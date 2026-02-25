Record pentru Sistemul de Garanție-Returnare în 2026

09:00

Peste 50 de percheziţii au făcut poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, în opt judeţe şi în Capitală, la nouă membri ai unei grupări infracţionale care au înşelat, în ultimii patru ani, societăţi bancare şi nebancare sau societăţi de leasing cu sume uriaşe obţinute cu documente false, inclusiv garantate de stat, cum ar […] Articolul Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală, la o grupare de infractori care au înşelat societăţi bancare şi nebancare cu sume uriaşe obţinute cu acte false, inclusiv garantate de stat, precum Start-up Nation apare prima dată în TeleM Regional.