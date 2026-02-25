EI ȘI-AU DAT VIAȚA. NOI CE FACEM PENTRU EI?, eveniment orrganizat pe 8 martie cu ocazia Zilei Deținuților Politici Anticomuniști
ActiveNews.ro, 25 februarie 2026 19:20
Primăria Fieni, Biblioteca Orășenească „Mircea Popescu”, Asociația Foștilor Deținuți Politici, Asociația Pentru Cultură ALFA, Liga Studenților Iași și Parohia Fieni, în parteneriat cu Carolina TV Alba-Iulia, organizează duminică, 8 martie, de la ora 16.00, o serie de manifestări culturale, menite să strângă întreaga comunitate.
• • •
Acum 5 minute
19:50
19:50
Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Patrlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, informează Mediafax.
Acum o oră
19:20
19:00
Noile dezvăluiri din baza de date Stop The Harm expun o realitate sumbră: între 2019 și 2023, mii de copii americani au fost supuși unor intervenții chirurgicale care le-au schimbat viața, tratamente hormonale și blocante ale pubertății în numele ideologiei transgender.
Acum 2 ore
18:50
18:30
18:00
Este om de televiziune de trei decenii și de două decenii are cea mai longevivă emisiune în format one-man-show. De tot atâta timp, cu șarmu-i bunecunoscut, cu ironia acidă și autoironia fină, cu încrâncenatele luări de poziție ori cu cu argumentatele și amuzantele (totodată) analize ce țin de politic, economic ori social
18:00
Senatoarea AUR Niculina Stelea, secretar executiv al Senatului, critică în termeni duri ordonanța de urgență a Guvernului privind așa-zisa reformă în administrație, considerând-o "un abuz de putere”. În opinia AUR, avem un nou caz de uzurpare de către Executiv a atribuțiilor constituționale ale Parlamentului
Acum 4 ore
17:20
Documente CIA declasificate dezvăluie că, în 1952, șefii serviciilor secrete americane explorau metode chimice pentru a influența și controla comportamentul uman.
16:40
Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) i-a solicitat președintelui Nicușor Dan retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, a Legii privind modificarea pensiilor magistraților. Judecătorii susțin că reexaminarea este esențială pentru garantarea dreptului cetățenilor la o justiție independentă și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.
16:20
Este om de televiziune de trei decenii și de două decenii are cea mai longevivă emisiune în format one-man-show. De tot atâta timp, cu șarmu-i bunecunoscut, cu ironia acidă și autoironia fină, cu încrâncenatele luări de poziție ori cu cu argumentatele și amuzantele (totodată) analize ce țin de politic, economic ori social
Acum 6 ore
15:50
„Am o opinie pe subiectul ăsta, dar nu vreau să interferez cu dezbaterea... Și România a ajutat Ucraina în mai multe moduri. S-a decis până acum ca ele să nu fie făcute publice.” (Nicușor Dan, după summit-ul de la Odesa, 11 iunie 2025)
15:40
15:20
Adunarea Generală a ONU a adoptat o nouă rezoluție de susținere a Ucrainei, reiterând angajamentul față de suveranitatea și integritatea sa teritorială în frontierele recunoscute internațional.
15:00
După Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz întreprinde o vizită oficială în China. El se va întâlni astăzi cu președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing.
15:00
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, în plenul Senatului, o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter, intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”.
15:00
Artistul Nicolae Voiculeț a lansat un apel pe Facebook, în care spune că este este momentul pentru un PROTEST CIVIC în fața Ambasadei Franței și a Reprezentanței Comisiei Europene din București pentru a cere neamestecul în treburile interne ale României.
14:40
Artistul Nicolae Voiculeț a lansat un apel pe Facebook, în care spune că este este momentul pentru un PROTEST CIVIC în fața Ambasadei Franței și a Reprezentanței Comisiei Europene din București pentru a cere neamestecul în treburile interne ale României.
14:00
Într-un interviu acordat publicației Le Média, reputatul medic infecționist Christian Perronne a criticat dur corupția sistemică, frauda științifică și controlul lobby-urilor asupra instituțiilor publice. Însă cea mai gravă acuzație lansată de acesta a fost că vaccinurile Covid pentru VIP-uri și politicieni erau, de fapt, placebo, și că proteina spike și ARN-ul mesager au ajuns doar la populație. Profesorul a mai evidențiat o disparitate izbitoare a efectelor secundare în funcție de loturile administrate.
Acum 8 ore
13:40
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, în plenul Senatului, o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii, András Demeter, intitulată „Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română”.
13:20
Cancelarul german Friedrich Merz se află într-o vizită oficială de două zile în China. El se va întâlni astăzi cu președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing.
12:50
Călin Georgescu denunță o FALSĂ campanie derulată în numele său, precizând că nu a împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele său în vederea inițierii sau promovării unei petiții ori consultări publice. ”Orice utilizare a numelui meu în acest context a fost realizată fără consimțământul meu și reprezintă o asociere falsă”, a sris Călin Georgescu pe Facebook.
12:20
America a făcut o „schimbare istorică”, a declarat marți seara președintele Donald Trump în fața Congresului SUA, în cadrul primului său discurs despre starea națiunii din al doilea mandat, cu o durată record, plin de menționări de victorii și avertismente.
12:20
Mai mulți lideri europeni(inclusiv câțiva români) au mers marți la Kiev să marcheze patru ani de la invaziaRusiei, ocazie cu care au promis solemn că războiul va merge înainte.
12:10
America a făcut o „schimbare istorică”, a declarat marți seara președintele Donald Trump în fața Congresului SUA, în cadrul primului său discurs despre starea națiunii din al doilea mandat, cu o durată record, plin de menționări de victorii și avertismente.
