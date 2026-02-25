Oficial ANOFM. Locuri de muncă disponibile în România și Europa. Care sunt cele mai căutate meserii

15:20

Ai observat că un parfum miroase diferit la câteva ore după aplicare? Nu este o coincidență. Fiecare parfum se dezvoltă în etape, iar mirosul pe care îl simți dimineața nu va fi identic cu cel de la prânz sau seara. Parfumul funcționează ca o compoziție în trei straturi: notă de vârf, notă de mijloc (inima) […]