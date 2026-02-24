A vrut să cumpere o armă de vânătoare și a ajuns să fie împușcat cu ea. Bărbat de 31 de ani, mort în Vrancea
TeleM Iași , 24 februarie 2026 09:50
Tragedie în Vrancea. Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a fost împușcat de un alt bărbat, de 33 de ani, în timpul unei tranzacții pentru vânzarea unei arme. Potrivit primelor informații, nu există indicii că între cei doi ar fi existat un conflict, iar arma s-ar fi descărcat accidental. Bărbatul
Acum 30 minute
09:50
Motorina a trecut de 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 lei pe fondul tensiunilor regionale # TeleM Iași
Prețul motorinei a depășit pragul de 8,2 lei pe litru în multe benzinării din România și ar putea urca până la 8,3–8,5 lei/l în perioada următoare, dacă presiunile regionale și evoluția cotației petrolului Brent se mențin, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Potrivit studiului „Crizele regionale pot scumpi serios carburanții în România.
09:50
A vrut să cumpere o armă de vânătoare și a ajuns să fie împușcat cu ea. Bărbat de 31 de ani, mort în Vrancea # TeleM Iași
Tragedie în Vrancea. Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața după ce a fost împușcat de un alt bărbat, de 33 de ani, în timpul unei tranzacții pentru vânzarea unei arme. Potrivit primelor informații, nu există indicii că între cei doi ar fi existat un conflict, iar arma s-ar fi descărcat accidental. Bărbatul
09:50
Mihai Dimian, rectorul Universităţii din Suceava, variantă luată în calcul de premierul Ilie Bolojan pentru Ministerul Educaţiei # TeleM Iași
Mihai Dimian, rectorul Universităţii din Suceava, este una dintre variantele luate în calcul de Ilie Bolojan pentru Ministerul Educaţiei, conform surselor Cotidianul. Pe lângă Mihai Dimian, mai sunt luate în considerare pentru postul de ministru economista Andreea Paul Vass şi profesoara Elena Lotrean, membră a partidului lui Vlad Gheorghe.Mihai Dimian este rectorul Universităţii din Suceava.
09:50
Florin Manole, ministrul Muncii, despre sursa financiară a pachetului de solidaritate: Bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim # TeleM Iași
Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul de venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.Florin Manole a declarat, luni seară, la Antena 3, că pachetul de solidaritate susţinut de PSD are un impact bugetar de aproape trei miliarde de lei,
09:50
De ce să alegi Depozitul de Termopane Suceava pentru tâmplărie PVC cu livrare în toată România? (P) # TeleM Iași
Fiecare dintre noi este conștient că tâmplăria modernă influențează semnificativ confortul, valoarea și eficiența energetică a unui spațiu de trai. Analizezi opțiuni de tâmplărie PVC de la Depozitul de Termopane pentru casa ta și vrei soluții potrivite pentru zona în care locuiești? Alegerea trebuie făcută în mod informat, pe baza beneficiilor reale și a calității
09:50
Pentru creșterea siguranței pacientelor și a personalului medical, dar și pentru asigurarea continuării activității în condiții optime, la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă" este propusă înființarea unei a doua linii de gardă ATI. Proiectul urmează să fie supus aprobării în ședința Consiliului Județean Iași, programată pentru data de 25 februarie. În prezent, spitalul îşi
09:50
De la 1 martie, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,„Sf. Maria" Iaşi vor lucra mai mulți rezidenți. Suplimentarea numărului de posturi rezervate acestora, de la 230 cât sunt în prezent, la 257, va fi discutată în ședința Consiluliului Județean, de pe 25 februarie. Numărul de medici rezidenți se modifică în funcţie de repartizarea
09:50
8 Martie este ziua în care sărbătorim femeile care ne-au oferit dragoste, sprijin și înțelepciune: mamele, bunicile, surorile sau colegele. Este momentul perfect pentru a le arăta recunoștința și afecțiunea prin gesturi simple, dar pline de semnificație. Un cadou clasic pentru 8 martie este un buchet de flori, ce poate transforma această zi într-o experiență
09:50
Distracția la casino ar trebui să însemne relaxare, adrenalină și momente în care te desprinzi de viața cotidiană, nicidecum stres, frustrare sau neliniște. Granița dintre plăcere și dependență este adesea foarte fină, tocmai de aceea este important ca buna dispoziție să fie mai importantă decât eventualele câștiguri. În rândurile următoare îți voi prezenta câteva motive
09:40
Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU # TeleM Iași
Poliţiştii vasluieni vor deschide un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă în cazul unei fetiţe în vârstă de două luni, care a decedat după ce ar fi fost diagnosticată şi tratată necorespunzător în Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Vaslui. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, părinţii bebeluşului au
09:40
Suceava: Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual # TeleM Iași
Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis luni în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi fals intelectual în formă continuată, precizează un comunicat al instituţiei. 'În perioada septembrie – noiembrie 2024, inculpatul Pavăl Ioan, în calitate de
09:40
Volodimir Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei: Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina # TeleM Iași
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina, la patru ani după ce Rusia i-a invadat țara. Într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a spus că Putin nu și-a atins obiectivele, nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care au
09:40
Reconstruirea economiei Ucrainei după aproape patru ani de război este estimată la aproximativ 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, potrivit unei evaluări publicate de Banca Mondială, Guvernul Ucrainei, Comisia Europeană și ONU.Această sumă uriașă, anunțată pe 23 februarie 2026, reprezintă aproape trei ori PIB-ul nominal estimat al Ucrainei pentru 2025. Între 24 februarie
09:40
În unele legende populare, Dragobetele este numit „Cap de primăvară", „Năvalnicul" sau „Logodnicul păsărilor". An de an, la 24 februarie, românii celebrează Dragobetele, un personaj preluat de la vechii daci şi transformat ulterior într-un protector al tinerilor şi patron al iubirii. În unele legende populare, Dragobetele este numit „Cap de primăvară", „Năvalnicul" sau „Logodnicul păsărilor",
09:40
Interviurile pentru șefia DNA: trei procurori, evaluați marți. Funcția devine vacantă de la 31 martie # TeleM Iași
Trei procurori concurează marți pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în fața comisiei de la Ministerul Justiției. Candidații sunt: Ioan-Viorel Cerbu (procuror DNA, delegat șef adjunct), Vlad Grigorescu (DIICOT) și Tatiana Toader (șef adjunct DNA). Interviurile pentru posturile de adjuncți Tot marți, alți trei procurori susțin interviurile pentru cele două funcții de procuror-șef
09:40
Andres Ritter, înlocuitorul lui Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului # TeleM Iași
Andres Ritter o va înlocui pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului pe 31 octombrie. Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea domnului Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european.Luni, deputații europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne au votat pentru aprobarea numirii lui Andrés Ritter în funcția
Acum o oră
09:30
ANAF a anunțat că există suspiciuni privind utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate, încadrarea angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate. Direcția Antifraudă din cadrul ANAF a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de unități ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază,
09:30
Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri # TeleM Iași
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Șeful apărării americane a mai spus care este opinia sa privitoare la existența vieții extraterestre. Declasificarea va fi făcută în urma unei solicitări a președintelui Donald Trump, potrivit Mediafax. Secretarul de război Pete Hegseth a confirmat faptul că subordonații
09:30
Iașul găzduiește competiția de karate full contact ,,Sentoki 10″ un reper al spiritului de luptă, sportivității și al prieteniei între stiluri # TeleM Iași
Pe data de 28 februarie, municipiul Iași va deveni capitala artelor marțiale, odată cu desfășurarea competiției de karate full contact Sentoki ediția a 10-a, un eveniment de tradiție organizat de CS TORATOSHI IAȘI, sub egida Federației Române de Karate Isshinryu și Kobudo, al cărei președinte este Florin Constantin Budeanu. Competiția va avea loc la Sala
Acum 24 ore
14:30
Biroul Permanent Județean a validat moțiunile depuse de doi candidați pentru conducerea Organizației municipale Iași a PSD. Astfel, membrii social-democrați din municipiul Iași vor avea de ales între programul politic și echipa propuse de Adrian Florin Boca și de Marius-Lucian Diaconu. "Mă bucur că sunt două moțiuni validate. Urmează o perioadă de dezbateri, de campanie
14:00
Primăria Municipiului Iași pregătește o nouă investiție majoră cu fonduri europene: modernizarea liniilor de tramvai din Copou. Licitația pentru reabilitarea căii de rulare între Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" și stația Triumf, inclusiv rondul, a fost lansată, cu o valoare estimată de peste 70 de milioane de lei cu TVA. Ofertele companiilor interesate pot fi
14:00
Persoanele vulnerabile din județele Iași, Botoșani, Suceava, Bacău, Neamț și Vaslui pot beneficia, începând din acest an, de screening gratuit pentru depistarea precoce a unor forme de cancer, prin programele derulate de Institutul Regional de Oncologie Iași. Proiectele se adresează femeilor și bărbaților din regiunea de Nord-Est care fac parte din categorii socio-economice vulnerabile și
14:00
Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul" din Iași intră într-o nouă etapă de modernizare. Pe 25 februarie, plenul Consiliului Județean va aproba indicatorii tehnico-economici și Devizul General actualizat, necesari pentru demararea lucrărilor. Clădirea, construită între 1979 și 1986, are degradări importante, infiltrații, tâmplărie veche și instalații depășite, iar întreținerea este costisitoare din cauza consumului ridicat
14:00
Un bărbat în vârstă de 69 de ani, din municipiul Piatra-Neamț, a ajuns cu mijloace proprii la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei" din Buhuși, acuzând dureri toracice severe. Medicii au diagnosticat un infarct miocardic acut, o urgență medicală majoră, cauzată de blocarea fluxului sanguin către inimă. Simptomele specifice includ durere
13:50
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) va majora taxele de școlarizare pentru anul universitar 2026–2027, creșterea medie fiind de 15–20%. Cea mai mare majorare se înregistrează la Facultatea de Drept, unde taxa va crește cu aproximativ 40%, devenind cea mai ridicată din universitate. Decizia a fost aprobată de Senatul UAIC și se aplică studenților
13:50
Ieșenii se plâng din ce în ce mai mult că banii nu le mai ajung de la o lună la alta. Creșterea constantă a prețurilor la utilități, alimente și taxe locale le afectează serios bugetele. Mulți spun că sunt nevoiți să facă economii drastice pentru a reuși să supraviețuiască. Costurile crescute de la o zi
13:50
Astazi au inceput interviurile pentru desemnarea șefilor Parchetului General
13:50
Creșterile impozitelor locale, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe ghișeul.ro, au creat tensiuni pentru mulți contribuabili la începutul acestui an. În județul Neamț, peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale, ceea ce a dus la sume duble sau chiar triple pentru unii cetățeni față de 2025.Prefectura a intervenit […] Articolul Haos la plata impozitelor locale în Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
În timp ce Spitalul Județean de Urgență din Piatra-Neamț se laudă cu evenimente precum „cursuri de spălat pe mâini”, un pacient cu infarct a ales să meargă la Buhuși. Acolo, o echipă medicală multidisciplinară a intervenit prompt pentru a-i salva viața. Un pacient în vârstă de 69 de ani, din municipiul Piatra-Neamț, s-a prezentat cu […] Articolul Pacient din Piatra-Neamț, cu infarct miocardic acut, salvat la spitalul din Buhuși apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară că discuțiile despre o posibilă dezghețare a pensiilor sunt, în acest moment, „premature”, subliniind că orice majorare trebuie făcută „într-un mod sustenabil”, pe baza evoluțiilor lunare și a execuției bugetare. La nivelul Guvernului se discuta despre o ”dezghețare” a pensiilor în anul 2026, dar acum ministrul Finanțelor […] Articolul Veste de coșmar de la Guvern pentru toți pensionarii din România apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Avionul – un Airbus A 320 – plecase de pe Otopeni şi urma să aterizeze în Hurghada, Egipt. Un avion cu aproape 200 de oameni la bord a aterizat de urgenţă aseară pe Aeroportul “Henri Coandă” din capitală de unde decolase cu puţin timp în urmă. Pilotul semnalase o posibilă problemă tehnică. Nicio persoană nu […] Articolul Un avion a aterizat de urgenţă pe Aeroportul “Henri Coandă” apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
SUA este noua campioană olimpică la hochei pe gheață, după 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0) în finala cu Canada, în ultima probă a JO de iarnă 2026. Americanii au câștigat împotriva rivalei Canada cu gol de aur, înscris în prelungiri de Jack Hughes. Pe parcursul meciului, SUA a fost în avantaj prin golul marcat de […] Articolul JO de iarnă: SUA este campioana olimpică la hochei pe gheață apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Într-un interviu pentru BBC, Zelenski spune că Putin a declanşat un al treilea război mondial şi trebuie oprit # TeleM Iași
Președintele ucrainean a afirmat că recuperarea tuturor teritoriilor pierdute este doar o chestiune de timp, însă o ofensivă imediată ar însemna pierderi uriașe de vieți omenești. Într-un interviu acordat BBC, președintele Ucrainei s-a declarat încrezător că țara sa va încheia victorioasă războiul cu Rusia invadatoare. Liderul de la Kiev s-a opus ferm plății „prețului” cerut […] Articolul Într-un interviu pentru BBC, Zelenski spune că Putin a declanşat un al treilea război mondial şi trebuie oprit apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Mașină căzută în râul Bahlui, șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție # TeleM Iași
Astăzi, în urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină în municipiul Iași, pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în zona râului Bahlui, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan. La locul […] Articolul Mașină căzută în râul Bahlui, șoferul s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție apare prima dată în TeleM Regional.
