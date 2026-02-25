Reacția lui Zelenski la acuzațiile Kremlinului privind armele nucleare în Ucraina
25 februarie 2026
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins miercuri afirmaţiile făcute săptămâna aceasta de către Kremlin cu privire la presupusele planuri ale Marii Britanii şi Franţei de a livra arme nucleare Ucrainei, atribuind această acuzaţie unei încercări a Moscovei de a distrage atenţia de la situaţia de pe front.
Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă # Digi24.ro
Peste 2.500 de hectare de pădure din județul Covasna au revenit în proprietatea publică a statului în urma unor procese inițiate în 2018 de Ministerul Finanțelor, la care s-au alăturat și juriștii Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. Decizia instanței este definitivă și pune capăt unui litigiu care a început în urmă cu mai bine de șapte ani, potrivit unui comunicat de presă.
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba # Digi24.ro
Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmaţiile privind existenţa unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina care a dus la un veto împotriva unor noi măsuri majore de sprijin pentru Kiev, relatează dpa.
Despăgubiri pentru victimele incendiului din Crans-Montana: Câți bani va primi fiecare persoană afectată de la guvernul elvețian # Digi24.ro
Elveţia a anunţat miercuri că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana, o tragedie soldată cu moartea a 41 de persoane şi rănirea a peste 100, relatează Reuters.
Elveţia se pregăteşte să includă utilizarea numerarului în Constituţie, cu prilejul unui referendum care va fi organizat luna viitoare. Opinia publică din ţara cantoanelor sprijină existenţa în continuare a banilor fizici, în pofida trecerii pe scară largă la plăţile digitale.
Percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri destinate costurilor de cazare şi hrană pentru refugiaţi ucraineni # Digi24.ro
Poliţiştii din Buzău au făcut, miercuri, zece percheziţii într-un dosar penal care vizează suspiciuni de obţinere ilegală de fonduri, tentativă la înşelăciune şi fals în declaraţii, într-un dosar vizând decontarea cazării şi hranei pentru 180 de refugiaţi ucraineni, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.
Marea Britanie suspendă procesul de ratificare a acordului prin care cedează suveranitatea arhipelagului Chagos către Insula Mauritius, anunţă miercuri BBC, potrivit News.ro. Arhipelagul Chagos include, în special, o insulă ce găzduieşte o importantă bază militară americano-britanică, iar Donald Trump a criticat aspru acest acord în ultima vreme.
Alertă de inundații după valul de ninsori: Debitul Dunării a crescut alarmant, iar autoritățile locale au fost avertizate să ia măsuri # Digi24.ro
Este alertă de inundații în mai multe localități din județul Dolj. Debitul Dunării a ajuns la aproape 7.000 de metri cubi pe secundă, cu peste 2.500 peste media multianuală. Mai multe terenuri și pășuni sunt deja sub ape după ploile abundente și topirea zăpezilor, iar apa a ajuns aproape de casele oamenilor. Autoritățile locale au fost avertizate să evacueze mai multe zone.
Carnea de porc congelată nu va mai putea fi vândută ca proaspătă în România. Anunțul ministrului Florin Barbu # Digi24.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va modifica legislaţia astfel încât toată carnea de porc congelată care ajunge în România din Uniunea Europeană să nu mai poate fi comercializată drept proaspătă, a anunţat, miercuri, ministrul de resort, Florin Barbu, după întâlnirea cu crescătorii de porci.
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare. Ilie Bolojan a trimis cele două ordonanțe la Monitorul Oficial # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că a trimis Ordonanţa privind reforma în administraţie la Monitorul Oficial pentru publicare, înainte să plece la Bruxelles pentru întâlnirea cu oficialii europeni.
Rusia continuă reabilitarea lui Stalin cu un film despre viaţa dictatorului: „El a fost cel care a construit ţara noastră” # Digi24.ro
Casa de producţie rusă Triix Media a început miercuri filmările pentru o peliculă despre dictatorul sovietic Iosif Stalin, a cărui imagine Kremlinul încearcă să o reabiliteze de mai mulţi ani.
Polonia alocă 4,8% din PIB pentru Apărare, dar modernizarea armatei întârzie. General: „Nu compensăm 30 de ani de subfinanțare” # Digi24.ro
Șeful Statului Major al Forțelor Armate poloneze a avertizat, miercuri, asupra „amenințării existențiale” pe care o reprezintă Rusia pentru Polonia, subliniind întârzierile în modernizarea armatei, în pofida unor cheltuieli record pentru apărare.
