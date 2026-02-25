Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”

15:40

Politicienii de la Kiev sunt de părere că cea mai bună perioadă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este între alegerile din Ungaria, din luna aprilie, și cele prezidențiale din Franța, care sunt programate pentru aprilie 2027, scrie POLITICO. Kievul își dorește ca în acordul de pace cu Rusia, mediat de Statele Unite, să se […]