Acum 12 ore
11:20
Nu a abdicat niciodată de la idealul tinereții sale și de la crezul ei creștin-ortodox, fiind una din marile neînfrânte ale reeducărilor. După eliberarea din închisoare, Maica Nicodima a devenit secretară a Mănăstirii Tismana.
11:10
La 25 februarie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Tarasie, Patriarh al Constantinopulului și apărător al sfintelor icoane.
Acum 24 ore
00:00
Azi dimineață m-am dus la o instituție. Evident, prima persoană care m-a întrebat ce doresc a fost portarul. Nu să se bage-n seamă, chiar voia să-mi fie de folos. Mi-a explicat ce am de făcut.
24 februarie 2026
23:20
La Odesa, un bărbat a folosit un stingător de incendiu împotriva angajaților Centrului Teritorial de Recrutare (TCK) și a plecat.
23:20
Președintele Donald Trump va susține marți seara, la ora locală 21.00, ora 4.00 a României, primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat
22:10
Ieri
19:40
La Odesa, un bărbat a folosit un stingător de incendiu împotriva angajaților Centrului Teritorial de Recrutare (TCK) și a plecat.
19:10
Prezent acumcâteva zile la o sesiune de întrebări și răspunsuri organizată de TheIndian Express, șeful companiei OpenAI, Sam Altman, s-a plâns că lumea facecomparații „nedrepte” atunci când critică IA pentru consumul ridicat deresurse.
19:10
Donald Trump insistă asupra încheierii unui acord de pace rapid pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă perspectivele diplomatice nu sunt favorabile acestei perspective. Administrația de la Washington vrea ca pacea dintre Kiev și Moscova să fie implementată până la cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA, care este celebrată pe 4 iulie, scrie Bloomberg.
18:20
Autoritățile din Serbia au reținut două persoane suspectate de pregătirea unui atentat asupra președintelui țării, Aleksandar Vučić.
17:50
Reformele sărăciei scot oamenii în stradă. Polițiștii protestează la această oră în Piața Victoriei. Aceștia au trimis o scrisoare deschisă guvernului, în care denunță măsurile luate de premier și cer o întâlnire de urgență cu acesta
17:50
Marius Lazurca, consilierul dublu de la Cotroceni prezentat deja ca „șeful SIE” la incursiunea înecată la mal a lui Nicușor Dan de peste Ocean, și creditat drept mare familist ba chiar și „suveranist”, la mare concurență cu Adrian Severin, probabil, este primul Ambasador al României care a cununat oficial un cuplu de homosexuali
17:40
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit luni, la slujba Canonului Mare, un cuvânt intitulat „Postul Mare este școală duhovnicească a înfrânării și a pocăinței”
17:20
Reformele sărăciei scot oamenii în stradă. Polițiștii protestează la această oră în Piața Victoriei. Aceștia au trimis o scrisoare deschisă guvernului, în care denunță măsurile luate de premier și cer o întâlnire de urgență cu acesta
17:10
Volvo a anunțat rechemarea în service a 40.323 de autoturisme Volvo EX30, din cauza riscului de supraîncălzire a bateriilor de înaltă tensiune. Sunt vizate versiunile EX30 Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance echipate cu anumite celule defecte.
16:30
Poliția din Heilbronn din sud-vestul Germaniei a lansat o anchetă împotriva unui pensionar care l-a numit pe cancelarul german Friedrich Merz „Pinocchio” într-un comentariu pe Facebook.
15:50
Autoritățile din Guatemala și-au intensificat ancheta asupra Lev Tahor, o sectă evreiască controversată, acuzată de trafic de ființe umane și abuz asupra copiilor, în urma arestării unuia dintre capii săi, a anunțat presa locală.
15:40
Cunoscuta jurnalistă Anca Alexandrescu publică pe surse o informație care pare să conteste regulile democratice dintr-un stat de drept. Astfel, ea afirmă că consilierul dublu de la Cotroceni Marius Lazurca, decorat oficial de Patriarhia Rusiei...
15:40
Autoritățile din Guatemala și-au intensificat ancheta asupra Lev Tahor, o sectă evreiască controversată, acuzată de trafic de ființe umane și abuz asupra copiilor, în urma arestării unuia dintre capii săi, a anunțat presa locală.
15:10
Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, țara nu se confruntă doar cu distrugeri materiale și pierderi pe front, ci și cu o problemă mai puțin vizibilă, dar la fel de devastatoare: un colaps demografic fără precedent.
15:00
Coaliția de guvernare transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureștenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi și suportă incompetența administrativă de zi cu zi, arată AUR Bucrești într-un comunicat.
14:10
Scandal de proporții! Romina Gingașu, soția mult mai tânără a octogenarului Piero Ferrari, tânăra care i-a sucit mințile celui care deține 10% din acțiunile Scuderiei Ferrari, apare în dosarul „prostituție cu vedete”! Rezzista lui Ferrari a fost implicată in mai multe scandaluri în ultimii ani, devenind între timp o speculantă a pieței imobiliare după cum recunoaște chiar ea, și anume că achiziționează în momente strategice ale pieței, informează România TV.
14:00
Înalți oficialiai administrației Trump au contactat mai multe țări arabe pentru a le liniștidupă ce ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că Israelul aredreptul divin asupra întregului Orient Mijlociu.
14:00
Sărbătoarea din data de 24 februarie, numită în folclorul popular, „Dragobete” este o închinare evlavioasă a românilor în fața celui mai frumos sentiment al umanității – dragostea.
14:00
„În mai multe comune din Muntenia și mai cu seamă în cele din județul Gorj și Olt, Aflarea capului St. Ioan, care cade totdeauna în 24 Februarie, se numește Dragobete.
