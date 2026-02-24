Fimarea Zilei: Un bărbat a folosit un stingător de incendiu împotriva angajaților Centrului Teritorial de Recrutare (TCK) din Odesa
ActiveNews.ro, 24 februarie 2026 23:20
La Odesa, un bărbat a folosit un stingător de incendiu împotriva angajaților Centrului Teritorial de Recrutare (TCK) și a plecat.
Acum o oră
23:20
Trump susține primul discurs despre Starea Uniunii din al doilea mandat - Casa Albă a început transmisia VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump va susține marți seara, la ora locală 21.00, ora 4.00 a României, primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat
Acum 2 ore
Acum 6 ore
19:40
19:10
Eficiență și apogeu: Trebuie să vă rupeți de la gură ca IA să crească, să vă-nlocuiască… # ActiveNews.ro
Prezent acumcâteva zile la o sesiune de întrebări și răspunsuri organizată de TheIndian Express, șeful companiei OpenAI, Sam Altman, s-a plâns că lumea facecomparații „nedrepte” atunci când critică IA pentru consumul ridicat deresurse.
Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Zelenski cere imperativ UE să stabilească un calendar exact pentru aderarea Ucrainei # ActiveNews.ro
Donald Trump insistă asupra încheierii unui acord de pace rapid pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă perspectivele diplomatice nu sunt favorabile acestei perspective. Administrația de la Washington vrea ca pacea dintre Kiev și Moscova să fie implementată până la cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA, care este celebrată pe 4 iulie, scrie Bloomberg.
Tentativă de asasinat în Serbia. Au fost vizați președintele Aleksandar Vučici, soția și copiii săi # ActiveNews.ro
Autoritățile din Serbia au reținut două persoane suspectate de pregătirea unui atentat asupra președintelui țării, Aleksandar Vučić.
Acum 8 ore
17:50
”Reformele sărăciei” au scos polițiștii în stradă. PROTEST în Piața Victoriei, la ușa lui Bolojan # ActiveNews.ro
Reformele sărăciei scot oamenii în stradă. Polițiștii protestează la această oră în Piața Victoriei. Aceștia au trimis o scrisoare deschisă guvernului, în care denunță măsurile luate de premier și cer o întâlnire de urgență cu acesta
Marius Lazurca, un sinecurist de belea: A păstorit cununarea a doi homosexuali aruncând Mexicul și diplomația României în aer - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Marius Lazurca, consilierul dublu de la Cotroceni prezentat deja ca „șeful SIE” la incursiunea înecată la mal a lui Nicușor Dan de peste Ocean, și creditat drept mare familist ba chiar și „suveranist”, la mare concurență cu Adrian Severin, probabil, este primul Ambasador al României care a cununat oficial un cuplu de homosexuali
Predica rostită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în prima zi din Postul Mare: Postul Mare este școală duhovnicească a înfrânării și a pocăinței # ActiveNews.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit luni, la slujba Canonului Mare, un cuvânt intitulat „Postul Mare este școală duhovnicească a înfrânării și a pocăinței”
”Reformele sărăciei” au scos polițiștii în stradă.PROTEST în Piața Victoriei, la ușa lui Bolojan # ActiveNews.ro
Reformele sărăciei scot oamenii în stradă. Polițiștii protestează la această oră în Piața Victoriei. Aceștia au trimis o scrisoare deschisă guvernului, în care denunță măsurile luate de premier și cer o întâlnire de urgență cu acesta
Volvo recheamă în service peste 40.000 de modele de mașini electrice din cauza riscului de incendiu. Bateriile sunt Made in China # ActiveNews.ro
Volvo a anunțat rechemarea în service a 40.323 de autoturisme Volvo EX30, din cauza riscului de supraîncălzire a bateriilor de înaltă tensiune. Sunt vizate versiunile EX30 Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance echipate cu anumite celule defecte.
Germania mai face un pas spre dictatură. Poliția anchetează un pensionar pentru că l-a numit pe cancelarul Merz „Pinocchio” # ActiveNews.ro
Poliția din Heilbronn din sud-vestul Germaniei a lansat o anchetă împotriva unui pensionar care l-a numit pe cancelarul german Friedrich Merz „Pinocchio” într-un comentariu pe Facebook.
