Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe: „Avem mulți baroni locali”. Thuma: „E consilier ca să nu fie șomer”

Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri, conform unui comunicat de presă.