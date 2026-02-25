Una din cele mai minunate destinații din Europa dublează taxa turistică. La ce trebuie să se aștepte și românii
Gândul, 25 februarie 2026 17:40
Unul dintre cele mai inundate orașe de călători din Uniunea Europeană a dublat taxa turistică, pentru a finanţa construcţia de locuinţe accesibile. Măsura va intra în vigoare din aprilie. Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi chiar și cu 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
17:50
Barcelona dublează taxa turistică pentru a combate supraturismul. Care va fi prețul din aprilie 2026 # Gândul
Barcelona, orașul din Spania care este cunoscut drept „grădina Europei”, va deveni o destinație mai scumpă pentru majoritatea turiștilor din întreaga lume. Parlamentul regional din Catalonia a aprobat miercuri o lege care prevede dublarea taxei pentru toți turiștii care se vor caza în hotelurile din Barcelona. Recent, Bazilica Sagrada Familia a devenit cea mai înaltă […]
17:50
Scandalul sporului de doctorat ia amploare. Rectorii spun că nu a fost adusă în discuție măsura de eliminare a indemnizației în discuțiile cu Bolojan. Un universitar rupe rândurile și spune că măsura este bună # Gândul
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că reducerea temporară a sporului pentru titlul științific de doctor a fost propusă de grupul de lucru format din reprezentanți ai Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și ai premierului Ilie Bolojan. Acum, rectorii susțin că nu a fost adusă în discuție măsura de eliminare a indemnizației în conversațiile cu […]
Acum 30 minute
17:40
Kim Jong Un lasă armele nucleare ale Coreei de Nord pe mâinile fiicei sale de 13 ani. Ce funcție a ajuns să ocupe adolescenta. „Primește deja informări de la generali“ # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a încredințat fiicei sale adolescente Kim Ju-ae, sarcina de a coordona forțele nucleare ale țării. Informația a fost publicată de ziarul The Chosun Daily, citând surse din serviciile de informații sud-coreene. Conform datelor serviciilor secrete, Kim Ju-ae, despre care se crede că are numai 13 sau 14 ani, ocupă funcția […]
17:40
Una din cele mai minunate destinații din Europa dublează taxa turistică. La ce trebuie să se aștepte și românii # Gândul
Unul dintre cele mai inundate orașe de călători din Uniunea Europeană a dublat taxa turistică, pentru a finanţa construcţia de locuinţe accesibile. Măsura va intra în vigoare din aprilie. Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi chiar și cu 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre […]
17:30
Corporatistul este inventiv. „Șmecheria” de la Piața Unirii 2, sau cum reușesc unii călători să fenteze aglomerația de dimineață de la metrou # Gândul
Aglomerația infernală de la stația Piața Unirii 2, de la orele dimineții, de pe Magistrala 2, ar fi fentată de unii călători printr-o metodă inedită. Soluția găsită de unii corporatiști, considerată o adevărată „șmecherie”, a fost semnalată pe rețelele de socializare. „V-ați întrebat de ce peronul de la Tineretului a început să arate în fiecare […]
Acum o oră
17:20
Viktor Orbán trimite armata să păzească instalațiile energetice critice. Într-o mișcare politică, ungurii acuză Kievul pentru întreruperile de curent # Gândul
Premierul Ungariei a anunțat miercuri că a impus măsuri drastice de securitate și a ordonat desfășurarea de trupe și personal de securitate suplimentar în jurul infrastructurii energetice critice a Ungariei. Decizia vine pe fondul unei escaladări a tensiunilor cu țara vecină, pe care Budapesta o acuză de șantaj politic și încercări deliberate de a perturba […]
17:20
AUR a depus proiectul legislativ pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi # Gândul
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament iniţiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene. „Iniţiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene să fie aleşi printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui […]
17:10
Echipa de fotbal Dinamo a anunțat, marți, transferul internaționalului George Pușcaș, care a evoluat ultima oară în Turcia, la Bodrum FK. El a semnat un contract valabil până până la 30.06.2027 și va evolua cu numărul 47. Pușcaș a impresionat cu un mesaj războinic la primul lui interviu în calitate de jucător al lui Dinamo. […]
17:10
Județul din România cu cei mai mulți hoți în 2025. Aici s-au comis cele mai multe furturi anul acesta # Gândul
Un „top” negru realizat pe baza datelor oficiale ale Poliției creionează o hartă inedită a infracționalității a României. Deși ar fi de dedus că zonele cele mai defaforizate economic și social sunt fruntașe și în acest domeniu, lucrurile stau exact invers. Excluzând Bucureștiul, în topul criminalității conduc județele cele mai prospere. Pentru pentru anul 2026, […]
