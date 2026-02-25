Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu rusoaice
Adevarul.ro, 25 februarie 2026 17:45
Bill Gates a prezentat scuze angajaților Fundației Bill & Melinda Gates marți, recunoscând că asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a fost o „greșeală uriașă” care a afectat reputația organizației, relatează Wall Street Journal.
• • •
De la rock la jazz: Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park, două lumi muzicale, un singur abonament # Adevarul.ro
Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park anunță lansarea unui abonament comun, disponibil în ediție limitată, care oferă acces complet la ambele festivaluri.
Portretul românului care se judecă cu banca: bărbat, 41-50 de ani, cu un credit în lei și dorința de a scăpa de costuri mari # Adevarul.ro
În ultimii doi ani, profilul consumatorului care apelează la Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) s-a schimbat semnificativ.
Percheziții într-o primărie din Buzău și la mai multe domicilii pentru presupuse fraude la decontarea cazării și hranei refugiaților ucraineni # Adevarul.ro
Poliţiştii din Buzău au efectuat, miercuri, 25 februarie, zece percheziţii într-un dosar privind presupuse fraude și fals în declarații legate de decontarea cazării și hranei pentru 180 de refugiați ucraineni.
Victimele tragediei din Crans-Montana vor primi fiecare câte 56.000 de dolari. Anunțul guvernului elvețian # Adevarul.ro
Elveţia a anunţat miercuri, 25 februarie, că va efectua o plată unică de 50.000 de franci elveţieni (56.000 de dolari) către supravieţuitorii grav răniţi şi familiile îndoliate ale victimelor incendiului ce a avut loc de Anul Nou în barul din staţiunea de schi Crans-Montana.
Kelemen Hunor atrage atenția asupra plății unice pentru pensionarii care primesc sub 3.000 de lei: „Dacă statul nu găsește 1.000 lei pe an, sunteți în eroare” # Adevarul.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 25 februarie, că există o propunere pentru o plată unică (one-off) pentru pensionari în 2026, similară cu cea făcută în 2025.
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse # Adevarul.ro
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a atras reacții împărțite după apariția sa la un eveniment oficial organizat la Casa Albă.
Fostul șef al spionajului militar ucrainean se opune loviturilor asupra liderilor naționali pe timp de război: „Fie că este vorba de Kiev sau de Valdai” # Adevarul.ro
Kirilo Budanov, șeful biroului prezidențial, care conduce negocierile cu Rusia în privința problemelor militare, a declarat marți, 24 februarie, că până și în condiții de război trebuie să existe limite clare pe care nicio parte beligerantă nu ar trebui să le încalce.
Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi cu până la 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa, în cadrul eforturilor de a reduce supraturismul şi a ajuta la finanţarea construcţiei de locuinţe accesibile.
Ce conține reforma administrației publice, transmisă de Bolojan către Monitorul Oficial. Anunțul de ultimă oră al premierului # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță transmiterea către Monitorul Oficial a ordonanței privind reforma administrației publice, înainte de a pleca la Bruxelles.
Liderul Sindicatului Europol după ce măsura amenzilor neplătite ar putea lăsa șoferii fără permis: „Este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem” # Adevarul.ro
Guvernul a introdus, în cadrul reformei administrației publice, o măsură care condiționează dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere. Sindicatele din Poliție reacționează.
Notar din Timișoara, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. A prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei # Adevarul.ro
Un notar public din Timișoara a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, fiind acuzat de evaziune fiscală. Acesta a prejudiciat bugetul statului cu peste 1,5 milioane de lei.
„Nu mai e de joacă”. Oficial BNR, avertisment: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale” # Adevarul.ro
Cinci milioane de români vor fi nevoiți să muncească până la vârsta de 65–70 de ani din cauza pensiilor speciale, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.
Iranul se află în negocieri avansate cu China pentru achiziționarea unei rachete de croazieră supersonice capabile să lovească portavioane americane, potrivit unor surse citate de Reuters.
Sentința primită de un avocat din Bucureşti, prins beat la volan, care a dat vina pe „murături, carne cu șampanie și alte produse care fermentau” # Adevarul.ro
Un avocat din București a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a fost prins băut la volan în urmă cu doi ani. Decizia a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Primarul care arată cum poate fi păcălită „legal” reforma administrativă a premierului Bolojan # Adevarul.ro
Reforma administrației locale, adoptată marți de Guvern, riscă să fie compromisă chiar de la început, avertizează primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu. Într-o intervenție la Digi24, edilul a explicat că primăriile pot evita reducerile de personal.
Controverse după reducerea sporului de doctorat: rectorii universităților contestă afirmațiile lui Bolojan: „Nu a fost adusă în discuție” # Adevarul.ro
Rectorii universităților din România contestă declarațiile premierului Ilie Bolojan după adoptarea Ordonanței de Urgență care reduce sporul pentru titlul de doctor.
Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru şefia DIICOT: „Printre candidaţi, se regăsesc profesionişti remarcabili” # Adevarul.ro
Procurorul Bogdan Pîrlog a anunțat că se retrage din procedura de selecție pentru conducerea DIICOT.
Femeia acuzată că și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, pentru moștenirea de 1 milion de euro, rămâne în arest preventiv # Adevarul.ro
Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins miercuri, 25 februarie, ca nefondată, contestația formulată de Amiana Păştină, femeia din Sibiu acuzată că și‑a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale. Astfel, aceasta rămâne în arest preventiv.
Mai multe unități de cazare și localuri în aval de barajul Vidraru, anchetate pentru fose fără fund care au contaminat pânza freatică # Adevarul.ro
Polițiștii din Argeș au deschis patru anchete penale după ce au descoperit că mai multe pensiuni, restaurante și săli de evenimente din aval de barajul Vidraru folosesc fose fără fund, care contaminează pânza freatică.
Pas important pe Autostrada Sibiu - Făgăraș: Au fost montate primele grinzi de beton pe tronsonul dintre Avrig și Arpașu de Jos # Adevarul.ro
Lucrările la Autostrada Sibiu-Făgăraș continuă într-un ritm susținut, chiar și în condiții de iarnă.
Cel mai bun espresor manual 2026 – Top 4 + alternative Breville & De’Longhi: transformă fiecare ceașcă într-un ritual de barista la tine acasă # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune espressoare manuale din 2026! Top 4 + alternative Breville și De’Longhi care transformă fiecare ceașcă într-un ritual de barista acasă. Alege aparatul perfect pentru cafea de calitate!
Scandalul comasării Ilfovului cu Bucureștiul: Vlad Gheorghe vorbește de „mulți baroni locali în Ilfov”. Hubert Thurma: „A ajuns consilier ca să nu rămână șofer” # Adevarul.ro
Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat miercuri, 25 februarie, că referendumul privind asimilarea județului Ilfov în București este „o temă de actualitate pentru locuitorii” din ambele zone și o soluție pentru a preveni „cimentarea unor oameni în funcții”.
Omul lui George Simion, dat jos din autobuz la Napoli după ce ar fi refuzat să plătească biletul și a invocat imunitatea parlamentară # Adevarul.ro
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiștii italieni, după ce ar fi refuzat să își achite călătoria în Napoli. Incidentul ar fi avut loc în data de 15 februarie.
Trei scenarii de război pregătite de Pentagon împotriva Iranului. De la atacuri cibernetice la bombardamente masive # Adevarul.ro
În timp ce diplomații americani și iranieni negociază la Geneva viitorul programului nuclear al Teheranului, Pentagonul are deja pe masă trei planuri militare distincte pentru a forța capitularea regimului iranian.
România are cea mai mare inflație din Europa: Scumpirile sunt cele mai mari din UE pentru a șasea lună consecutivă # Adevarul.ro
Scumpirile din România sunt în continuare cele mai mari din UE, pentru a șasea lună consecutivă, inflația ajungând în ianuarie la 8,5% față de media de 2% în blocul comunitar, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.
Inimi reunite: Un bărbat și-a cerut iubita din tinerețe de soție, după 45 de ani de despărțire. Imaginile de la Aeroportul Chișinău au devenit virale # Adevarul.ro
După patru decenii și jumătate de despărțire, dragostea a triumfat. Un bărbat și-a cerut iubita din tinerețe în căsătorie pe Aeroportul Chișinău, gestul emoționant fiind surprins de călători și distribuit rapid pe rețelele sociale.
Japonia prezintă „Buddharoid”, călugărul robot cu inteligență artificială care oferă îndrumare spirituală # Adevarul.ro
Un călugăr robot dotat cu inteligență artificială, numit „Buddharoid”, a fost prezentat de cercetători japonezi, care susțin că acesta poate oferi îndrumare spirituală.
„Este o ipocrizie uriașă!”. Ciucu avertizează că Bucureștiul riscă să piardă 220 de milioane de lei din cauza refuzului lui Băluță de a preda amplasamentele pentru termoficare # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, acuză un blocaj politic între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4, care poate duce la pierderea a 220 de milioane de lei și la întârzieri majore în modernizarea rețelei de termoficare.
CIA recrutează în farsi: milioane de vizualizări pentru mesajul adresat iranienilor. Sunt învățați cum să evite restricțiile și supravegherea online # Adevarul.ro
Agenția Centrală de Informații a SUA a lansat, marți, un mesaj neobișnuit adresat direct iranienilor, oferindu-le instrucțiuni în limba farsi despre cum pot contacta în siguranță serviciul secret american, într-un moment în care președintele Donald Trump analizează posibile lovituri militare împotri
Avertismentul crescătorilor: Carnea de porc se vinde cu 4,7 lei/kg la poarta fermei. Multe se vor închide în câteva luni pentru că nu-și pot acoperi datoriile # Adevarul.ro
Carnea de porc se vinde cu 4,7 lei/kg la poarta fermei, mult mai puțin decât prețul de producție, ceea ce înseamnă că multe ferme se vor închide în câteva luni, pentru că nu-și pot acoperi datoriile, a declarat miercuri Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc.