22 februarie 2026
10:10
În județul Teleorman, un oraș se confruntă cu un declin demografic tot mai accentuat. Numărul locuitorilor scade constant, pe fondul unei natalități foarte reduse și al unei mortalități ridicate. Statisticile arată că la mia de locuitori se nasc doar 4,5 copii, în timp ce peste 1.600 de persoane își pierd viața anual. Este vorba despre Zimnicea, localitate care riscă, pe […] Articolul Un oraș cunoscut din România, în pericol să dispară: Populația se prăbușește dramatic apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Gata cu alarmele apocaliptice: Raed Arafat schimbă strategia RO-Alert după valul de critici # TeleM Iași
Decizia autorităților de a modifica pragul sonor al notificărilor a venit ca reacție imediată la nemulțumirea publică generată de un Cod roșu de ninsori abundente. Mesajul, transmis într-o noapte de marți spre miercuri la ora 4:20 dimineața, a trezit un număr mare de cetățeni, provocând numeroase reacții negative pe rețelele de socializare. Justificarea DSU: „Siguranța […] Articolul Gata cu alarmele apocaliptice: Raed Arafat schimbă strategia RO-Alert după valul de critici apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Virusul Epstein-Barr (EBV) este încadrat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) în categoria oncovirusurilor de Grup 1, ceea ce indică faptul că a fost confirmat ca factor cauzator de cancer la oameni. La nivel global, peste 95% dintre adulți sunt infectați cu EBV, însă majoritatea nu conștientizează acest lucru, potrivit The Independent. De regulă, infecția […] Articolul Aproape toți îl purtăm: virusul care nu mai pleacă din corp apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Chișinăul a prins moldoveni care erau plătiți de Moscova pentru a pregăti asasinate în Ucraina # TeleM Iași
Cinci persoane au fost reţinute în R. Moldova, în dosarul pregătirii unor asasinate în Ucraina. Pe 20 februarie, trei dintre cele patru persoane reţinute în Republica Moldova iniţial au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. În seara aceleiaşi zile, celei de-a patra persoane i-a fost aplicată o măsură neprivativă de libertate, obligaţia […] Articolul Chișinăul a prins moldoveni care erau plătiți de Moscova pentru a pregăti asasinate în Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI # TeleM Iași
Inteligența artificială ajunge şi în şcoli. Folosită corect, e un instrument extrem de util atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Folosite necontrolat de către elevi, aplicaţiile AI precum Gemini sau Chat GPT pot induce în eroare, pot scădea creativitatea şi, nu în ultimul rând, pot încuraja plagiatul – motiv pentru care mulţi profesori din toată lumea le […] Articolul Generația Z, IQ sub nivelul părinților pentru prima dată în 200 de ani. Ce spun specialiştii despre AI apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Zi dificilă pentru salavamontişti – 127 de apeluri primite în ultimele 24 de ore şi 133 de persoane salvate # TeleM Iași
”Zi deosebit de dificilă pentru SALVAMONT ROMÂNIA. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 127 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor”, anunţă duminică dimineaţă Dispeceratul Naţional Salvamont. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate la Salvamont Sinaia – 21. La Salvamont Municipiul Braşov, au fost primite […] Articolul Zi dificilă pentru salavamontişti – 127 de apeluri primite în ultimele 24 de ore şi 133 de persoane salvate apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Naţiunile arabe condamnă cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel. Ce a spus Mike Huckabee # TeleM Iași
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu, relatează AP.Huckabee a făcut aceste declaraţii într-un interviu acordat comentatorului conservator Tucker Carlson, difuzat vineri. Carlson a afirmat că, potrivit Bibliei, descendenţii lui Avraam vor primi […] Articolul Naţiunile arabe condamnă cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel. Ce a spus Mike Huckabee apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Ministrul Sănătăţii, după ce un alt medic a fost agresat în spital: Solicit public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele care asigură paza, pentru a stabili reguli clare şi proceduri # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat sâmbătă public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie, în urma unui nou caz de medic agresat în spital, în judeţul Maramureş, după ce în cursul […] Articolul Ministrul Sănătăţii, după ce un alt medic a fost agresat în spital: Solicit public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele care asigură paza, pentru a stabili reguli clare şi proceduri apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