Alexandru Nazare, după adoptarea pachetului de relansare economică: „Punem bazele unei creşteri economice bazate pe investiţii” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, după adoptarea pachetului de relansare economică, că acesta reprezintă un instrument strategic de 5 miliarde de euro, aplicabil până în 2032, menit să orienteze economia românească de la consum către investiţii, inovare şi producţie autohtonă. Într-o postare pe Facebook, acesta le-a recomandat antreprenorilor să urmărească ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanţelor şi ANAF pentru accesarea schemelor de sprijin.
Interviul pentru șefia DIICOT. Antonia Diaconu: „Să ne întoarcem către esență, către dosarele de impact care pot să ia mai mult timp” # Digi24.ro
Antonia Diaconu a vorbit, în interviul pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism (DIICOT), despre necesitatea ca parchetul să se concentreze asupra dosarelor de impact și despre modul în care ar putea atrage procurori care să își dorească să lucreze în DIICOT.
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu 8,5% în ianuarie 2026, de peste patru ori față de media europeană # Digi24.ro
România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cu un avans anual al prețurilor de 8,5% în luna ianuarie 2026, în timp ce inflația la nivelul Uniunii Europene a coborât la 2%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.
Raport: Fructe cu pesticide au fost identificate în mai multe județe. Ce alimente sunt neconforme # Digi24.ro
Autoritatea Națională Fitosanitară a identificat, în mai multe județe, pesticide peste limită, în 2025, în probe de căpșuni, piersici, mere și pere. Mostrele neconforme au fost depistate de Oficiile Fitosanitare din județele Giurgiu, Hunedoara, Prahova și Iași.
Metoda „Loverboy”, aplicată de un polițist de frontieră. Agentul este acuzat de trafic de minori și proxenetism # Digi24.ro
Un agent al Poliției de Frontieră, în vârstă de 24 de ani, este acuzat de trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism, după ce ar fi exploatat sexual mai multe victime, printre care și o adolescentă de 17 ani. Potrivit anchetatorilor, acesta nu ar fi acționat singur, în dosar fiind vizat și un alt tânăr, în vârstă de 23 de ani, suspectat că a recrutat victime în același scop.
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe: „Avem mulți baroni locali”. Thuma: „E consilier ca să nu fie șomer” # Digi24.ro
Scandalul dintre Vlad Gheorghe, consilier onorific al lui Ilie Bolojan, și Hubert Thuma, pe tema desființării județului Ilfov, continuă. Consilierul premierului a declarat la Digi24 că „există mulți baroni locali în Ilfov”, motiv pentru care un referendum privind desființarea județului ar trebui adus în discuție. De cealaltă parte, șeful CJ Ilfov îl atacă pe Vlad Gheorghe spunând că „a ajuns consilier ca să nu mai fie șomer”.
Avertismentul unui oficial de la Palatul Elysee: „Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară” # Digi24.ro
Există un risc de proliferare nucleară în lumea de astăzi, potrivit unui oficial francez de la Palatul Elysee. „Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, a declarat oficialul reporterilor miercuri, adăugând că presiunea asupra regimului internațional de neproliferare este în creștere, relatează Politico.
Notar public din Timișoara, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei # Digi24.ro
Un notar public din Timișoara a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei prin neplata impozitelor aferente veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.
„Pentru prima dată în istorie”. Record la Moscova, unde stratul de zăpadă a depăşit 80 de centimetri. Imagini din capitala Rusiei # Digi24.ro
Grosimea stratului de zăpadă din capitala Rusiei a depăşit 80 de centimetri, doborând recordul istoric anterior din 1994, după ninsorile abundente căzute în ultimele săptămâni, a anunţat miercuri meteorologul rus Evgeny Tishkovets.
Ministrul german al Apărării îl critică pe Trump pentru că i-a „întins covorul roșu” lui Putin: „L-a întâmpinat ca pe un prieten” # Digi24.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, l-a criticat dur pe Donald Trump, acuzându-l pe liderul SUA că i-a transmis semnale greșite lui Vladimir Putin și că a slăbit poziția Ucrainei în război, relatează Politico.
Un candidat s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT. Bogdan Pîrlog candidează și pentru funcția de procuror general # Digi24.ro
Bogdan Ciprian Pîrlog a anunțat miercuri, în timpul interviurilor pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), că se retrage din procedura de selecție pentru funcția de procuror-șef al DIICOT. Procurorul militar rămâne, însă, în cursa pentru funcția de procuror general, pentru care a și susținut interviul.
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul de a conduce: „Este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem” # Digi24.ro
În cadrul reformei administrației publice, Guvernul a introdus o măsură care leagă plata amenzilor de dreptul de a conduce. Măsura, care va intra în vigoare în luna septembrie, prevede că șoferii care nu achită sancțiunea aplicată să rămână pietoni. Mai mult, la fiecare 50 de lei datorați conducătorii auto rămân o zi fără permis. Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, a spus, la Digi24, că măsură „este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem”.
