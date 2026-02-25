Oana Țoiu nu se mai rățoiește acum la Merz? Cancelarul german, prima vizită oficială în China. Se va întâlni cu ”dictatorul” Xi Jinping

20:30

Noul serial al celor de la Paramout+, ”Star Trek: Academia Flotei Stelare”, nu a reușit să se bucure de succesul scontat. Și nici nu avea cum, având în vedere că mustește de politici identitare de stânga, cum ar fi klingoni homosexuali, bisexuali și lesbiene. Și desigur, ceva vegan.