Acum 12 ore
Secta evreiască Lev Tahor din Guatemala, acuzată de trafic de copii și abuzuri asupra copiilor. Anchetă amplă în colaborare cu Interpol # ActiveNews.ro
Autoritățile din Guatemala și-au intensificat ancheta asupra Lev Tahor, o sectă evreiască controversată, acuzată de trafic de ființe umane și abuz asupra copiilor, în urma arestării unuia dintre capii săi, a anunțat presa locală.
Zarurile Serviciilor Secrete au fost aruncate deja? Marius Lazurca, decorat oficial de Patriarhia Rusiei, ar fi fost prezentat în SUA de Nicușor Dan drept ”Directorul SIE” - SURSE # ActiveNews.ro
Cunoscuta jurnalistă Anca Alexandrescu publică pe surse o informație care pare să conteste regulile democratice dintr-un stat de drept. Astfel, ea afirmă că consilierul dublu de la Cotroceni Marius Lazurca, decorat oficial de Patriarhia Rusiei...
Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an, țara nu se confruntă doar cu distrugeri materiale și pierderi pe front, ci și cu o problemă mai puțin vizibilă, dar la fel de devastatoare: un colaps demografic fără precedent.
AUR București: ”Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali. Realitatea din oraș rămâne aceeași: mii de oameni fără apă caldă, infrastructură degradată, administrație paralizată” # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureștenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi și suportă incompetența administrativă de zi cu zi, arată AUR Bucrești într-un comunicat.
Rezista lui Ferrari, care îi dădea lecții de morală și de economie lui Călin Georgescu, prinsă în dosarul ”Prostituție cu vedete” # ActiveNews.ro
Scandal de proporții! Romina Gingașu, soția mult mai tânără a octogenarului Piero Ferrari, tânăra care i-a sucit mințile celui care deține 10% din acțiunile Scuderiei Ferrari, apare în dosarul „prostituție cu vedete”! Rezzista lui Ferrari a fost implicată in mai multe scandaluri în ultimii ani, devenind între timp o speculantă a pieței imobiliare după cum recunoaște chiar ea, și anume că achiziționează în momente strategice ale pieței, informează România TV.
Interviul lui Tucker Carlson provoacă furtună în Orientul Mijlociu - Trump încearcă să-i calmeze pe liderii arabi după afirmațiile ambasadorului SUA despre "Israelul Mare" # ActiveNews.ro
Înalți oficialiai administrației Trump au contactat mai multe țări arabe pentru a le liniștidupă ce ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că Israelul aredreptul divin asupra întregului Orient Mijlociu.
Sărbătoarea din data de 24 februarie, numită în folclorul popular, „Dragobete” este o închinare evlavioasă a românilor în fața celui mai frumos sentiment al umanității – dragostea.
„În mai multe comune din Muntenia și mai cu seamă în cele din județul Gorj și Olt, Aflarea capului St. Ioan, care cade totdeauna în 24 Februarie, se numește Dragobete.
Jurnalul meu video | 23 februarie 2026: Patru ani de război - patru ani de decădere a democrației Occidentale. Nu văd sfârșitul războiului din Ucraina! Europenii se luptă să prelungească crimele!
Interpretarea violonistei basarabence Rusanda Panfili la Cina Guvernatorilor de la Casa Albă, ovaționată de Donald Trump: ”O avem pe cea mai bună violonistă din lume”. Tânara muziciană a cântat și ”Cucerirea Americii” de Vanghelis - VIDEO # ActiveNews.ro
Violonista basarabeancă Rusanda Panfili a fost ovaționată de Donald Trump, fiind numită „cea mai bună violonistă din lume" la Cina Guvernatorilor, organizată la Casa Albă.
Trump: ”Sunt mulți oameni care vor să-mi ia viața – nu știu cât timp voi mai fi pe aici!” # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a făcut primele declarații publice despre incidentul de la Mar-a-Lago, unde un intrus înarmat a fost împușcat mortal de către Secret Service, după ce a încercat să pătrundă pe proprietate duminică...
