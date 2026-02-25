Escrocherii cu taloane de pensii ale pensionarilor decedați
TeleM Iași , 25 februarie 2026 15:50
Escrocherii cu taloane de pensii ale pensionarilor decedați au scos la iveală un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au dispus trimiterea în judecată a unui administrator de societate comercială și a firmei pe care o conducea, sub acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în […]
• • •
Acum o oră
15:50
Administratorul Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) RetuRO anunță performanțe remarcabile la începutul anului 2026. În luna ianuarie, numărul ambalajelor returnate a depășit pentru prima dată pe cel al ambalajelor puse pe piață în aceeași perioadă, semnalând consolidarea procesului de colectare. Datele oficiale arată că aproximativ 356 de milioane de ambalaje au fost colectate în ianuarie, în […]
15:50
O femeie de 77 ani s-a internat la Maternitatea „Elena Doamna” cu o tumoră cat o sarcina de mare # TeleM Iași
O pacientă în vârstă de 77 de ani s-a prezentat la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna" Iași cu o tumoră de dimensiuni comparabile cu o sarcină la termen, dezvoltată pe o perioadă îndelungată, care îi afectase semnificativ calitatea vieții. Femeia amânase consultul de specialitate, iar anterior simptomele ei fuseseră tratate ca afecțiuni digestive. În […]
15:50
15:40
Noi sancțiuni la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" Iași, după controalele efectuate de Direcția de Sănătate Publică Iași în urma focarului din toamna trecută. Unitatea medicală a fost amendată cu 30.000 de lei pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse de Inspecția Sanitară. Spitalul nu a remediat în termen deficiențele privind respectarea normelor pentru funcționarea […]
15:40
Prima ediție a Business Forum Nord-Est va fi organizată de Uniunea Națională a Patronatului Român, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și UNPR – Regiunea Nord-Est, pe 27 februarie 2026, începând cu ora 09:30, în Sala Voievozilor a Palatul Culturii Iași. Evenimentul este dedicat mediului de afaceri din Regiunea Nord-Est și va funcționa ca o […]
15:40
Pe Autostrada Moldovei A7 se va putea circula fără oprire de la București până la Pașcani, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. În primăvară sau, cel târziu, vara acestui an, va fi deschis tronsonul de 46 de kilometri dintre Adjud și Bacău, unde antreprenorul român UMB s-a concentrat pe lucrări ce pot […]
15:40
Terminalul T3 al Aeroportului Iași va fi transformat într-un spațiu modern destinat plecărilor Non-Schengen, cu reconfigurarea interioară, fațade noi, facilități pentru transport public și investiții în siguranța la incendiu, într-un proiect de 59,3 milioane de lei finanțat integral din Fondul de Dezvoltare. Aeroportul Iași anunță modernizarea Terminalului T3, care va fi transformat într-un spațiu dedicat […]
15:40
În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă, însă nu toate pot fi utilizate în caz de nevoie. Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, în urma inventarierii realizate la sfârșitul anului trecut, 111 adăposturi au fost clasificate ca nefuncționale, iar 180 sunt funcționale sau parțial funcționale. Capacitatea totală […]
15:40
În această dimineață, la ora 04:56, pompierii au fost alertați prin apel la 112 cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuință situată pe strada Aleea Speranței din comuna Borlești. La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace de la Punctul de lucru Roznov – o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, […]
15:40
Un conflict izbucnit pe un teren agricol din județul Botoșani s-a transformat într-un dosar penal grav, cu acuzații de tentativă de omor. Viceprimarul comunei Copălău a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani pentru „tentativă la omor" și „tulburarea ordinii și liniștii publice". Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi […]
Acum 8 ore
10:00
Patru persoane au fost înjunghiate mortal marți, iar presupusul lor atacator a fost ucis de poliție, în apropiere de Seattle, în nord-vestul Statelor Unite, au declarat autoritățile locale, notează AFP, potrivit KOMO News. Acestea nu au comunicat deocamdată detalii despre victime. Se cunoaște doar vârsta presupusului atacator, 32 de ani. Mai mulți martori au semnalat la […]
09:40
Medicii stomatologi suceveni contestă impozitarea clădirilor în care funcționează cabinetele dentare # TeleM Iași
