„Nu cred că Metallica face sprinturi pe acolo”  Mihai Stoica, enervat de indisponibilitatea Arenei Naționale: „Ce, vara e de jucat fotbal pe stadion?”

11:40

Surse GOLAZO.ro au dezvăluit, în exclusivitate, un nou scandal cu bani publici a cărei protagonistă e Camelia Voinea. Nu numai Farul Constanța a plătit-o pe Camelia Voinea deși aceasta nu mai desfășura ore de pregătire sau să coordoneze vreo grupă de copii, deci ilegal, ci și CSM Constanța a făcut același lucru!