Poliția Capitalei face verificări în cazul lui Ion Duvac, fostul șef al Direcției psihologie la SIE, membru al Colegiului Psihologilor, acuzat că își hărțuiește clientele # ActiveNews.ro
Poliția Capitalei face verificări în cazul lui Ion Duvac, un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, care este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie.
Sondaj CURS: PSD și AUR conduc în intenția de vot la alegerile locale din Capitală. Trei din patru bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită. Politicienii aflați la conducerea țării, cote minime de popularitate # ActiveNews.ro
Bucureștenii sunt în mare măsură nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară. Un recent sondaj arată că trei din patru respondenți cred că România se îndreaptă spre o direcție greșită, iar 65% că și Bucureștiul se află pe un drum greșit.
Kim Jong Un, reales fără surprize la conducerea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord # ActiveNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales, fără surpriză, în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor, aflat la putere, în cadrul unui congres extraordinar, a anunțat luni agenția de presă KCNA.
Serviciul de spionaj rusesc: Franța și Marea Britanie vor să livreze ARME NUCLEARE Ucrainei # ActiveNews.ro
Parisul și Londra lucreazăactiv la transferul de arme nucleare către regimul Zelenski, iar existențaacestora va fi atribuită dezvoltării lor de către Kiev, susține Serviciulde Informații Externe al Rusiei (SVR)
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: "Toată clasa politică e confiscată de sistem. La Consiliul de Pace al lui Trump a fost invitată România, nu administrația de la București” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns astăzi în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Vorbim despre o măsură preventivă care, în urmă cu câteva zile, a fost prelungită de judecătorii Tribunalului București pentru alte 60 de zile.
Acum 24 ore
Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va ajunge astăzi în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Vorbim despre o măsură preventivă care, în urmă cu câteva zile, a fost prelungită de judecătorii Tribunalului București pentru alte 60 de zile.
Ruptură fără precedent între Franța și SUA după uciderea activistului de dreapta Quentin Deranque: Ambasadorul american, interzis la Paris pentru că a denunțat ”radicalismul de stânga” # ActiveNews.ro
Ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, a fost informat că nu va mai putea avea întâlniri cu membri ai guvernului francez, după ce nu s-a prezentat, la începutul zilei, la Ministerul Afacerilor Externe, unde fusese...
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: ”Dacă nu semnează acordul, va fi o zi foarte proastă pentru acea țară” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a dezmințit luni informațiile apărute în presă, conform cărora șeful Statului Major american, generalul Dan Caine, l-ar fi avertizat împotriva unei intervenții militare de amploare în Iran.
Olanda progresistă are un nou premier - un homosexual declarat. Ce mesaj de felicitare i-a transmis Bolojan # ActiveNews.ro
Rob Jetten a depus luni jurământul în funcția de prim-ministru al Olanda, intrând direct în istoria politică a țării. La doar 38 de ani, devine cel mai tânăr premier olandez de până acum, dar și primul lider al executivului care...
Sondaj CURS: Trei din patru bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită. Politicienii aflați la conducerea țării, cote minime de popularitate # ActiveNews.ro
Bucureștenii sunt în mare măsură nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară. Un recent sondaj arată că trei din patru respondenți cred că România se îndreaptă spre o direcție greșită, iar 65% că și Bucureștiul se află pe un drum greșit.
”Panoul de onoare” al datornicilor. Statul vrea să publice „liste ale rușinii” ca să vadă tot cartierul cine a sărit peste plata impozitului # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a descoperit leacul pentru lipsa de comunicare între cetățeni: publicarea „listelor rușinii”. Potrivit noului proiect de reformă, datoriile fiscale nu mai sunt date confidențiale, ci informații de interes public
23 februarie 1932: Românii transnistreni, uciși de către sovietici. 94 de ani de la unul dintre cele mai cumplite masacre cărora le-au cazut victime românii # ActiveNews.ro
Un genocid împotriva românilor prea puțin cunoscut a avut loc încă înaintea ocupării Basarabiei în 1940, asupra dimensiunii crimelor existând doar informații fragmentare și incomplete.