În ședința de vineri, 27 februarie, Consiliul Local Suceava va analiza o plângere prealabilâ înaintată de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava, împotriva hotărârii CL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026, document prin care clădirile utilizate pentru activități de medicină stomatologică sunt încadrate fiscal fără nicio diferențiere față de alte tipuri de imobile. Reprezentanții medicilor […]
09:30
Rezultatele selecției vor fi publicate luni, după care urmează avizul CSM și decizia Președintelui României. La Ministerul Justiției continuă seria interviurilor susținute de candidații la șefia principalelor structuri de parchet din țară. Ieri s-au prezentat în fața Comisiei de examinare cinci procurori care vizează conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Decanul candidaților, Viorel Cerbu, cu aproape 30 […]
09:30
Contractul de finanțare pentru construirea grădiniței cu program prelungit în cartierul Obcini a fost semnat # TeleM Iași
Realizarea unei grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini din municipiul Suceava intră în linie dreaptă, odată cu semnarea contractului de finanțare, de către primarul Vasile Rîmbu, în cursul zilei de marți, 24 februarie. Durata de implementare pentru proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini din Municipiul Suceava" Cod SMIS 348662 este de […]
09:20
Guvernul a adoptat ordonanțele de urgență privind relansarea economică și reforma administrației # TeleM Iași
Premierul a precizat că ordonanța privind reforma administrației are prevederi care susțin descentralizării. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind reforma administrației publice și pe cea referitoare la relansarea economică. El a spus că ordonanța de urgență privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar […]
09:00
În municipiul Iași sunt organizate 291 de adăposturi de protecție civilă și, dintre acestea, 180 sunt parțial funcționale, restul fiind nefuncționale. Capacitatea de adăpostire totală ar fi de peste 27 de mii de persoane a precizat prim adjunctul comandantului ISU Iași, colonelul Petru Melinte, conform Radio Iași. Petru Melinte: La această dată, la nivelul județului Iași, […]
09:00
Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00 Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului Zone afectate: conform textului În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a Moldovei. Marți (24 februarie), vor predomina ploile […]
09:00
Guvernul a adoptat ieri, prin ordonanţă de urgenţă, reforma în administraţia publică şi pachetul de relansare economică. Într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, premierul lie Bolojan a spus că reforma administraţiei publice urmăreşte reducerea costurilor în sistem, eficientizarea structurilor locale şi centrale şi simplificarea procedurilor birocratice. Ilie Bolojan: În primul rând, face cele două […]
09:00
Guvernul înăsprește sancțiunile pentru șoferi: O zi fără permis la fiecare 50 de lei datorați # TeleM Iași
Ministrul Dezvoltării spune că dreptul de a conduce se suspendă la 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenție. Șoferul nu trebuie să predea permisul, deoarece în evidențele poliției va apărea automat suspendarea dreptului de a conduce.„În ceea ce priveşte suspendarea permiselor, informaţia de ieri a fost puţin eronată, nu s-a discutat niciun moment despre […]
09:00
Ambulanţă rămasă blocată în noroi, pe singurul drum de acces din localitate. Pacientul a murit între timp # TeleM Iași
O intervenție contracronometru s-a transformat într-o tragedie în județul Iași, după ce o ambulanță chemată pentru un bărbat aflat în stare critică a rămas blocată în nămol pe singurul drum de acces către localitate.Caz revoltător în județul Iași. O ambulanță, chemată de urgență pentru un bărbat în stare critică, a rămas împotmolită în nămol pe singurul drum […]
09:00
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală, la o grupare de infractori care au înşelat societăţi bancare şi nebancare cu sume uriaşe obţinute cu acte false, inclusiv garantate de stat, precum Start-up Nation # TeleM Iași
Peste 50 de percheziţii au făcut poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, în opt judeţe şi în Capitală, la nouă membri ai unei grupări infracţionale care au înşelat, în ultimii patru ani, societăţi bancare şi nebancare sau societăţi de leasing cu sume uriaşe obţinute cu documente false, inclusiv garantate de stat, cum ar […]
Ieri
15:00
În județul Iași începe „Săptămâna Protecției Civile", un eveniment dedicat informării și pregătirii populației pentru situații de urgență. Protecția civilă este o componentă esențială a sistemului de securitate și are ca obiectiv principal prevenirea riscurilor, protejarea oamenilor, a bunurilor și a mediului, dar și sprijinirea comunității în momente critice. La nivel județean, aceste activități sunt […]
