheranului, pe fondul tensiunilor bilaterale # Europa Liberă România
Oficialii americani și iranieni se întâlnesc în Elveția pe 17 februarie pentru o a doua rundă de negocieri privind un acord legat de limitarea programului nuclear al Teheranului și evitarea unui conflict militar, scrie RFE/RL.Părțile au început discuții indirecte la începutul acestei luni în Oman, primele de la bombardarea principalelor obiective nucleare ale Iranului în timpul unui scurt conflict din luna iunie.Discuțiile au loc în contextul unei creșteri semnificative a prezenței...
Familia îl omagiază pe Navalnîi la mormântul din Moscova. Au trecut doi ani de la moartea liderului opoziției ruse # Europa Liberă România
Zeci de persoane s-au adunat luni la un cimitir din Moscova pentru a-i aduce un omagiu liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi, la doi ani de la moartea sa. Mama lui, Liudmila Navalnaia, a depus flori la mormânt, alături de diplomați din mai multe țări europene.
Listele cu procurorii care aspiră la conducerea marilor parchete, validate de Ministerul Justiției # Europa Liberă România
Ministerul Justiţiei a validat luni lista cu cei 19 candidați înscriși pentru șefia marilor parchete: Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Între 23 februarie și 26 februarie aceștia vor susține interviurile în fața ministrului Radu Marinescu și a comisiei de interviu, pentru ca pe 2 martie să fie afișate rezultatele selecției realizate de ministrul...
În vizită la Budapesta, secretarul de stat Marco Rubio vorbește „o nouă epocă de aur” a relației dintre SUA și Ungaria # Europa Liberă România
Secretarul de stat american Marco Rubio se află într-o vizită oficială în Ungaria, unde s-a întâlnit luni cu premierul ungar Viktor Orbán. Vizita are loc cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din aprilie. Premierul Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, se confruntă cu riscul de a pierde alegerile parlamentare din aprilie, pe fondul criticilor interne legate de corupție și costul vieții.Marco Rubio și Viktor Orbán au semnat un acord privind cooperarea în domeniul nuclear civil...
Inflația anuală a scăzut ușor în ianuarie 2026, la 9,62%. Scumpirile, generate mai ales de prețurile la energie și servicii # Europa Liberă România
Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației a ajuns la 9,62% în luna ianuarie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025, în timp ce prețurile generale au crescut cu 0,86% față de decembrie 2025.Energia electrică s-a scumpit cu aproape 60% într-un an, cafeaua – cu aproape 25%, iar tarifele pentru transportul feroviar au urcat cu aproximativ 25%.În ianuarie 2026, față de ianuarie 2025, prețurile pe categorii au evoluat astfel, potrivit...
Avertisment al organizației „Salvați Copiii”: rata vaccinarii copiilor a scăzut alarmant, iar cazurile de rujeolă se înmulțesc # Europa Liberă România
România trece printr-una dintre cele mai grave perioade din ultimele decenii în ceea ce privește vaccinarea copiilor, pe fondul scăderii accentuate a ratelor de imunizare și al reapariției unor boli prevenibile, arată un studiu publicat de Organizația Salvați Copiii.Documentul arată că dezinformarea, problemele birocratice și lipsa accesului la servicii medicale în mediul rural contribuie la această situație, cu efecte directe asupra sănătății copiilor.Președintele executiv al...
Șase persoane au fost rănite în urma loviturilor rusești asupra regiunii Zaporojie. Atacuri ucrainene asupra rețelei energetice rusești # Europa Liberă România
Autoritățile ucrainene au transmis că șase persoane au fost rănite în urma loviturilor lansate de Rusia asupra regiunii Zaporojie. Potrivit guvernatorului militar regional, Ivan Fedorov, un atac anterior al Rusiei, realizat cu bombe aeriene ghidate asupra localității Zaricine, a provocat rănirea a două femei și distrugerea mai multor locuințe, inclusiv blocuri și case private.Potrivit datelor oficiale, în decurs de 24 de ore, Rusia a lansat aproximativ 700 de lovituri asupra a 32 de...
În Slovacia, Marco Rubio spune că SUA sunt interesate de colaborarea cu Europa Centrală și solicită un rol european mai important in NATO # Europa Liberă România
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat în Slovacia, că SUA nu se vor retrage din NATO și că Washingtonul rămâne angajat ferm în alianță. Declarațiile lui Rubio vin pe fondul îngrijorării aliaților europeni legate de intenția SUA de a-și reduce semnificativ implicarea în NATO, scrie RFE/RL.„Nu părăsim NATO. Nu plecăm. Putem muta câteva mii de soldați dintr-o țară în alta, dar așa a fost întotdeauna”, a spus Rubio, cu referire la redistribuirile de militari americani staționați...
Just one day after addressing the Munich Security Conference, US Secretary of State Marco Rubio used a brief stop in the Slovak capital to dispel fears of a US retreat from NATO, telling reporters that Washington remains firmly committed to the alliance.
Canalul, Ceaușescu, România în 1984. Canalul Dunăre-Marea Neagră, „un șanț în apă” tras peste o groapă comună # Europa Liberă România
Una dintre cele mai frecvente narative pe social media este că Nicolae Ceaușescu a ridicat toate construcțiile valoroase din România. Europa Liberă a verificat câteva dintre aceste „ctitorii”. Canalul Dunăre-Marea Neagră s-a numărat printre cele mai promovate în anii '80, după inaugurarea din 1984.
Canalul, Ceaușescu, România în 1984. Cea mai mare ctitorie a comunismului e „un șanț în apă” tras peste o groapă comună # Europa Liberă România
Micile siluete cenușii – ca niște puncte nervoase care se agită pe linia orizontului - zgârie cu târnăcoapele și lopețile uriașa carieră de piatră albă.Pentru un nou venit, impresia creată de acest peisaj dezolant, dominat de materiale de construcție împrăștiate haotic pe toată lungimea șantierului, este aceea a unui ținut de o pustietate absolută: ca și cum nimic și nimeni nu va putea supraviețui vreodată aici, în acest ciudat deșert de piatră și stuf.La cei 26 de ani ai săi, tânărul...
Nicușor Dan anunță că va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington # Europa Liberă România
„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a anunțat președintele Nicușor Dan, duminică.Evenimentul este programată să aibă loc pe 19 februarie.Nicușor Dan a mai spus că România va participa ca observator și că va el „reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia...
Marco Rubio îl asigură pe Volodimir Zelenski de angajamentul SUA, dar avertizează că vor fi necesare concesii „dure” # Europa Liberă România
În cea de-a doua zi a Conferinței de securitate de la München, secretarul de stat american Marco Rubio a încercat să calmeze spiritele și să clarifice lucrurile: Ucraina și securitatea rămân în continuare centrul de greutate al politicii transatlantice a Washingtonului, a semnalat el.