O nouă arestare în scandalul Jeffrey Epstein, Lordul Peter Mandelson a fost arestat VIDEO # ActiveNews.ro
Fostul diplomat britanic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliție, în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein, relatează AFP, potrivit news.ro.
Star Trek varianta WOKE cu tot pachetul: un klingon homosexual și vegan în rochie, câteva lesbiene și bisexuali # ActiveNews.ro
Noul serial al celor de la Paramout+, ”Star Trek: Academia Flotei Stelare”, nu a reușit să se bucure de succesul scontat. Și nici nu avea cum, având în vedere că mustește de politici identitare de stânga, cum ar fi klingoni homosexuali, bisexuali și lesbiene. Și desigur, ceva vegan.
Sfaturi adunate de monahia Fotini, din convorbirile Părintelui Justin cu maicile de la mănăstirea Paltin.
Interviul lui Tucker Carlson cu ambasadorul SUA la Ierusalim: Are Israelul un drept divin asupra întregului Orient Mijlociu? # ActiveNews.ro
După ce ampublicat relatarea ziaristului american despre hărțuirea incredibilă la care elși echipa sa au fost supuși de autoritățile israeliene, publicăm integraltraducerea dialogului exploziv pe care l-a avut cu ambasadorul SUA.
Bogdan Tiberiu Iacob, Interviu EXCUSIV cu ”omul lui Trump”, Paolo Zampolli: ”Îmi place să o spun: America First, România First!” # ActiveNews.ro
În doar cîteva luni, un personaj necunoscut publicului de la noi a devenit celebru: ambasadorul Paolo Zampolli, afacerist multimilionar italo-american, mare apropiat al lui Trump, numit de acesta anul trecut Trimis Special, mai precis om care rezolvă diverse probleme pe mapamond și ține legătură cu mai multe administrații, inclusiv cea a României.
Modificările decise în Coaliție în cazul taxelor și impozitelor locale. Ar urma să se renunțe la proiectul prin care șoferii rămân fără permis dacă nu își plătesc amenzile rutiere # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a ajuns, luni, în ședință, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care un impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și reducerea impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap.
Modificările decise în Coaliție în cazul taxelor și impozitelor locale. Se renunță la proiectul prin care șoferii rămân fără permis dacă nu își plătesc amenzile rutiere # ActiveNews.ro
Coaliția de guvernare a ajuns, luni, în ședință, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care un impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și reducerea impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap.
Procesul s-a încheiat: SISTEMUL SE TEME DE ROMÂNI! Nu ne plecăm în fața antihriștilor! ”CĂLIN NEVINOVAT” - „Există Dumnezeu!” se strigă la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
Ședință tensionată la Curtea de Apel. Procesul lui Călin Georgescu se desfășoară cu ușile închise. Urmăriți evoluția situației mai jos. Vom continua să revenim cu actualizări.
Procesul s-a încheiat: SISTEMUL SE TEME DE ROMÂNI! Nu ne plecăm în fața antihriștilor! ”CĂLIN NEVINOVAT” - strigătul mulțimii la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sală # ActiveNews.ro
Ședință tensionată la Curtea de Apel. Procesul lui Călin Georgescu se desfășoară cu ușile închise. Urmăriți evoluția situației mai jos. Vom continua să revenim cu actualizări.
Av. Toni Neacșu, reacție după interviurile pentru conducerea Parchetului General: Sentimentul general după această primă zi este unul de dezamăgire și regret că nu s-au înscris mai mult candidați. Regret inclusiv după timpul pierdut # ActiveNews.ro
Am fost foarte mult timp pe drum și am avut cum să ascult interviurile pentru conducerea Parchetului General.Din păcate se confirmă ceea ce am spus la anunțarea candidaților, majoritatea sunt slabi și inconsistenți sau cel puțin lipsiți de anvergura cerută de funcțiile aflate în joc.