17:00
Inundații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți # Gândul
Ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe regiuni din sud-estul Braziliei. Aproximativ 30 de persoane au murit și alte 39 sunt date dispărute, relatează The Guardian. Un râu din statul Minas Gerais a ieșit din matcă, iar străzile au fost înghițite de ape noroioase. Imaginile de pe rețelele de socializare arată alunecări de teren, […]
Acum 2 ore
16:50
O actriță din „Anatomia lui Gray” îl descrie pe Eric Dane „un hărțuitor și un ticălos”: „Eu sunt motivul pentru care a fost concediat din serial” # Gândul
Actorul Eric Dane a murit pe 19 februarie, la vârsta de 53 de ani, la aproape un an după ce a anunțat că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), o boală neurodegenerativă terminală. Era cunoscut mai ales pentru rolul doctorului Mark Sloan, sau „McSteamy”, din serialul Grey’s Anatomy, pe care l-a interpretat timp […]
16:40
Zodia care va primi o amendă pe final de februarie 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu de la Pro TV # Gândul
Foarte multe semne duble indică faptul că anumite evenimente se aglomerează și se suprapun. Trebuie să facem alegeri și nu neapărat să promitem că le vom onora pe toate, pentru că nu va fi posibil, este predincția astrologului Cristina Demetrescu pentru luna februarie, pentru ProTV. Mercur retrogradează în zodia Pești, ceea ce poate da mici […]
16:30
Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului # Gândul
Centura București (DNCB) pare că a trecut printr-o ploaie de asteroizi și de comete, după trei episoade de ninsoare din această iarnă. Drumul din jurul Capitalei este plin de adevărate cratere, iar circulația este aproape imposibilă, mai ales în zona Pantelimon – Cernica, unde sunt sute de gropi. Centura Capitalei se prezintă ca un adevărat […]
16:30
Gigantul rus Lukoil reacționează după ce statul român a instituit supravegherea extinsă asupra activelor din România. Poziția oficială cu privire la perimetrul Trident din Marea Neagră # Gândul
Lukoil a transmis miercuri 25 februarie poziția companiei, vizată de sancțiunile Statelor Unite, cu privire la acțiunea depusă la Tribunalul București, transmite Mediafax. Acțiunea în instanță a Lukoil în care se constată existența unui act de forță majoră a fost înregistrată la o zi după ce a fost adoptată Hotărârea de Guvern, prin care statul român […]
16:10
Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe” # Gândul
După o ședință intensă de guvern marți seară, premierul Ilie Bolojan a anunțat o mișcare care schimbă destul de multe în modul în care funcționează administrația publică din România. Cele două ordonanțe, una privind reforma administrației publice și cealaltă pentru relansarea economică, au fost adoptate și trimise spre publicare în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă […]
16:10
Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți # Gândul
Ploile torențiale au făcut ravagii în mai multe regiuni din sud-estul Braziliei. Aproximativ 30 de persoane au murit și alte 39 sunt date dispărute, relatează The Guardian. Un râu din statul Minas Gerais a ieșit din matcă, iar străzile au fost înghițite de ape noroioase. Imaginile de pe rețelele de socializare arată alunecări de teren, […]
16:10
Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer” # Gândul
Continuă scandalul dintre Vlad Gheorghe și Hubert Thuma, pe tema referendumului privind asimilarea județului Ilfov în București. Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan a declarat miercuri, 25 februarie, că referendumul este „o temă de actualitate pentru locuitorii” din ambele zone, dar și o soluție pentru a preveni „cimentarea unor oameni în funcții”. Conflictul a degenerat, […]
16:10
Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții # Gândul
Omul de afaceri Viorel Cataramă, unul dintre membrii marcanți ai PNL după 1989, a făcut o declarație tranșantă legată de viitorul fostului președinte Klaus Iohannis. Acesta consideră că, pentru ceea ce consideră a fi o”lovitură de stat”, Iohannis va face închisoare tot restul vieții sale. Declarația a fost făcută prima oară la finalul anului trecut, […]
16:00
Câte luni trebuie sa aibă lucrate o femeie pentru acordarea unui concediu prenatal. Ce trebuie să știe viitoarele mame # Gândul
În România, concediul de sarcină și lăuzie face parte din categoria concediilor medicale și este reglementat prin legislația privind asigurările sociale de sănătate. Acesta are o durată totală de 126 de zile calendaristice, împărțite, de regulă, între perioada prenatală și cea postnatală, iar viitoarea mamă poate alege cum să împartă aceste zile, cu condiția ca […]
16:00
Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate” # Gândul