15:00
În Rediu, județul Iași, continuă lucrările de asfaltare și de canalizare, potrivit administrației locale. Proiectele demarate anul trecut intră într-o nouă etapă, iar autoritățile așteaptă creșterea temperaturilor pentru a putea turna stratul final de asfalt. În paralel se lucrează la trotuare unde momentan sunt realizate doar lucrările de terasament. Reprezentanții primăriei spun că, deși vremea […]
15:00
O exploatare de nisip și pietriș desfășurată fără autorizații a fost descoperită într-o zonă protejată din apropierea orașului Bucecea, pe terasa râului Siret. În timpul controlului, comisarii Gărzii de Mediu au găsit utilaje în funcțiune, utilizate pentru extracție, iar lucrările au ajuns în unele zone până la nivelul pânzei freatice. De asemenea, au fost descoperiți […]
15:00
Fermierii români vor beneficia de o subvenție mai mare pe hectar începând cu anul 2027. Subvenția APIA va crește la 235 de euro pe hectar, față de 215 euro în prezent, ca urmare a actualizării suprafețelor eligibile și a continuării convergenței externe. Această majorare vine după ce Comisia Europeană a ținut cont de creșterea suprafeței […]
15:00
Diabetul este considerat boala secolului, iar numărul cazurilor este în continuă creștere. Tot mai mulți tineri se confruntă cu această afecțiune, iar stilul de viață dezechilibrat contribuie semnificativ la apariția ei. Specialiștii avertizează că riscurile sunt extrem de mari atunci când boala nu este depistată și tratată la timp. Complicațiile pot afecta grav inima, rinichii, […]
15:00
La 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea conflictului din Ucraina. Patru ani de război care au schimbat radical viețile a milioane de oameni. Frontul s-a obosit, negocierile se poartă, dar pacea nu se întrevede. Kremlinul respinge orice efort real de încetare a focului, considerându-l tactică, în timp ce Ucraina cere garanții […]
14:50
În Iași
14:50
Lucrările la Autostrada Unirii A8 fac un pas înainte odată cu posibilitatea semnării contractului de supervizare pentru lotul 1C Sărățeni – Joseni. Contestațiile depuse la licitație au fost respinse de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, confirmând rezultatul comisiei de evaluare. Astfel, toate cele patru loturi de pe Secțiunea II Miercurea Nirajului – Leghin vor avea […] Articolul Lucrările la Autostrada Unirii A8 fac un pas înainte apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Omagiu la Centenar: Buhuși celebrează 100 de ani de la nașterea Academicianului Gheorghe Platon # TeleM Iași
Omagiu la centenar este numele evenimentului ce va avea loc în data de 26 februarie 2026, de la ora 11:00, organizată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea Academicianului Gheorghe Platon (26 februarie 1926, Buhuși – 24 ianuarie 2006, Iași). La eveniment va fi prezent și fiul dânsului, profesorul universitar doctor Alexandru-Florin Platon. […] Articolul Omagiu la Centenar: Buhuși celebrează 100 de ani de la nașterea Academicianului Gheorghe Platon apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Performerii secției de tir sportiv de la CS Politehnica Iași, clubul sportiv al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, au parcurs în februarie două etape finale ale Campionatelor Naționale de aer comprimat 10 metri, ambele competiții desfășurându-se la București.La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat concursul rezervat juniorilor I (limita maximă de vârstă 21 de ani), […] Articolul Mihnea Nichifor este triplu campion național la tir sportiv apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Motorina a trecut de 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 lei pe fondul tensiunilor regionale # TeleM Iași
Prețul motorinei a depășit pragul de 8,2 lei pe litru în multe benzinării din România și ar putea urca până la 8,3–8,5 lei/l în perioada următoare, dacă presiunile regionale și evoluția cotației petrolului Brent se mențin, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Potrivit studiului „Crizele regionale pot scumpi serios carburanții în România. […] Articolul Motorina a trecut de 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 lei pe fondul tensiunilor regionale apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
A vrut să cumpere o armă de vânătoare și a ajuns să fie împușcat cu ea. Bărbat de 31 de ani, mort în Vrancea # TeleM Iași
