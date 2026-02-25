Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba

12:00

KMG International (Rompetrol) a reacționat după informațiile privind închiderea a trei stații de carburanți din Constanța, precizând că decizia autorităților locale de a nu prelungi contractele de asociere ar putea duce la sistarea activității a patru benzinării și la pierderea a până la 80 de locuri de muncă. Reprezentanții companiei spun că au solicitat autorităților locale reanalizarea situației și au propus mai multe variante legale pentru menținerea stațiilor în funcțiune, avertizând că închiderea acestora ar putea avea efecte asupra mediului economic local.