Sindicatele din Educație au transmis o scrisoare oficială președintelui Nicușor Dan, prin care își exprimă îngrijorarea față de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Sindicatele, care spun că reprezintă peste 300.000 de angajați din sistem, acuză că educația și cercetarea sunt puse în pericol prin tăieri bugetare făcute fără analize de impact. Potrivit acestora, […]
Acum 4 ore
15:50
Presa moldovenească: „Simion”de peste Prut, dat jos dintr-un autobuz în Italia că nu avea bilet. Deputatul moldovean ar fi refuzat să plătească călătoria și ar fi invocat imunitatea parlamentară # Gândul
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiștii italieni, după ce ar fi refuzat să își achite călătoria în Napoli. Mai mult, pentru a scăpa de pedeapsă, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic. Pe adresa redacției deschide.md a fost expediată o scrisoare semnată de o moldoveancă […]
15:40
Procurorul Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru DIICOT. Recunoaște că există magistrați mai bine pregătiți: „Participarea mea nu este necesară” # Gândul
Procurorul militar Bogdan Pîrlog a anunțat pe social-media că se retrage din procedura de selecție pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Acesta a precizat că rămâne în cursa pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din […]
15:40
Ucraina și-a impus un interval de timp pentru aderarea la Uniunea Europeană. Termenul-limită: aprilie 2027. Ce planuri și-a făcut Kievul # Gândul
Politicienii de la Kiev sunt de părere că cea mai bună perioadă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este între alegerile din Ungaria, din luna aprilie, și cele prezidențiale din Franța, care sunt programate pentru aprilie 2027, scrie POLITICO. Kievul își dorește ca în acordul de pace cu Rusia, mediat de Statele Unite, să se […]
15:20
Cum arată acum Planșeul Unirii din centrul Capitalei. Anunțul important făcut de primarul Daniel Băluță # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut miercuri un anunț foarte important despre stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii din București. Potrivit edilului, prima etapă de refacere a plăcii de beton din centrul orașului, cea din zona Hanului lui Manuc, este gata. „O nouă săptămână de lucru la Planșeul Unirii. Prima etapă de refacere a plăcii […]
15:20
Covorul roșu, zâmbete largi și îmbrățișări: Imagini de la primirea călduroasă a lui Netanyahu pentru omologul său indian, Narendra Modi # Gândul
Prim-ministrul indian Narendra Modi a început, miercuri, o vizită de două zile în Israel, care are ca scop consolidarea cooperării în domeniul securității, economiei și tehnologiei între cele două țări. Liderul indian a coborât din avion zâmbind și ș-a îndreptat cu brațele deschise spre bunul său prieten, premierul Benjamin Netanyahu, care îl aștepta la baza […]
15:20
Ai observat că un parfum miroase diferit la câteva ore după aplicare? Nu este o coincidență. Fiecare parfum se dezvoltă în etape, iar mirosul pe care îl simți dimineața nu va fi identic cu cel de la prânz sau seara. Parfumul funcționează ca o compoziție în trei straturi: notă de vârf, notă de mijloc (inima) […]
15:10
Cum a reușit Javier Milei să genereze o creștere de 4,4% a economiei din Argentina și să scadă inflația: „Mergem înainte” # Gândul
Economia Argentinei a cunoscut o crește cu 4,4% în 2025, al doilea an de mandat al președintelui ultraliberal Javier Milei, potrivit institutului național de statistică. Potrivit aceleiași surse, în 2024, economia a avut o contracție de 1,8%, transmite BFMTV.com. Estimarea lunară a activității economice, publicată marți de Indec, arată o creștere în luna decembrie, generată […]
15:10
Conflict instituțional în UE: Capitalele europene amenință cu proces la CJUE dacă Parlamentul European primește prea multă putere # Gândul
Mai multe state membre ale Uniunii Europene amenință cu acțiuni în instanță din cauza puterilor sporite acordate Parlamentului European, scrie POLITICO. Formularea finală a scrisorii va fi aprobată de țările UE miercuri și contestă un acord încheiat anul trecut între Parlament și Comisie pentru acordarea legislativului unei influențe mai mari în procesul decizional. Un grup […]
15:00
O nouă „victorie” marca Bolojan la început de 2026. România este în continuare campioana inflației din Uniunea Europeană # Gândul
România continuă să fie și în 2026 țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, la un nivel de aproape dublu față de următoarea țară din clasament. Deși datele publicate de Eurostat arată că rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2% în ianuarie 2026, rămânem statul cu cele mai mari […]
15:00
Localitățile de pe malul Dunării, în alertă de inundații. Animalele din fermele de lângă Dunăre au fost evacuate # Gândul
Alertă în mai multe localități din Dolj aflate pe malul Dunării. Primarii din zonele afectate au primit avertizări că debitul Dunării va crește în perioada următoare. Este posibil chiar să fie depășite cotele de apărare și să fie inundate zonele din apropiere. Autoritățile sunt sfătuite să evacueze, după caz, utilajele, depozitele de lemne și fermele […]