Tragedie în Vrancea. Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a fost împușcat de un alt bărbat, de 33 de ani, în timpul unei tranzacții pentru vânzarea unei arme. Potrivit primelor informații, nu există indicii că între cei doi ar fi existat un conflict, iar arma s-ar fi descărcat accidental. Bărbatul […] Articolul A vrut să cumpere o armă de vânătoare și a ajuns să fie împușcat cu ea. Bărbat de 31 de ani, mort în Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Mihai Dimian, rectorul Universităţii din Suceava, variantă luată în calcul de premierul Ilie Bolojan pentru Ministerul Educaţiei # TeleM Iași
Mihai Dimian, rectorul Universităţii din Suceava, este una dintre variantele luate în calcul de Ilie Bolojan pentru Ministerul Educaţiei, conform surselor Cotidianul. Pe lângă Mihai Dimian, mai sunt luate în considerare pentru postul de ministru economista Andreea Paul Vass şi profesoara Elena Lotrean, membră a partidului lui Vlad Gheorghe.Mihai Dimian este rectorul Universităţii din Suceava. […] Articolul Mihai Dimian, rectorul Universităţii din Suceava, variantă luată în calcul de premierul Ilie Bolojan pentru Ministerul Educaţiei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Florin Manole, ministrul Muncii, despre sursa financiară a pachetului de solidaritate: Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim # TeleM Iași
Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul de venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.Florin Manole a declarat, luni seară, la Antena 3, că pachetul de solidaritate susţinut de PSD are un impact bugetar de aproape trei miliarde de lei, […] Articolul Florin Manole, ministrul Muncii, despre sursa financiară a pachetului de solidaritate: Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
De ce să alegi Depozitul de Termopane Suceava pentru tâmplărie PVC cu livrare în toată România? (P) # TeleM Iași
Fiecare dintre noi este conștient că tâmplăria modernă influențează semnificativ confortul, valoarea și eficiența energetică a unui spațiu de trai. Analizezi opțiuni de tâmplărie PVC de la Depozitul de Termopane pentru casa ta și vrei soluții potrivite pentru zona în care locuiești? Alegerea trebuie făcută în mod informat, pe baza beneficiilor reale și a calității […] Articolul De ce să alegi Depozitul de Termopane Suceava pentru tâmplărie PVC cu livrare în toată România? (P) apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Pentru creșterea siguranței pacientelor și a personalului medical, dar și pentru asigurarea continuării activității în condiții optime, la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” este propusă înființarea unei a doua linii de gardă ATI. Proiectul urmează să fie supus aprobării în ședința Consiliului Județean Iași, programată pentru data de 25 februarie. În prezent, spitalul îşi […] Articolul O a doua linie de gardă ATI la Maternitatea „Cuza Vodă” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
De la 1 martie, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,„Sf. Maria” Iaşi vor lucra mai mulți rezidenți. Suplimentarea numărului de posturi rezervate acestora, de la 230 cât sunt în prezent, la 257, va fi discutată în ședința Consiluliului Județean, de pe 25 februarie. Numărul de medici rezidenți se modifică în funcţie de repartizarea […] Articolul Mai multe posturi pentru rezidenți în spitalele din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
8 Martie este ziua în care sărbătorim femeile care ne-au oferit dragoste, sprijin și înțelepciune: mamele, bunicile, surorile sau colegele. Este momentul perfect pentru a le arăta recunoștința și afecțiunea prin gesturi simple, dar pline de semnificație. Un cadou clasic pentru 8 martie este un buchet de flori, ce poate transforma această zi într-o experiență […] Articolul Buchete de flori de 8 Martie: idei speciale pentru mama ta (P) apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Distracția la casino ar trebui să însemne relaxare, adrenalină și momente în care te desprinzi de viața cotidiană, nicidecum stres, frustrare sau neliniște. Granița dintre plăcere și dependență este adesea foarte fină, tocmai de aceea este important ca buna dispoziție să fie mai importantă decât eventualele câștiguri. În rândurile următoare îți voi prezenta câteva motive […] Articolul De ce ar trebui să te distrezi la casino jucând doar sume mici (P) apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU # TeleM Iași
Poliţiştii vasluieni vor deschide un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă în cazul unei fetiţe în vârstă de două luni, care a decedat după ce ar fi fost diagnosticată şi tratată necorespunzător în Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vaslui. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, părinţii bebeluşului au […] Articolul Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Suceava: Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual # TeleM Iași
Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis luni în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi fals intelectual în formă continuată, precizează un comunicat al instituţiei. ‘În perioada septembrie – noiembrie 2024, inculpatul Pavăl Ioan, în calitate de […] Articolul Suceava: Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei: Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina # TeleM Iași
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina, la patru ani după ce Rusia i-a invadat țara. Într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a spus că Putin nu și-a atins obiectivele, nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care au […] Articolul Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei: Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Reconstruirea economiei Ucrainei după aproape patru ani de război este estimată la aproximativ 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, potrivit unei evaluări publicate de Banca Mondială, Guvernul Ucrainei, Comisia Europeană și ONU.Această sumă uriașă, anunțată pe 23 februarie 2026, reprezintă aproape trei ori PIB-ul nominal estimat al Ucrainei pentru 2025. Între 24 februarie […] Articolul Cât va costa reconstrucția Ucrainei după război. Calculul făcut de Banca Mondială apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
În unele legende populare, Dragobetele este numit „Cap de primăvară”, „Năvalnicul” sau „Logodnicul păsărilor”. An de an, la 24 februarie, românii celebrează Dragobetele, un personaj preluat de la vechii daci şi transformat ulterior într-un protector al tinerilor şi patron al iubirii. În unele legende populare, Dragobetele este numit „Cap de primăvară”, „Năvalnicul” sau „Logodnicul păsărilor”, […] Articolul Tradiții și obiceiuri de Dragobete, sărbătoarea iubirii la români apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Interviurile pentru șefia DNA: trei procurori, evaluați marți. Funcția devine vacantă de la 31 martie # TeleM Iași
Trei procurori concurează marți pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în fața comisiei de la Ministerul Justiției. Candidații sunt: Ioan-Viorel Cerbu (procuror DNA, delegat șef adjunct), Vlad Grigorescu (DIICOT) și Tatiana Toader (șef adjunct DNA). Interviurile pentru posturile de adjuncți Tot marți, alți trei procurori susțin interviurile pentru cele două funcții de procuror-șef […] Articolul Interviurile pentru șefia DNA: trei procurori, evaluați marți. Funcția devine vacantă de la 31 martie apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Andres Ritter, înlocuitorul lui Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului # TeleM Iași
Andres Ritter o va înlocui pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului pe 31 octombrie. Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea domnului Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european.Luni, deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne au votat pentru aprobarea numirii lui Andrés Ritter în funcția […] Articolul Andres Ritter, înlocuitorul lui Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
ANAF a anunțat că există suspiciuni privind utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate, încadrarea angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate. Direcția Antifraudă din cadrul ANAF a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de unități ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, […] Articolul Controale ANAF la zeci de companii cu activitate de protecţie şi pază apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri # TeleM Iași
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Șeful apărării americane a mai spus care este opinia sa privitoare la existența vieții extraterestre. Declasificarea va fi făcută în urma unei solicitări a președintelui Donald Trump, potrivit Mediafax. Secretarul de război Pete Hegseth a confirmat faptul că subordonații […] Articolul Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Iașul găzduiește competiția de karate full contact ,,Sentoki 10″ un reper al spiritului de luptă, sportivității și al prieteniei între stiluri # TeleM Iași
Pe data de 28 februarie, municipiul Iași va deveni capitala artelor marțiale, odată cu desfășurarea competiției de karate full contact Sentoki ediția a 10-a, un eveniment de tradiție organizat de CS TORATOSHI IAȘI, sub egida Federației Române de Karate Isshinryu și Kobudo, al cărei președinte este Florin Constantin Budeanu. Competiția va avea loc la Sala […] Articolul Iașul găzduiește competiția de karate full contact ,,Sentoki 10″ un reper al spiritului de luptă, sportivității și al prieteniei între stiluri apare prima dată în TeleM Regional.