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de acuzații de minciuni, afirmații controversate și tirade xenofobe # Digi24.ro
Discursul-maraton al președintelui Donald Trump privind Starea Națiunii, cel mai lung din istoria SUA, a fost dominat de confruntări politice și declarații controversate, fără a reuși însă să schimbe percepția publică asupra mandatului său. Într-un context marcat de polarizare și de un nivel scăzut de aprobare, intervenția de 107 minute a inclus atacuri la adresa democraților, afirmații contestate privind economia și imigrația și proteste din partea unor parlamentari din opoziție, scrie The Guardian.
Ministrul Mediului vine în această seară la Digi24 pentru a discuta despre calitatea aerului pe care îl respirăm, eterna problemă a deșeurilor nereciclate și pregătirile pentru sezonul de vară pe litoral, unde mii de clădiri ilegale au fost deja demolate de stat. Diana Buzoianu va răspunde întrebărilor lui Claudiu Pândaru de la ora 20:30.
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament # Digi24.ro
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Judecătorii susţin că reexaminarea este „esenţială” pentru garantarea dreptului cetăţenilor la o justiţie independentă şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Judecătorii îl atacă dur și pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l de „mentalitate stalinistă” în raporturile dintre puterea executivă şi cea judecătorească, în care „Partidul era cel care decidea ce hotărâri judecătoreşti trebuie pronunţate”.
Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei” # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Primăria Municipiului București (PMB) riscă să piardă aproximativ 220 de milioane de lei, bani destinați modernizării rețelei de termoficare din Sectorul 4, din cauza refuzului Primăriei Sectorului 4 de a preda amplasamentele necesare lucrărilor. Edilul susține că întârzierea poate duce la anularea proiectului și la menținerea problemelor legate de încălzire pentru locuitorii sectorului.
Interviul pentru șefia DIICOT. Actualul procuror-șef, despre fenomenul consumului de droguri: „Adicția trebuie tratată” # Digi24.ro
Alina Albu, care țintește un nou mandat de procuror-șef al Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism (DIICOT), a susținut miercuri interviul organizat de Ministerul Justiției. Albu a listat rezultatele celor trei ani de mandat în fruntea DIICOT, a vorbit despre prioritățile pe care le are pentru următorii trei ani și a dat detalii despre modul în care au evoluat grupările de criminalitate organizată în ultimii ani.
Buzăul și Oradea, la extreme: milioane de euro amenzi neîncasate vs. colectare a impozitelor de 98%. Toma: „Măcar îi faci de râs” # Digi24.ro
Reforma administrației include și publicarea de către autoritățile locale a numelor datornicilor, iar noua măsura a fost comentată de doi edili. În timp ce Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a vorbit despre amenzi de circulație care se ridică la șapte milioane de euro, Florin Birta, primarul PNL Oradea, a punctat că municipiul are un grad de colectare anual al impozitelor de 98%. Totodată, Toma s-a arătat neîncrezător că această măsură ar aduce rezultate.
„O veste proastă pentru Europa”. Orban susține că liderii de la Bruxelles „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” # Digi24.ro
Liderii de la Bruxelles, conduşi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit marţi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra continuării războiului, susţine prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook.
Nouă lege împotriva violenței domestice: agresorii vor putea fi obligați la terapie psihologică sau internare psihiatrică # Digi24.ro
Agresorii vor putea fi obligați de instanță să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau chiar internare voluntară ori nevoluntară, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Noile prevederi modifică legea privind prevenirea și combaterea violenței domestice, impun obligații clare pentru autoritățile locale de a informa victimele și introduc sancțiuni pentru agresorii care nu respectă măsurile stabilite prin ordinul de protecție.
Peste 5 milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Cine sunt beneficiarii celor peste 2,6 miliarde de lei # Digi24.ro
Peste 5 milioane de români au primit în februarie bani de la stat sub formă de ajutoare sociale, pentru drepturile aferente lunii ianuarie. Suma totală plătită a fost de peste 2,63 miliarde de lei, iar cei mai mulți bani au mers către alocațiile copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copilului și persoanele cu dizabilități, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.
Metastazele de la nivelul creierului schimbă nu doar planul oncologic, ci și prioritățile clinice, deoarece pot influența rapid funcțiile neurologice. În acest context, controlul local precis și rapid devine o componentă centrală a strategiei terapeutice.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 25 februarie.
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord (presă) # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene.
Ministrul Agriculturii: „Limitarea mărcilor proprii la 20% nu va scumpi produsele. Adaosul comercial trebuie să fie unitar” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-o intervenție la Digi24 că propunerea privind limitarea produselor marcă proprie din magazine la maximum 20% din volumul total de vânzări nu va duce la creșterea prețurilor, respingând temerile apărute în spațiul public. Potrivit acestuia, măsura are ca scop eliminarea practicilor comerciale neloiale și stabilirea unor adaosuri comerciale unitare pentru produsele din aceeași categorie.