Poliţist de frontieră, reţinut de DIICOT. Este acuzat că a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze # Adevarul.ro
Un poliţist de frontieră în vârstă de 24 de ani a fost reţinut de DIICOT pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, fiind acuzat că a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în Elveţia şi Germania.
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să retrimită Parlamentului legea privind pensiile de serviciu. Îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă” # Adevarul.ro
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) solicită preşedintelui Nicuşor Dan să retrimită în Parlament, spre reexaminare, Legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.
Copil de 9 ani, găsit inconștient pe șosea după ce a fost lovit de mașină în Cluj. Minorul ar fi traversat neregulamentar # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit, miercuri, 25 februarie, într-un accident rutier produs pe strada Ciobanului din municipiul Cluj-Napoca.
Primul oraș din România fără păcănele. Primar: „Cât costă viețile copiilor, soților, taților, vieți distruse de păcănele?” # Adevarul.ro
Primarul unui oraș din România și-a propus ca localitatea să fie prima din România „liberă de păcănele”. Autoritățile locale vor putea decide relocarea sau chiar interzicearea sălilor de jocuri de noroc, potrivit unei decizii a Guvernului.
Procurorul care a trimis un om nevinovat 12 ani la închisoare în dosarul Țundrea a murit. A fost considerată una dintre cele mai mari erori judiciare din România # Adevarul.ro
Ion Diaconescu, procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, care a instrumentat dosarul Marcel Țundrea, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani. Acesta a murit la Spitalul din Novaci, localitatea în care locuia după pensionare.
Reacția șefului CJ Ilfov Hubert Thurma după ce consilierul onorific al premierului Bolojan a cerut o comasare cu Bucureștiul # Adevarul.ro
Hubert Thuma a comentat propunerea lui Vlad Gheorghe privind organizarea unui referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Președintele Consiliului Județean Ilfov consideră drept „inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din Ilfov”.
Bănel Nicoliță își continuă drumul în fotbal în Liga 5: unde a ajuns să joace fostul internațional # Adevarul.ro
Bănel Nicoliță are 41 de ani.
Doctoratul în România: meritocrație sau „afacere”? Mihai Maci: „Cei cinstiți plătesc oalele sparte de descurcăreți” # Adevarul.ro
Viitoarea reducere la jumătate a indemnizației de doctorat creează polemică în societate. Pe de o parte, sunt cei care spun că banii obținuți astfel sunt un privilegiu și arată cu degetul spre scandalurile de plagiat și felul în care un astfel de titlu se poate obține în România.
Lege dură împotriva agresorilor sexuali, adoptată de Parlament: interdicție la angajare în școli, spitale și centre pentru persoane vulnerabile # Adevarul.ro
Agresorii sexuali condamnați nu vor mai putea lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire, după ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie. Actul normativ mai are nevoie doar de promulgare pentru a intra în vigoare.
Carlos Alcaraz a jucat meciul perfect de tenis. Cifrele reușite de spaniol la Doha erau neatinse din 2023 # Adevarul.ro
Liderul mondial în circuitul ATP are doar victorii în 2026.
Ministrul Agriculturii acuză supermarketurile de practici neloiale: Lapte marca proprie vândut cu 4,9 lei, iar pe brand - 9 lei # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, 25 februarie, că producătorii români trebuie să aibă în supermarketuri produse pe care este inscripționat brandul la preţul corect. El susține că a observat practici neloiale.
Pensionar special, membru AUR, numit administrator la o firmă de armament. Ministrul Irineu Darău: „Am luat în considerare experiența” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei Irineu Darău (USR) l-a numit marți pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din România.
Declarația unei actrițe din „Anatomia lui Grey” i-a scandalizat pe fanii regretatului actor Eric Dane: „Karma” # Adevarul.ro
O actriță secundară din serialul Grey’s Anatomy se confruntă cu reacții negative după ce a făcut publice problemele pe care le-a avut în trecut cu regretatul actor Eric Dane.
Sindicatele și studenții protestează cu fluiere, vuvuzele și pancarte la Palatul Cotroceni, sub sloganul „Școală săracă - Țară needucată” # Adevarul.ro
Aproximativ 500 de sindicaliști și studenți s-au adunat miercuri, 25 februarie, în fața Palatului Cotroceni pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează salarizarea cadrelor didactice.
Cine este Abigail Spanberger, guvernatoarea care a dat o replică tăioasă după discursul lui Trump # Adevarul.ro
Guvernatoarea statului Virginia, Abigail Spanberger, a susținut replica Partidului Democrat la discursul privind Starea Uniunii rostit de președintele Donald Trump în fața Congresului.