14:50
Serialul tulburător care este disponibil, acum, și în România. Pelicula este adaptată după cartea unui laureat al Premiului Nobel pentru Literatură # Gândul
Cinefilii români au posibilitatea să privească un alt serial tulburător pe una dintre platformele de streaming disponibile în România. Este vorba despre pelicula „Lord of the Flies”, care este adaptată după o carte scrisă de un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Adaptarea este realizată de BBC. „Lord of the Flies” (n.r. „Împăratul Muștelor”) este […]
14:50
Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi aduce acuzații grave lui Daniel Băluță. Edilul general spune că primarul Sectorului 4 ar refuza predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4. „Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și administrative intreprinse de către PMB în ultimii tei ani au eșuat, asupra […]
14:40
Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. „Cât costă viețile copiilor distruse de păcănele?” # Gândul
Primarul unui oraș din România și-a propus ca localitatea pe care o conduce să fie prima din România „liberă de păcănele”, scrie Mediafax. Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului. Iar primarul din Slatina, Mario de Mezzo, tocmai a anunțat, printr-un material video […]
14:30
Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” # Gândul
Liderii europeni, conduși de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra continuării războiului, spune premierul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook. „Este o veste proastă pentru Europa”, a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia aceştia prelungesc un război „care evident nu are soluţie pe […]
14:20
TVR și-a propus să concureze cu cele mai mari trusturi. Schimbări radicale la Telejurnalul de la TVR1. Anunțul instituției # Gândul
Televiziunea română aduce schimbări importante în formatul Telejurnalului principal de la TVR, începând cu luna martie. Producătorii au decis modificarea orei de difuzare, dar și schimbarea prezentatorului, transmite Paginademedia.ro. Cei care urmăresc Telejurnalul, difuzat simultan de TVR 1 şi TVRplus.ro vor avea parte de surprize începând chiar cu data de 2 martie. Televiziunea română a […]
14:20
Cum se perpetuează la nesfârșit puterea. Tucă: De-aia lor nu le pasă, pentru că au sistemul în spate/Nicușor e prizonierul lui # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Marius Tucă au comentat criza de sistem și inerția acestuia, care face să se perpetueze la nesfârșit aceiași oameni la vârful puterii. Slăbiciunea sistemului a ieșit la suprafață odată cu anularea alegerilor. În opinia cunoscutului jurnalist și vedetă de televiziune […]
14:20
Crin Antonescu îl face praf pe Ilie Bolojan: ”E un om în siajul grupărilor soroșiste”. Fostul președinte PNL îndrumă oamenii să iasă în stradă # Gândul
Crin Antonescu, fostul președinte PNL și fostul candidat la prezidențiale, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că reprezintă continuarea influenței „grupărilor soroșiste” în politica românească. Declarațiile sale au fost făcute în direct, la Realitatea Plus. Antonescu a subliniat că nemulțumirile pe care românii le au față de actuala […]
14:10
După Macron și Starmer, Friedrich Merz merge în China să ceară „parteneriat echilibrat și corect”. Merz este înspțit de directorii VW, BMW și Siemens # Gândul
După vizitele președintelui Franței, Emmanuel Macron, și ale premierului britanic, Keir Starmer, acum a venit rândul cancelarului german să viziteze China. Friedrich Merz, care se află într-o vizită oficială de două zile, prima de la preluarea mandatului de cancelar în mai 2025, are ca obiective echilibrarea relațiilor comerciale dintre statul chinez și Europa și abordarea […]
14:10
Administrația Trump avertizează Kievul: atacurile asupra Rusiei au afectat marile companii petroliere americane. Ce „recomandă“ Washingtonul # Gândul
Administrația Trump a avertizat Ucraina că atacurile sale asupra unei instalații petroliere rusești din Marea Neagră, la sfârșitul anului trecut, au afectat investițiile SUA în Kazahstan. Afirmația a fost făcută de ambasadorul ucrainean în SUA, care a precizat că a primit o demarșă, adică o notificare diplomatică oficială, dar neașteptată din partea Departamentului de Stat […]
14:10
TVR și-a propus să concureze cu cele mai mari trusturi media. Schimbări radicale la Telejurnalul de la TVR1. Anunțul instituției # Gândul
Televiziunea română aduce schimbări importante în formatul Telejurnalului principal de la TVR, începând cu luna martie. Producătorii au decis modificarea orei de difuzare, dar și schimbarea prezentatorului, transmite Paginademedia.ro. Cei care urmăresc Telejurnalul, difuzat simultan de TVR 1 şi TVRplus.ro vor avea parte de surprize începând chiar cu data de 2 martie. Televiziunea română a […]
