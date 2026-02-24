Fimarea Zilei: Un bărbat a folosit un stingător de incendiu împotriva angajaților Centrului Teritorial de Recrutare (TCK) din Odesa

18:20

Coaliția de guvernare a ajuns, luni, în ședință, la un acord asupra unui set de măsuri, printre care un impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani, dar și reducerea impozitelor pentru clădiri și mașini pentru persoanele cu handicap.