Pedeapsa lui Mario Iorgulescu, din nou analizată: procurorii cer verificarea reducerii condamnării. Ce înseamnă acest lucru # Digi24.ro
Procurorii contestă ultima reducere de pedeapsă în cazul lui Mario Iorgulescu la Instanța supremă. Este vorba despre un recurs în casație, o cale extraordinară de atac prin care se verifică legalitatea unei hotărâri definitive de diminuare a pedepsei la 8 ani de închisoare.
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi # Digi24.ro
Reforma administrației locale ar putea fi compromisă chiar din față. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a dezvăluit la Digi24 un truc legal prin care aproape orice primărie poate evita tăierile impuse de Guvern.
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât costă viața celui pe care l-am văzut mort?” # Digi24.ro
Mario De Mezzo, primarul Slatinei, a anunțat miercuri că în prima ședință de Consiliu local va propune scoaterea din oraș a tuturor sălilor de jocuri de noroc. El este primul primar care anunță o astfel de măsură.
Moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter, depusă de AUR la Senat: „Breasla vă vrea afară” # Digi24.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, în plenul Senatului, o moţiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter, intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteţi o jignire pentru cultura română.”
„Peștera lui Aladin”. Ucrainenii susțin că au distrus un depozit rusesc plin cu echipamente și drone: imagini cu operațiunea # Digi24.ro
Operatorii de drone ucraineni susțin că au distrus o „peșteră a lui Aladin” plină cu echipamente rusești într-un depozit situat pe teritoriul Rusiei, relatează TVP World.
Rompetrol ar putea închide trei stații din Constanța după refuzul Primăriei de a prelungi contractele. Câți angajați sunt afectați # Digi24.ro
KMG International (Rompetrol) a reacționat după informațiile privind închiderea a trei stații de carburanți din Constanța, precizând că decizia autorităților locale de a nu prelungi contractele de asociere ar putea duce la sistarea activității a patru benzinării și la pierderea a până la 80 de locuri de muncă. Reprezentanții companiei spun că au solicitat autorităților locale reanalizarea situației și au propus mai multe variante legale pentru menținerea stațiilor în funcțiune, avertizând că închiderea acestora ar putea avea efecte asupra mediului economic local.
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini # Digi24.ro
O fotografie cu Stephen Hawking relaxându-se pe un șezlong alături de două femei în bikini a fost publicată în dosarele Esptein. Imaginea fizicianului britanic a circulat online după ce a apărut în cea mai recentă serie de documente publicate în cadrul anchetei Departamentului de Justiție al Statelor Unite asupra lui Jeffrey Epstein, potrivit The Times.
Angajații din Guvern continuă să îl atace pe Bolojan după adoptarea tăierilor în administrație: „Cultivă ura de clasă” # Digi24.ro
Sindicatul angajaților de la Palatul Victoria continuă să îl critice pe premierul Ilie Bolojan după ce a fost adoptată reforma administrației, care vine cu tăieri de posturi și salarii în instituții. Aceștia acuză „prigoana” lucrătorilor la stat și susțin că Executivul „cultivă ura de clasă”.
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece” # Digi24.ro
Într-o recentă apariție, actorul Robert De Niro a îndemnat oamenii să „reziste” în fața liderului american și a administrației sale. Mai mult, actorul premiat cu Oscar a afirmat că Trump „nu va părăsi niciodată” funcția și că este responsabilitatea americanilor să „scape de el”, relatează Euronews.
Interviul pentru șefia DIICOT. Ioana Albani: „Alte state sunt capabile să vadă cât costă piața drogurilor” # Digi24.ro
Ioana Bogdana Albani a transmis, în cadrul interviului susținut miercuri pentru funcția de procuror-șef DIICOT, că instituția este „solidă”, însă, în opinia ei, activitatea parchetului specializat ar trebui să se concentreze pe acțiuni care să producă efecte asupra fenomenului infracțional, nu asupra indicatorilor de activitate.
Tragedie în Turcia: un avion de luptă F-16 al armatei s-a prăbușit lângă o autostradă. Pilotul a murit # Digi24.ro
Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în vestul Turciei, în apropierea unei autostrăzi majore, pilotul pierzându-şi viaţa, a informat agenţia oficială de presă Anadolu, citând Ministerul Apărării.
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein # Digi24.ro
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a ținut secrete unele documente din dosarele Epstein legate de acuzațiile că președintele Trump a abuzat sexual o minoră, potrivit unei anchete a National Public Radio (NPR). De asemenea, DoJ a eliminat unele documente din baza de date publică în care acuzațiile împotriva lui Jeffrey Epstein îl menționează și pe Trump.