14:00
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine # Gândul
Saga „altă întrebare”, în care premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebări, sau la mai mult de o întrebare de jurnalist continuă. Marți șeara, prim-ministrul s-a arătat deranjat de întrebările pe care le-a primit în timpul conferinței de presă, susținută după adoptarea noilor tăieri. Șeful Executivului aproape și-a pierdut cumpătul, nu a răspuns la […]
14:00
Ce tigaie să folosești atunci când gătești. Care este cea mai sigură, potrivit specialiștilor # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce tigaie ar trebui să folosești, atunci când gătești? Specialiștii au vorbit despre importanța materialului vasului, mai ales atunci când este supus la temperaturi foarte ridicate. Vezi mai jos. Vasul în care gătești ar putea să influențeze atât gustul mâncării, cât și calitatea ei. Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc […]
Acum 6 ore
13:50
Numire controversată marca USR. Deși pretind că lupta cu sinecurile și pensionarii speciali, au numit un polițist pensionar special la conducerea unei uzine de armament # Gândul
La conducerea Uzina Mecanică (UM) Sadu – una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare – a avut loc o „mutare” controversată, punctul de pornire fiind Irinel Darău, ministrul USR al Economiei. Noul administrator special al uzinei este Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Gorj. Numirea lui Viorel […]
13:50
Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București # Gândul
Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București. Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București Meteorologii Ease Weather prognozează cinci zile de ninsori în Capitală, în martie, dar vizează doar „o atingere ușoară a iernii”, în preambulul primăverii. Potrivit specialiștilor meteo, vremea va fi […]
13:40
Sediu bancar pe aeroportul Otopeni. Compania Națională de Aeroporturi a demarat procedura de licitație # Gândul
Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație în vederea închirierii unui spațiu în incinta Aeroportului Henri Coandă, pentru amenajarea unui sediu bancar, precizează instituția într-un comunicat. Spațiul este amplasat în clădirea Corp AB4, etaj 1, latura Est (zona publică) și are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu […]
13:40
Bancă la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Compania organizează o licitație pentru închirierea unui spațiu # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) organizează o licitație pentru un spațiu destinat activităților bancare la Aeroportul „Henri Coandă”, anunță compania prin intermediul unui comunicat. Potrivit anunțului spațiul este amplasat „în clădirea Corp AB4, etaj 1, latura Est (zona publică) și are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu destinat arhivei, în […]
13:40
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să retrimită Parlamentului legea pensiilor magistraţilor, pe motiv că a fost adoptată în urma presiunii sociale # Gândul
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România(UNJR) îi cere lui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament a legii referitoare la pensiile magistraților. 16 preşedinţi de Curţi de Apel au semnat o scrisoare transmisă preşedintelui, în acest sens. Judecătorii susțin că reexaminarea este esențială pentru garantarea dreptului cetățenilor la o justiție independentă și la soluționarea cauzelor într-un termen […]
13:40
Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi la nivel global și care este apreciată atât pentru gust, cât și pentru efectul energizant. Specialiștii atrag, însă, atenția că, deși are beneficii, consumul trebuie menținut în limite rezonabile, din cauza conținutului de cofeină. Potrivit datelor oficiale, cafeaua conține acizi organici și polifenoli cu rol antioxidant, dar […]
13:30
Bancă pe aeroportul Otopeni. Compania Națională de Aeroporturi a demarat procedura de licitație # Gândul
Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație în vederea închirierii unui spațiu în incinta Aeroportului Henri Coandă, pentru amenajarea unui sediu bancar, precizează instituția într-un comunicat. Spațiul este amplasat în clădirea Corp AB4, etaj 1, latura Est (zona publică) și are o suprafață de 93,81 mp, la care se adaugă un spațiu […]
13:10
Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă în organism, dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână? Un nutriționist a făcut un mic experiment și a observat ce s-a întâmplat în corpul său, la șapte zile de la consumul acestui fruct. Bananele sunt, fără îndoială, unele dintre cele mai delicioase, practice și bogate în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.