IAȘI: 11 clădiri școlare, modernizate sau refăcute cu fonduri din Programul „Școli Sigure și Sănătoase”! # TeleM Iași
Primarul Mihai Chirica a semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației încă patru contracte de finanțare, prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, a lucrărilor de consolidare seismică, reabilitare și modernizare a unor clădiri ale unităților de învățământ. Este vorba, mai întâi, despre Corpul Matei Millo al Colegiului de Artă „Octav Băncilă”, pentru […] Articolul IAȘI: 11 clădiri școlare, modernizate sau refăcute cu fonduri din Programul „Școli Sigure și Sănătoase”! apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că, în prezent, nu mai sunt sectoare de drum închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice. „În urma intervenţiilor permanente şi constante ale personalului CNAIR, în prezent nu mai sunt sectoare din reţeaua rutieră naţională închise sau restricţionate din cauza condiţiilor meteorologice specific sezonului de […] Articolul Situația drumurilor naționale vizavi de condițiile meteo. Anunțul CNAIR apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Cele două centre de permanență din județul Vrancea, care se aflau pe lista celor propuse pentru închidere, vor rămâne deschise, a decis Ministerul Sănătății. Aceste centre, însă, vor fi strict monitorizate de Direcția de Sănătate Publică Vrancea. Zilele trecute, cele două centre de permanență de la Focșani și de la Mărășești au fost trecute pe […] Articolul Centrele de permanență din Mărășești și Focșani rămân deschise, cu monitorizare DSP apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Creșterile impozitelor locale, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe ghișeul.ro, au adus un început de an tensionat pentru mulți contribuabili. În unele cazuri, oamenii au aflat târziu că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut. O situație inedită întâlnim în județul Neamț, unde peste 20 de primării […] Articolul Neamț: Peste 20 de primării au calculat greșit taxele și impozitele locale apare prima dată în TeleM Regional.
21 februarie 2026
15:20
Cronica unui război anunțat: cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut # TeleM Iași
Bazându-se pe peste 100 de interviuri cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații și alți specialiști din mai multe țări, The Guardian prezintă modul în care SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și motivul pentru care majoritatea Europei – inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski – le-a respins.Pe […] Articolul Cronica unui război anunțat: cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite # TeleM Iași
Sunt trei drumuri închise, cinci cu circulaţie restricţionată, am avut şi accidente: în Giurgiu, un microbuz cu pasageri s-a răsturnat, iar o femeie a fost rănită. Sunt întârzieri şi în gări şi aeroporturi.Vorbim despre Brăila, Ialomiţa şi Călărași, acolo unde trei sectoare de drum național sunt închise complet din cauza zăpezii și a vântului, care […] Articolul Sudul țării, sub asediul iernii: drumuri închise în trei judeţe şi oameni salvaţi din maşini înzăpezite apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor # TeleM Iași
Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial, însă are o problemă: selecţionerul vine după o perioadă grea. El a fost internat, a făcut o serie de analize, iar doctorii i-au confirmat diagnosticul.Sfătuit atât de medicii din România, cât şi de cei din […] Articolul Mircea Lucescu a luat decizia finală. Va sta pe bancă la barajul cu Turcia, în ciuda recomandărilor medicilor apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu # TeleM Iași
Pompierii de la ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov intervin sâmbătă, 21 februarie, pentru salvarea a 16 persoane dintr-un microbuz care s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu. Articolul Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în afara părții carosabile, pe DN5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers spre Giurgiu apare prima dată în TeleM Regional.
